Шелтон, Руне, Пол и Тьен не заявились на «Мастерс» в Монте-Карло, Хуркач сыграет по защищенному рейтингу
Опубликована заявка ATP 1000 в Монте-Карло.
Стала известна заявка «Мастерса» в Монте-Карло, который стартует 5 апреля.
На него заявлены все игроки из топ-51, кроме №8 Бена Шелтона, №18 Хольгера Руне, №24 Томми Пола, №27 Лернера Тьена, №30 Брэндона Накашимы, №41 Дженсона Бруксби и №44 Алекса Микельсена.
По защищенному рейтингу сыграет Хуберт Хуркач.
Полностью список здесь.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Руне то понятно почему не заявился, а вот почему американцы вдруг решили массово пропустить Монте-Карло?
у них своя рулетка в лас вегасе:)
Они этот мастерс массово пропускают каждый год, потому что за неделю до играют в США на американском грунте и не видят смысла сразу ехать на медленный грунт М-К. По сути американцы играют связку американский грунт, подмерзший быстрый грунт Мюнхена и быстрый грунт Мадрида.
