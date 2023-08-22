14 комментариев

Буря в стакане
Блог

«Реал Сосьедад», который почти стал чемпионом. Где они сейчас?

Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Валерий Карпин Валерий Карпин
Ла Лига Ла Лига
Арсен Захарян Арсен Захарян
Айтор Лопес Рекарте
Хаби Алонсо Хаби Алонсо
Сандер Вестервелд
Серхио Борис Серхио Борис
Дарко Ковачевич
Микель Аранбуру Микель Аранбуру
Хави де Педро
Дмитрий Хохлов Дмитрий Хохлов
Тайфун Коркут Тайфун Коркут
Габриэль Шюррер
Агустин Арансабаль
Нихат Кахведжи Нихат Кахведжи
Игор Хаурехи
Футбол Футбол

Двух вы точно не теряли из виду.

Арсен Захарян официально в «Сосьедаде». Когда в Сан-Себастьяне в последний раз играли россияне, команда боролась за чемпионство Испании: в сезоне-2002/03 была в шаге – «Реал Мадрид» обогнал всего на 2 очка. 

Летом 2002-го «Сельта» решила не продлевать контракт с Валерием Карпиным – и 33-летний полузащитник вернулся в «Реал Сосьедад», за который выступал в середине девяностых. Там только что сменили тренера: пришел никому не известный Рейнальд Денуэ. 

И команда рванула. В первом же туре прибили «Атлетик» (4:2): дебютный гол сезона забил Карпин. 

«Сосьедад» не проигрывал до 20-го тура, а потом споткнулся как раз на «Бильбао» (0:3). До конца сезона «Сосьедад» набрал еще пять поражений, но все равно держался в гонке. И уничтожил «Реал», забив четыре в первом же тайме. 

36-й тур. Александр Мостовой с «Сельтой» отбирает очки у «Мадрида» (1:1, россиянин реализовал пенальти), но «Сосьедад» тоже буксует: играет вничью с «Валенсией». 

37-й тур. Команда из Сан-Себастьяна, опережающая «Реал» на одно очко, приезжает в Виго. Мостовой подрубает режим Царя: создает два гола – «Сельта» выигрывает 3:2. В параллельном матче «Мадрид» обыграл «Атлетико» и вышел на первое место. 

В последнем туре «Сосьедад» выиграл – но и «Мадрид» тоже. Команда Валерия Карпина так и осталась второй.

А где сейчас игроки той команды?

Также регулярно выходили:

•‎ Бьерн Торе Кварме − играет за ветеранов «Русенборга» и выступает на норвежском ТВ.

• ‎Серхио Борис − закончил карьеру только в 2019-м, теперь работает в родном «Авилесе».

• Тайфун Коркут − был одним из вереницы тренеров «Герты» за последние несколько лет. Уволен в марте 2022-го, пока без работы.

• Дмитрий Хохлов − главный тренер «Сочи».

В Сан-Себастьян невозможно не влюбиться. Доказываем

Неизвестный Захарян: в Сан-Себастьяне прозвали Асьером, смотрел «Динамо» – ЦСКА на телефоне, Гризманн купил его карточку в фэнтези

Инсайд-детали трансфера Захаряна: сделку принес агент Модрича, участвовал Нобель, сумма – 12,5 млн евро

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kimbo Slice
Супер связка Ковачевич-Нихат, в том сезоне просто уничтожали любую оборону, помню статья в еж. "Футбол" в 2003 году называлась "Двое из ларца"
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rad0
Отныне не просто Реал Сосьедад, а Реал Сосьедад Захаряна
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergi Barjuan
Потом Нихат чуть в ЦСКА не перешел)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olajuvon
У Нихата самое популярное занятие среди бывших футболистов)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ivan_krylov
ностальжиии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
krokodilych
Очень живописный психолог получился из Игора Хаурехи :)))

И минутка занудства: у Хави де Педро с возрастом что-то не то. Если человеку в 2003-м году было 28 лет, то в 2023-м не может быть 50. Или наоборот - если ему сейчас 50, значит, тогда было не 28, а 29 или 30.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван1984
Смотрел тот матч, поставил на Сельту.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гилберт
А остальные где?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гилберт
Почему Дарко Ковачевич не ходит на дискотеки?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
тот самый Кадрус
Ответ Kimbo Slice
Супер связка Ковачевич-Нихат, в том сезоне просто уничтожали любую оборону, помню статья в еж. "Футбол" в 2003 году называлась "Двое из ларца"
15 голевых от Хави де Педро тоже дорогого стоят!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JBa
Ответ krokodilych
Очень живописный психолог получился из Игора Хаурехи :))) И минутка занудства: у Хави де Педро с возрастом что-то не то. Если человеку в 2003-м году было 28 лет, то в 2023-м не может быть 50. Или наоборот - если ему сейчас 50, значит, тогда было не 28, а 29 или 30.
тебе быстрее было самому проверить, чем душнить ради одного года разницы.

но делать этого мы, конечно, не будем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий