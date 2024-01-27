Закаты Australian Open – сумасшедшая красота! Наука знает, почему они такие живописные

Австралия – родина не только первого в сезоне турнира «Большого шлема», но и невероятно драматичных закатов (рассветов тоже, но они в теннисные трансляции пока не попадали. Хотя Даниил Медведев во втором круге нынешнего Australian Open был не так уж далек от того, чтобы доиграть до рассвета).

Физику цветного неба мы однажды уже объясняли (коротко: на рассвете и закате расстояние от Солнца до Земли больше, чем днем, поэтому с лучами света успевает произойти больше процессов, определяющих цвета, который мы видим).

Важнейший компонент таких небесных зрелищ – облака. Австралийский метеоролог Нил Беннетт, больше 30 лет проработавший в национальном Бюро метеорологии, объяснял: самые красочные закаты образуются облаками верхнего (6-18 км для Австралии) и среднего (2-7 км) ярусов, потому что в них много просветов, объема и текстуры.

Облака верхнего яруса состоят из крупных ледяных кристаллов, которые хорошо отражают свет и не блокируют его.

Находящиеся под ними облака среднего яруса состоят из ледяных кристаллов, переохлажденных капель воды и снежинок и характерны для теплого сезона (а в Австралии сейчас лето). Они не такие прозрачные, поэтому часто дают драматичные тени. Облака нижнего же яруса слишком плотные, поэтому в дни, когда есть они, такой красоты не будет:

У хорошего заката есть и другие компоненты – это, конечно, океан (вода рассеивает свет лучше, чем городская застройка), антициклоны, а также ветра, которые приносят пыль или дым (мелкие частицы дополнительно рассеивают солнечный свет, и так получаются более яркие оттенки).

Мельбурн, находящийся на юго-востоке Австралии, в этом смысле, по словам Беннетта, проигрывает противоположной части континента. Но так-то и он справляется отлично.

Фото: Frank Molter/Global Look Press; Gettyimages.ru/Julian Finney, Quinn Rooney, Scott Barbour, Mark Kolbe, Cameron Spencer