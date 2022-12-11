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🥇🥈🥉Считаем медали ЧМ. Германия − лидер общего зачета, кого обгонят Франция и Аргентина

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У трех сборных идеальная конверсия финалов.

Из восьми сборных, когда-либо выигрывавших ЧМ, на турнир в Катаре квалифицировались все, кроме Италии. После группового этапа отвалились Уругвай и Германия, после 1/8 – Испания, после 1/4 – Бразилия и Англия.

Окей, количество побед у той или иной сборной вы наверняка помните. А как выглядит сводный медальный зачет по всем ЧМ? Сейчас покажем.

Важное уточнение: мы считали медали по правилам Олимпиады: в приоритете не сумма, а количество золота.

• Первая тройка точно не изменится по итогам турнира в Катаре.

• Не спрашивайте, что в списке чемпионов делают Нидерланды. Сборная, которая трижды играла в финале (1974, 1978, 2010) и трижды проиграла, заслужила упоминания!

• Голландцам стоит поучиться у Испании, Уругвая и Англии: каждый заход в финал они заканчивали победой.

• Уругвай выиграл первый (1930) и четвертый (1950) чемпионаты мира, а потом надолго заглох. Ближе всего к медалям были в 2010-м, когда в матче за 3-е место проиграли немцам (2:3).

• «Безупречный баланс. Эталон гармонии», – кажется, Танос говорил о сборной Германии. Немцы лидируют в общем медальном зачете – несмотря на два последних вылета после группового этапа. С 2002-го по 2014-й Германия брала медали на четырех ЧМ подряд.

• Аргентина и Франция имеют по две золотых медали, но в воскресенье кто-то вырвется вперед. 

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm/Bongarts; REUTERS/Dylan Martinez, Molly Darlington

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