Даже привозящий Онана полезнее Де Хеа

Просто сэйвы – уже в прошлом.

Андре Онана тяжело стартовал в «МЮ»: голкипер допустил две жуткие ошибки в ЛЧ и приправил их необязательным голом от «Брентфорда». Особенно эмоциональные и ностальгирующие зрители уже требуют вернуть в клуб безработного Давида Де Хеа.

Из комментариев на Sports.ru, кажется, не выбирается и бывший нападающий «Челси» Крис Саттон: «На протяжении многих лет у «Юнайтед» были отличные вратари: Шмейхель, Де Хеа. Давид был намного более сильным голкипером, чем Онана.

Если бы Онана выполнял свою работу, вопросов бы не возникало. Думаю, Андре создает дополнительное давление на команду – он недостаточно хорош для «МЮ». Клуб совершил большую ошибку, подписав его».

Свидетели Давида удобно забывают одну деталь: в 2023-м топ-команды требуют от вратаря не только сэйвов, а сам Де Хеа привозил не меньше камерунца – просто (возможно) менее ярко.

Но сначала проговорим важное.

Почему Онана ошибается?

Петер Шмейхель видит проблемы в технике – говорил об этом после матча с «Брентфордом», в котором Андре пропустил несложный удар Йенсена под рукой. Бывший вратарь «Ман Юнайтед» считает, что Онана вместо того, чтобы сложиться сразу и нырнуть за мячом, как будто подбрасывает свое тело.

«Не спрашивайте меня [почему он так делает], потому что я не Онана, я не знаю. Это [проблема] техники. Он очень сожалеет о допущенных ошибках. Я пытаюсь говорить с ним о том, каково это – играть в «Манчестер Юнайтед», с чем приходится иметь дело», – объясняет Петер.

А вот Марк Шварцер подобрал более жесткие аргументы:

«На самом деле я думаю, что технически он просто неплохой вратарь – думаю, что сейчас это очевидно. Мы видели подобное с Клаудио Браво, когда он перешел в «Манчестер Сити». Оказалось, что технически он был не так хорош. Хотя думаю, как вратарь Браво лучше, чем Онана».

Бывший голкипер и эксперт The Athletic Мэтт Пиздровски подробно разобрал ошибки Онана в стартовых матчах. Вот несколько тезисов.

«По отдельности каждая ошибка не выделялась бы особо – это может случиться с каждым, даже лучшие вратари мира допускают ошибки. Но тот факт, что их было так много в коротком промежутке, свидетельствует об опасной тенденции и, естественно, приводит к вопросам.

Бесспорно, что здесь играет роль психологический аспект, но может это проблема вратарской техники?»

Пиздровски приводит историю времен «Аякса». В Амстердаме отдел спортивной науки и аналитики клуба обратил внимание на технику прыжка у камерунца. Анализ показал, что Онана использует нестандартный вариант – в «Аяксе» хотели это изменить. Андре же был уверен: он может добираться до мяча быстрее, используя свою технику.

Вот классическая стойка на примере Ника Поупа: ноги примерно на ширине плеч, руки не расставлены.

Онана стоит немного шире обычного за счет положения ног и рук. Такая позиция делает голкипера более устойчивым при ударах, а в моментах, когда реагировать нужно быстро, позволяет резче сложиться для сэйва. Эта техника требует идеального тайминга и большой физической силы.

Матч «Интер» – «Фиорентина». Онана в описанной выше позиции. Через секунду Андре сделает сэйв.

Если в рамках техники Онана все сделано верно, голкипер быстро доберется до мяча руками и сделает сэйв. При неправильном выполнении вратарь будет выглядеть ужасно глупо.

Два главных примера таких ошибок – удары Сане и Йенсена.

В эпизоде с голом «Брентфорда» Онана правильно занимал позицию в воротах до удара, но когда мяч попал к Йенсену, Андре сдвинулся не туда. Вместо еще одного перемещения вправо он сделал два небольших шага влево, в результате чего оказался в неудобной позиции.

При прыжке Онана неправильно рассчитал время и нырнул за мячом слишком рано. Это хорошо видно на скриншоте ниже: хотя мяч зашел в ворота по центру, Онана едва дотянулся до него вытянутой правой рукой. Бонусом к сложности стал небольшой рикошет.

В эпизоде с голом Йенсена он так и не смог занять правильную позицию, из-за чего постоянно пытался «нагнать» игру в штрафной – с такой ситуацией не хотел бы сталкиваться ни один вратарь.

Из-за этого Онана пришлось прибегнуть к отрицательному шагу – подтянуть ведущую ногу под себя, пытаясь быстро добраться до мяча, вместо того чтобы сделать один шаг в его сторону.

Гол Сане в матче с «Баварией» очень похож. Онана располагался правильно (почти по центру), но среагировал слишком медленно и поздно принял решение. Андре пришлось прибегнуть к технике отрицательного шага.

При правильном выполнении отрицательный шаг может стать хорошим подспорьем для вратаря в моменты, когда расстояние между ним и нападающим очень маленькое, а время реакции ограничено – он позволяет быстро добраться до мяча.

Недостаток такой техники в силе прыжка: она заметно меньше той, которую получает вратарь, когда делает шаг-толчок к мячу, чтобы сделать сэйв.

Пиздровски суммирует: одна из самых больших проблем для Онана прямо сейчас заключается в том, что он не использует по максимуму свои сильные вратарские стороны. В основе его скиллов – большая физическая сила и взрывные прыжки (особенно при отражении ударов). Сейчас его мыслительный процесс и действия кажутся заторможенными.

При этом Мэтт уверен, что Онана точно не единственный, кто виноват в пропущенных голах, а его форма со временем вернется. Тезис легко подтвердить. Андре расстреливают с самого близкого расстояния: средняя дистанция удара по воротам «МЮ» 14,3 метра (во всех турнирах) и 13,9 в АПЛ. В обоих случаях это худший результат в лиге (20-е место). В прошлом сезоне «МЮ» занимал по этому показателю 11-ю строчку.

Но сохранение Де Хеа не решило бы проблем

Тут-то мы и возвращаемся к испанскому вратарю. Популярный тезис на фоне любого пропущенного «МЮ» гола: решение расстаться с Де Хеа было ошибкой, Давид превосходит Онана почти во всем. Когда испанец в воротах, нервов нет, трава зеленее, а командой рулит сэр Алекс. И вообще это действующий обладатель «Золотой перчатки»!

Подобный паттерн работает не только с вратарями – нужно лишь поменять слагаемые. А вот Сульшер громил топов – не то что Тен Хаг. А вот Роналду забил 18 голов в АПЛ – не то что Хейлунд, у него вообще ноль в лиге. Ну и Де Хеа, он тащил – не то что Онана.

Такая цепочка максимально упрощает поиск решения, если не исключает его полностью. Она же отражает две ключевые проблемы восприятия всего, что окружает «Манчестер Юнайтед». Первое – стремление переложить результат из настоящего на конкретную переменную из прошлого. Второе – полный игнор долгосрочного планирования и требование сиюминутных результатов.

Тезис «Де Хеа был надежнее» разбивается фактами на любом уровне. В трех последних сезонах процент сэйвов (самая поверхностная метрика) Де Хеа колебался в диапазоне 69-73 – это очень средний уровень.

Рассуждая «Де Хеа был бы надежнее и не пустил бы вот ЭТО», многие удобно игнорируют моменты, когда испанец подводил и ошибался. Не только в игре ногами, а на линии – там, где он, по идее, был королем. Только в прошлом сезоне Давид был худшим вратарем топ-5 лиг по количеству результативных ошибок. Вот лишь некоторые.

Репутация элитного шотстоппера Де Хеа прилично переоценена. У Opta есть данные по предотвращенным голам за последние шесть сезонов – подсчет ведется как раз с пикового для Давида сезона-2017/18. Для оценки используется метрика PSxG – Post-shot expected goals.

Коротко его принцип: PSxG учитывает больше критериев, чем просто разница ожидаемых и реально пропущенных – качество удара (позицию, угол, количество защитников на линии) и фактический результат (был ли гол).

Так вот: в четырех из шести сезонов у Давида отрицательный PSxG – то есть он привез больше, чем спас.

Секрет Де Хеа – в эффектности сэйвов. Давид действительно часто тащил мертвые мячи в стопроцентных голевых моментах. Это создало если и не иллюзию, то как минимум искажение его общего уровня отражения ударов.

После сезона-2017/18 Давид справлялся с ними на уровне среднего голкипера – важный критерий при анализе игры на длинной дистанции. При оценке голкипера метрикой PSxG нужно учитывать распределение сэйвов: Де Хеа мог в отдельно взятом матче спасти очки и сделать положительную разницу, но после пустить несколько необязательных голов в других и уже лишить команду потенциальных очков. Де Хеа давно перестал быть вратарем, который стабильно приносит команде очки.

Еще одно страшное искажение реальности – демонизация «Золотой перчатки», которую выиграла здоровая оборона «МЮ», а не читерская игра Де Хеа на линии.

Вратарский эксперт Sky Sports Джон Харрисон и уже знакомый Мэтт Пиздровски предлагают при оценке игры вратаря не брать в расчет весь набитый соперником xG (в него входят вообще все удары), а работать только с попаданиями в створ и их сложностью.

На пути к «Золотой перчатке» у Де Хеа практически не было проверок в сухих матчах − только раз соперник выбил больше одного PSxG.

● Cразу в двух матчах АПЛ Давид вообще остался без работы – не дождался ударов в створ.

● Еще в шести атака соперников колебалась в диапазоне 1-2 удара в створ.

● Только в шести матчах из 17 Де Хеа вступал в игру 4+ раза.

Да, Давид справлялся с минимальными угрозами, возникавшими у ворот, но даже при таком уровне давления в атаке все равно завершил сезон с отрицательной разницей PSxG (-0,7). Сразу девять киперов с 10+ матчами в лиге лучше.

И да, мы все еще говорим о самом высокооплачиваемом (на тот момент) вратаре мира с зарплатой 375 тысяч фунтов в неделю. Если руководство «МЮ» и Тен Хаг допустили фатальную ошибку, отпустив реально качественного игрока, то почему он до сих пор без клуба? Почему к Де Хеа всерьез не приблизился ни один даже околотоп из Европы?

Пасующий вратарь – важная деталь для топ-команд. Даже привозящий Онана полезнее Де Хеа

В августовском тексте Sky Sports об изменениях вратарских трендов есть наглядный график оптимального сочетания скиллов современного голкипера. Вертикальная ось демонстрирует уровень игры ногами (вовлечение в продвижение мяча), горизонтальная – предотвращение голов. Чем правее и выше вратарь, тем он лучше. Неудивительно, что в пиковых точках находятся Алиссон и Эдерсон, а в левом нижнем углу – Льорис, Де Хеа и Дин Хендерсон, которого долго считали идеальной заменой для ДДХ.

Во многом именно вратарский апгрейд с уклоном на технику и игру голкиперов ногами превратил «Ливерпуль» и «Сити» в две мощнейшие команды АПЛ последних лет.

Даже всеотбивающий Де Хеа в идеальной форме все равно был бы не тем вратарем, который нужен Тен Хагу. Да и вообще не тем вратарем, который нужен современному топ-клубу. 30 мая Эрик Тен Хаг давал интервью, в котором его ожидаемо спросили об игре Давида Де Хеа ногами. Ошибка в матче с «Севильей» вновь оживила дискуссию об устаревшем стиле испанца. Эрик тактично ушел от конкретики, сместив фокус ответа на тотальный тренд: «Это не то, чего я хочу, это скорее то, чего требует современный футбол. Вратарь должен быть дополнительным игроком сзади, иначе оппонентам очень просто прессинговать вас».

Для выхода на новый уровень «МЮ» был необходим вратарь совершенно другого типа с альтернативным набором навыков. Трансформации «Ливерпуля» и «Сити» только доказывают, что это неизбежная необходимость. Ошибки таких голкиперов – расплата за получаемые преимущества.

Но для того, чтобы Онана превратился в плеймейкера в перчатках, которым его видели при переходе, должен правильно функционировать весь «МЮ». В уже упомянутых пазлах Гвардиолы и Клоппа вратари были финальными кусочками, Онана – один из кирпичей фундамента «Ман Юнайтед» Тен Хага.

Андре уже избавил «МЮ» от регулярного высокого прессинга соперников (почти никто не бросается давить вратаря, который легко отрежет прессингующих передачей), не раз создавал опасность длинными забросами на скоростных Рэшфорда и Хойлунда. Но проявить в полной мере сильные качества в билдапе пока невозможно – из-за травм ключевых игроков обороны «МЮ» не может реализовывать идеальный вариант, максимально раскрывающий таланты Онана.

***

Андре попал в ловушку, в которой когда-то оказался сам Давид. После ухода Ван дер Сара люди не понимали, чем Ферги заменил легендарное прошлое. Давайте отбросим аргумент «Де Хеа был щенком, а Онана опытный и сформировавшийся». Испанец пришел в сильнейший клуб Англии под руководством лучшего тренера в истории. Онана пришел в клуб-перестройку на второй год работы нового тренера.

Сэйв Давида всегда трактовался как «еще одно чудо от мастера», спасения Андре как «ну, за 55 млн евро можно было бы так с каждым ударом». Любая ошибка, любой пропущенный гол Онана сразу провоцируют кучу хейта.

Возникает вопрос: если бы все критики Онана не знали, как сложится карьера Де Хеа в «МЮ», и имели в распоряжении 10 его первых матчей, какие бы выводы они сделали?

Ни одна ошибка Онана не делает нынешнего Де Хеа супернадежным вратарем для топ-клуба. Принцип «работающий механизм из прошлого отлично работал бы и в настоящем» абсолютно неверный.

Чтобы оправдывать новые косяки испанца (они бы тоже были), пришлось бы раз за разом заглядывать в героическое прошлое. С камерунцем у «Юнайтед» есть будущее.

Фото: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON, Tom Weller/dpa/Global Look Press; Gettyimages.ru/Michael Regan, Mike Hewitt