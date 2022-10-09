У Пайета уникальный рекорд Лиги 1: по 100+ и голов, и ассистов. Собрал за 17 сезонов

Повторить сможет только Мбаппе.

В матче «Марселя» и «Аяччо» (1:2) счет открыл Димитри Пайет – гол стал для француза сотым в чемпионате Франции. 35-летний Димитри стал первым игроком в истории лиги, забившим 100+ мячей и оформившим 100 или более ассистов.

На 213 голевых действий (100+113) Пайету понадобилось 4 клуба, 17 сезонов, 476 матчей или 34 тысячи минут.

Все данные – FbRef.

• На 100 голов понадобилось 378 ударов в створ (данные FbRef), 16 из них – пенальти.

•‎ Пайет – одиннадцатый игрок в мире, сделавший по 100+ голов и ассистов в одной лиге. Остальных вы тоже знаете: Лионель Месси (Ла Лига), Франческо Тотти (Серия А), Томас Мюллер (Бундеслига), Райан Гиггз (АПЛ), Душан Тадич (Эредивизи), Алекс де Соуза (Суперлига Турции), Карим Бензема (Ла Лига), Лэндон Донован (МЛС), Уэйн Руни (АПЛ) и Фрэнк Лэмпард (АПЛ).

• А вот рекордсменом по количеству матчей Димитри стать точно не сможет: отстает от Микаэля Ландро на 176 матчей. Но в этом сезоне Пайет точно ворвется в топ-10 Лиги 1 – на десятом месте Клод Пюэль с 480 матчами.

• Догнать Пайета во Франции будет тяжело. Если 100 голов набили сразу 15 игроков (четверо играют до сих пор: Пайет, Мбаппе, Ляказетт и Йеддер), то с ассистами проблемы. Ближе всех подобрался Джимми Бриан (61), который закончил карьеру в сентябре.

• У Мбаппе 52 ассиста. Килиан молод и легко сможет добрать голевые передачи, если останется во Франции – но в этом году у него пока 0 результативных передач.

Фото: REUTERS/Eric Gaillard