105 комментариев

Роналду и правда много забивает карликовым сборным? Мы проверили – правда!
Но есть объяснение.
Криштиану Роналду отлично приехал в сборную: забил 4 гола в двух матчах квалификации Евро и обновил мировой рекорд – теперь у него 122 мяча. Правда, соперники были не самыми серьезными: Лихтенштейн (198-е место в рейтинге ФИФА) и Люксембург (92-е).
В комментариях под новостью пользователь Goofts спросил.
Мы посчитали.
Важное уточнение: рейтинг команды фиксируется на дате матча. Потому что Роналду забивал и Бельгии с 55-й строчки рейтинга, и Бельгии, которая возглавляла рейтинг.
Распределение голов Криштиану.
• У Криштиану 59 голов из 122 (48,4%) – командам топ-50.
• Почти нет голов командам из диапазона 51-75. Зато 55 мячей (45,1% от всех) сборным с 75-го места и ниже.
• Матч, в котором Роналду оформил покер команде из третьей сотни рейтинга – игра (октябрь 2016-го) с Андоррой, которая свалилась на 203-е место. Криштиану забивал Андорре еще дважды, но она поднялась на 144-е место.
Роналду очень часто играл против слабых сборных – в зоне УЕФА таких команд просто много. Прямо сейчас в Европе 21 команда ниже топ-50 рейтинга ФИФА (14 из ниже первой сотни). А вот в Южной Америке есть только Венесуэла (55-е место) и Боливия (82-е) – конечно, мы покажем распределение голов и у Месси.
А что там по тезису «Криштиану забивает только люксембургам». Посчитали и это.
Средняя позиция – усредненный рейтинг ФИФА. Наивысшая позиция – самое высокое место в момент в матчах с Португалией.
• Распределение получилось примерно таким же: две команды из топ-50, еще три – ниже.
• Любимчик – и правда Люксембург: 11 голов в 11 матчах. Карликовой сборной особенно не везет в последние годы: попали в группу с Португалией третий раз подряд (отбор на Евро-2020, ЧМ-2022 и теперь Евро-2024).
Бонус: картина голов за сборную у Месси.
• 56 голов из 99 (56,6%) Лео забил командам из топ-50 рейтинга. Еще 19 – сборным в диапазоне 51-75.
• 24 мяча (24,2%) – сборным с 75-го места и ниже.
Поэтому и гоняют товарки, хотя товарка Бразилия Аргентина в сто раз статуснее официального отбора между Литвой и Англией к примеру.
Я уверен что даже количество голов у Месси в официальных матчах больше в соотношение гол за матч, чем у рюналды.
Сколько голов и ассистов у рюналду на ЧЕ16, ЛН ???
И сколько голов и ассистов у Месси на КА 2020, ЧМ 2022 ??
Надо посчитать сколько Месси сыграл официальных матчей и сколько забил.
А то голы вы не хотите учитывать, а матчи оставляете)))
В официальных матчах за сборную у Пеле, Неймара, Ромарио, Роналдо, Роналдиньо меньше голов чем у Митровича.
Получается Митрович лучше чем они???
Никогда не надо сравнивать ЮА и Европу.
В Европе рюналду надо сравнивать с Пушкашом, Герд Мюллер, Бицан , Лева, Лукаку, Кейн и всеми теми кто играет за Европейские сборные.
А Месси надо сравнивать с игроками ЮА, Пеле, Марадона, Роналдо, Роналдиньо, Суарес, Кавани, Неймар.
Тогда будет справедливо.
Ведь мы незнаем сколько забил бы Месси в Европе и сколько забил бы рюналду в ЮА.
Бразилия с Марокко например.
В Европе официальный отбор на Евро, где в группах Люксембурги и Лихтенштейны и вот такие смешные матчи официальные.
Лучше и сильнее по качеству конечно товарка Бразилия Марокко.
И еще, почему не учитывается рейтинг самих сборных Португалии и Аргентины? Было бы любопытно увидеть графу "матчи с командами выше по рейтингу".
Из ЮА выходит половина отборочной группы, для Бразилии и Аргентины там полупроходной турнир (и то, Аргентина при Месси однажды чуть не пролетела).