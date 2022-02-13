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Левандовски, Обамеянг, Мхитарян, Санчо – Ройс застал всех звезд «Боруссии». Скоро он станет лучшим бомбардиром в истории клуба

Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
Генрих Мхитарян Генрих Мхитарян
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Кристиан Пулишич Кристиан Пулишич
Усман Дембеле Усман Дембеле
Джейдон Санчо Джейдон Санчо
Матс Хуммельс Матс Хуммельс
Юрген Клопп Юрген Клопп
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Марио Гетце Марио Гетце
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Марко Ройс Марко Ройс
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Марко Ройс блистает: немец оформил дубль к перерыву в матче с «Унионом». Первый гол оказался юбилейным – 150-м за «Боруссию». Ройс играет за «Дортмунд» так долго, что застал сразу несколько версий великолепной атаки «Боруссии». Он видел, как звезды только зажигались, как сверкали – и что было, когда лучшие футболисты переходили в другие команды.

Оставался только сам Марко. Еще семь мячей – и он сравняется с лучшими бомбардирами в истории клуба, Михаэлем Цорком и Манфредом Бургсмюллером (по 158 голов). Нет никаких сомнений, что у «Дортмунда» будет новый исторический лидер. 

А вот как уходили те, кто тащил «Боруссию» вместе с Ройсом.  Все началось в 2013-м: рок-н-ролльная «Боруссия» Клоппа влюбила в себя весь мир, разнесла «Реал» в полуфинале ЛЧ (4:1, покер Левандовского) и остановилась в шаге от трофея. Тем же летом команду покинул лучший друг Ройса – Марио Гетце.

Через год свободным агентом ушел Роберт Левандовски. Оба проследовали по одному маршруту – в Мюнхен.

В конце сезона-2014/15 из «Боруссии» ушел Юрген Клопп. Именно при нем Марко вернулся в Дортмунд.

Тем временем в «Боруссии» засияли Мхитарян и Обамеянг. Летом 2016-го Генрих укатил в «МЮ» – к Жозе Моуринью.

Вместе с Генрихом клуб покинул и Матс Хуммельс. Маршрут уже знакомый – из Дортмунда в Мюнхен.

В следующем сезоне-2017/18 «Дортмунд» попрощался с еще двумя звездами. 25 августа 2017 года Усман Дембеле перешел в «Барсу».

31 января 2018 года Обамеянг стал игроком «Арсенала».

Сезон-2018/19 – и все по старому сценарию. «Челси» подписывает Кристиана Пулишича.

Два года без громких уходов – и вот «Ман Юнайтед» наконец забирает себе Джейдона Санчо.

Летом 2022-го Ройса и «Боруссию» ждет еще одно расставание: клуб точно покинет Эрлинг Холанд.

Контракт Марка Ройса с «Боруссией» действует до июня 2023 года. Вряд ли кто-то удивится продлению.

🟨 «Желтая стена» – главная фанатская трибуна Германии. Она делает «Дортмунд» великим – и неважно, что из-за нее клуб теряет деньги

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