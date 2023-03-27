105 комментариев

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Роналду и правда много забивает карликовым сборным? Мы проверили – правда!

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Но есть объяснение.

Криштиану Роналду отлично приехал в сборную: забил 4 гола в двух матчах квалификации Евро и обновил мировой рекорд – теперь у него 122 мяча. Правда, соперники были не самыми серьезными: Лихтенштейн (198-е место в рейтинге ФИФА) и Люксембург (92-е).

В комментариях под новостью пользователь Goofts спросил.

Мы посчитали.

Важное уточнение: рейтинг команды фиксируется на дате матча. Потому что Роналду забивал и Бельгии с 55-й строчки рейтинга, и Бельгии, которая возглавляла рейтинг.

Распределение голов Криштиану.

•‎ У Криштиану 59 голов из 122 (48,4%) – командам топ-50.

•‎ Почти нет голов командам из диапазона 51-75. Зато 55 мячей (45,1% от всех) сборным с 75-го места и ниже.

•‎ Матч, в котором Роналду оформил покер команде из третьей сотни рейтинга – игра (октябрь 2016-го) с Андоррой, которая свалилась на 203-е место. Криштиану забивал Андорре еще дважды, но она поднялась на 144-е место.

Роналду очень часто играл против слабых сборных – в зоне УЕФА таких команд просто много. Прямо сейчас в Европе 21 команда ниже топ-50 рейтинга ФИФА (14 из ниже первой сотни). А вот в Южной Америке есть только Венесуэла (55-е место) и Боливия (82-е) – конечно, мы покажем распределение голов и у Месси.

А что там по тезису «Криштиану забивает только люксембургам». Посчитали и это.

Средняя позиция – усредненный рейтинг ФИФА. Наивысшая позиция – самое высокое место в момент в матчах с Португалией.

• Распределение получилось примерно таким же: две команды из топ-50, еще три – ниже.

Любимчик – и правда Люксембург: 11 голов в 11 матчах. Карликовой сборной особенно не везет в последние годы: попали в группу с Португалией третий раз подряд (отбор на Евро-2020, ЧМ-2022 и теперь Евро-2024).

Бонус: картина голов за сборную у Месси.

•‎ 56 голов из 99 (56,6%) Лео забил командам из топ-50 рейтинга. Еще 19 – сборным в диапазоне 51-75.

•‎ 24 мяча (24,2%) – сборным с 75-го места и ниже.

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105 комментариев

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Oleg
Ответ Айлин 1990
Кстати а сколько матчей у Месси официальных??? Я уверен что даже количество голов у Месси в официальных матчах больше в соотношение гол за матч, чем у рюналды.
Про оф.матчи надо глянуть, а так в ЮА действительно нет отбора к КА ибо стран мало, нет карликовых как Андорра или Лихтенштейн.
Поэтому и гоняют товарки, хотя товарка Бразилия Аргентина в сто раз статуснее официального отбора между Литвой и Англией к примеру.
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Rojo Crio
К обоим уважение. Чисто математика, берем сумму матчей с командами от 1 до 50 и делим на кол-во голевых действий. Получаем Роналду 0,62 голевого действия на матч Месси 0,73. Выводы делайте сами, большая ли здесь разница.
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pa-ev-se7@yandex.ru
Машина по рекордам😎🇵🇹
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Марслан Акматалиев
Ответ Роман
Автор, приведи пример сколько голов у Месси и Рона в товарняках. Так у Месси их 47%. О чем вообще речь.
Так в Юж.Америке нет отбора на Копу. Южноамериканские сборные играют тов.матчи, когда в Европе проходит отбор.
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Almaz KENZHEBEKOV
Ответ VERBLYUD
Как же у тебя 🔥🔥🔥
как я понял, про месси все должны писать только положительные комментарии, другое мнение не принимаются?
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Almaz KENZHEBEKOV
Ответ Игорь Климов
А ещё Лео Месси со сборной Аргентины выиграл Чемпионат Мира в Катаре, и был признан MVP этого турнира, второй раз за свою карьеру! 🇦🇷 И да, Месси сыграл за свою сбоорную Аргентины намного меньше матчей, чем Кринж7 за сборную Португалии)
позорная победа, почти в каждом матче давали левые пенальти, ни сборная которая побеждала на ЧМ не надавали столько пенальти
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Айлин 1990
Ответ Oleg
Потому что в ЮА нет отбора с Кубку Америки, они и играют товарищеские матчи. Бразилия с Марокко например. В Европе официальный отбор на Евро, где в группах Люксембурги и Лихтенштейны и вот такие смешные матчи официальные. Лучше и сильнее по качеству конечно товарка Бразилия Марокко.
Кстати а сколько матчей у Месси официальных???
Я уверен что даже количество голов у Месси в официальных матчах больше в соотношение гол за матч, чем у рюналды.
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Almaz KENZHEBEKOV
Ответ Константин 24
А почему не пишете, что у месси половина голов из этого списка забито в товарищеских матчах?
это другое
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Айлин 1990
Ответ Константин 24
А почему не пишете, что у месси половина голов из этого списка забито в товарищеских матчах?
А сколько матчей у Месси официальных ??
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Айлин 1990
Ответ Dmitry Shaolin
Смотреть надо статистику Роналдо. По голам в значимых матчах топ соперникам он вне конкуренции.
Посчитаем голы и ассисты за сборную, те которые принесли трофеи????

Сколько голов и ассистов у рюналду на ЧЕ16, ЛН ???

И сколько голов и ассистов у Месси на КА 2020, ЧМ 2022 ??
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Xm.md
Ответ Гекдениз Кардениз
Кристинку можно не любить за его Чсв ну все же на пике он был хорош , а то что сейчас карликам грузит ну так он уже не молод это его реальный уровень против топ сборных он не тянет из за возраста
Кристинку можно не любить за его Чсв, но в матчах с топ сборными просто не рисуют левые пенки каждый матч
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Айлин 1990
Ответ Dmitry Shaolin
И да, голы в товарищеских матчах не должны учитываться.
Тогда и матчи не надо учитывать.
Надо посчитать сколько Месси сыграл официальных матчей и сколько забил.
А то голы вы не хотите учитывать, а матчи оставляете)))
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Айлин 1990
Ответ Serega Fart
Россия бывает вообще не забивает карликовым сборным, и проверять не надо
Россия - Сан Марино 8:0 1,5 года назад это было.
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Айлин 1990
Ответ Жэд Кэлэд
А почему не приведена статистика только по официальным матчам, без отборочных? И еще, почему не учитывается рейтинг самих сборных Португалии и Аргентины? Было бы любопытно увидеть графу "матчи с командами выше по рейтингу".
ЮА всего 12 сборных, как они могут сыграть столько официальных матчей сколько играют в Европе.
В официальных матчах за сборную у Пеле, Неймара, Ромарио, Роналдо, Роналдиньо меньше голов чем у Митровича.
Получается Митрович лучше чем они???
Никогда не надо сравнивать ЮА и Европу.

В Европе рюналду надо сравнивать с Пушкашом, Герд Мюллер, Бицан , Лева, Лукаку, Кейн и всеми теми кто играет за Европейские сборные.

А Месси надо сравнивать с игроками ЮА, Пеле, Марадона, Роналдо, Роналдиньо, Суарес, Кавани, Неймар.

Тогда будет справедливо.

Ведь мы незнаем сколько забил бы Месси в Европе и сколько забил бы рюналду в ЮА.
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alanburda
Ответ Skywalkker
Роналду это вообще король квалификаций, где в группе только один серьёзный соперник а остальные это потенциальные жертвы разгрома. Именно в квалификациях он и набил всю статистику, в финальных турнирах он не блещет. На том же победном ЧЕ 2016 лучшим бомбардиром стал Гризманн с 6 голами, у Роналду всего 3 за 7 матчей! Для сравнения у Мораты было 3 гола за 4 матча!
Он лучший бомбардир в истории ЧЕ, мужик.
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Айлин 1990
Ответ Fonbaron
Вообще то Люксембург это уровень Боливии по ТМ. Просто это же рейтинги, там разнарядки на места
Ага ты ещё скажи АПЛ по уровню СА)))
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Fonbaron
Вообще то Люксембург это уровень Боливии по ТМ. Просто это же рейтинги, там разнарядки на места
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-3
-3
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Жэд Кэлэд
Ответ Папичслав
потерявшие стыд фанаты Роналду, еще показывают стату дескать Рон забил, в официальных матчах голов больше Месси
Да, ведь нужно смотреть по товарищеским, а не по официальным.
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Oleg
Ответ Константин 24
А почему не пишете, что у месси половина голов из этого списка забито в товарищеских матчах?
Потому что в ЮА нет отбора с Кубку Америки, они и играют товарищеские матчи.
Бразилия с Марокко например.
В Европе официальный отбор на Евро, где в группах Люксембурги и Лихтенштейны и вот такие смешные матчи официальные.
Лучше и сильнее по качеству конечно товарка Бразилия Марокко.
+2
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Жэд Кэлэд
А почему не приведена статистика только по официальным матчам, без отборочных?
И еще, почему не учитывается рейтинг самих сборных Португалии и Аргентины? Было бы любопытно увидеть графу "матчи с командами выше по рейтингу".
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Гекдениз Кардениз
Кристинку можно не любить за его Чсв ну все же на пике он был хорош , а то что сейчас карликам грузит ну так он уже не молод это его реальный уровень против топ сборных он не тянет из за возраста
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sergej.shalaev.2016@mail.ru
Роналду немного везет с тем что у нас есть много команд карликов - в латинской Америке таких команд просто нет а с ними и нет легких голов таким командам
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Никодим Цацкин
Ответ Джавез Тилл
Короче два вывода из той статьи: Роналду действительно забивает карликовым сборным, НО забивает ровно столько же сколько Гоат и пенальтист с метр в кепке...
Месси никогда не забивал волосами,тем более на ЧМ)))
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Жэд Кэлэд
Ответ AnMe
Обычное дело для европейцев. Потому что отборных и всякие офиц матчей со сборными ниже 150 рейтинга дофига. Поэтому и товарки должны учитываться, ибо столько матчей у южно-американцев нет, а товарки хотя бы с теми, кто гораздо выше в рейтинге. Тупо стату можно набивать в Европе сколько влезет. Если бы Месси там играл, то показатели, конечно же, были бы гораздо выше. Матч с Эстонией тому пример.
В ЮА 18 отборочных матчей в группе к ЧМ. В Европе - 20 по сумме за отбор ЧЕ и ЧМ. Сопоставимо.
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Жэд Кэлэд
Ответ Alex-San
Сборная слабее, но и отбор проще. В той же КОНМЕБОЛ, самая простая сборная(Боливия), по уровню примерно как сейчас Албания или Исландия.
Отбор проще? В европейском отборе по 2 команды из группы проходят. И на каждый турнир кто-то из топов не едет (Италия, Нидерланды, Англия). Португалия при Роналду не пропустила пока турниров.
Из ЮА выходит половина отборочной группы, для Бразилии и Аргентины там полупроходной турнир (и то, Аргентина при Месси однажды чуть не пролетела).
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