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Жуть, но завораживает: Нью-Йорк пожелтел из-за канадских пожаров. Вот бейсбольный стадион, например

Уайт Сокс Уайт Сокс
Янкис Янкис
MLB MLB
Бейсбол Бейсбол

Там должны играть «Янкиc».

В Северной Америке большая проблема: горят больше трех миллионов гектаров леса в Канаде, поэтому распространяется смог. И он желто-оранжевый.

Вот знаменитый «Янки Стэдиум», где в среду должны были сыграть в МЛБ местные «Нью-Йорк Янкис» с «Чикаго Уайт Сокс».

Конечно, в таких условиях матч проводить не стали.

Его отложили на четверг – в надежде, что обстановка улучшится.

Так что арена осталась пустой. Оттого только более жуткой.

Небо – как будто из-под фильтра «жопа мира» (простите).

На самом деле для Канады и некоторых городов США это большая проблема.

Прямо сейчас там антирекорды по качеству воздуха.

Маски приходится носить не из-за ковида, а просто чтобы чуть лучше дышать.

Заволокло все.

А людям приходится продолжать нормальную жизнь.

Пейзажи апокалиптичные.

Как из фильмов.

 

Но, к сожалению, это не кино и не пост-продакшн.

Вся красота мая: закаты над Петербургом, Монтевидео и Новой Зеландией, Анчелотти смотрит на счастье Холанда, 🐶 на скейте

Фото: Gettyimages.ru/Eduardo Munoz Alvarez, David Dee Delgado, New York Yankees

7 комментариев

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Максим Черкашин
Бегущий по лезвию 2049.😎
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113k
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нужно делать разделительные полосы между массивами леса
но на это нужно денег, но денег всегда жалко.
Дальше сами построите логическую цепочку.
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roma162
сейчас у них цвет мексики из фильмов
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dalmolchun
Ответ 113k
нужно делать разделительные полосы между массивами леса но на это нужно денег, но денег всегда жалко. Дальше сами построите логическую цепочку.
Проще вспахать Луну. Не сделаешь в тайге или в джунглях разделительные полосы, никогда
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Dario Alexys
То, что будет в каждом городе мира через лет 100
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luka987
Ответ dalmolchun
Где вой, что пожары не тушат? Каждое лето на Россию орут, что-де не справляемся с лесными пожарами. Вот вам в борщ, "цивилизованная, вооруженная технологиями" по самые гланды Канада не справляется. Орите, че, где вы.
зачем нам критиковать пожары в Канаде? Я уверен канадцы уже это делают, а мы в России живем.
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