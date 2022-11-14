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Лучшие бомбардиры ЧМ за всю историю: Мюллер догоняет Пеле, Роналду на один гол впереди Месси

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А бразильцы уже 20 лет без «Золотой бутсы».

В понедельник на ЧМ стартует Англия во главе с Харри Кейном – лучшим бомбардиром прошлого ЧМ (6 голов). За один турнир (ЧМ в России был первым для форварда «Тоттенхэма») Харри запрыгнул на четвертую строчку бомбардиров среди тех, кто приехал в Катар.

А вот Лионелю Месси на 6 голов понадобилось 4 турнира. И этого все равно не хватило, чтобы быть выше Роналду – Криштиану за 4 ЧМ забил 7 раз.

Но в общем топе они все очень далеки от лидеров. Шансы реально изменить расклад в топ-5 есть разве что у Томаса Мюллера.

•‎ Из действующих футболистов только Кейн забивает по голу в среднем за игру. В историческом списке  сразу 6 таких игроков.

• Сразу два безумца – Жюст Фонтен и Шандор Кочиш – забили больше 10 за ОДИН турнир! • Претендующий на величие Томас Мюллер забил 10 голов за 2 чемпионата мира. 5 в ЮАР, еще 5 – в Бразилии. На провальном для немцев ЧМ-2018 забивали только Ройс и Кроос.

Теперь посмотрим, кто забивал больше всех на каждом ЧМ с 1930-го.

• Только 6 раз лучший бомбардир турнира (или один из) был игроком сборной-победителя.

• 5 из 6 голов на ЧМ-1994 Олег Саленко забил в одном матче –  28 июня 1994 года оформил пента-трик в ворота Камеруна. Это все еще рекорд по голам в одном матче ЧМ. • Чаще всего «Золотую бутсу» ЧМ выигрывали бразильцы – 5 раз. Правда, последняя была 20 лет назад у Роналдо.

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