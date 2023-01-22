«Мои политические предпочтения? 4-3-3». Правила жизни Жозе Моуринью
Жозе Моуринью – 60. Ярче бесконечно крутой карьеры и впечатляющего списка трофеев только то, что португалец наговорил за 23 года работы тренером. Он называл Венгера вуайеристом, требовал уважения за три титула АПЛ и сравнивал Бензема с котом. Мы выбрали десять цитат Жозе, которые максимально точно его характеризуют. Да, некоторые из них в 2023-м выглядят уж слишком пафосно, но сегодня мы простим и это.
С днем рождения, Special One!
Грамотно расставляет игроков на поле Ас
Один из тех, кто не вгоняет тебя в пессимистическое болото обыденности, а старается подогревать интерес к футболу и пердаки хейтеров.))
Этот человек выиграл все, что было можно, и сделал это красиво. Красиво - это когда запоминается не только картинка, но и слова, мысли, страсть, эмоции. За это отдельный респект.
Не думаю, что он искал или ищет лавры лучшего. Он, по этому поводу, все уже сказал. И соответствует до сей поры!))
В принципе это бы произошло хоть раз, если бы в ЛЧ разводили команды из одной страны в ПО, даже в полуфинале
Особенный!
Красивый и умный человек, прошёл все лабиринты и стадии футбола, достигнув выдающихся результатов. Свободно владеет шестью языками, находится в прекрасной физической и интеллектуальной форме, интересен для любой аудитории. Во всех футбольных инстанциях и у собственников топ-клубов Мауриньо всегда рассматривался как палочка - выручалочка (хотя в футболе такой не бывает), а последние одновременные приглашения от федераций Бразилии и Португалии возглавить их сборные говорят, прежде всего, об уровне СЕГОДНЯШНЕГО ПРИЗНАНИЯ И ВОСТРЕБОВАНИЯ. Ну, а отдельные наезды тренеров-конкурентов вполне понятны. Равно как и мотивация некоторых журналистов и аналитиков - чтобы тебя узнали и читали, главное - писать о Жозе.
Автору спасибо! Неважно насколько точно пересказаны цитаты, это уже не имеет значения. Ведь Маура знают не только фаны, он давно стал достоянием всего человечества и фактически превращен даже не в Лучшего тренера современности, а в Образ-Бренд. Объективность требует признать - Бренд более чем удачен...
Футбол конечно не зрелищный, но дух и харизмы хоть отбавляй !
Удачи JM ❤️
К слову, недавно читал его интервью времён Реала испанскому журналисту, в котором он старается раскрыться с другой стороны и не говорить о футболе, но не получается - ведь футбол и есть его жизнь. Большая личность, и действительно помешанный на своём деле человек. Жаль, что давно не видел больших побед. Хочется, чтобы ушёл красиво - жаль, что не возглавил сборную Португалии, ведь в футболе сборных методички Моура всё ещё бы работали (Дешам с французами, например, во многом играет в прагматичный футбол, похожий на Моура середины 00-х в Порту и Челси).
Прощание с Матерацци, конечно. Как он плакал, покидая Интер, свой дом. Он знал, что нигде его больше так любить не будут, как в Интере, но оставаться там дальше просто не мог, всё-таки Реал приглашает не каждый день. Конечно, это повышение, но Интер стал для него родным домом, там был пик его карьеры, о чём он сам говорил, а Реал просто очередное место работы.
Ну и второй эпизод - победа в Лиге Европы с МЮ. Я считаю, что МЮ, несмотря ни на что, был более благосклонен к Моуринью, чем Челси, хотя и понятно, что в стане лондонцев Моуринью был куда успешнее.
Всё дело в том, что Челси приглашал успешного сильного Моуринью. А МЮ поверил в Моуринью, который уже сдувался и был мало кому нужен, точнее, не нужен никому из больших команд. И именно в МЮ Моуринью научился ценить футбол в полном объеме, даже ЛЕ, которую он за трофей не считал и подтрунивал над Бенитесом.
Но футбольная жизнь преподнесла Моуринью хороший урок и ему пришлось выиграть ЛЕ, чтобы попасть в ЛЧ. Многие думали, что это возрождение и возвращение Моура в большую игру. Я в это особо не верил. Не знаю, что думал Моуринью, но он искренне радовался этой победе, даже с сыном на газоне попрыгал, повалялся. Я понимал, что всё, время Моуринью уходит. И оттого ещё более ценил эту его победу, не самую великую, но самую душевную. Было такое впечатление, что от него все отвернулись, остались только самые близкие люди. Но я все равно если не верил в него, то продолжал симпатизировать ему. Он какой-то свой, настоящий, со всеми недостатками, он не лучший, но как-то привыкли все к нему.