22 комментария

Роберто Манчини подписал со сборной Саудовской Аравии контракт до 2026-го с зарплатой, согласно разным источникам, 25-30 млн евро в год.

Сравнивать доходы Роберто с другими тренерами сборных бессмысленно. Лидера – Ханси Флика – он обгоняет теперь в четыре раза, 6,5 млн евро в год немца на таком фоне смешны.

Поместим Манчини в более конкурентную среду – сравним с зарплатами клубных тренеров.

• В 2018-м Манчини подписал контракт со сборной Италии на 2 млн евро в год – меньше, чем у Станислава Черчесова. В 2021-м Роберто после победы на Евро получил прибавку – теперь зарабатывал 3 млн евро в год.

• У Марчело Липпи в Китае было 20 млн евро (по данным Sky Sports). Еще один топ в сборных (и опять итальянец) – Фабио Капелло: получал минимум 7 млн евро в России.

• Стивен Джеррард – еще один новичок в списке. В «Астон Вилле» экс-капитан «Ливерпуля» получал 5 млн фунтов год, назначение в «Аль-Иттифак» утроило прежние доходы.