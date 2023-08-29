22 комментария

Саудовская зарплата Манчини – 🤯🤯🤯. Гвардиола, Клопп и Анчелотти получают меньше
Роберто Манчини подписал со сборной Саудовской Аравии контракт до 2026-го с зарплатой, согласно разным источникам, 25-30 млн евро в год.
Сравнивать доходы Роберто с другими тренерами сборных бессмысленно. Лидера – Ханси Флика – он обгоняет теперь в четыре раза, 6,5 млн евро в год немца на таком фоне смешны.
Поместим Манчини в более конкурентную среду – сравним с зарплатами клубных тренеров.
• В 2018-м Манчини подписал контракт со сборной Италии на 2 млн евро в год – меньше, чем у Станислава Черчесова. В 2021-м Роберто после победы на Евро получил прибавку – теперь зарабатывал 3 млн евро в год.
• У Марчело Липпи в Китае было 20 млн евро (по данным Sky Sports). Еще один топ в сборных (и опять итальянец) – Фабио Капелло: получал минимум 7 млн евро в России.
• Стивен Джеррард – еще один новичок в списке. В «Астон Вилле» экс-капитан «Ливерпуля» получал 5 млн фунтов год, назначение в «Аль-Иттифак» утроило прежние доходы.
Даже ребёнок наверное бы понял, что нынешний Атлетико - это плоть от плоти детище Симеоне. Он там реально главная звезда, круче любого футболиста.
Всё логично.
Как бонус, Джеррард имел тренерский успех в Шотландии и засветился в АПЛ.)