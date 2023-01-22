Буря в стакане
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«Мои политические предпочтения? 4-3-3». Правила жизни Жозе Моуринью

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Жозе Моуринью – 60. Ярче бесконечно крутой карьеры и впечатляющего списка трофеев только то, что португалец наговорил за 23 года работы тренером. Он называл Венгера вуайеристом, требовал уважения за три титула АПЛ и сравнивал Бензема с котом. Мы выбрали десять цитат Жозе, которые максимально точно его характеризуют. Да, некоторые из них в 2023-м выглядят уж слишком пафосно, но сегодня мы простим и это.

С днем рождения, Special One!

50 комментариев

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Kyancey
С днём рождения, Особенный! Мой самый любимый тренер! Спасибо за незабываемые 2010-2013!🤍
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Albert Sarkisov
Он принёс моей команде требл... И только за это я его уважаю... Как человек он очень сложный.. У него есть то чего нет ни у кого... Харизма мощная.. Без таких людей футбол был бы пресным.... Как физиономии многих тренеров... Долгих лет тебе Маур...
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Kasilas__1
Ответ Opelrus
Мой любимый тренер. И последние неудачи, ещё больше заставляют его поддерживать.
Какие у тебя неудачи?
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AA MM
Ответ Раиль Хафизов
Однажды один парень поспорил со мной при десятках свидетелей, что Лацио- португальская команда. Вкусный был торт!
Странный парень, однако)
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Ummash
Тренер с Большим буквами
Грамотно расставляет игроков на поле Ас
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Lifar Skladchikov
Ответ Тюменец
Что за неудачи?
Вывел ТТХ в финал Кубка, которые они без него проSRали, Рома впервые за 14 лет хоть что-то выиграла. МЮ, кстати, после него ничего не выигрывали.
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Тюменец
Ответ Opelrus
Мой любимый тренер. И последние неудачи, ещё больше заставляют его поддерживать.
Что за неудачи?
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Тюменец
Жозе, спасибо за тот Интер! Это было феерично!))
Один из тех, кто не вгоняет тебя в пессимистическое болото обыденности, а старается подогревать интерес к футболу и пердаки хейтеров.))
Этот человек выиграл все, что было можно, и сделал это красиво. Красиво - это когда запоминается не только картинка, но и слова, мысли, страсть, эмоции. За это отдельный респект.
Не думаю, что он искал или ищет лавры лучшего. Он, по этому поводу, все уже сказал. И соответствует до сей поры!))
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Marat_taraz
Ответ Макс Шева
Сейчас он сам стал как пуховик дотрегнровав до возраста Венгера в их личном противостоянии.Теперь над ним глумятся,а это он ещё в ЛЧ не играет
К сожалению возрастным тренерам в современном футболе тяжело, это раньше можно было 20 и более сидеть на одном месте и тренировать пока до пенсии не уйдёшь, сейчас все стало бурное, быстрое, стремительное , утомительное, и быстро приедается, Клопп с его 8 годами в Ливерпуле это очень долгожитель в современном понимании, ну а Моур в молодости цикл был на 3 года , после чего оставлял выженную землю, все таки он выписывал все соки со своих футболистов , выжимал максимум из них, ну ему в основном нужны были готовые сформировавшиеся бойцы, готовые рвать здесь и сейчас, многих из упущенных им талантов можно составить сборную мира, Моур в старости думаю сильно сдал , когда у него был серьёзный титул , может еще хлопнет на последок дверью
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Седесим Куиндесимов
Ответ Фанат Доры Дуры
Жаль что тогда не случилось финала Реал - Барселона, объективно по игре, это были две лучшие команды на тот момент
Надеюсь увижу на своем веку Эль Классико в рамках финала ЛЧ)

В принципе это бы произошло хоть раз, если бы в ЛЧ разводили команды из одной страны в ПО, даже в полуфинале
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igorrado@yandex.ru
Величайший!
Особенный!
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Marduhai
"Физрук", "ставит автобус", "сдулся", "его время ушло" и так далее...До чего же смешны эти маурофобы...
Красивый и умный человек, прошёл все лабиринты и стадии футбола, достигнув выдающихся результатов. Свободно владеет шестью языками, находится в прекрасной физической и интеллектуальной форме, интересен для любой аудитории. Во всех футбольных инстанциях и у собственников топ-клубов Мауриньо всегда рассматривался как палочка - выручалочка (хотя в футболе такой не бывает), а последние одновременные приглашения от федераций Бразилии и Португалии возглавить их сборные говорят, прежде всего, об уровне СЕГОДНЯШНЕГО ПРИЗНАНИЯ И ВОСТРЕБОВАНИЯ. Ну, а отдельные наезды тренеров-конкурентов вполне понятны. Равно как и мотивация некоторых журналистов и аналитиков - чтобы тебя узнали и читали, главное - писать о Жозе.
Автору спасибо! Неважно насколько точно пересказаны цитаты, это уже не имеет значения. Ведь Маура знают не только фаны, он давно стал достоянием всего человечества и фактически превращен даже не в Лучшего тренера современности, а в Образ-Бренд. Объективность требует признать - Бренд более чем удачен...
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Madcomposer
Ответ Фанат Доры Дуры
Жаль что тогда не случилось финала Реал - Барселона, объективно по игре, это были две лучшие команды на тот момент
Ну хз, не знаю, чем Бавария была слабее.
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R902
Прикольный тренер, а Рома смотрится ничего так, надеюсь в ЛЧ попадут и я как болельщик Ромы, очень благодарен ему за титул.. Мы 100 лет ничего не брали, особенно на европейской арене.
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Макс Шева
Ответ Direct free kick
Лучший тренер XXI века, хозяин бухгалтера в пуховике
Сейчас он сам стал как пуховик дотрегнровав до возраста Венгера в их личном противостоянии.Теперь над ним глумятся,а это он ещё в ЛЧ не играет
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Макс Шева
Ответ batterbin
Постарел, конечно. При том, как-то незаметно. Помню, как он брал ЛЧ с Порту, а теперь на пенсии в Роме. Кстати, кто смотрит Лигу1, что там с Ромой? Вижу, что между ними и Наполи целая пропасть, а что в целом по игре?
Игра Ромы- это 1-0 и 0-1 максимум 2-0 .Короче тот же Ювентус на минималках,только ещё скучнее.
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Direct free kick
Лучший тренер XXI века, хозяин бухгалтера в пуховике
+1
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DAHbKa
Особенный! Уважение
+3
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Артём Толоконников
Лучший тренер👍
+3
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Tigo_Volchara93
Моуриньо, топ топ и еще раз топ !
Футбол конечно не зрелищный, но дух и харизмы хоть отбавляй !
Удачи JM ❤️
+6
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NikoVinkovic
Тот случай, когда человек создал себе ауру самовлюблённого special one, но при этом наверняка "за кулисами" сколько было нервов и сил угроблено для того, чтобы этому статусу соответствовать. Человек, который никогда не боялся нести ответственность за каждую секунду, что его команда проводит на поле, за каждую маленькую тактическую деталь.

К слову, недавно читал его интервью времён Реала испанскому журналисту, в котором он старается раскрыться с другой стороны и не говорить о футболе, но не получается - ведь футбол и есть его жизнь. Большая личность, и действительно помешанный на своём деле человек. Жаль, что давно не видел больших побед. Хочется, чтобы ушёл красиво - жаль, что не возглавил сборную Португалии, ведь в футболе сборных методички Моура всё ещё бы работали (Дешам с французами, например, во многом играет в прагматичный футбол, похожий на Моура середины 00-х в Порту и Челси).
+2
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YOKODZUMA
Ответ Злобный Конь
Надеюсь Жозе не будут приписывать лет через 50 цитаты,которых он не говорил. Как сейчас делают с Хайямом,Колчаком,Сенекой...
А я надеюсь будут. Приписыаание цитат - это признание величия
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YOKODZUMA
Ответ Merzus21
постарел сильно...
Даже ротару постарела
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YOKODZUMA
Выражаю отдельную благодарность жозе за то что вопос о нем принёс мне победу на городских соревнованиях по своей игре
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Брукс Хэтлин
Моуринью подарил столько ярких эпизодов и воспоминаний, столько цитат, всё не упомнишь. Вспомнил два душевных момента.
Прощание с Матерацци, конечно. Как он плакал, покидая Интер, свой дом. Он знал, что нигде его больше так любить не будут, как в Интере, но оставаться там дальше просто не мог, всё-таки Реал приглашает не каждый день. Конечно, это повышение, но Интер стал для него родным домом, там был пик его карьеры, о чём он сам говорил, а Реал просто очередное место работы.
Ну и второй эпизод - победа в Лиге Европы с МЮ. Я считаю, что МЮ, несмотря ни на что, был более благосклонен к Моуринью, чем Челси, хотя и понятно, что в стане лондонцев Моуринью был куда успешнее.
Всё дело в том, что Челси приглашал успешного сильного Моуринью. А МЮ поверил в Моуринью, который уже сдувался и был мало кому нужен, точнее, не нужен никому из больших команд. И именно в МЮ Моуринью научился ценить футбол в полном объеме, даже ЛЕ, которую он за трофей не считал и подтрунивал над Бенитесом.
Но футбольная жизнь преподнесла Моуринью хороший урок и ему пришлось выиграть ЛЕ, чтобы попасть в ЛЧ. Многие думали, что это возрождение и возвращение Моура в большую игру. Я в это особо не верил. Не знаю, что думал Моуринью, но он искренне радовался этой победе, даже с сыном на газоне попрыгал, повалялся. Я понимал, что всё, время Моуринью уходит. И оттого ещё более ценил эту его победу, не самую великую, но самую душевную. Было такое впечатление, что от него все отвернулись, остались только самые близкие люди. Но я все равно если не верил в него, то продолжал симпатизировать ему. Он какой-то свой, настоящий, со всеми недостатками, он не лучший, но как-то привыкли все к нему.
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