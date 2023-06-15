16 комментариев

Даже Билана позвали.

Матчи легенд – одно из главных футбольных развлечений в России последних лет. В Санкт-Петербурге собрали две знаковых команды для нашего футбола – бронзовую сборную России с Евро-2008 и обладателей Кубка УЕФА-2008 из «Зенита». Поводы – 15-летие больших успехов и Петербургский международный экономический форум.

Собрать составы целиком не получилось. В сборной не было Акинфеева, Игнашевича, Семака, Павлюченко и Гуса Хиддинка, а Юрий Жирков вышел за «Зенит».

«Давно бутсы не надевал. Не тянет ли в футбол? Нет. Сейчас я на поле, и в таких матчах, в принципе, возможно [играть]», – отметил Жирков.

Еще вызов в сборную получили Аленичев, Титов, Алдонин, Кириченко и Каряка. Даже Саенко доехал! У руля – Бородюк и Корнеев.

Александр Мостовой мог сыграть, но в итоге остался в тренерском штабе.

«Зенит» обещал Фатиха Текке, но турок не доехал – а Анатолий Тимощук уже в отпуске. Зато были Игонин, Вьештица и даже Файзулин.

«Приятно видеть всех наших знаменитых ветеранов. Жалко, что поздно матч был объявлен, потому что в нынешних условиях трудно менять рейсы и отели. Поэтому не смогли привезти Анюкова, Тимощука, Семака. Но все равно очень сильные составы. Чего только стоят Денисов, Малафеев. Я сегодня помощник главного тренера», – объяснил гендиректор «Зенит» Александр Медведев.

Рад возвращению в Санкт-Петербург и Милан Вьештица:

«Хороший праздник. Сейчас мало общаемся с кем-то из «Зенита». Много времени прошло, у всех свои дороги. Очень рад увидеть тех, с кем играл: Игонина, Шаву, Кержа».

Тренировал команду не Дик Адвокат, а Анатолий Давыдов.

Формы тоже отправляли в 2008-й. Красный комплект сборной с флагом и голубые футболки «Зенита», в которых брали Суперкубок УЕФА.

Легенды «Зенита» и сборной может и набрали пару килограммов, но в старании им было не отказать. Носились по полю так, что Константин Зырянов потом восхищался темпом на скамейке. Бородюк после матча признался, что Аршавин бегал больше, чем в полуфинале Евро-2008 против Испании.

А вот Павел Погребняк и Игорь Денисов практически не изменились. Хоть сейчас выпускай на «Баварию».

Началось все с большого преимущества «Зенита» – команда раскатывала как в лучшие годы. Андрей Аршавин гордо заявлял, что организация игры на порядок выше, чем у соперников – «красных Аленичева и Титова». Почти как в 2008-м – изящные пасы Аршавина, перехваты Денисова и Зырянова, сэйвы Малафеева.

Позже Аршавин вспомнил случай перед финалом Кубка УЕФА против «Рейнджерс»:

«На тренировке за день до игры игроки встали в круг. Адвокат сказал: «Если не выиграете, вы не команда». Я ответил: «Если мы не выиграем, то вы не тренер».

По составу мы были сильнее. Ответственность он хотел на нас переложить, а мы ему не дали».

Лучший момент первого тайма – дальний удар от Андрея Каряки. Вы же должны помнить пушку экс-полузащитника «Крыльев Советов» – вот и сейчас он бахнул так, что одним ударом сотряс и перекладину, и штангу.

Такими ударами он разрывал Премьер-лигу еще в 2005-м.

В первом тайме голов не случилось, зато во втором пошли моменты. Преимущество опять было за «Зенитом», но забила сборная. Евгению Алдонину – между прочим, первому капитану сборной Хиддинка – удался дальний удар.

А вот подтверждение, что был и Файзулин. Все реально.

После пропущенного «Зенит» собрался. За несколько минут до конца Денисов нашел Широкова в штрафной – Роман прострелил на Погребняка, который мастерство не растерял. Попал между ног Габулову.

«Здорово снова почувствовать себя футболистом в компании таких легенд. С такими партнерами можно год не тренироваться и все равно забить», – признался после матча лучший бомбардир Кубка УЕФА.

В случае ничьей планировалась серия пенальти, но футболисты согласились на ничью 1:1 – объяснили тем, что никто не захотел проигрывать. Сразу вернулись к выступлению Димы Билана – победителя Евровидения-2008. Он открыл и закрыл ретро-матч.

А игроки той самой сборной Хиддинка сделали селфи.

Владислав Радимов, Игорь Денисов и Владимир Быстров обновили фото спустя 20 лет.

По данным РФС, на матче присутствовало 15 439. Этим особенно гордился гендиректор «Зенита» Александр Медведев.

«Вы видите, какая посещаемость сейчас на стадионе. Мы уверены, что положительный тренд конца сезона, когда зрители заполняли «Газпром Арену», продолжится в новом. Мы ставим задачу максимальной заполняемости в сезоне в каждом матче, 100%.

Все должно быть гармонично: и сосиска должна быть, хорошо бы ее запить пивом, если тебе 18+. Тогда люди будут приходить за 2,5 часа и интересно проводить время», – сказал Медведев.

Для полноценного возвращения в 2008-й не хватило только гола Ильи Ковальчука в овертайме.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; fc-zenit.ru/Евгений Васильев, Анна Мейер; vk.com/rfsruofficial; vk.com/teamrussia