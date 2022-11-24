«Забил нимбом, видно же». Лучшие комменты о спорном голе Бруну/Роналду
Сборная Португалии досрочно вышла в плей-офф ЧМ, победив Уругвай (2:0), а Бруну Фернандеш сделал дубль. Но все снова обсуждают только Роналду: Криштиану уверен, что первый гол после подачи Бруну забил именно он.
Гол Роналду переписали на Бруну! Криш коснулся кончиками волос или все-таки нет?
Роналду не согласился с решением даже после матча, а федерация футбола Португалии направит в ФИФА доказательства того, что гол забил именно Криштиану.
После матча в комментариях на Sports.ru творилось настоящее безумие – мы собрали самые смешные.
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