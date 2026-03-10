Швентек о Муховой: «Она женская версия Федерера»
Вторая ракетка мира Ига Швентек поделилась ожиданиями от матча с Каролиной Муховой в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс. В личке полька ведет 4:1.
«Я не хочу строить предположений заранее. Да, веду в личных встречах, но я помню все наши матчи. Иногда я, например, уступала с брейком в третьем сете. Она потрясающая теннисистка, и чаще всего наши матчи получаются очень напряженными.
Будет тяжело, и я готова к борьбе. Честно говоря, мне нравится против нее играть. Мне также нравится наблюдать за тем, как играет Каролина. Приятно видеть игрока, который действует так умело и грациозно. Она женская версия Роджера Федерера», – сказала Швентек на пресс-конференции.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
