22 вещи, за которые мы благодарны Тен Хагу
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«Манчестер Юнайтед» прошел одного из главных фаворитов Лиги Европы (аналитический портал FiveThirtyEight ставил «Барселону» на второе место после «Арсенала»).
Команда за полгода проделала огромный путь − за это мы благодарны Эрику тен Хагу. И еще много за что. Получился целый список.
1. За то, что просмотр матчей перестал быть болезненным бременем.
2. За современный футбол − с прессингом и другими модными словечками.
3. За то, что команды вновь боятся приезжать на «Олд Траффорд».
4. За яркие победы над «Сити», «Арсеналом», «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
5. За честность после поражений.
6. За тот самый забег на 13 км после поражения от «Брентфорда». И за то, что бежал вместе с командой.
7. За атмосферу единения в раздевалке.
8. За клубную иерархию, в которой дисциплина выше, чем статус главного форварда команды, а опоздание – веская причина оставить игрока в запасе.
9. За перезагрузку Маркуса Рэшфорда и его превращение в одного из лучших игроков мира.
10. За тонкую, практически ювелирную работу с проблемами Джейдона Санчо.
11. За то, что на поле больше нет холодильников со спелыми фруктами. Вы явно поняли!
12. За безумные идеи (Вегорст – десятка, Линделеф опорник, Шоу в центре защиты), которые и правда работают.
13. За то, что матчи теперь отсматривают восемь аналитиков одновременно.
14. За адекватную и современную трансферную политику – не жечь деньги, подписывать «лучших из лучших».
15. За трансфер центрального защитника, который не замечает форвардов соперника и сомнения Джейми Каррагера. Ведь Лисандро выше этого.
16. За достойного конкурента для Люка Шоу, благодаря которому англичанин стал играть еще лучше. Тирелл Маласиа – тоже молодец.
17. За лучшего опорника в мире.
18. За желание купить такую шапку – мама будет рада.
19. За веру, что эпоха «Ливерпуля» и «Ман Сити» подходит к концу.
20. За бесконечный перфекционизм и желание играть еще лучше даже после крупных побед.
21. За регулярную улыбку сэра Алекса.
22. За то, что команда до сих пор в гонке. В четырех гонках – АПЛ, Кубок Англии, Кубок Лиги и Лига Европы.
Фото: REUTERS/Phil Noble, Lee Smith; Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Alex Livesey, Laurence Griffiths
Да и в целом штаб симпатичный - Тен Хаг помимо Маккарти привез двух помощников, один из которых знает, как этот клуб работает.
Ах, это просто загляденье,
Эх, это просто наслажденье,
Ух, это просто объеденье.
на плюсы не претендую.
Будем ждать кто следующий
В 1/8 финале.
(Который закончили матч)
То первый трофей за нами.
Я хочу сказать с старта матча
Антани и Гарначо в место Вегорст и Санчо.
Спасибо за все ЭТХ...