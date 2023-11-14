Англия простилась с Бобби Чарльтоном. У «Олд Траффорд» собралось так много легенд
«МЮ», английского футбола и не только.
Футбольная (и не только) Англия простился с сэром Бобби Чарльтоном – возможно, лучшим футболистом в истории «МЮ».
Церемония прощания с легендой прошла в Манчестере.
Траурный кортеж остановился перед «Олд Траффорд».
По дороге звучали аплодисменты людей, выстроившихся на улицах.
После стадиона автоколонна направилась к Манчестерскому собору.
Чарльтона провожали многие известные англичане.
Но супруга намного важнее звезд. Бобби и Норма Болл расписались еще в августе 1961-го, через два года после первой встречи на манчестерском катке.
Церемонию посетил принц Уильям.
Тоже сэр – Алекс Фергюсон.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.
Экс-игроки «МЮ» Никки Батт и Рой Кин.
Майкл Кэррик и Оле-Гуннар Сульшер – рядом после совместной работы в тренерском штабе «Юнайтед».
Райан Гиггз.
Пол Скоулз.
Энди Коул.
Петер Шмейхель.
Уэс Браун.
Воспитанник «МЮ» Джонни Эванс, которым так восхищался Чарльтон в 2009-м: «Я закачал головой от изумления, когда увидел игру Эванса. У нас просто потрясающая глубина в обороне».
Эшли Янг.
Харри Магуайр и Люк Шоу.
Брайан Робсон.
Стив Брюс.
Марк Хьюз.
Брайан Кидд.
Гари Линекер.
Легенда «Реала» Эмилио Бутрагеньо.
Футбольный мир потерял великого человека.
Жизнь Бобби Чарльтона: солгал ради дебюта в «МЮ», отказал «Реалу», продавил назначение Фергюсона
Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/; /Anthony Devlin; /Oli SCARFF / AFP, Paul ELLIS / AFP
Покойся с миром, сэр Бобби.
Бобби Чарльтон (родился 11 октября 1937 года) — английский футболист, чемпион мира в составе сборной Англии и обладатель «Золотого мяча» 1966 года.
Большую часть карьеры провёл за «Манчестер Юнайтед», в котором был капитаном. Чарльтон был атакующим полузащитником, обладал отработанным дриблингом, точным пасом и поставленным дальним ударом. Он признаётся многими одним из величайших футболистов Англии всех времён.
В 1966 году Чарльтон вместе со сборной Англии стал чемпионом мира. В 1968 году «Юнайтед», в составе которого Чарльтон был капитаном, стал первым английским клубом, выигравшим Кубок европейских чемпионов.