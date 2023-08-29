Буря в стакане
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Саудовская зарплата Манчини – 🤯🤯🤯. Гвардиола, Клопп и Анчелотти получают меньше

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Роберто Манчини подписал со сборной Саудовской Аравии контракт до 2026-го с зарплатой, согласно разным источникам, 25-30 млн евро в год.

Сравнивать доходы Роберто с другими тренерами сборных бессмысленно. Лидера – Ханси Флика – он обгоняет теперь в четыре раза, 6,5 млн евро в год немца на таком фоне смешны.

Поместим Манчини в более конкурентную среду – сравним с зарплатами клубных тренеров.

• В 2018-м Манчини подписал контракт со сборной Италии на 2 млн евро в год – меньше, чем у Станислава Черчесова. В 2021-м Роберто после победы на Евро получил прибавку – теперь зарабатывал 3 млн евро в год.

• У Марчело Липпи в Китае было 20 млн евро (по данным Sky Sports). Еще один топ в сборных (и опять итальянец) – Фабио Капелло: получал минимум 7 млн евро в России.

• Стивен Джеррард – еще один новичок в списке. В «Астон Вилле» экс-капитан «Ливерпуля» получал 5 млн фунтов год, назначение в «Аль-Иттифак» утроило прежние доходы.

Манчини пересидел в сборной Италии, но его период однозначно успешен. Спаллетти – оправданный риск

22 комментария

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Jovid Mirzoev
Симеоне крут С Атлетико из чемпионата Чертаново получает больше чем в Аравии
+37
-1
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Politruk
Атлетико за выслугу лет доплачивает?
+26
-2
+24
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Mishutka Pyatkin
Человек порекомендовавший Кокорина Фиорентине, любого обует.
+16
-1
+15
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Алексей Елистратов
А меня больше удивляет Джеррард. Вот уж кому повезло. Манчини много что навыигрывал, он явно лакомый кусок всех этих арабских проектов, а вот Стивен явно выиграл в лотерею. Получать как Клопп будучи пока еще никем как тренер (если не считать фарм в Шотландии) - это успех.
+8
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+6
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SergFed71
Ответ Politruk
Атлетико за выслугу лет доплачивает?
За преданность, и ещё король Испании болельщик Атлетико, тоже деньжат подкидывает
+6
-1
+5
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Давид Agabekyan
Ответ Алексей Елистратов
А меня больше удивляет Джеррард. Вот уж кому повезло. Манчини много что навыигрывал, он явно лакомый кусок всех этих арабских проектов, а вот Стивен явно выиграл в лотерею. Получать как Клопп будучи пока еще никем как тренер (если не считать фарм в Шотландии) - это успех.
Ну так его и позвали никак тренера, а как известное лицо для футбольных болельщиков
+3
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Montenegro Serbian
Ответ Politruk
Атлетико за выслугу лет доплачивает?
А что не так?
Даже ребёнок наверное бы понял, что нынешний Атлетико - это плоть от плоти детище Симеоне. Он там реально главная звезда, круче любого футболиста.
Всё логично.
+3
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Остап Бендер
Бывают инфоцыгане, а бывают тренеро-цыгане. Капелло, Манчини - любого обуют
+4
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Тюменский медвежонок
Джеррарду 17.6 млн. платят АХАХАХАХХА просто один вопрос, за что?! вчера клуб под его руководством играл на выезде против Аль-Хиляля и команда за 90 минут создала 0,5 момента и проиграла 0-2, хотя могла проиграть и все 0-5 или 0-6, просто мертвая, сам Джеррард лишь с недоумевающим лицом на поле смотрел... как у этого физрука получилось развести на деньги шейхов?! что он им обещал?
+2
-1
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Экспертное мнение
Джеррард красиво устроился однако, на уровне топов получает без особых успехов в Европе
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Алексей Татаренко
Ответ SergFed71
За преданность, и ещё король Испании болельщик Атлетико, тоже деньжат подкидывает
В мадридском дерби король болеет против королевского клуба).
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Anton Kortenko
Сёма хорошо сел на шею. да, вы скажете что он сделал Атлетико топ-клубом. но не настолько же, что даже шейхи побить не могут.
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Tiestorzn17
Аллегри конечно присел так присел, и ведь не увольняют!
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Непристойное предложение
кто нибудь знает , за что такие деньги платят Симеоне?
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Блуждающий странник
Самая жесть это зарплата Джерарда. Вообще необъяснимые цифры
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Илья Савчук
Шикарная пенсия за пару лет работы в СА.
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Никита Фалимонов
Роберто за деньги – да Манчини
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Валерий Рытов
Ответ Politruk
Атлетико за выслугу лет доплачивает?
За величие.
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Андрей Кастуев
Ответ Тюменский медвежонок
Джеррарду 17.6 млн. платят АХАХАХАХХА просто один вопрос, за что?! вчера клуб под его руководством играл на выезде против Аль-Хиляля и команда за 90 минут создала 0,5 момента и проиграла 0-2, хотя могла проиграть и все 0-5 или 0-6, просто мертвая, сам Джеррард лишь с недоумевающим лицом на поле смотрел... как у этого физрука получилось развести на деньги шейхов?! что он им обещал?
Друг, Стиви Джи - легенда "Ливерпуля", великого клуба, знаменитый футболист. Сауды платят за имена, им плевать на футбол как вид спорта. Это дорогая игрушка, отмывание репутации перед человечеством и способ войти в "цивилизованный" мир. Долгосрочная престижная инвестиция.
Как бонус, Джеррард имел тренерский успех в Шотландии и засветился в АПЛ.)
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