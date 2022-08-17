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Сборная России U-17, выигравшая Евро-2013. Гасилин забивает за «Амкал» в Кубке – а где остальные?

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Вспоминаем всех.

Во вторник в Фонбет Кубке России произошло историческое событие: медийная команда «Амкал» прошла по пенальти красногорский «Зоркий», середняка своей группы Второй лиги. Основное время закончилось 1:1, первый гол «Амкала» забил бывший игрок «Зенита», «Амкара» и других команд Алексей Гасилин. 

Гол «Амкала» в Кубке России – просто красота. Посмотрите, если все еще смеетесь над медиафутболом

26-летний Гасилин завершил профессиональную карьеру в марте и перешел в «Амкал». 

«Были победы на чемпионате Европы, победы над «Зенитом», «Спартаком»... Но это лучшие эмоции», – признается Гасилин.

Кстати, про чемпионат Европы. Гасилин – победитель юношеского Евро-2013. Из той команды Дмитрия Хомухи вы точно знаете Александра Головина и Дмитрия Баринова – к их карьерам вопросов нет. А как у других?

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