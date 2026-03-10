  • Спортс
Алькарас об уровне соперников: «Иногда устаю от того, что в каждом раунде играю против Федерера»

Карлос Алькарас: против меня соперники показывают просто безумный уровень.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас оценил уровень игры соперников на последних турнирах.

Ранее испанец победил Артура Риндеркнеша в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:7(6), 6:3, 6:2. Во втором сете он отыграл брейк.

– Честно говоря, иногда я просто устаю от того, что в каждом раунде играю против Роджера Федерера. Соперники показывают просто безумный уровень.

Не знаю, возможно я ошибаюсь, но есть ощущение, что это происходит именно против меня. Если бы они играли на таком уровне в каждом матче, то должны были бы быть выше в рейтинге.

Все, что могу сделать, – принять это и продолжать играть. Пытаться делать в матче разные вещи, стараться не давать сопернику действовать агрессивно или играть в свой теннис, а навязывать ему свой стиль. Пытаться перевернуть ситуацию – вот что я стараюсь делать.

– Почему соперники начинают играть против вас лучше?

– Не знаю. Кажется, что у меня мишень на спине. И, возможно, они думают, что если не сыграют на таком уровне, то не смогут выиграть, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

Алькараса вообще может что-нибудь остановить?

Сафин и Федерер бились на Australian Open до моего рождения. Я посмотрела этот матч

Вчера Хиджиката, ростом 178 см, 113-й в рейтинге, попавший в основную сетку ИУ через квалификацию, в кроссовках, законных скотчем, обыграл игрока топ10 Бублика не дав ему, внимание, ни одного брейкпоинта за весь матч! Так что да, ребята пониже рейтингом на топов особенно настраиваются и могут выдать матч жизни.
Вряд ли Бублика можно считать показателем - он, как известно, игрок настроения и может любому из топ-100 отлететь в плохой день.
На текущий момент Саша в рейтинге 10-й, рейтинг не врёт, он свое место заслужил, выигрывая матчи и получая за это очки. Вряд ли это можно подвергать сомнению.
Надо сказать, что стиль у Алькараса с этим сильным вращением и высокими отскоками способствует агрессивной игре соперника, особенно на харде. Он не особо ломает чужую игру, он играет сам, потому против него проще атаковать, лучше проходят агрессивные удары.
А вообще неожиданно слышать от Карлоса песни в стиле Бублика и Медведева)))
Феррер его учил не только теннису, но и культуре поведения, вёл его от и до, пытался наставлять на правильный жизненный путь. Нынешний коач, судя по всему, ограничен лишь рамками корта. Семья живёт за его счёт, им нет дела до его колкостей в адрес соперников.
Ну это естественно, которые не сдаются заранее, те показывают свой максимум.
Он против Федерера даже не играл 😆
Интересно, почему именно его назвал
Поэтому и назвал, что никогда не играл и представляет себе что-то запредельно-нереальное :)
Ну так он чаще всего всë же выигрывает, а с Федей это никак не проверить теперь. Если бы он назвал Рафу, это было бы одновременно и неправдой, и неуважением, а в случае с Новаком могло бы дополнительно ещë и кармой обернуться 😉
Поэтому в данном случае Карлосу стоило либо молчать, либо придумать более адекватное сравнение.
Остапа понесло 🙄
Бублик сильно возражает
