«Мои политические предпочтения? 4-3-3». Правила жизни Жозе Моуринью

Жозе Моуринью – 60. Ярче бесконечно крутой карьеры и впечатляющего списка трофеев только то, что португалец наговорил за 23 года работы тренером. Он называл Венгера вуайеристом, требовал уважения за три титула АПЛ и сравнивал Бензема с котом. Мы выбрали десять цитат Жозе, которые максимально точно его характеризуют. Да, некоторые из них в 2023-м выглядят уж слишком пафосно, но сегодня мы простим и это.

С днем рождения, Special One!