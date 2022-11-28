«Был уверен, что в джорданах ты прыгаешь выше». Тренер сборной США – главный сникерхед ЧМ-2022

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Сборная США стартовала на ЧМ-2022 21 ноября − сыграли вничью с Уэльсом (1:1). Но после матча в соцсетях обсуждали не столько игру, сколько стиль главного тренера американцев Грегга Берхалтера. На матч он вышел в самой новой расцветке Air Jordan 4 – A Ma Maniére x Air Jordan 4 «Violet Ore». Мировой релиз был 23 ноября, ограниченный – 17 числа.

Уже через 4 дня после старта продаж они были на ногах Грегга в Катаре.

Кажется, чемоданы с кроссами Берхалетра летели в Катар отдельным рейсом – настолько их много. На одну из тренировок перед ЧМ Грегг вышел в классической модели Air Force 1 с зеленым свушем (та самая найковская галочка). Модель Green George стоит около 90 евро. Матч США против Англии. На ногах Грегга – коллаборация Nike и Supreme (модель Air Max 98).

Для решающего матча группы В Берхалтер выбрал Air Jordan 1 High в кастомной расцветке – модель сделали специально по заказу тренера.

27 сентября, товарищеский матч против Саудовской Аравии. Берхалтер в еще одной интересной коллаборации – Nike Air Max 1 Travis Scott Cactus Jack Wheat Lemon. Средняя цена пары – 750 евро.

23 сентября, товарищеский матч против Японии. Для этой игры Берхалтер выбрал спокойные Air Jordan 1 High OG Stealth (170 евро).

Январский матч квалификации ЧМ против Канады. Несмотря на холод, Грегг не отказался от кроссовок. На этот раз – Air Jordan 1 High Retro UNC. Лимитированная модель (выпущено всего 250 пар) стоит 420 евро.

Карьеру сникерхеда Грегг начал давно. Уже в 2020-м его можно было видеть в коллабе кей-поп звезды G-Dragon и Nike – модели PEACEMINUSONE x Nike Air Force 1 (220 евро).

USA Today даже запустил трекер обуви Грегга: что он наденет на этом чемпионате мира. Впечатляющий масштаб. Доставать редкие пары (например, ту, с которой мы начали этот текст) помогает сам Nike. «Мне повезло быть спортсменом Nike уже больше 25 лет. Поэтому мне удается раздобыть некоторые новинки до официального релиза». Подробно о любви к кроссовкам Грегг рассказал, когда был в гостях у GQ Sports. В рубрике, где знаменитости говорят о десяти вещах, без которых не могут жить, кроссы тренер сборной США поставил на второе место. Первое – у вермута, с которым он делает любимые коктейли («Манхэттен» и «Негрони»). Когда Берхалтер рассказывал, на столе красовались Air Jordan 1 Low SE Black Laser Blue за 115 евро.

«Во-первых, это всегда Nike. Во-вторых, рекомендую низкие джорданы всем, кто любит много ходить: очень удобные и при этом стильные кроссовки. С джорданами никогда не ошибешься!

Сейчас у моих детей полно обуви − в моем детстве было не так. Тебе покупали только одну пару; новой не будет, пока в старой не появятся дыры.

Обычно мы с мамой скуплялись в Бронксе, но однажды с братом попали в большой магазин в Бергенфилде − и были шокированы. Все полки забиты кроссовками: мы потрогали и примерили каждую пару.

Это времена Converse Weapons, Nike Air Force 1.

Но потом все изменилось: [в 1985-м] появились первые Air Jordan. В то время я был уверен, что в джорданах ты прыгаешь выше. У моего друга были джорданы (у меня не было, слишком дорого). Я попросил примерять их − и прям верил, что прыгаю выше.

Сейчас у меня дома целая коллекция джорданов, форсов, данков, есть Off-White и очень недооцененные Halloween pack Blazers».

Во время рассказа Грегг не удержался, закинул ногу на стол и показал обувь, в которой пришел на съемки – Nike Dunk High «Certified Fresh» за 140 евро.

Грегг рассказывал, что для него кроссовки − еще и способ выражать себя. Вот пример.

Летом тренер США пришел на ютуб-канал ESPN в Nike Air Force 1 Low Puerto Rico (2022) − в честь жены, которая родом из островного государства

Интересно, что еще 3-4 года назад Берлхартер был как большинство тренеров и носил скучные остроносые туфли.

Грегг не пользуется соцсетями − но спокойно носит Air Force 1 Billie Mushroom (модель Билли Айлиш) просто потому они на липучках. Он в восторге, что сникерхеды в моде. «Стало гораздо больше хороших магазинов: купить обувь гораздо легче. И я вижу, как посматривают игроки на тренировках: им нравятся мои кроссовки. Это еще одна тема для разговоров с ними». Фото: REUTERS/John Sibley, Marko Djurica, Paul Childs, Matthew Childs; globallookpress.com/Trask Smith; Gettyimages.ru/John Lamparski, Aitor Alcalde, Christof Koepsel, Vaughn Ridley, Michael Reaves