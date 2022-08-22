Кейна называли игроком на сезон, а он побил рекорд по голам АПЛ за один клуб. До главного рекорда Ширера – 75 мячей

Все еще игрок одного сезона?

В субботу «Тоттенхэм» обыграл «Вулверхэмптон»: единственный гол забил Харри Кейн. Почему это важно?

Как минимум поэтому.

Предыдущий рекорд продержался чуть больше года: Серхио Агуэро в последнем матче АПЛ за «Ман Сити» вышел со скамейки и забил два «Эвертону».

Топ-3 здесь = максимальная плотность.

Примечательно, что Кейн стал рекордсменом за меньшее количество игр. Эх, а ведь этого парня называли «игроком одного сезона»!

Прозвище прилипло осенью 2015-го. После мощного предыдущего сезона (забил 21 в первом полном сезоне) портал 90min выпустил текст «Харри Кейн – чудо одного сезона?», где уже сомневался, что нападающий сможет повторить успех.

«Кажется, «синдром второго сезона» поразил Харри еще до того, как закончился его первый сезон. Неужели защитники Премьер-лиги наконец-то разобрались с ним?» Откуда такие сомнения? Несмотря на 21 забитый, Кейн слабо закончил сезон-2014/15: 2 гола в 8 матчах – не забил даже «Бернли», «Халлу» и «Вилле» со дна таблицы.

На старте кампании-2015/16 Кейн не забивал шесть туров – все это наложилось и зафиксировало мысль об игроке одного сезона. А потом Харри забил 25 в АПЛ.

«В начале сезона было множество разговоров о том, что я игрок одного сезона, – говорил англичанин в апреле 2016-го. – Но эти слова лишь подстегивали меня. Захотелось доказать всем обратное, и мне это удалось».

Сомнения в Кейне всегда приходят в августе: Харри долго втягивается в сезон, но к зиме его просто не остановить.

Не смейте говорить, что Харри игрок одного сезона, в районе Боксинг-дэй.

В восьми сезонах АПЛ Кейн забивал больше 15 голов. Он только третий в истории лиги, кому это удавалось – после Ширера и Агуэро.

Кстати, до Ширера в списке лучших бомбардиров АПЛ осталось не так много – 75 голов. Кейн в АПЛ забивает 0,67 гола за игру – при таком же темпе на сокращение разрыва понадобится 112 игр (3 сезона). Кейну всего 29. Даже если допустить падение формы и травмы, Харри легко может стать лучшим в истории АПЛ.

Все еще игрок одного сезона? Конечно, очередного топ-сезона в АПЛ.