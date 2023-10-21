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Даже привозящий Онана полезнее Де Хеа

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Просто сэйвы – уже в прошлом.

Андре Онана тяжело стартовал в «МЮ»: голкипер допустил две жуткие ошибки в ЛЧ и приправил их необязательным голом от «Брентфорда». Особенно эмоциональные и ностальгирующие зрители уже требуют вернуть в клуб безработного Давида Де Хеа. 

Из комментариев на Sports.ru, кажется, не выбирается и бывший нападающий «Челси» Крис Саттон: «На протяжении многих лет у «Юнайтед» были отличные вратари: Шмейхель, Де Хеа. Давид был намного более сильным голкипером, чем Онана. 

Если бы Онана выполнял свою работу, вопросов бы не возникало. Думаю, Андре создает дополнительное давление на команду – он недостаточно хорош для «МЮ». Клуб совершил большую ошибку, подписав его». 

Свидетели Давида удобно забывают одну деталь: в 2023-м топ-команды требуют от вратаря не только сэйвов, а сам Де Хеа привозил не меньше камерунца – просто (возможно) менее ярко. 

Но сначала проговорим важное.

Почему Онана ошибается?

Петер Шмейхель видит проблемы в технике – говорил об этом после матча с «Брентфордом», в котором Андре пропустил несложный удар Йенсена под рукой. Бывший вратарь «Ман Юнайтед» считает, что Онана вместо того, чтобы сложиться сразу и нырнуть за мячом, как будто подбрасывает свое тело.

«Не спрашивайте меня [почему он так делает], потому что я не Онана, я не знаю. Это [проблема] техники. Он очень сожалеет о допущенных ошибках. Я пытаюсь говорить с ним о том, каково это – играть в «Манчестер Юнайтед», с чем приходится иметь дело», – объясняет Петер. 

А вот Марк Шварцер подобрал более жесткие аргументы: 

«На самом деле я думаю, что технически он просто неплохой вратарь – думаю, что сейчас это очевидно. Мы видели подобное с Клаудио Браво, когда он перешел в «Манчестер Сити». Оказалось, что технически он был не так хорош. Хотя думаю, как вратарь Браво лучше, чем Онана».

Бывший голкипер и эксперт The Athletic Мэтт Пиздровски подробно разобрал ошибки Онана в стартовых матчах. Вот несколько тезисов. 

«По отдельности каждая ошибка не выделялась бы особо – это может случиться с каждым, даже лучшие вратари мира допускают ошибки. Но тот факт, что их было так много в коротком промежутке, свидетельствует об опасной тенденции и, естественно, приводит к вопросам.

Бесспорно, что здесь играет роль психологический аспект, но может это проблема вратарской техники?»

Пиздровски приводит историю времен «Аякса». В Амстердаме отдел спортивной науки и аналитики клуба обратил внимание на технику прыжка у камерунца. Анализ показал, что Онана использует нестандартный вариант – в «Аяксе» хотели это изменить. Андре же был уверен: он может добираться до мяча быстрее, используя свою технику.

Вот классическая стойка на примере Ника Поупа: ноги примерно на ширине плеч, руки не расставлены. 

Онана стоит немного шире обычного за счет положения ног и рук. Такая позиция делает голкипера более устойчивым при ударах, а в моментах, когда реагировать нужно быстро, позволяет резче сложиться для сэйва. Эта техника требует идеального тайминга и большой физической силы. 

Матч «Интер» – «Фиорентина». Онана в описанной выше позиции. Через секунду Андре сделает сэйв. 

Если в рамках техники Онана все сделано верно, голкипер быстро доберется до мяча руками и сделает сэйв. При неправильном выполнении вратарь будет выглядеть ужасно глупо. 

Два главных примера таких ошибок – удары Сане и Йенсена.

В эпизоде с голом «Брентфорда» Онана правильно занимал позицию в воротах до удара, но когда мяч попал к Йенсену, Андре сдвинулся не туда. Вместо еще одного перемещения вправо он сделал два небольших шага влево, в результате чего оказался в неудобной позиции. 

При прыжке Онана неправильно рассчитал время и нырнул за мячом слишком рано. Это хорошо видно на скриншоте ниже: хотя мяч зашел в ворота по центру, Онана едва дотянулся до него вытянутой правой рукой. Бонусом к сложности стал небольшой рикошет.

В эпизоде с голом Йенсена он так и не смог занять правильную позицию, из-за чего постоянно пытался «нагнать» игру в штрафной – с такой ситуацией не хотел бы сталкиваться ни один вратарь. 

Из-за этого Онана пришлось прибегнуть к отрицательному шагу – подтянуть ведущую ногу под себя, пытаясь быстро добраться до мяча, вместо того чтобы сделать один шаг в его сторону.

Гол Сане в матче с «Баварией» очень похож. Онана располагался правильно (почти по центру), но среагировал слишком медленно и поздно принял решение. Андре пришлось прибегнуть к технике отрицательного шага.

При правильном выполнении отрицательный шаг может стать хорошим подспорьем для вратаря в моменты, когда расстояние между ним и нападающим очень маленькое, а время реакции ограничено – он позволяет быстро добраться до мяча. 

Недостаток такой техники в силе прыжка: она заметно меньше той, которую получает вратарь, когда делает шаг-толчок к мячу, чтобы сделать сэйв. 

Пиздровски суммирует: одна из самых больших проблем для Онана прямо сейчас заключается в том, что он не использует по максимуму свои сильные вратарские стороны. В основе его скиллов – большая физическая сила и взрывные прыжки (особенно при отражении ударов). Сейчас его мыслительный процесс и действия кажутся заторможенными.

При этом Мэтт уверен, что Онана точно не единственный, кто виноват в пропущенных голах, а его форма со временем вернется. Тезис легко подтвердить. Андре расстреливают с самого близкого расстояния: средняя дистанция удара по воротам «МЮ» 14,3 метра (во всех турнирах) и 13,9 в АПЛ. В обоих случаях это худший результат в лиге (20-е место). В прошлом сезоне «МЮ» занимал по этому показателю 11-ю строчку. 

Но сохранение Де Хеа не решило бы проблем 

Тут-то мы и возвращаемся к испанскому вратарю. Популярный тезис на фоне любого пропущенного «МЮ» гола: решение расстаться с Де Хеа было ошибкой, Давид превосходит Онана почти во всем. Когда испанец в воротах, нервов нет, трава зеленее, а командой рулит сэр Алекс. И вообще это действующий обладатель «Золотой перчатки»! 

Подобный паттерн работает не только с вратарями – нужно лишь поменять слагаемые. А вот Сульшер громил топов – не то что Тен Хаг. А вот Роналду забил 18 голов в АПЛ – не то что Хейлунд, у него вообще ноль в лиге. Ну и Де Хеа, он тащил – не то что Онана. 

Такая цепочка максимально упрощает поиск решения, если не исключает его полностью. Она же отражает две ключевые проблемы восприятия всего, что окружает «Манчестер Юнайтед». Первое – стремление переложить результат из настоящего на конкретную переменную из прошлого. Второе – полный игнор долгосрочного планирования и требование сиюминутных результатов. 

Тезис «Де Хеа был надежнее» разбивается фактами на любом уровне. В трех последних сезонах процент сэйвов (самая поверхностная метрика) Де Хеа колебался в диапазоне 69-73 – это очень средний уровень. 

Рассуждая «Де Хеа был бы надежнее и не пустил бы вот ЭТО», многие удобно игнорируют моменты, когда испанец подводил и ошибался. Не только в игре ногами, а на линии – там, где он, по идее, был королем. Только в прошлом сезоне Давид был худшим вратарем топ-5 лиг по количеству результативных ошибок. Вот лишь некоторые.

Репутация элитного шотстоппера Де Хеа прилично переоценена. У Opta есть данные по предотвращенным голам за последние шесть сезонов – подсчет ведется как раз с пикового для Давида сезона-2017/18. Для оценки используется метрика PSxG – Post-shot expected goals.   

Коротко его принцип: PSxG учитывает больше критериев, чем просто разница ожидаемых и реально пропущенных – качество удара (позицию, угол, количество защитников на линии) и фактический результат (был ли гол). 

Так вот: в четырех из шести сезонов у Давида отрицательный PSxG – то есть он привез больше, чем спас. 

Секрет Де Хеа – в эффектности сэйвов. Давид действительно часто тащил мертвые мячи в стопроцентных голевых моментах. Это создало если и не иллюзию, то как минимум искажение его общего уровня отражения ударов. 

После сезона-2017/18 Давид справлялся с ними на уровне среднего голкипера – важный критерий при анализе игры на длинной дистанции. При оценке голкипера метрикой PSxG нужно учитывать распределение сэйвов: Де Хеа мог в отдельно взятом матче спасти очки и сделать положительную разницу, но после пустить несколько необязательных голов в других и уже лишить команду потенциальных очков. Де Хеа давно перестал быть вратарем, который стабильно приносит команде очки. 

Еще одно страшное искажение реальности – демонизация «Золотой перчатки», которую выиграла здоровая оборона «МЮ», а не читерская игра Де Хеа на линии.

Вратарский эксперт Sky Sports Джон Харрисон и уже знакомый Мэтт Пиздровски предлагают при оценке игры вратаря не брать в расчет весь набитый соперником xG (в него входят вообще все удары), а работать только с попаданиями в створ и их сложностью. 

На пути к «Золотой перчатке» у Де Хеа практически не было проверок в сухих матчах − только раз соперник выбил больше одного PSxG.  

● Cразу в двух матчах АПЛ Давид вообще остался без работы – не дождался ударов в створ.

● Еще в шести атака соперников колебалась в диапазоне 1-2 удара в створ.

● Только в шести матчах из 17 Де Хеа вступал в игру 4+ раза. 

Да, Давид справлялся с минимальными угрозами, возникавшими у ворот, но даже при таком уровне давления в атаке все равно завершил сезон с отрицательной разницей PSxG (-0,7). Сразу девять киперов с 10+ матчами в лиге лучше. 

И да, мы все еще говорим о самом высокооплачиваемом (на тот момент) вратаре мира с зарплатой 375 тысяч фунтов в неделю. Если руководство «МЮ» и Тен Хаг допустили фатальную ошибку, отпустив реально качественного игрока, то почему он до сих пор без клуба? Почему к Де Хеа всерьез не приблизился ни один даже околотоп из Европы? 

Пасующий вратарь – важная деталь для топ-команд. Даже привозящий Онана полезнее Де Хеа

В августовском тексте Sky Sports об изменениях вратарских трендов есть наглядный график оптимального сочетания скиллов современного голкипера. Вертикальная ось демонстрирует уровень игры ногами (вовлечение в продвижение мяча), горизонтальная – предотвращение голов. Чем правее и выше вратарь, тем он лучше. Неудивительно, что в пиковых точках находятся Алиссон и Эдерсон, а в левом нижнем углу – Льорис, Де Хеа и Дин Хендерсон, которого долго считали идеальной заменой для ДДХ.

Во многом именно вратарский апгрейд с уклоном на технику и игру голкиперов ногами превратил «Ливерпуль» и «Сити» в две мощнейшие команды АПЛ последних лет. 

Даже всеотбивающий Де Хеа в идеальной форме все равно был бы не тем вратарем, который нужен Тен Хагу. Да и вообще не тем вратарем, который нужен современному топ-клубу. 30 мая Эрик Тен Хаг давал интервью, в котором его ожидаемо спросили об игре Давида Де Хеа ногами. Ошибка в матче с «Севильей» вновь оживила дискуссию об устаревшем стиле испанца. Эрик тактично ушел от конкретики, сместив фокус ответа на тотальный тренд: «Это не то, чего я хочу, это скорее то, чего требует современный футбол. Вратарь должен быть дополнительным игроком сзади, иначе оппонентам очень просто прессинговать вас». 

Для выхода на новый уровень «МЮ» был необходим вратарь совершенно другого типа с альтернативным набором навыков. Трансформации «Ливерпуля» и «Сити» только доказывают, что это неизбежная необходимость. Ошибки таких голкиперов – расплата за получаемые преимущества. 

Но для того, чтобы Онана превратился в плеймейкера в перчатках, которым его видели при переходе, должен правильно функционировать весь «МЮ». В уже упомянутых пазлах Гвардиолы и Клоппа вратари были финальными кусочками, Онана – один из кирпичей фундамента «Ман Юнайтед» Тен Хага. 

Андре уже избавил «МЮ» от регулярного высокого прессинга соперников (почти никто не бросается давить вратаря, который легко отрежет прессингующих передачей), не раз создавал опасность длинными забросами на скоростных Рэшфорда и Хойлунда. Но проявить в полной мере сильные качества в билдапе пока невозможно – из-за травм ключевых игроков обороны «МЮ» не может реализовывать идеальный вариант, максимально раскрывающий таланты Онана. 

***

Андре попал в ловушку, в которой когда-то оказался сам Давид. После ухода Ван дер Сара люди не понимали, чем Ферги заменил легендарное прошлое. Давайте отбросим аргумент «Де Хеа был щенком, а Онана опытный и сформировавшийся». Испанец пришел в сильнейший клуб Англии под руководством лучшего тренера в истории. Онана пришел в клуб-перестройку на второй год работы нового тренера. 

Сэйв Давида всегда трактовался как «еще одно чудо от мастера», спасения Андре как «ну, за 55 млн евро можно было бы так с каждым ударом». Любая ошибка, любой пропущенный гол Онана сразу провоцируют кучу хейта. 

Возникает вопрос: если бы все критики Онана не знали, как сложится карьера Де Хеа в «МЮ», и имели в распоряжении 10 его первых матчей, какие бы выводы они сделали? 

Ни одна ошибка Онана не делает нынешнего Де Хеа супернадежным вратарем для топ-клуба. Принцип «работающий механизм из прошлого отлично работал бы и в настоящем» абсолютно неверный. 

Чтобы оправдывать новые косяки испанца (они бы тоже были), пришлось бы раз за разом заглядывать в героическое прошлое. С камерунцем у «Юнайтед» есть будущее.

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Что с «МЮ»? Насколько виноват Тен Хаг?

Фото: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON, Tom Weller/dpa/Global Look Press; Gettyimages.ru/Michael Regan, Mike Hewitt

55 комментариев

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Егор Параскун
Дано: тип за 55 мультов не вывозит, но где-то там в каком-то эпизоде эфемерно играет ногами.

Что нужно сделать? Приплести Де Хеа.

Шарлатанство чистой воды, такое же, как контроль мяча ради контроля мяча или попытка понаделать ложных девяток не из Месси. А потом нормальных форвардов нет, бесконечные перекаты в центре поля, вратари не умеют отбивать мяч (НО КАК ИГРАЮТ НОГАМИ, ПОТРЯСАЮЩЕ) , смотреть невозможно))))
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Ashot Kafka
Ответ asik91
Я не понимаю эту революцию на вратарей, которые круто играют ногами. По каким-то дополнительным метрикам это якобы положительно влияет на результаты. Но как болельщику мне это непонятно. Говорят, Вальдес был одним из первых, кто хорошо играл ногами. Но какое общее впечатление о нём, как о вратаре? Хороший, но в топах рейтингов не будет. Говорят, вот смотрите на Нойера. Но он великолепно и на линии играет, на выходах крут. Если выбирать, игра ногами или игра на линии, я бы выбирал всегда линию. Но я как фан футбола говорю.
Так сейчас футбол построен на прессинге/контрпрессинге, и тут вратарь, который умеет играть ногами/быстро вывести мяч на свободного игрока и тд. - это сильное преимущество.
Но вообще посыл статьи некорректный - если бы Онана приходил бесплатно, то ок, сравнение справедливо. Но стоил ли минимальный апгрейд (даже исходя из цифр в статье) 50 млн. это уже другой вопрос.
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Aboba Boba
Без мнения Пи3дpoвски статья не была бы полноценной!
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asik91
Я не понимаю эту революцию на вратарей, которые круто играют ногами. По каким-то дополнительным метрикам это якобы положительно влияет на результаты. Но как болельщику мне это непонятно.
Говорят, Вальдес был одним из первых, кто хорошо играл ногами. Но какое общее впечатление о нём, как о вратаре? Хороший, но в топах рейтингов не будет.
Говорят, вот смотрите на Нойера. Но он великолепно и на линии играет, на выходах крут.
Если выбирать, игра ногами или игра на линии, я бы выбирал всегда линию. Но я как фан футбола говорю.
+17
-7
+10
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Alexander Nikitin
Хорошо показано, что Онана был в серии А лучше, чем Де Хеа в АПЛ, но пока в АПЛ Онана хуже Де Хеа в АПЛ. И это факт из настоящего а не из прошлого. И уход от проблемы, которая в том, что МЮ при Онана нужен вратарь. Не Де Хеа конкретно, а вратарь хорошего уровня. Пока его нет. И кстати почему Золотую перчатку заслуживает только оборона, а не вратарь который ей руководит. Так что ждём вратаря и надеемся что в этом сезоне ЭТХ не вылетит из Премьер Лиги.
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Влад Ефремов
Спасибо за статью! Хоть кто-то рационально, с фактами и статистикой описал уровень Де Хея как среднего вратаря. Интересно будет посмотреть статистику Онаны на более длинной дистанции и тогда уже сравнить
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CyberUnited
Ответ Сергей Данилов
"Ни одна ошибка Онана не делает нынешнего Де Хеа супернадежным вратарем для топ-клуба. Принцип «работающий механизм из прошлого отлично работал бы и в настоящем» абсолютно неверный"- может и так. Только не надо сравнивавать Онану с Де Хеа. Сравнивайте с Алиссоном, Эдерсоном. И окажется, что и ногой Онана играет средне. А вратарь и вовсе ниже среднего. Ну, надеюсь, что Онана это будущее МЮ. С ним МУ-МУ ничего не выиграет и слава Богу
Интересно почему Интер с ним чуть не взял ЛЧ и только благодаря Лукаку этого не случилось...
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Андрей Кастуев
Спасибо за статью. Всё очень грамотно и корректно. Никто не перекладывает ответственность с Онаны, но показывает максимальную широту картины. С проблемами всего МЮ. Круто написано про Де Хеа.
А любители не дочитывать ради своего удобного эмоционального мира всегда найдутся.
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Руслан Копылов
Ответ Егор Параскун
Дано: тип за 55 мультов не вывозит, но где-то там в каком-то эпизоде эфемерно играет ногами. Что нужно сделать? Приплести Де Хеа. Шарлатанство чистой воды, такое же, как контроль мяча ради контроля мяча или попытка понаделать ложных девяток не из Месси. А потом нормальных форвардов нет, бесконечные перекаты в центре поля, вратари не умеют отбивать мяч (НО КАК ИГРАЮТ НОГАМИ, ПОТРЯСАЮЩЕ) , смотреть невозможно))))
Он наверняка еще и шайбу не видит!
+4
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Redhead One
Ответ CONST_VAN_G
Де Хеа в разы лучше. Много писанины пустой
Глянем на аналогичные показатели Онаны за полноценный сезон (и то, считаю не особо верно). Делать выводы, пока сыграно около четверти игр - такое себе
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justbored
В общем, не верь своим lying eyes, верь метрике.
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Azrat Safarov
Ответ Aboba Boba
Без мнения Пи3дpoвски статья не была бы полноценной!
Кому же ещё судить об Онана!
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Redhead One
Ответ CyberUnited
Интересно почему Интер с ним чуть не взял ЛЧ и только благодаря Лукаку этого не случилось...
Ты нипанимаеш онана лох!!!!!
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Андрей Балабаев
Сейвы в прошлом? Скажите это Куртуа после прошлогоднего финала лч против Ливерпуля
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bulka333
очень дорогая аналитика. но я с дивана могу дать бесплатную и точную - африканский вратарь - это всегда проблемы с техникой и нестабильность. для топ клуба такой вратарь большой риск вне зависимости от того, как он играет ногами
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Иван Лапин
Ответ CyberUnited
Интересно почему Интер с ним чуть не взял ЛЧ и только благодаря Лукаку этого не случилось...
Ну знаешь, Рома тоже взяла ЛК и почти ЛЕ с Руем Патрисиу. А ты видел как играет Руй Патрисиу сейчас? Со средней оценкой ниже 6 на хускороде (один из худших вратарей Серии А).
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Сергей Данилов
"Ни одна ошибка Онана не делает нынешнего Де Хеа супернадежным вратарем для топ-клуба. Принцип «работающий механизм из прошлого отлично работал бы и в настоящем» абсолютно неверный"- может и так. Только не надо сравнивавать Онану с Де Хеа. Сравнивайте с Алиссоном, Эдерсоном. И окажется, что и ногой Онана играет средне. А вратарь и вовсе ниже среднего. Ну, надеюсь, что Онана это будущее МЮ. С ним МУ-МУ ничего не выиграет и слава Богу
+15
-13
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Лудоманиярулит
Ответ Бешеный Уругваец
Дочитал до мнения Мэтта, и сразу же отправился в комментарии. Но все обсуждают Де Хеа(
аналогичная ситуация))
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Богдан Агафонов
Ответ asik91
Я не понимаю эту революцию на вратарей, которые круто играют ногами. По каким-то дополнительным метрикам это якобы положительно влияет на результаты. Но как болельщику мне это непонятно. Говорят, Вальдес был одним из первых, кто хорошо играл ногами. Но какое общее впечатление о нём, как о вратаре? Хороший, но в топах рейтингов не будет. Говорят, вот смотрите на Нойера. Но он великолепно и на линии играет, на выходах крут. Если выбирать, игра ногами или игра на линии, я бы выбирал всегда линию. Но я как фан футбола говорю.
Потому что слишком стали продавать «стиль игры». Поэтому так и пиарят игру ногами от вратарей
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Helge
Ответ Дмитрий Письменский
Онана из академии «Барселоны». Ну это так, к слову.
Он оказался в академии Барселоны в 14 лет. А то, о чем я написал, закладывается в гораздо более раннем возрасте. А Барсе его, может быть, и научили пасовать на уровне полевого, но проблемы с техникой, описанные экспертами, идут из более раннего возраста, когда он как раз привык рассчитывать на свою силу и реакцию, а не на правильное положение своего тела в пространстве
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Helge
сэйвы вратаря МЮ – уже в прошлом, теперь скорее будут привозы и комичные ляпы, когда кипер не может отбить мяч, летящий прямо в него )))
Ну а с техникой у Онаны есть проблемы, как и у большинства африканских вратарей. Это закладывается в самом юном возрасте, и очевидно, что в африканских футбольных школах просто нет достаточно квалифицированных тренеров, которые могли бы поставить молодым вратарям нужную технику
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Evgeniy Bozylev
П издровски говорит сущую правду
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B@SS
Хорошо играющий ногами )) https://sun9-70.userapi.com/impg/VESdPmN0yQvaNsVCeHxlv66GDeTKxlgDGvD4-w/rODSxzDSNsw.jpg?size=1449x1616&quality=95&sign=dc52922c40e6f2c66fc95d2691f49ca4&type=album
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Хызыр
Онана пока хреновый кипер, вот какой вывод, а там посмотрим. Приплетать стату Де Хея бессмысленно, его уже нет, то что он был недостаточно хорош никак не оправдывает Онану. И будем честны, Андре Онана - это не решение на много лет, ну просто это видно, это чувствуется, ну не уровень он топ-клуба, нервничает и от того еще больше орет и пытается показать самоуверенность
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Бешеный Уругваец
Дочитал до мнения Мэтта, и сразу же отправился в комментарии. Но все обсуждают Де Хеа(
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Bob77
Наконец миф про Де Хеа развеяли, ато тут половина в 2018 застряли.
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Блуждающий странник
Аудитория спортс не готова к таким материалам. Все по делу написано с цифрами и пруфами, но читаешь комменты и лоб пробиваешь.
Де Хеа - прошлое. Человек свободный агент до сих пор, фактически карьеру завершил на топ уровне, но местным "экспертам" виднее. У него в арсенале только игра на ленточке, в которой он не особо преуспел в прошлом сезоне, а сколько потерь мяча, сколько созданных шансов возникало из-за его неумения играть на выходах и играть в пасс. Аудитория спортс не может сложить 2+2 и понять, что потери Де Хеа приводят к опасным моментам. Помимо привозов есть систематические потери, которые приводят к опасным моментам
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Дмитрий Письменский
Автор
Ответ Helge
сэйвы вратаря МЮ – уже в прошлом, теперь скорее будут привозы и комичные ляпы, когда кипер не может отбить мяч, летящий прямо в него ))) Ну а с техникой у Онаны есть проблемы, как и у большинства африканских вратарей. Это закладывается в самом юном возрасте, и очевидно, что в африканских футбольных школах просто нет достаточно квалифицированных тренеров, которые могли бы поставить молодым вратарям нужную технику
Онана из академии «Барселоны». Ну это так, к слову.
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Дмитрий Письменский
Автор
Ответ Xmyroe Eblo
При чем тут Де Хеа? Почему нельзя было купить хоршего вратаря, почему опять куплен плохой игрок за большие деньги? Почему не дать шанс Дину Хендерсону?
В тексте есть график, где показан уровень Хендерсона – плохо играет ногами, плохо играет на линии. А еще он подвержен хроническим травмам – не играл 10 месяцев и вылетел в этом сезоне после 15 минут на поле. И правда, чего шанс не дали?
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Люксембург
Песьякова надо брать, самый сильный вратарь в РПЛ по игре ногами
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Helge
Ответ александр модов
Какой там Онана))) Просто в конце года посмотрите его статистику, после увольнения Тен Хаага и провала МЮ)) Да и кстати, навскидку назовите темнокожего вратаря, который действительно преуспел в АПЛ играя за топ клуб.. Серия А это совсем другой футбол.
он и в Интере запускал легкие голы, и в Аяксе, у него дейсвительно проблемы с вратарской техникой
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Блуждающий странник
Ответ asik91
Я не понимаю эту революцию на вратарей, которые круто играют ногами. По каким-то дополнительным метрикам это якобы положительно влияет на результаты. Но как болельщику мне это непонятно. Говорят, Вальдес был одним из первых, кто хорошо играл ногами. Но какое общее впечатление о нём, как о вратаре? Хороший, но в топах рейтингов не будет. Говорят, вот смотрите на Нойера. Но он великолепно и на линии играет, на выходах крут. Если выбирать, игра ногами или игра на линии, я бы выбирал всегда линию. Но я как фан футбола говорю.
В этом и парадокс. Фанаты футбола смотрят на красивые голы, комбинации, подкаты или сейвы. Они не разбирают матчи, не разбирают, что предшествовало ошибке. Не разбирают как команды выходят из обороны в атаку. Вратарь, играющий ногами это +1 игрок в контроле и розыгрыше. Как с нападающими, которые не обороняются, это минус игрок в обороне. В современном футболе важно играть как команда и даже при всех привозах Онана это шаг вперед уже сейчас, а форму он наберет

Сравнить Онана и Де Хеа помимо привозов есть потери мяча, а потерь у Онана в разы меньше. Никто не обращает внимание сколько раз Де Хеа под прессингом выбивал мяч в аут или прямо на соперника, а опасный момент возникал через минуту-две, но этот момент следствие потери вратаря, следствие того, что он в простой ситуации теряет мяч
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ asik91
Я не понимаю эту революцию на вратарей, которые круто играют ногами. По каким-то дополнительным метрикам это якобы положительно влияет на результаты. Но как болельщику мне это непонятно. Говорят, Вальдес был одним из первых, кто хорошо играл ногами. Но какое общее впечатление о нём, как о вратаре? Хороший, но в топах рейтингов не будет. Говорят, вот смотрите на Нойера. Но он великолепно и на линии играет, на выходах крут. Если выбирать, игра ногами или игра на линии, я бы выбирал всегда линию. Но я как фан футбола говорю.
Каждому своё, Касильяс слабо играл ногами, но реакция была у него блестящая, благодаря чему часто выручал команду в нужные моменты, 5 золотых перчаток у него между прочим
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Тимур Галимзянов
Ахахахахаха
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Кирилл Новокщенов
Ответ Сергей Данилов
"Ни одна ошибка Онана не делает нынешнего Де Хеа супернадежным вратарем для топ-клуба. Принцип «работающий механизм из прошлого отлично работал бы и в настоящем» абсолютно неверный"- может и так. Только не надо сравнивавать Онану с Де Хеа. Сравнивайте с Алиссоном, Эдерсоном. И окажется, что и ногой Онана играет средне. А вратарь и вовсе ниже среднего. Ну, надеюсь, что Онана это будущее МЮ. С ним МУ-МУ ничего не выиграет и слава Богу
Сравним через 2-3 года
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YoRHa
"Свидетели Давида удобно забывают одну деталь: в 2023-м топ-команды требуют от вратаря не только сэйвов"

Главная задача вратаря — защищать, собственно, ворота. Остальное второстепенно. Насрать, как играет вратарь ногами, если он дыра. Одно неудачное движение клешнями обнуляет всю якобы "пользу" от его 9000 точных пасов.

Когда тренеры забьют на вратарей и станут ставить на ворота полузащитников с хорошим пасом — тогда и будете задвигать, что сейвы не главное.
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Xmyroe Eblo
При чем тут Де Хеа? Почему нельзя было купить хоршего вратаря, почему опять куплен плохой игрок за большие деньги? Почему не дать шанс Дину Хендерсону?
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6kMz
Ответ Егор Параскун
Дано: тип за 55 мультов не вывозит, но где-то там в каком-то эпизоде эфемерно играет ногами. Что нужно сделать? Приплести Де Хеа. Шарлатанство чистой воды, такое же, как контроль мяча ради контроля мяча или попытка понаделать ложных девяток не из Месси. А потом нормальных форвардов нет, бесконечные перекаты в центре поля, вратари не умеют отбивать мяч (НО КАК ИГРАЮТ НОГАМИ, ПОТРЯСАЮЩЕ) , смотреть невозможно))))
Зайдите в любой пост про Онану - почти везде в топе комментов пишут, что надо возвращать Де Хеа. Автор статьи отвечает именно на этот тезис. Так что презензия о том, что автор приплёл Де Хеа - абсурдна.

Так же устарел взгляд на футбол, где нападающий должен забивать, вратарь должен отбивать, а защитник защищаться - ни один приличный тренер такое уже давно не ставит. Но любители и знатоки футбола, естественно, разбираются лучше Гвардиолы, Клоппа и т.д.
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Блуждающий странник
Ответ Егор Параскун
Дано: тип за 55 мультов не вывозит, но где-то там в каком-то эпизоде эфемерно играет ногами. Что нужно сделать? Приплести Де Хеа. Шарлатанство чистой воды, такое же, как контроль мяча ради контроля мяча или попытка понаделать ложных девяток не из Месси. А потом нормальных форвардов нет, бесконечные перекаты в центре поля, вратари не умеют отбивать мяч (НО КАК ИГРАЮТ НОГАМИ, ПОТРЯСАЮЩЕ) , смотреть невозможно))))
Дано: лучшие тренеры мира выбирают вратарей, которые играют ногами
Комментаторы спортс: ахаха вот глупцы, ведь важно стоять на ленточке, а не ваши "призрачные революции" ))

2023 год, люди продолжают мыслить категориями нападающие забивают, вратари отбивают. Так играли в середине 20 века
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Егор Параскун
Ответ Руслан Копылов
Он наверняка еще и шайбу не видит!
Игра ногами вратаря — это погоня за какой-то призрачной эволюцией) Вратарь должен делать сэйвы, форвард — разбираться с моментами в штрафной, полузащита — этот мяч до штрафной доставлять. Ну и да, ниже написали, что с игрой ногами у Онаны тоже жидко
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Mcconaughey_lol
Де Хеа сильно сдал в последние годы, ок, это правда. Но как его слабый уровень оправдывает посредственную игру Онаны за 50 млн ? Ну пинает он мячик чуть точнее, чем испанец. Так себе апгрейд получился за приличные деньги по меркам трансферов вратарей. И предпосылок для роста Онаны я не вижу, просто средний вратарь, но современный, да.
Суть-то в том, что не сильно хуже было бы, оставь МЮ ещё на год Де Хеа. И за этот сезон попробовать найти реально сильного кипера. У МЮ и так куча проблем помимо вратарского вопроса, можно было бы заниматься ими спокойно. Ну а вообще вон Тоттенхэм ухватили за копейки Викарио, и он ничем не хуже Онаны, даже лучше. Селекция просто нужна, можно было бы найти кого-нибудь приличного
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d3fstqd
Автор публикации либо фанат 7Хага, либо про футбол ему не стоит писать.
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AnderHerrera721
По моему главная ошибка руководства МЮ и Тен Хага в том что они отпустили Де Хея и взяли Онана. Можно было оставить их обоих и постепенно на выводить на позицию основного вратаря Онану. Оставь Тен Хаг их двоих в команде у МЮ было бы 2 разноплановых вратаря с разными наборами качеств. В свое время когда Де Хея пришёл в МЮ у него был более опытный конкурент в лице Линдегора. В начале когда косячил ДЕ ХЕЯ его частенько сменял второй вратарь. Если не ошибаюсь в первом сезоне второй вратарь сыграл около 10 матчей. В этом сезоне МЮ взял второго вратаря и не думаю что он будет стоять в воротах команды в АПЛ, может быть только к концу сезона когда не надо будет решать турнирных задач, либо он будет выходить если Онана не получит травму или дискву.
Мой вердикт: надо было оставить Де Хея и постепенно походу сезона сделать основным Онана если так того хочет главный тренер.
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UseR
спасения Андре как «ну, за 55 млн евро можно было бы так с каждым ударом» - вы видели спасения Онаны? Вы можете видеть будущее?
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