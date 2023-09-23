17 комментариев

Самые подешевевшие футболисты 2023 года
Садьо Мане развлекается в Саудовской Аравии. Празднуя гол Андерсона Талиски в ворота «Аль-Ахли», форвард по привычке запрыгнул на спину Роберто Фирмино. У второй суперзвезды «Аль-Насра» отличная статистика – 6+1 в семи матчах нового сезона.
Хороший способ забыть провальный (по меркам Мане, конечно) сезон в «Баварии», итогом которого стал отъезд в Саудовскую Аравии и колоссальное падение в цене. В 2023-м Садьо подешевел сильнее всех (по версии Transfermarkt).
А кто еще крупно потерял в стоимости?
Мы зафиксировали топ-20 главных падений. Ключевой критерий ранжирования – потерянная часть стоимости игрока (именно поэтому Мане первый). Но для контекста мы добавили и процентное падение от трансферной стоимости на 1 января (стартовая точка отсчета).
● Большая часть списка – футболисты, приближающиеся (или уже достигшие) к 30-летию. Футбольное старение одна из основных причин неминуемого падения стоимости. Признавать это готовы не все – Криштиану Роналду, например, заблокировал один из акаунтов ТМ в соцсетях, когда узнал, что его в 35 лет оценивают в 75 млн евро.
● Есть в списке и молодежь. Кьеза явно провел один из слабейших сезонов в карьере (выбил 4+6 во всех турнирах) и много травмировался, а Марк Кукурелья, сиявший в «Брайтоне», совсем потух в турбулентном «Челси» Тухеля-Поттера-Лэмпарда.
● Падение Хавертца, Стерлинга и Маунта – следствие катастрофы прошлогоднего «Челси».
● Не лучше дела и в «МЮ». Купленный за 100 млн евро Антони провел не самый яркий дебютный сезон (8+3 во всех турнирах), а Джейдон Санчо пропустил почти три месяца из-за ментальных проблем и плохой формы. Пауза и индивидуальную программу восстановления от Тен Хага не решили проблему – в новом сезон Джейдон поругался с тренером и отстранен от команды.
● Пункт, в котором мы хвалим «ПСЖ» за гениальную продажу (90 млн евро!) 31-летнего игрока, чья цена постепенно падает. Про 222 млн, потраченных на его покупку, вспоминать не будем.
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Самые подорожавшие футболисты 2023 года
Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel; Sara Arib/Keystone Press Agency/Global Look Press
Это так то один из ключевых показателей, по которым можно понять что кто-то подешевел из-за того что уже перешагнул порог 30-летия, хотя при этом всё ещё демонстрирует высокий уровень (типа Сон Хын Мин и Салах), а кто-то просто не оправдывает ожидания или просели результаты, хотя они в праймовом возрасте.
А Саудовская Аравия это некий джокер и вообще вынесена условно говоря за скобки, т.к их ценовая политика вообще близка к рандому и никогда неизвестно кого и за сколько они захотят купить.
Это как жить где-нибудь в Новосибирске, торговать на рынке где плюс-минус одни и те же цены на арбузы, помидоры и картошку в соответствии со средним покупательским спросом и возможностям и учитывать при этом что на этот рынок могут зайти туристы из Китая или Германии и ваще не смотреть на цены, буквально раскидываясь деньгами (ну типа могут себе позволить что-то купить по любым ценам), но никто же это не закладывает в цену как ориентир.
цена в январе 30
цена сейчас 45
О подорожал..., а это возраст, да кто составил эту е графику!