22 вещи, за которые мы благодарны Тен Хагу

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«Манчестер Юнайтед» прошел одного из главных фаворитов Лиги Европы (аналитический портал FiveThirtyEight ставил «Барселону» на второе место после «Арсенала»).

Команда за полгода проделала огромный путь − за это мы благодарны Эрику тен Хагу. И еще много за что. Получился целый список.

1. За то, что просмотр матчей перестал быть болезненным бременем.

2. За современный футбол − с прессингом и другими модными словечками .

3. За то, что команды вновь боятся приезжать на «Олд Траффорд».

4. За яркие победы над «Сити», «Арсеналом», «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

5. За честность после поражений.

6. За тот самый забег на 13 км после поражения от «Брентфорда». И за то, что бежал вместе с командой.

7. За атмосферу единения в раздевалке.

8. За клубную иерархию, в которой дисциплина выше, чем статус главного форварда команды, а опоздание – веская причина оставить игрока в запасе.

9. За перезагрузку Маркуса Рэшфорда и его превращение в одного из лучших игроков мира.

10. За тонкую, практически ювелирную работу с проблемами Джейдона Санчо.

11. За то, что на поле больше нет холодильников со спелыми фруктами. Вы явно поняли!

12. За безумные идеи (Вегорст – десятка, Линделеф опорник, Шоу в центре защиты), которые и правда работают.

13. За то, что матчи теперь отсматривают восемь аналитиков одновременно .

14. За адекватную и современную трансферную политику – не жечь деньги , подписывать «лучших из лучших» .

15. За трансфер центрального защитника, который не замечает форвардов соперника и сомнения Джейми Каррагера. Ведь Лисандро выше этого.

16. За достойного конкурента для Люка Шоу, благодаря которому англичанин стал играть еще лучше. Тирелл Маласиа – тоже молодец.

17. За лучшего опорника в мире.

18. За желание купить такую шапку – мама будет рада.

19. За веру, что эпоха «Ливерпуля» и «Ман Сити» подходит к концу.

20. За бесконечный перфекционизм и желание играть еще лучше даже после крупных побед.

21. За регулярную улыбку сэра Алекса.

22. За то, что команда до сих пор в гонке. В четырех гонках – АПЛ, Кубок Англии, Кубок Лиги и Лига Европы.

Фото: REUTERS/Phil Noble, Lee Smith; Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Alex Livesey, Laurence Griffiths