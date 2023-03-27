105 комментариев

Но есть объяснение.

Криштиану Роналду отлично приехал в сборную: забил 4 гола в двух матчах квалификации Евро и обновил мировой рекорд – теперь у него 122 мяча. Правда, соперники были не самыми серьезными: Лихтенштейн (198-е место в рейтинге ФИФА) и Люксембург (92-е).

В комментариях под новостью пользователь Goofts спросил.

Мы посчитали.

Важное уточнение: рейтинг команды фиксируется на дате матча. Потому что Роналду забивал и Бельгии с 55-й строчки рейтинга, и Бельгии, которая возглавляла рейтинг.

Распределение голов Криштиану.

•‎ У Криштиану 59 голов из 122 (48,4%) – командам топ-50.

•‎ Почти нет голов командам из диапазона 51-75. Зато 55 мячей (45,1% от всех) сборным с 75-го места и ниже.

•‎ Матч, в котором Роналду оформил покер команде из третьей сотни рейтинга – игра (октябрь 2016-го) с Андоррой, которая свалилась на 203-е место. Криштиану забивал Андорре еще дважды, но она поднялась на 144-е место.

Роналду очень часто играл против слабых сборных – в зоне УЕФА таких команд просто много . Прямо сейчас в Европе 21 команда ниже топ-50 рейтинга ФИФА (14 из ниже первой сотни). А вот в Южной Америке есть только Венесуэла (55-е место) и Боливия (82-е) – конечно, мы покажем распределение голов и у Месси.

А что там по тезису «Криштиану забивает только люксембургам». Посчитали и это.

Средняя позиция – усредненный рейтинг ФИФА. Наивысшая позиция – самое высокое место в момент в матчах с Португалией.

• Распределение получилось примерно таким же: две команды из топ-50, еще три – ниже.

• Любимчик – и правда Люксембург: 11 голов в 11 матчах . Карликовой сборной особенно не везет в последние годы: попали в группу с Португалией третий раз подряд (отбор на Евро-2020, ЧМ-2022 и теперь Евро-2024).

Бонус: картина голов за сборную у Месси.

•‎ 56 голов из 99 (56,6%) Лео забил командам из топ-50 рейтинга. Еще 19 – сборным в диапазоне 51-75.

•‎ 24 мяча (24,2%) – сборным с 75-го места и ниже.