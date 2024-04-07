40 лет «Атлетик» ждал этот Кубок Испании. Переживем их через шесть проигранных финалов
«Атлетик» – обладатель Кубка Испании. В финале долго мучались со скромной «Мальоркой», пропустили первыми и с трудом отыгрались.
В итоге матч ушел в серию пенальти. Нервы «Атлетика» оказались крепче: не промахнулись ни разу, соперник – дважды.
Для басков это первый серьезный трофей за долгое-долгое время. Было три Суперкубка, а вот Кубка Короля или чемпионата – нет. Баски ждали 40 лет!
Один из главных героев – Эрнесто Вальверде! Как же клубу с ним хорошо, это совпадение на 100%.
Иногда казалось – их просто прокляли. С 1984-го «Атлетик» уступил во всех все шесть финалов, в которых играл.
Печальная серия началась в 1985-м. Чемпионская команда Хавьера Клементе, одного из главных легенд «Атлетика», проиграла «Атлетико», который тренировал Луис Арагонес. Героем стал форвард Уго Санчес, через два дня мексиканец перешел в «Реал».
Следующий шанс ждали почти 25 лет. «Атлетик» прошел крепкую «Осасуну», хихонский «Спортинг» и «Севилью», в финале встретился с мощной «Барсой». Проиграли – 1:4 с голами Лионеля Месси и Бояна Кркича.
Продолжались тренерские рокировки: вместо Хоакина Капарроса приехал Марсело Бьелса. С ним «Атлетик» снова остался в шаге от долгожданного трофея: в 2012-м опять встретились с «Барсой», теперь – 0:3.
Еще через три года «Атлетик», во главе с Эрнесто Вальверде, вновь проиграл финал. «Барсе», которую тренировал Луис Энрике.
Уникальное достижение «Атлетика» – проиграли два финала за пять дней. Катарсис.
Из-за пандемии финал Кубка в 2020-м перенесли на год, а следующий турнир разыграли в привычном графике. Два подряд решающих матча выпали на долю «Атлетика». Оба проиграли!
Сначала «Сосьедаду» в баскском дерби. Особенно обидно.
А потом и «Барселоне». Снова. Последний трофей Лео Месси в Каталонии.
В прошлом сезоне «Атлетик» остановился в полуфинале, вылетев от «Осасуны». Зато сейчас прошли «Эйбар», «Алавес», «Барсу» и «Атлетико». Тяжелейший путь!
Но цель выполнена. Теперь пора праздновать.
Особенная победа для города!
«Атлетик» и Эрнесто Вальверде – это совместимость на 100%
Фото: Mutsu Kawamori/AFLO, H.Bilbao/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Fran Santiago, Alex Caparros, Denis Doyle, H.Bilbao/Europa Press ; East News/JAVIER SORIANO / AFP, CRISTINA QUICLER / AFP, LLUIS GENE / AFP, Europa Press via AP; atleticodemadrid.com
Эх, если бы не гений Фалькао в финале ЛЕ, могли бы взять еврокубок еще