Россиянка Туаева дисквалифицирована на 3 года и 9 месяцев за договорные матчи
Экс-1282-я ракетка мира Алана Туаева признала все предъявленные обвинения Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA), включая участие в договорных матчах на уровне ITF в 2023 и 2024 годах.
26-летняя россиянка дисквалифицирована на 3 года и 9 месяцев. Кроме того, она должна выплатить штраф в размере 30 000 долларов. Период дисквалификации завершится 18 сентября 2029 года при условии погашения оставшейся суммы.
В течение этого времени Туаевой запрещено участвовать на турнирах, работать тренером или посещать любые теннисные мероприятия, разрешенные или санкционированные членами ITIA или национальными ассоциациями.
Сколько стоит слив теннисного матча? И как жуликов ловят по эмодзи и фото с яхты?
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: официальный сайт ITIA
или они думают, что будучи 1200 ракеткой есть соблазн играть доги, но после 3 летнего возвращения вообще без рейтинга она доги передумает играть?