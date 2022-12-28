Буря в стакане
Блог

54 ассиста в Премьер-лиге! Это Робертсон установил рекорд для защитников

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Ливерпуль Ливерпуль
Лейтон Бейнс Лейтон Бейнс
Эндрю Робертсон Эндрю Робертсон
Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Футбол Футбол

Обогнал Бейнса из «Эвертона».

В первом матче после возвращения АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» 3:1. Салах открыл счет уже на пятой минуте – закатил в пустые с передачи Эндрю Робертсона. Для шотландца этот ассист стал 54-м в Премьер-лиге. И да, это рекорд среди защитников.

Предыдущее достижение принадлежало легенде «Эвертона» Лейтону Бейнсу: 53 голевых передачи (без учета пасов на автоголы и заработанных пенальти).

• Наверное, надо сделать небольшую оговорку: считались только ассисты игроков, которые всю карьеру провели на позиции защитника. Потому что на сайте Премьер-лиги среди защитников лидирует Эшли Янг (71 передача), который большую часть карьеры провел в атаке, а в пятерку забрался Антонио Валенсия (46 передач), тоже поигравший в атаке.

• Из действующих игроков Робертсона в теории могут догнать Аспиликуэта, Уокер, Крессуэлл из «Вест Хэма» (29 ассистов), Люка Динь и Киран Триппьер (по 22).

Но главный преследователь – конечно, Трент. В этом сезоне одноклубник Робертсона пока не сделал ни одного ассиста, но в целом в карьере набирает голевые передачи быстрее Эндрю. Забавно, но именно Трент сделал голевую Робертсону на рекордный ассист.

• А теперь немного про Бейнса. Защитник провел в Премьер-лиге 420 матчей – 31-е место в общем топе. А большую часть голевых передач раздавал уже в «Эвертоне» – идеальными подачами с угловых и штрафных направлял мяч прямо в голову Кэйхиллу и Феллайни.

Робертсон стал исполнять угловые в «Ливерпуле» только в прошлом сезоне – в основном раздавал ассисты с игры. Это, кстати, плоды работы над собой – раньше тренеры и партнеры жаловались, что хоть Эндрю и идеально работает с движущимся мячом, но по стоячему бить не умеет. За два последних сезона у Роббо 7 ассистов подачами с угловых во всех турнирах.

Да и в целом Робертсон управился с рекордом всего за 5 лет игры в «Ливерпуле». Вот это темп!

Забавно, что Трент идет даже быстрее Энди – у него 45 ассистов, хотя он провел на 55 матчей меньше.

И еще забавный момент: Бейнсу принадлежал еще один рекорд среди защитников – 11 ассистов за один сезон (в 2010/11). Робертсон один раз повторил это достижение, а один раз перекрыл (сделал 12). Правда, Трент дважды выбил по 12 и один раз – 13.

А теперь посмотрим, кому же Робертсон раздавал ассисты.

Забавно, но Салах вырвался вперед только в этом сезоне – до этого шли вровень с Садьо Мане. Но сенегалец ушел, поэтому Робертсон теперь отдает на голы Салаху. Рекордный ассист стал как раз десятым.

Еще один удивительный факт: Осклейд-Чемберлен забил за «Ливерпуль» всего 10 мячей в Премьер-лиге, а Энди ассистировал почти в половине случаев. Неудивительно, что именно Окс одним из первых поздравил шотландца:

«Цифры говорят сами за себя. Он был великолепен, – сказал Алекс сразу после матча. – Я думаю, дело в энергии. Благодаря ей он оказывается в идеальных позициях и подает в штрафную, а там есть Дарвин и Мо, которые врываются. Так он и набивает ассисты. И да, он был великолепен долгие годы».

Ну тут надо просто признать. Эндрю Робертсон – легенда Премьер-лиги.

Лучшие вратари АПл прямо сейчас: Алиссон божественно тащит, Мартинес смелее всех на выходах

Телеграм-канал «Бури»

Фото: globallookpress.com/Jan Woitas

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mArty-.-
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ artem ofruss
как бы Трента на банку не посадили, он в защите с каждым сезоном все хуже, его надо либо переводить в полузащиту, либо научить не косячить в позиционной обороне
Варианты для его замены так себе. Гомес и Рэмзи. По второму еще не понятно, но Клопп предпочитает выпускать Милнера или Филлипса, нежели Рэмзи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Plesov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Робертсон просто мотор! Трудолюбивый, надёжный и большой объём делает в каждой игре.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
artem ofruss
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ sinkindragon@gmail.com
думаю что все же больше сезонов понадобится , ведь и Робертсон не спит .
как бы Трента на банку не посадили, он в защите с каждым сезоном все хуже, его надо либо переводить в полузащиту, либо научить не косячить в позиционной обороне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hammer8
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
И представляете сколько из них отличных передач с фланга?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий А.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сам Роббо буквально сказал,что скоро он выйдет на 1-е место по ассистам среди защитников,а потом один маленький скаузер побьёт его рекорд. Чтож,будем посмотреть.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MiCkolka
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
> Еще один удивительный факт: Осклейд-Чемберлен забил за «Ливерпуль» всего 10 мячей в Премьер-лиге, а Энди ассистировал больше чем в половине случаев.

4 из 10 вроде написано, получается максимум "почти в половине случаев" :)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Хозяин явочной квартиры Владимир Смирнов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Красавец !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Red Line
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Напомню, что стоил он всего 8 млн фунтов)
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sinkindragon@gmail.com
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ vladimir.kostrichko
Трент явно выйдет на первое место через 2-3 годика и закрепиться там.
думаю что все же больше сезонов понадобится , ведь и Робертсон не спит .
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vladimir.kostrichko
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Трент явно выйдет на первое место через 2-3 годика и закрепиться там.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий