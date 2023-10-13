Лучшие по гол+пас в топ-лигах. Здесь Беллингем, Холанд и монстры из Бундеслиги

Европейский футбол ушел на вторую международную паузу в этом сезоне – идеальное время, чтобы зафиксировать промежуточные итоги в топ-5 лигах. На графиках – лучшие игроки каждого чемпионата по системе гол+пас.

● Еще пять игроков сделали по шесть голевых действий – Исак опередил из-за меньшего количества матчей. ● Кажется, секрет результативности Джеймса Мэдиссона в волшебном питании – полузащитник рассказал, какое блюдо помогает ему восстанавливаться после игр: «Я беру big chippy. Это моя еда для восстановления сил. Рыба, чипсы, колбаса, соус карри, посыпано солью и приправлено уксусом. От одной мысли потекли слюнки. Прощу прощения у диетологов «Тоттенхэма, если они смотрят!»

● В прошлом сезоне у Джуда 8+4 в 31 матче Бундеслиги. В этом – 8+2 за 8 стартовых игр. ● У Ведата Мурики, Савио и Иньяки Уильмса тоже по шесть голевых действий, но больше сыгранных минут.

● У Оливье Жиру еще и один сухой матч (а еще 100% отраженных ударов).

● Логично, что у партнера Лаутаро по «Интеру» Маркуса Тюрама больше всего ассистов.

● Серу Гирасси лучший бомбардир во всех топ-5 лигах. ● Немного о том, как видит свою статистику Виктор Бонифасе. В конце сентября у него случился вот такой диалог с журналистом: – С 38 ударами в 5 матчах вы побили рекорд, принадлежавший Уве Вегманну (35 в сезоне-94/95 за «Бохум»)!

– Если ты бьешь по воротам 38 раз, то должен забить как минимум 25 голов. Поэтому я себя не поздравляю.

● Мбаппе не забивает в лиге три матча – но все равно лидер.

● В списке был Мусса Аль-Тамари из «Монпелье»: 5+1 в семи матчах, в последнем забил два – но результат матча отменили, «Монпелье» получил технарь. А вот как выглядит сводная таблица по всем лигам.

Кто впечатлил больше всего?