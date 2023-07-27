7 комментариев

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Первый «Челси» Боули. Где они сейчас?

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За год ушли 24 футболиста.

30 мая 2022-го Тодд Боули купил «Челси» за 5,3 млрд долларов – сезон-2022/23 стал новой эрой в истории клуба. Старт получился смазанным: «Челси» сменил за год четыре тренера, потратил 26 млн фунтов на неустойки для Тухеля и Поттера и закончил сезон на 12-м месте с отрицательной разницей мячей (38-47). Помимо позиции в таблице сильно изменился и состав – после прихода Боули «Челси» потратил на трансферы 611 млн евро. Процесс стабильно работал и в обратную сторону: уже летом 2022-го клуб покинули сразу 9 футболистов.

•‎ Кажется, главной потерей стал уход Рюдигера свободным агентом. Тухель говорил, что он и клуб «не могли продолжать бороться за него из-за санкций», а сам Антонио запрашивал 12,5 млн евро в год по новому контракту и подписной бонус в 20 млн евро. •‎ Всего в сезоне-2022/23 «Челси» заработал на продажах 67,8 млн евро. Зимой Жоржиньо ушел в «Арсенал» за 11,3 млн, аренда Лукаку в «Интер» принесла еще 7,8 млн. Первый официальный матч с новым владельцем «Челси» сыграл в августе 2022-го. За год от основы на игру с «Эвертоном» осталось всего четыре футболиста.

•‎ Калиду Кулибали за год успел прийти в клуб и уйти – как и Обамеянг (пришел в конце ТО, теперь в «Марселе»).

• Из заявки на «Эвертон», помимо Кулибали, при Боули купили Стерлинга и Кукурелью. После матча с «Эвертоном» «Челси» подписал Фофана (в клубе), Чуквуэмека (в клубе), Обамеянга (ушел в «Марсель») и Слонину (в клубе).

•‎ Жоржиньо – единственный футболист, покинувший «Челси» зимой. Все остальные трансферы стали частью масштабной чистки раздутого ростера «Челси». В конце января игроков хватало на 3 полноценных состава.

• Из 14 футболистов, сыгравших в победном для «Челси» финале ЛЧ против «Ман Сити», в клубе осталось трое – Силва, Джеймс и Чилуэлл. Авторы победного гола (забивший Хавертц и ассистировавший Маунт) теперь отвечают за атаку в других клубах топ-6 АПЛ.

•‎ Продажи летом 2023-го уже принесли «Челси» 253,9 млн евро.

• Из тех, кто был в заявке на «Эвертон» и до сих пор в клубе, могут уйти еще четверо: слухи есть по Кепе, Чалобе, Галлахеру и Зиешу. 

Всего за три трансферных окна «Челси» покинули 24 игрока (чистые продажи и свободные агенты). Обновление продолжается: летом в клуб пришли Нкунку, Джексон и Анжело. Ждем через год новой серии «Где они сейчас»? 

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose; IMAGO/Global Look Press

7 комментариев

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Стэн Смит
За год уничтожил суперклуб, который создавал Абрамович в течение почти 20 лет...
+32
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fbd
Это просто прекрасно! Ждет аналитику по количеству свободного места в раздевалке.
+18
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Tiestorzn17
Сильный глум)
+7
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Мандалай
Сказ о том, как за 2 года уничтожить всё, что создавалось почти 20 лет.
+4
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Дороф
Ответ DolJun
а в чем уничтожение? после такого беспринципного отжима любой клуб бы затрясло. цыплят по осени считают, видно что боули учится на своих ошибках - чего стоят только затянувшиеся переговоры по кайседо, ведь годовалый тодд просто положил бы котлету на стол и закрыл вопросик, особенно учитывая ситуацию челси в центре поля. многие тут уничижительно называют его тедом лассо, но эти люди видимо не смотрели сериал, либо просто поверхностно судят. да, его руководство далеко от идеала, но клуб медленно но верно обретает очертания. а удастся ли ему с таким подходом и ставкой на молодежь добиться успеха или нет - нужно подождать.
Никого не напоминает?
+3
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Fierce
"Из тех, кто был в заявке на «Эвертон» и до сих пор в клубе, могут уйти еще четверо: слухи есть по Кепе, Чалобе, Галлахеру и Зиешу" - первых трех этим летом не продадут, ибо основного вратаря продавать нет смысла, а на позиции ЦП и ЦЗ уже сейчас есть некий дефицит. И на предсезонке эти игроки проявляют себя хорошо и получают достаточно игрового времени.
Собственно, осталось куда-то деть Лукаку (Ювентус или Эмираты), Хадсона-Одои (есть интерес от Фулхэма, НФ и Лацио), Маланга Сарра и упомянутого автором Зиеша.
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