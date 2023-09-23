17 комментариев

Садьо Мане развлекается в Саудовской Аравии. Празднуя гол Андерсона Талиски в ворота «Аль-Ахли», форвард по привычке запрыгнул на спину Роберто Фирмино. У второй суперзвезды «Аль-Насра» отличная статистика – 6+1 в семи матчах нового сезона.

Хороший способ забыть провальный (по меркам Мане, конечно) сезон в «Баварии», итогом которого стал отъезд в Саудовскую Аравии и колоссальное падение в цене. В 2023-м Садьо подешевел сильнее всех (по версии Transfermarkt).

А кто еще крупно потерял в стоимости?

Мы зафиксировали топ-20 главных падений. Ключевой критерий ранжирования – потерянная часть стоимости игрока (именно поэтому Мане первый). Но для контекста мы добавили и процентное падение от трансферной стоимости на 1 января (стартовая точка отсчета).

● Большая часть списка – футболисты, приближающиеся (или уже достигшие) к 30-летию. Футбольное старение одна из основных причин неминуемого падения стоимости. Признавать это готовы не все – Криштиану Роналду, например, заблокировал один из акаунтов ТМ в соцсетях, когда узнал, что его в 35 лет оценивают в 75 млн евро.

● Есть в списке и молодежь. Кьеза явно провел один из слабейших сезонов в карьере (выбил 4+6 во всех турнирах) и много травмировался, а Марк Кукурелья, сиявший в «Брайтоне», совсем потух в турбулентном «Челси» Тухеля-Поттера-Лэмпарда.

● Падение Хавертца, Стерлинга и Маунта – следствие катастрофы прошлогоднего «Челси».

● Не лучше дела и в «МЮ». Купленный за 100 млн евро Антони провел не самый яркий дебютный сезон (8+3 во всех турнирах), а Джейдон Санчо пропустил почти три месяца из-за ментальных проблем и плохой формы. Пауза и индивидуальную программу восстановления от Тен Хага не решили проблему – в новом сезон Джейдон поругался с тренером и отстранен от команды.

● Пункт, в котором мы хвалим «ПСЖ» за гениальную продажу (90 млн евро!) 31-летнего игрока, чья цена постепенно падает. Про 222 млн, потраченных на его покупку, вспоминать не будем.

Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel; Sara Arib/Keystone Press Agency/Global Look Press