Англия простилась с Бобби Чарльтоном. У «Олд Траффорд» собралось так много легенд

«МЮ», английского футбола и не только.

Футбольная (и не только) Англия простился с сэром Бобби Чарльтоном – возможно, лучшим футболистом в истории «МЮ».

Церемония прощания с легендой прошла в Манчестере.

Траурный кортеж остановился перед «Олд Траффорд».

По дороге звучали аплодисменты людей, выстроившихся на улицах.

После стадиона автоколонна направилась к Манчестерскому собору.

Чарльтона провожали многие известные англичане.

Но супруга намного важнее звезд. Бобби и Норма Болл расписались еще в августе 1961-го, через два года после первой встречи на манчестерском катке.

Церемонию посетил принц Уильям.

Тоже сэр – Алекс Фергюсон.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

Экс-игроки «МЮ» Никки Батт и Рой Кин.

Майкл Кэррик и Оле-Гуннар Сульшер – рядом после совместной работы в тренерском штабе «Юнайтед».

Райан Гиггз.

Пол Скоулз.

Энди Коул.

Петер Шмейхель.

Уэс Браун.

Воспитанник «МЮ» Джонни Эванс, которым так восхищался Чарльтон в 2009-м: «Я закачал головой от изумления, когда увидел игру Эванса. У нас просто потрясающая глубина в обороне».

Эшли Янг.

Харри Магуайр и Люк Шоу.

Брайан Робсон.

Стив Брюс.

Марк Хьюз.

Брайан Кидд.

Гари Линекер.

Легенда «Реала» Эмилио Бутрагеньо.

Футбольный мир потерял великого человека.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/; /Anthony Devlin; /Oli SCARFF / AFP, Paul ELLIS / AFP