«Атлетик» – обладатель Кубка Испании. В финале долго мучались со скромной «Мальоркой», пропустили первыми и с трудом отыгрались.

В итоге матч ушел в серию пенальти. Нервы «Атлетика» оказались крепче: не промахнулись ни разу, соперник – дважды.

Для басков это первый серьезный трофей за долгое-долгое время. Было три Суперкубка, а вот Кубка Короля или чемпионата – нет. Баски ждали 40 лет!

Один из главных героев – Эрнесто Вальверде! Как же клубу с ним хорошо, это совпадение на 100% .

Иногда казалось – их просто прокляли. С 1984-го «Атлетик» уступил во всех все шесть финалов, в которых играл.

Печальная серия началась в 1985-м. Чемпионская команда Хавьера Клементе, одного из главных легенд «Атлетика», проиграла «Атлетико», который тренировал Луис Арагонес. Героем стал форвард Уго Санчес, через два дня мексиканец перешел в «Реал».

Следующий шанс ждали почти 25 лет. «Атлетик» прошел крепкую «Осасуну», хихонский «Спортинг» и «Севилью», в финале встретился с мощной «Барсой». Проиграли – 1:4 с голами Лионеля Месси и Бояна Кркича.

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Продолжались тренерские рокировки: вместо Хоакина Капарроса приехал Марсело Бьелса. С ним «Атлетик» снова остался в шаге от долгожданного трофея: в 2012-м опять встретились с «Барсой», теперь – 0:3.

Еще через три года «Атлетик», во главе с Эрнесто Вальверде, вновь проиграл финал. «Барсе», которую тренировал Луис Энрике.

Уникальное достижение «Атлетика» – проиграли два финала за пять дней. Катарсис.

Из-за пандемии финал Кубка в 2020-м перенесли на год, а следующий турнир разыграли в привычном графике. Два подряд решающих матча выпали на долю «Атлетика». Оба проиграли!

Сначала «Сосьедаду» в баскском дерби. Особенно обидно.

А потом и «Барселоне». Снова. Последний трофей Лео Месси в Каталонии.

В прошлом сезоне «Атлетик» остановился в полуфинале, вылетев от «Осасуны». Зато сейчас прошли «Эйбар», «Алавес», «Барсу» и «Атлетико». Тяжелейший путь!

Но цель выполнена. Теперь пора праздновать.

Особенная победа для города!

«Атлетик» и Эрнесто Вальверде – это совместимость на 100%

Фото: Mutsu Kawamori/AFLO, H.Bilbao/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Fran Santiago, Alex Caparros, Denis Doyle, H.Bilbao/Europa Press ; East News /JAVIER SORIANO / AFP, CRISTINA QUICLER / AFP, LLUIS GENE / AFP, Europa Press via AP; atleticodemadrid.com