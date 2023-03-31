16 комментариев

Если только не выкинут «Ювентус».

Сезон в европейских лигах выходит на финишную прямую – в топ-5 остается 10-11 матчей. Борьба не только за чемпионство (хаха, «Наполи» и «Барселона» так не думают), но и за сохранение прописки.

Вот так выглядит нижняя часть таблицы в топовых лигах. Для удобства мы указали и форму в последних пяти матчах (справа – самая свежая игра).

• В Премьер-лиге дикая плотность: от 12-го до 20-го места – 4 очка.

•‎ У «Кристал Пэлас» худшая форма: вместе с «Лестером» и «Борнмутом» набрали по 8 очков с момента возобновления АПЛ после ЧМ (по 8). Но у команды Ходжсона самый легкий календарь по версии Opta: из первой десятки только «Тоттенхэм» и «Фулхэм».

• А «Эвертон», который уже пережил смену тренера, после ЧМ пропускает больше всех –23 мяча.

• У «Вест Хэма» два матча преимущества относительно большинства – правда, остались игры с «Арсеналом», «Ливерпулем», «Ман Сити» и «Ман Юнайтед».

• «Эльче» уже не спасти. Компанию ей скорее всего составят «Вальядолид» (играть с «Реалом», «Барсой», «Атлетико» и «Вильярреалом») и «Альмерия» («Реал», «Сосьедад», «Атлетико»).

• «Валенсия» не так плоха, как говорит место в таблице – хотя команда худшая после рестарта лиги: 7 очков в 12 матчах после ЧМ (из них 6 – в последних играх).

• Из претендентов на вылет выпрыгнула «Сельта» – перед ЧМ шла в одном балле от зоны, но выиграла 6 матчей.

• «Хоффенхайм» пережил, наверное, самое болезненное падение по ходу сезона-2022/23. После семи туров: 4-е место и зона ЛЧ. После 24 туров: последнее, 18-е место и зона вылета. Победа над тонущей «Гертой» подняла команду из зоны вылета, но ситуация все равно критическая.

• «Шальке» – 17-й, хотя набрал 12 очков в 10 матчах после чемпионата мира. Спастись будет тяжело: в последних трех турах – «Бавария», «Айнтрахт» и «Лейпциг».

• В Италии, кажется, наименьшая борьба за выживание –«Кремонезе» и «Сампдория» на дне, «Верона» отстает от «Специи» на 5 очков.

• Хотя «Кремонезе» набрал 5 баллов в последних пяти матчах, но все равно с отрывом худшая команда Серии А.

• Единственный вариант изменить тройку вылетающих – очередное наказание «Ювентуса». С клуба могут снять еще 15-25 очков из-за махинаций с зарплатами игроков и «подозрительных партнерских соглашений». Сейчас у «Юве» 41 балл – максимальное наказание отбросит команду к «Сампдории».

• Из Лиги 1 вылетают сразу четыре команды – одна из них точно «Анжер». У команды 2 очка в 20 последних матчах.

• «Аяччо» проиграл 10 раз в 13 матчах и забил очень мало – 6 мячей. Совсем застопорилось в последнее время – клуб забивал только в одной игре из последних семи.

• «Труа» не лучше – у него лишь одна победа в последних 20 играх.

Фото: Gettyimages.ru/Marc Atkins