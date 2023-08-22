14 комментариев

Двух вы точно не теряли из виду.

Арсен Захарян официально в «Сосьедаде». Когда в Сан-Себастьяне в последний раз играли россияне, команда боролась за чемпионство Испании: в сезоне-2002/03 была в шаге – «Реал Мадрид» обогнал всего на 2 очка.

Летом 2002-го «Сельта» решила не продлевать контракт с Валерием Карпиным – и 33-летний полузащитник вернулся в «Реал Сосьедад», за который выступал в середине девяностых. Там только что сменили тренера: пришел никому не известный Рейнальд Денуэ.

И команда рванула. В первом же туре прибили «Атлетик» (4:2): дебютный гол сезона забил Карпин.

«Сосьедад» не проигрывал до 20-го тура, а потом споткнулся как раз на «Бильбао» (0:3). До конца сезона «Сосьедад» набрал еще пять поражений, но все равно держался в гонке. И уничтожил «Реал», забив четыре в первом же тайме.

36-й тур. Александр Мостовой с «Сельтой» отбирает очки у «Мадрида» (1:1, россиянин реализовал пенальти), но «Сосьедад» тоже буксует: играет вничью с «Валенсией».

37-й тур. Команда из Сан-Себастьяна, опережающая «Реал» на одно очко, приезжает в Виго. Мостовой подрубает режим Царя: создает два гола – «Сельта» выигрывает 3:2. В параллельном матче «Мадрид» обыграл «Атлетико» и вышел на первое место.

В последнем туре «Сосьедад» выиграл – но и «Мадрид» тоже. Команда Валерия Карпина так и осталась второй.

А где сейчас игроки той команды?

Также регулярно выходили:

•‎ Бьерн Торе Кварме − играет за ветеранов «Русенборга» и выступает на норвежском ТВ.

• ‎Серхио Борис − закончил карьеру только в 2019-м, теперь работает в родном «Авилесе».

• Тайфун Коркут − был одним из вереницы тренеров «Герты» за последние несколько лет. Уволен в марте 2022-го, пока без работы.

• Дмитрий Хохлов − главный тренер «Сочи».