Лучшие по гол+пас в топ-лигах. Здесь Беллингем, Холанд и монстры из Бундеслиги
Европейский футбол ушел на вторую международную паузу в этом сезоне – идеальное время, чтобы зафиксировать промежуточные итоги в топ-5 лигах. На графиках – лучшие игроки каждого чемпионата по системе гол+пас.
● Еще пять игроков сделали по шесть голевых действий – Исак опередил из-за меньшего количества матчей. ● Кажется, секрет результативности Джеймса Мэдиссона в волшебном питании – полузащитник рассказал, какое блюдо помогает ему восстанавливаться после игр: «Я беру big chippy. Это моя еда для восстановления сил. Рыба, чипсы, колбаса, соус карри, посыпано солью и приправлено уксусом. От одной мысли потекли слюнки. Прощу прощения у диетологов «Тоттенхэма, если они смотрят!»
● В прошлом сезоне у Джуда 8+4 в 31 матче Бундеслиги. В этом – 8+2 за 8 стартовых игр. ● У Ведата Мурики, Савио и Иньяки Уильмса тоже по шесть голевых действий, но больше сыгранных минут.
● У Оливье Жиру еще и один сухой матч (а еще 100% отраженных ударов).
● Логично, что у партнера Лаутаро по «Интеру» Маркуса Тюрама больше всего ассистов.
● Серу Гирасси лучший бомбардир во всех топ-5 лигах. ● Немного о том, как видит свою статистику Виктор Бонифасе. В конце сентября у него случился вот такой диалог с журналистом: – С 38 ударами в 5 матчах вы побили рекорд, принадлежавший Уве Вегманну (35 в сезоне-94/95 за «Бохум»)!
– Если ты бьешь по воротам 38 раз, то должен забить как минимум 25 голов. Поэтому я себя не поздравляю.
● Мбаппе не забивает в лиге три матча – но все равно лидер.
● В списке был Мусса Аль-Тамари из «Монпелье»: 5+1 в семи матчах, в последнем забил два – но результат матча отменили, «Монпелье» получил технарь. А вот как выглядит сводная таблица по всем лигам.
Кто впечатлил больше всего?
Джуд тоже впечатляет, но это скорее вспышка на эмоциях от перехода, плюс откровенный дефицит завершителей в Мадриде.
Лаутаро ударно начал, надеюсь побьёт свой личный рекорд и станет лучшим бомбардиром чемпионата.
Бонифасе, Гирасси, Уоткинс, Тюрам прыгнули выше головы, но думаю, результативность с течением сезона поубавится, и выйдет на средние показатели 15-20 голов в сезоне.
Отдельно стоит выделить Симонса, потрясающая 10-ка растёт, хотя пару лет назад его чуть ли не хоронили уже...
Повторяет путь Эдегора, и с такими темпами быть ему в большом топ-клубе на ведущих ролях уже в следующем сезоне. Браво!
Помимо него больше всего впечатляет, конечно, Джуд. 10 очков гол+пас в 8 матчах, при том, что британец не бьёт штрафные и пенальти, да и вообще не нападающий.
можно ведь сказать короче: "здесь монстры из Бундеслиги"
Стоит оценить подробный комментарий и его объем, касательно остальных тезисов также выражаю согласие
Красавчик!
P.S. Жаль, что заработанный пенальти не считают за ассист, так бы было ещё больше)
Джуд Беллингем восхитительный, надеюсь это не вспышка, а его реальный уровень.