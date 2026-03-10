Россиянка Туаева дисквалифицирована на 3 года и 9 месяцев за договорные матчи

Экс-1282-я ракетка мира Алана Туаева признала все предъявленные обвинения Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA ), включая участие в договорных матчах на уровне ITF в 2023 и 2024 годах.

26-летняя россиянка дисквалифицирована на 3 года и 9 месяцев. Кроме того, она должна выплатить штраф в размере 30 000 долларов. Период дисквалификации завершится 18 сентября 2029 года при условии погашения оставшейся суммы.

В течение этого времени Туаевой запрещено участвовать на турнирах, работать тренером или посещать любые теннисные мероприятия, разрешенные или санкционированные членами ITIA или национальными ассоциациями.

