Алькарас об уровне соперников: «Иногда устаю от того, что в каждом раунде играю против Федерера»

Карлос Алькарас: против меня соперники показывают просто безумный уровень.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас оценил уровень игры соперников на последних турнирах.

Ранее испанец победил Артура Риндеркнеша в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:7(6), 6:3, 6:2. Во втором сете он отыграл брейк.

– Честно говоря, иногда я просто устаю от того, что в каждом раунде играю против Роджера Федерера . Соперники показывают просто безумный уровень.

Не знаю, возможно я ошибаюсь, но есть ощущение, что это происходит именно против меня. Если бы они играли на таком уровне в каждом матче, то должны были бы быть выше в рейтинге.

Все, что могу сделать, – принять это и продолжать играть. Пытаться делать в матче разные вещи, стараться не давать сопернику действовать агрессивно или играть в свой теннис, а навязывать ему свой стиль. Пытаться перевернуть ситуацию – вот что я стараюсь делать.

– Почему соперники начинают играть против вас лучше?

– Не знаю. Кажется, что у меня мишень на спине. И, возможно, они думают, что если не сыграют на таком уровне, то не смогут выиграть, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

