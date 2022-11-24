«Забил нимбом, видно же». Лучшие комменты о спорном голе Бруну/Роналду

Сборная Португалии досрочно вышла в плей-офф ЧМ, победив Уругвай (2:0), а Бруну Фернандеш сделал дубль. Но все снова обсуждают только Роналду: Криштиану уверен, что первый гол после подачи Бруну забил именно он.

Роналду не согласился с решением даже после матча, а федерация футбола Португалии направит в ФИФА доказательства того, что гол забил именно Криштиану.

После матча в комментариях на Sports.ru творилось настоящее безумие – мы собрали самые смешные.