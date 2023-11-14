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Англия простилась с Бобби Чарльтоном. У «Олд Траффорд» собралось так много легенд

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«МЮ», английского футбола и не только.

Футбольная (и не только) Англия простился с сэром Бобби Чарльтоном – возможно, лучшим футболистом в истории «МЮ».

Церемония прощания с легендой прошла в Манчестере.

Траурный кортеж остановился перед «Олд Траффорд».

По дороге звучали аплодисменты людей, выстроившихся на улицах.

После стадиона автоколонна направилась к Манчестерскому собору.

Чарльтона провожали многие известные англичане.

Но супруга намного важнее звезд. Бобби и Норма Болл расписались еще в августе 1961-го, через два года после первой встречи на манчестерском катке.

Церемонию посетил принц Уильям.

Тоже сэр – Алекс Фергюсон.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

Экс-игроки «МЮ» Никки Батт и Рой Кин.

Майкл Кэррик и Оле-Гуннар Сульшер – рядом после совместной работы в тренерском штабе «Юнайтед».

Райан Гиггз.

Пол Скоулз.

Энди Коул.

Петер Шмейхель.

Уэс Браун.

Воспитанник «МЮ» Джонни Эванс, которым так восхищался Чарльтон в 2009-м: «Я закачал головой от изумления, когда увидел игру Эванса. У нас просто потрясающая глубина в обороне».

Эшли Янг.

Харри Магуайр и Люк Шоу.

Брайан Робсон.

Стив Брюс.

Марк Хьюз.

Брайан Кидд.

Гари Линекер.

Легенда «Реала» Эмилио Бутрагеньо.

Футбольный мир потерял великого человека.

Жизнь Бобби Чарльтона: солгал ради дебюта в «МЮ», отказал «Реалу», продавил назначение Фергюсона

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/; /Anthony Devlin; /Oli SCARFF / AFP, Paul ELLIS / AFP

13 комментариев

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Brigant
Одна большая Семья МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД! Покойся с миром Сэр Бобби Чарльтон!
+11
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spaispower
Линекер на фото выглядит лет на 20 старше, чем на телевизионной картинке
+7
0
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Evincive
Великая легенда. Один из лучших в истории футбола. Единственный футболист сборной Англии, принимавший участие в четырёх чемпионатах мира.
Покойся с миром, сэр Бобби.
+4
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Radik_2.0
62 года в браке, получается, моё почтение
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JENNINGS
Вечная память, сэр Бобби Чарльтон!
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stroozh
Goodnight, sweet prince.
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Влад Ефремов
Шмейхель выглядит один в один как Чарли Ханнем из Джентельменов
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korysh
Рой Кин и Ники Батт как будто гангстеры из фильма Гая Ричи. А вот Харри Магуайр в костюме выглядит так нелепо. То ли он ему мал, то ли просто они ему не идут
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Alexandr Sokolov
Шмейхель вылитый герой Чарли Ханнема из Джентельмены)))
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Валерий Рзянин
Только уважение и положительные эмоции, хоть и не застал его игры. Часть огромной семьи ушла.

Бобби Чарльтон (родился 11 октября 1937 года) — английский футболист, чемпион мира в составе сборной Англии и обладатель «Золотого мяча» 1966 года.

Большую часть карьеры провёл за «Манчестер Юнайтед», в котором был капитаном. Чарльтон был атакующим полузащитником, обладал отработанным дриблингом, точным пасом и поставленным дальним ударом. Он признаётся многими одним из величайших футболистов Англии всех времён.

В 1966 году Чарльтон вместе со сборной Англии стал чемпионом мира. В 1968 году «Юнайтед», в составе которого Чарльтон был капитаном, стал первым английским клубом, выигравшим Кубок европейских чемпионов.
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Don Merzavez
Rest In Peace, TRUE legend!
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krokodilych
Человек-эпоха. Светлая память сэру Бобби Чарльтону...
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Alexandr Sokolov
Ответ Влад Ефремов
Шмейхель выглядит один в один как Чарли Ханнем из Джентельменов
написал такой же коммент и увидел твой, я не один :D
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