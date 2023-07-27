7 комментариев

За год ушли 24 футболиста.

30 мая 2022-го Тодд Боули купил «Челси» за 5,3 млрд долларов – сезон-2022/23 стал новой эрой в истории клуба. Старт получился смазанным: «Челси» сменил за год четыре тренера, потратил 26 млн фунтов на неустойки для Тухеля и Поттера и закончил сезон на 12-м месте с отрицательной разницей мячей (38-47). Помимо позиции в таблице сильно изменился и состав – после прихода Боули «Челси» потратил на трансферы 611 млн евро. Процесс стабильно работал и в обратную сторону: уже летом 2022-го клуб покинули сразу 9 футболистов.

•‎ Кажется, главной потерей стал уход Рюдигера свободным агентом. Тухель говорил, что он и клуб «не могли продолжать бороться за него из-за санкций», а сам Антонио запрашивал 12,5 млн евро в год по новому контракту и подписной бонус в 20 млн евро. •‎ Всего в сезоне-2022/23 «Челси» заработал на продажах 67,8 млн евро. Зимой Жоржиньо ушел в «Арсенал» за 11,3 млн, аренда Лукаку в «Интер» принесла еще 7,8 млн. Первый официальный матч с новым владельцем «Челси» сыграл в августе 2022-го. За год от основы на игру с «Эвертоном» осталось всего четыре футболиста.

•‎ Калиду Кулибали за год успел прийти в клуб и уйти – как и Обамеянг (пришел в конце ТО, теперь в «Марселе»).

• Из заявки на «Эвертон», помимо Кулибали, при Боули купили Стерлинга и Кукурелью. После матча с «Эвертоном» «Челси» подписал Фофана (в клубе), Чуквуэмека (в клубе), Обамеянга (ушел в «Марсель») и Слонину (в клубе).

•‎ Жоржиньо – единственный футболист, покинувший «Челси» зимой. Все остальные трансферы стали частью масштабной чистки раздутого ростера «Челси». В конце января игроков хватало на 3 полноценных состава.

• Из 14 футболистов, сыгравших в победном для «Челси» финале ЛЧ против «Ман Сити», в клубе осталось трое – Силва, Джеймс и Чилуэлл. Авторы победного гола (забивший Хавертц и ассистировавший Маунт) теперь отвечают за атаку в других клубах топ-6 АПЛ.

•‎ Продажи летом 2023-го уже принесли «Челси» 253,9 млн евро.

• Из тех, кто был в заявке на «Эвертон» и до сих пор в клубе, могут уйти еще четверо: слухи есть по Кепе, Чалобе, Галлахеру и Зиешу.

Всего за три трансферных окна «Челси» покинули 24 игрока (чистые продажи и свободные агенты). Обновление продолжается: летом в клуб пришли Нкунку, Джексон и Анжело. Ждем через год новой серии «Где они сейчас»?

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose; IMAGO/Global Look Press