7 комментариев

Там должны играть «Янкиc».

В Северной Америке большая проблема: горят больше трех миллионов гектаров леса в Канаде, поэтому распространяется смог. И он желто-оранжевый.

Вот знаменитый «Янки Стэдиум», где в среду должны были сыграть в МЛБ местные «Нью-Йорк Янкис» с «Чикаго Уайт Сокс».

Конечно, в таких условиях матч проводить не стали.

Его отложили на четверг – в надежде, что обстановка улучшится.

Так что арена осталась пустой. Оттого только более жуткой.

Небо – как будто из-под фильтра «жопа мира» (простите).

На самом деле для Канады и некоторых городов США это большая проблема.

Прямо сейчас там антирекорды по качеству воздуха.

Маски приходится носить не из-за ковида, а просто чтобы чуть лучше дышать.

Заволокло все.

А людям приходится продолжать нормальную жизнь.

Пейзажи апокалиптичные.

Как из фильмов.

Но, к сожалению, это не кино и не пост-продакшн.

Фото: Gettyimages.ru/Eduardo Munoz Alvarez, David Dee Delgado, New York Yankees