Алькарас об уровне соперников: «Иногда устаю от того, что в каждом раунде играю против Федерера»
Первая ракетка мира Карлос Алькарас оценил уровень игры соперников на последних турнирах.
Ранее испанец победил Артура Риндеркнеша в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:7(6), 6:3, 6:2. Во втором сете он отыграл брейк.
– Честно говоря, иногда я просто устаю от того, что в каждом раунде играю против Роджера Федерера. Соперники показывают просто безумный уровень.
Не знаю, возможно я ошибаюсь, но есть ощущение, что это происходит именно против меня. Если бы они играли на таком уровне в каждом матче, то должны были бы быть выше в рейтинге.
Все, что могу сделать, – принять это и продолжать играть. Пытаться делать в матче разные вещи, стараться не давать сопернику действовать агрессивно или играть в свой теннис, а навязывать ему свой стиль. Пытаться перевернуть ситуацию – вот что я стараюсь делать.
– Почему соперники начинают играть против вас лучше?
– Не знаю. Кажется, что у меня мишень на спине. И, возможно, они думают, что если не сыграют на таком уровне, то не смогут выиграть, – сказал Алькарас на пресс-конференции.
Алькараса вообще может что-нибудь остановить?
Сафин и Федерер бились на Australian Open до моего рождения. Я посмотрела этот матч
Интересно, почему именно его назвал
Поэтому в данном случае Карлосу стоило либо молчать, либо придумать более адекватное сравнение.