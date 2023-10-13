Буря в стакане
Блог

Лучшие по гол+пас в топ-лигах. Здесь Беллингем, Холанд и монстры из Бундеслиги

Короткий Спортс Короткий Спортс
бундеслига Германия бундеслига Германия
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
серия А Италия серия А Италия
Ла Лига Ла Лига
лига 1 Франция лига 1 Франция
Монако Монако
Байер Байер
Фиорентина Фиорентина
Лаутаро Мартинес Лаутаро Мартинес
Маркус Тюрам Маркус Тюрам
Йонас Винд Йонас Винд
Такефуса Кубо Такефуса Кубо
Такуми Минамино Такуми Минамино
Хоселу Хоселу
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Реал Мадрид Реал Мадрид
Серу Гирасси Серу Гирасси
Олли Уоткинс Олли Уоткинс
Доменико Берарди Доменико Берарди
Виктор Бонифасе Виктор Бонифасе
Милан Милан
Александер Исак Александер Исак
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Харри Кейн Харри Кейн
Вольфсбург Вольфсбург
Манчестер Сити Манчестер Сити
Мостафа Мохамед Мостафа Мохамед
Барселона Барселона
Хави Симонс Хави Симонс
Брайан Сарагоса Брайан Сарагоса
Сассуоло Сассуоло
Астон Вилла Астон Вилла
Нант Нант
Мохамед Салах Мохамед Салах
Ньюкасл Ньюкасл
Ливерпуль Ливерпуль
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Тедди Теума Тедди Теума
Штутгарт Штутгарт
Интер Интер
Жирона Жирона
Джеймс Мэддисон Джеймс Мэддисон
Акор Адамс
Монпелье Монпелье
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
ПСЖ ПСЖ
Николас Гонсалес Николас Гонсалес
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Оливье Жиру Оливье Жиру
Бавария Бавария
Тоттенхэм Тоттенхэм
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Футбол Футбол

Европейский футбол ушел на вторую международную паузу в этом сезоне – идеальное время, чтобы зафиксировать промежуточные итоги в топ-5 лигах. На графиках – лучшие игроки каждого чемпионата по системе гол+пас.

● Еще пять игроков сделали по шесть голевых действий – Исак опередил из-за меньшего количества матчей.  ● Кажется, секрет результативности Джеймса Мэдиссона в волшебном питании – полузащитник рассказал, какое блюдо помогает ему восстанавливаться после игр: «Я беру big chippy. Это моя еда для восстановления сил. Рыба, чипсы, колбаса, соус карри, посыпано солью и приправлено уксусом. От одной мысли потекли слюнки. Прощу прощения у диетологов «Тоттенхэма, если они смотрят!»

● В прошлом сезоне у Джуда 8+4 в 31 матче Бундеслиги. В этом – 8+2 за 8 стартовых игр. ● У Ведата Мурики, Савио и Иньяки Уильмса тоже по шесть голевых действий, но больше сыгранных минут. 

● У Оливье Жиру еще и один сухой матч (а еще 100% отраженных ударов). 

● Логично, что у партнера Лаутаро по «Интеру» Маркуса Тюрама больше всего ассистов. 

● Серу Гирасси лучший бомбардир во всех топ-5 лигах. ● Немного о том, как видит свою статистику Виктор Бонифасе. В конце сентября у него случился вот такой диалог с журналистом: – С 38 ударами в 5 матчах вы побили рекорд, принадлежавший Уве Вегманну (35 в сезоне-94/95 за «Бохум»)!

– Если ты бьешь по воротам 38 раз, то должен забить как минимум 25 голов. Поэтому я себя не поздравляю. 

● Мбаппе не забивает в лиге три матча – но все равно лидер. 

● В списке был Мусса Аль-Тамари из «Монпелье»: 5+1 в семи матчах, в последнем забил два – но результат матча отменили, «Монпелье» получил технарь. А вот как выглядит сводная таблица по всем лигам.

Кто впечатлил больше всего?

Подписывайтесь на телеграм-канал авторов о европейском футболе 

Таблицы топ-5 лиг и РПЛ прямо сейчас: «Байер», «Монако» и «Краснодар» в лидерах

20 самых дорогих составов мира. «ПСЖ» – третий, «Ливерпуль» ниже «МЮ»

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
wjvxpb5q6f
Кейн очень крут, фактически минуя адаптацию, просто поменял чемпионат и продолжил в том же духе. Форвард, вот это форвард!
Джуд тоже впечатляет, но это скорее вспышка на эмоциях от перехода, плюс откровенный дефицит завершителей в Мадриде.
Лаутаро ударно начал, надеюсь побьёт свой личный рекорд и станет лучшим бомбардиром чемпионата.

Бонифасе, Гирасси, Уоткинс, Тюрам прыгнули выше головы, но думаю, результативность с течением сезона поубавится, и выйдет на средние показатели 15-20 голов в сезоне.

Отдельно стоит выделить Симонса, потрясающая 10-ка растёт, хотя пару лет назад его чуть ли не хоронили уже...
Повторяет путь Эдегора, и с такими темпами быть ему в большом топ-клубе на ведущих ролях уже в следующем сезоне. Браво!
+45
-7
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Арман Мартиросян
Мо Салах как всегда в топе, а его уже в который год списывают "эксперты".
+28
-1
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xDe xDe
Не слежу за Бундеслигой, поэтому кто такой Гирасси, не знаю. Но это явно какие-то читы)
Помимо него больше всего впечатляет, конечно, Джуд. 10 очков гол+пас в 8 матчах, при том, что британец не бьёт штрафные и пенальти, да и вообще не нападающий.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кашшай Чакырович
Ответ wjvxpb5q6f
Кейн очень крут, фактически минуя адаптацию, просто поменял чемпионат и продолжил в том же духе. Форвард, вот это форвард! Джуд тоже впечатляет, но это скорее вспышка на эмоциях от перехода, плюс откровенный дефицит завершителей в Мадриде. Лаутаро ударно начал, надеюсь побьёт свой личный рекорд и станет лучшим бомбардиром чемпионата. Бонифасе, Гирасси, Уоткинс, Тюрам прыгнули выше головы, но думаю, результативность с течением сезона поубавится, и выйдет на средние показатели 15-20 голов в сезоне. Отдельно стоит выделить Симонса, потрясающая 10-ка растёт, хотя пару лет назад его чуть ли не хоронили уже... Повторяет путь Эдегора, и с такими темпами быть ему в большом топ-клубе на ведущих ролях уже в следующем сезоне. Браво!
Бавария это механизм, который годами нарабатывался ,как швейцарские часы , она просто по составу на две бошки выше всех команд бундес лиги ,поэтому насчёт Кейна ничего удивительного ,даже кризисная Бавария на бошку сильнее любого клуба бундес лиги , если ты топ игрок так ещё в самом соку, то ничего удивительного,что в Баварии у тебя будет хорошая статистика ,эта команда в 10 против 11 может давить ! Есть иногда ощущегие , убери тренера у Баварии и она все равно выиграет бундеслигу !
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Van BilVit
Херассе Гирасси
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Опёнышев
Ответ Алексей Муравьёв
Мбаппе уже медленно начал деградировать в Псж, это видно и по игре, и по статистике, дальше будет только хуже, чувак просто остановился в развитии, ибо уже давно стоит сменить команду, на более именитую, да, шок-контент конечно, когда раньше Реал предлагал контракт, люди неслись с ломя голову, а сейчас всякие черепашки-ниндзя кобенятся! Пора уже давно в футболе ввести потолок на макс. зп в клубах, да и на трансферы тоже!
ну не пошел в реал да не пошел, реал не перестанет существовать или что-то выигрывать, а кто будет из них жалеть больше о несостоявшемся переходе покажет лишь время, но опять-таки стоит ли нестись сломя голову в мадрид тоже большой вопрос, ровно как и стоит ли мадриду так яростно зацикливаться на идее купить конкретно мбаппе
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artūras Grigas
Ответ Арман Мартиросян
Мо Салах как всегда в топе, а его уже в который год списывают "эксперты".
Игрок одного сезона...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arlovski
Бонифас - новый Осимхен?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sema mixajlov
Ответ xDe xDe
Не слежу за Бундеслигой, поэтому кто такой Гирасси, не знаю. Но это явно какие-то читы) Помимо него больше всего впечатляет, конечно, Джуд. 10 очков гол+пас в 8 матчах, при том, что британец не бьёт штрафные и пенальти, да и вообще не нападающий.
конечно читы) у него личный рекорд за сезон 11, а тут уже 13
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sergio_lunatico
"Здесь Беллингем, Холанд и монстры из Бундеслиги"

можно ведь сказать короче: "здесь монстры из Бундеслиги"
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Давыдов
Ответ Арман Мартиросян
Мо Салах как всегда в топе, а его уже в который год списывают "эксперты".
ага, ещё писали что за те копейки (за Салаха) сливать должны были 🤣
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кашшай Чакырович
Ответ Gabit Sagindykov
Ну Манэ с таким же отношением переходил. По итогу андерперформанс дикий, так еще и драку устроил
Вы путаете теплое с мягким , Манэ это больше левый вингер, он даже правого вингера играл ,ну и центрального нападающего ,даже трансфермаркет пишет ,что он иногда играл атакующего полузащитника ,те человек играл на 4 позиция и вы это сравниваете с чистым профильным центральным нападающим ? У них разные функции на поле, если вы не поняли , на всех позициях забивать и ассистировать , без потери качестве может только Месси ,поэтому у него и 7 золотых мячей !! Так и давайте посмотрим статистику в последнем сезоне за Ливерпуль он набрал 28 голевых действий за 3938 минут это 140 минут на голевое действие, далее в Баварии у него 2205 минут на 18 голевых действий это 122 минуты на голевое действие , те даже в Баварии ему требовалось меньше минут на 1 голевое действие , в Баварии на его позиции у него была сильная конкуренция у Кейна ее нету , поэтому эти две истории из разных полюсов !!! Манэ думал что чаще будет играть , но так как не играл часто начал психовать, а так по сути он показывал тот же уровень,что и в Ливерпуле примерно !
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ппппочему
Ответ wjvxpb5q6f
Кейн очень крут, фактически минуя адаптацию, просто поменял чемпионат и продолжил в том же духе. Форвард, вот это форвард! Джуд тоже впечатляет, но это скорее вспышка на эмоциях от перехода, плюс откровенный дефицит завершителей в Мадриде. Лаутаро ударно начал, надеюсь побьёт свой личный рекорд и станет лучшим бомбардиром чемпионата. Бонифасе, Гирасси, Уоткинс, Тюрам прыгнули выше головы, но думаю, результативность с течением сезона поубавится, и выйдет на средние показатели 15-20 голов в сезоне. Отдельно стоит выделить Симонса, потрясающая 10-ка растёт, хотя пару лет назад его чуть ли не хоронили уже... Повторяет путь Эдегора, и с такими темпами быть ему в большом топ-клубе на ведущих ролях уже в следующем сезоне. Браво!
При всем уважении, 15-20 голов для всех перечисленных (которые действительно прыгают выше головы, согласен полностью) будет выдающимся сезоном. Средние показатели для АПЛ скорее 10-12 голов для нападающего, потому что как раз описывает условных Криса Вуда, Доминика Калверта-Льюина и т. д. Даже Роберто Фирмино не всегда добирался до установленной вами голевой отметки, при своей выдающейся игре, пусть и слегка в другом формате.

Стоит оценить подробный комментарий и его объем, касательно остальных тезисов также выражаю согласие
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Гладских
хах, спасибо за пост , вы мастер!;)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gabit Sagindykov
Ответ Кашшай Чакырович
Бавария это механизм, который годами нарабатывался ,как швейцарские часы , она просто по составу на две бошки выше всех команд бундес лиги ,поэтому насчёт Кейна ничего удивительного ,даже кризисная Бавария на бошку сильнее любого клуба бундес лиги , если ты топ игрок так ещё в самом соку, то ничего удивительного,что в Баварии у тебя будет хорошая статистика ,эта команда в 10 против 11 может давить ! Есть иногда ощущегие , убери тренера у Баварии и она все равно выиграет бундеслигу !
Ну Манэ с таким же отношением переходил. По итогу андерперформанс дикий, так еще и драку устроил
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
romani477
Жиру, как обычно, просто делает свою работу!
Красавчик!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Муравьёв
Мбаппе уже медленно начал деградировать в Псж, это видно и по игре, и по статистике, дальше будет только хуже, чувак просто остановился в развитии, ибо уже давно стоит сменить команду, на более именитую, да, шок-контент конечно, когда раньше Реал предлагал контракт, люди неслись с ломя голову, а сейчас всякие черепашки-ниндзя кобенятся! Пора уже давно в футболе ввести потолок на макс. зп в клубах, да и на трансферы тоже!
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aist Marabu
Лаутаро по внешним ощущениям скинул 3-4 кг, по крайней мере очень бросается в глаза. Он конечно и прошлые сезоны был хорошо, но думается именно физическая форма и есть залог текущей результативности. Появилась какая-то лёгкость в его действиях.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tayriz
Ответ arlovski
Бонифас - новый Осимхен?
Рано ещё судить, Витя всё таки не первый год уже забивает, а Боня только начал свой путь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блуждающий странник
Ответ arlovski
Бонифас - новый Осимхен?
Бонифас это самый транжира среди топ-5 лиг. Лидер по ожидаемым голам и при 10 ожидаемых забил лишь 7
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eden Hazard
Ответ Арман Мартиросян
Мо Салах как всегда в топе, а его уже в который год списывают "эксперты".
Чуть меньше, чем уверяют что "Кейн игрок одного сезона, в следующем провалится, скиньте"))) Но больше, чем "Кейн тепличный игрок, в любом клубе кроме ТТХ провалится" 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arlovski
Ответ Alex Rhea
да не существует никакой топ-5, есть топ-4 франция, например, ближе к бельгии, чем к топ-4
согласен, но я использовал терминологию статьи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блуждающий странник
Ответ wjvxpb5q6f
Кейн очень крут, фактически минуя адаптацию, просто поменял чемпионат и продолжил в том же духе. Форвард, вот это форвард! Джуд тоже впечатляет, но это скорее вспышка на эмоциях от перехода, плюс откровенный дефицит завершителей в Мадриде. Лаутаро ударно начал, надеюсь побьёт свой личный рекорд и станет лучшим бомбардиром чемпионата. Бонифасе, Гирасси, Уоткинс, Тюрам прыгнули выше головы, но думаю, результативность с течением сезона поубавится, и выйдет на средние показатели 15-20 голов в сезоне. Отдельно стоит выделить Симонса, потрясающая 10-ка растёт, хотя пару лет назад его чуть ли не хоронили уже... Повторяет путь Эдегора, и с такими темпами быть ему в большом топ-клубе на ведущих ролях уже в следующем сезоне. Браво!
Кейн крут безусловно, но он играет за атакующую команду, которая с запасом всех обыгрывает в Бундеслиге и создает ему уйму моментов. Любой добротный нап в таких условиях будет иметь высокие цифры, а в квалификации Кейна сомневаться не приходилось
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артур Азимов
Ответ wjvxpb5q6f
Кейн очень крут, фактически минуя адаптацию, просто поменял чемпионат и продолжил в том же духе. Форвард, вот это форвард! Джуд тоже впечатляет, но это скорее вспышка на эмоциях от перехода, плюс откровенный дефицит завершителей в Мадриде. Лаутаро ударно начал, надеюсь побьёт свой личный рекорд и станет лучшим бомбардиром чемпионата. Бонифасе, Гирасси, Уоткинс, Тюрам прыгнули выше головы, но думаю, результативность с течением сезона поубавится, и выйдет на средние показатели 15-20 голов в сезоне. Отдельно стоит выделить Симонса, потрясающая 10-ка растёт, хотя пару лет назад его чуть ли не хоронили уже... Повторяет путь Эдегора, и с такими темпами быть ему в большом топ-клубе на ведущих ролях уже в следующем сезоне. Браво!
Уоткинс в одном матче сделал 3+2. Однако, он стабильно делает результативные действия
P.S. Жаль, что заработанный пенальти не считают за ассист, так бы было ещё больше)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Поддубный
Интересно сколько раз пожалел Реал что не подписал Хари Кейна, и сколько раз пожалел Мбаппе что остался в ПСЖ в прошлом сезоне и подписал контракт. Игрок просто деградирует, ему не интересно, это видно по его игре, если все так продолжится, то Реал может и не пойти за ним. А Хари Кейну браво, Реал, не подписав его, потерял возможность быть фаворитом номер 1 во всех турнирах.
Джуд Беллингем восхитительный, надеюсь это не вспышка, а его реальный уровень.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий