7 комментариев

Жуть, но завораживает: Нью-Йорк пожелтел из-за канадских пожаров. Вот бейсбольный стадион, например
Там должны играть «Янкиc».
В Северной Америке большая проблема: горят больше трех миллионов гектаров леса в Канаде, поэтому распространяется смог. И он желто-оранжевый.
Вот знаменитый «Янки Стэдиум», где в среду должны были сыграть в МЛБ местные «Нью-Йорк Янкис» с «Чикаго Уайт Сокс».
Конечно, в таких условиях матч проводить не стали.
Его отложили на четверг – в надежде, что обстановка улучшится.
Так что арена осталась пустой. Оттого только более жуткой.
Небо – как будто из-под фильтра «жопа мира» (простите).
На самом деле для Канады и некоторых городов США это большая проблема.
Прямо сейчас там антирекорды по качеству воздуха.
Маски приходится носить не из-за ковида, а просто чтобы чуть лучше дышать.
Заволокло все.
А людям приходится продолжать нормальную жизнь.
Пейзажи апокалиптичные.
Как из фильмов.
Но, к сожалению, это не кино и не пост-продакшн.
Вся красота мая: закаты над Петербургом, Монтевидео и Новой Зеландией, Анчелотти смотрит на счастье Холанда, 🐶 на скейте
Фото: Gettyimages.ru/Eduardo Munoz Alvarez, David Dee Delgado, New York Yankees
но на это нужно денег, но денег всегда жалко.
Дальше сами построите логическую цепочку.