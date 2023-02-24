Буря в стакане
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22 вещи, за которые мы благодарны Тен Хагу

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«Манчестер Юнайтед» прошел одного из главных фаворитов Лиги Европы (аналитический портал FiveThirtyEight ставил «Барселону» на второе место после «Арсенала»).

Команда за полгода проделала огромный путь − за это мы благодарны Эрику тен Хагу. И еще много за что. Получился целый список.

1. За то, что просмотр матчей перестал быть болезненным бременем. 

2. За современный футбол − с прессингом и другими модными словечками

3. За то, что команды вновь боятся приезжать на «Олд Траффорд».

4. За яркие победы над «Сити», «Арсеналом», «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

5. За честность после поражений.

6. За тот самый забег на 13 км после поражения от «Брентфорда». И за то, что бежал вместе с командой.

7. За атмосферу единения в раздевалке.

8. За клубную иерархию, в которой дисциплина выше, чем статус главного форварда команды, а опоздание – веская причина оставить игрока в запасе.

9. За перезагрузку Маркуса Рэшфорда и его превращение в одного из лучших игроков мира.

10. За тонкую, практически ювелирную работу с проблемами Джейдона Санчо.

11. За то, что на поле больше нет холодильников со спелыми фруктами. Вы явно поняли!

12. За безумные идеи (Вегорст – десятка, Линделеф опорник, Шоу в центре защиты), которые и правда работают.

13. За то, что матчи теперь отсматривают восемь аналитиков одновременно.

14. За адекватную и современную трансферную политику – не жечь деньги, подписывать «лучших из лучших».

15. За трансфер центрального защитника, который не замечает форвардов соперника и сомнения Джейми Каррагера. Ведь Лисандро выше этого.

16. За достойного конкурента для Люка Шоу, благодаря которому англичанин стал играть еще лучше. Тирелл Маласиа – тоже молодец.

17. За лучшего опорника в мире.

18. За желание купить такую шапку – мама будет рада.

19. За веру, что эпоха «Ливерпуля» и «Ман Сити» подходит к концу.

20. За бесконечный перфекционизм и желание играть еще лучше даже после крупных побед. 

21. За регулярную улыбку сэра Алекса.

22. За то, что команда до сих пор в гонке. В четырех гонках – АПЛ, Кубок Англии, Кубок Лиги и Лига Европы.

Фото: REUTERS/Phil Noble, Lee Smith; Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Alex Livesey, Laurence Griffiths

39 комментариев

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Совесть Черданцева
Тен Хааг - как старший брат для игроков. Он не строгий босс, а член семьи. Отец в каком-то роде
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Petr Tcoi
Ответ a2wai
Прогресс Рашфорда, наверное, стоит приписать не только Тен Хагу - Юнайтед взял летом тренером нападающих Бенни Маккарти. Креатура ли это Тен Хага - вопрос открытый, но можно быть уверенным, что Бенни свой хлеб даром явно не ест и уцепился за возможность вернуться в Европу. Да и в целом штаб симпатичный - Тен Хаг помимо Маккарти привез двух помощников, один из которых знает, как этот клуб работает.
Рашфорд подобную игру выдавал отрезками и ранее. Сейчас вот после ЧМ феерит. Его проблема в том, что он нестабилен и по типажу больше заточен на контратаки.
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Тимур Бадыров
Спасибо Тен Хагу за то, как он умело ротирует состав, оставляя при этом здоровую конкуренцию, шанс молодым и прессингующую динамическую игру. БРАВО!!!
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Тимур Бадыров
Ответ Otabek Usmonov
Если выйдет играть с старта эти футболисты 11 (Который закончили матч) То первый трофей за нами. Я хочу сказать с старта матча Антани и Гарначо в место Вегорст и Санчо.
А чем тебе Вегхорст не нравится? , он пашет как конь, вымытал Барсу, вышли скоростные технари и вуаля результат на лицо. Тут победа команды а не отдельных игроков.
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a2wai
Прогресс Рашфорда, наверное, стоит приписать не только Тен Хагу - Юнайтед взял летом тренером нападающих Бенни Маккарти. Креатура ли это Тен Хага - вопрос открытый, но можно быть уверенным, что Бенни свой хлеб даром явно не ест и уцепился за возможность вернуться в Европу.

Да и в целом штаб симпатичный - Тен Хаг помимо Маккарти привез двух помощников, один из которых знает, как этот клуб работает.
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Gani
Еще спасибо за то что после матчей не хочется быстрее переключиться на что-то другое и забыть игру как страшный сон, а смотреть дальше комментарии специалистов, игроков и тренера, пересматривать и смаковать моменты из игры которую только что смотрел, слушать фанатов со стадиона которые тоже стали чаще оставаться после игры и не торопиться домой в отчаянии. Счастье
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ASH11
Ответ Сергей Доплер
"Ведь Лисандро выше этого" Рост Каррагера - 185. Рост Лисандро - 175. Кто выше? Правильно. Лича!
Лисандро все-таки 178, но и Каррагер для центрального защитника не имел высокий рост, собственно и в сборной в том числе не реализовался.
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Тимур Бадыров
Ответ Дмитрий Письменский
Скажем спасибо за первый трофей с 2017-го и конкурентную игру в четырех турнирах. Или вы думали ЭТХ в первом сезоне требл возьмет?
Глядишь и возьмём!
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Джон Хартсон
Ответ piper65
Дошел до «команды боятся приезжать на Олд Траффорд» и бросил читать - МЮ лучше, чем до ЭТХ, но заливаться восторгами преждевременно. Этот сезон - становление, все покажет следующий. Но ЭТХ молодец, тут бесспорно
Но все же, кто из топов взял хотя бы очко на Траффорде?
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YOKODZUMA
Ну шоу в центре защиты сейчас у другой манчестерской команды
0
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Дмитрий Письменский
Основатель блога
Ответ Александр Никитин
что будет когда МЮ ниче не выиграет кроме кубка лиги? скажем спасибо за прессинг?
Скажем спасибо за первый трофей с 2017-го и конкурентную игру в четырех турнирах. Или вы думали ЭТХ в первом сезоне требл возьмет?
+8
0
+8
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Мукунку хороший
Мы вам покажем представленье,
Ах, это просто загляденье,
Эх, это просто наслажденье,
Ух, это просто объеденье.
+1
0
+1
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Butrymovich Mikalai
Отличное противостояние получилось, пишу как болельщик Барсы с большим стажем, единственное, что не понравилось , поведение игроков МЮ с 76 по 85 минуты это было лишнее

на плюсы не претендую.
+2
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+2
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Otabek Usmonov
Сегодня Фред был великолепен.
Будем ждать кто следующий
В 1/8 финале.
0
0
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Александр Никитин
что будет когда МЮ ниче не выиграет кроме кубка лиги? скажем спасибо за прессинг?
+1
-1
0
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Neo
В конце надо было добавить привет пирс Морган у) ) ну это так , что б наверняка)
+1
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Neo
11 ый в точку.
+1
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Otabek Usmonov
Ответ Манчестер Юнайтед
Мактоминей центр напом?)))
О да я хотел сказать с старта Антани и Гарначо в место Вегорст и Санчо.
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Манчестер Юнайтед
Ответ Otabek Usmonov
Если выйдет играть с старта эти футболисты 11 (Который закончили матч) То первый трофей за нами. Я хочу сказать с старта матча Антани и Гарначо в место Вегорст и Санчо.
Мактоминей центр напом?)))
+3
0
+3
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Александр Калашников
За шапку конечно отдельно спасибо)
+2
0
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KAIR. BISHKEK
Шикарный матч. Первый тайм были подавлены левым пенальти, но во втором вышли реальные дьяволы. Всех с победой, GGMU!
+3
-1
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Otabek Usmonov
Ответ dnch9
С победой, Юнайтед! Впереди Ньюкасл!
Если выйдет играть с старта эти футболисты 11
(Который закончили матч)
То первый трофей за нами.
Я хочу сказать с старта матча
Антани и Гарначо в место Вегорст и Санчо.
+3
-1
+2
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Арнай Кобентаев
Ждали очень долго настоящего чувства победы.
Спасибо за все ЭТХ...
+4
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Александр Козлов
За то, что убрал с поля Рональдо и Магуайера.
+4
-2
+2
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vladosthebest
МЮ красавцы, приятно наблюдать за преображением великой команды! Отдельный рестпект что выбили бчк
+1
0
+1
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