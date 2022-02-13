Левандовски, Обамеянг, Мхитарян, Санчо – Ройс застал всех звезд «Боруссии». Скоро он станет лучшим бомбардиром в истории клуба

Марко Ройс блистает: немец оформил дубль к перерыву в матче с «Унионом». Первый гол оказался юбилейным – 150-м за «Боруссию». Ройс играет за «Дортмунд» так долго, что застал сразу несколько версий великолепной атаки «Боруссии». Он видел, как звезды только зажигались, как сверкали – и что было, когда лучшие футболисты переходили в другие команды.

Оставался только сам Марко. Еще семь мячей – и он сравняется с лучшими бомбардирами в истории клуба, Михаэлем Цорком и Манфредом Бургсмюллером (по 158 голов). Нет никаких сомнений, что у «Дортмунда» будет новый исторический лидер.

А вот как уходили те, кто тащил «Боруссию» вместе с Ройсом. Все началось в 2013-м: рок-н-ролльная «Боруссия» Клоппа влюбила в себя весь мир, разнесла «Реал» в полуфинале ЛЧ (4:1, покер Левандовского) и остановилась в шаге от трофея. Тем же летом команду покинул лучший друг Ройса – Марио Гетце.

Через год свободным агентом ушел Роберт Левандовски. Оба проследовали по одному маршруту – в Мюнхен.

В конце сезона-2014/15 из «Боруссии» ушел Юрген Клопп. Именно при нем Марко вернулся в Дортмунд.

Тем временем в «Боруссии» засияли Мхитарян и Обамеянг. Летом 2016-го Генрих укатил в «МЮ» – к Жозе Моуринью.

Вместе с Генрихом клуб покинул и Матс Хуммельс. Маршрут уже знакомый – из Дортмунда в Мюнхен.

В следующем сезоне-2017/18 «Дортмунд» попрощался с еще двумя звездами. 25 августа 2017 года Усман Дембеле перешел в «Барсу».

31 января 2018 года Обамеянг стал игроком «Арсенала».

Сезон-2018/19 – и все по старому сценарию. «Челси» подписывает Кристиана Пулишича.

Два года без громких уходов – и вот «Ман Юнайтед» наконец забирает себе Джейдона Санчо.

Летом 2022-го Ройса и «Боруссию» ждет еще одно расставание: клуб точно покинет Эрлинг Холанд.

Контракт Марка Ройса с «Боруссией» действует до июня 2023 года. Вряд ли кто-то удивится продлению.