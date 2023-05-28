14 комментариев

«Лестер» вылетел из АПЛ: в последнем туре выиграли, но «Эвертон» тоже – поэтому в Премьер-лиге остался именно ливерпульский клуб.

А Джейми Варди опускается в чемпионшип.

По ходу матча очень важно было, что происходит у «Эвертона» – если бы ливерпульцы потеряли очки, собственная победа спасла бы «Лестер». Поэтому фанаты постоянно проверяли, как там дела.

Приятные новости прилетали до 57-й минуты: пока «Борнмут» держался и не пропускал. Но потом «Эвертон» забил, и победа «Лестера» перестала иметь значение.

Боссы «Лестера» наблюдали за матчем там. Когда от тебя уже ничего не зависит.

Обычные фанаты уходили с опущенными головами – даже чуть раньше финального свистка.

Сезон разочарования.

«Лестер» закончил чуть раньше, игроки смотрели за концовкой «Эвертона» – там было 1:0, надежда на гол «Борнмута» оставалась.

Но нет – все-таки вылет.

Джеймс Мэдиссон теперь точно уйдет – а его история в АПЛ за «Лестер» была такой красивой до этого сезона.

Болельщикам грустно.

Они-то продолжать ходить на стадион, только в следующем сезоне будут уже совсем другие соперники, другой уровень.

От чемпионской сказки до вылета – всего за семь лет.

«Лестер» – всего второй клуб-чемпион, который вылетает. После «Блэкберна».

Наверняка этот ребенок толком и не помнит чемпионства, его самая яркая футбольная эмоция в жизни – эта боль.

Оцепенение легко понять. До последнего не верилось, что все закончится для «Лестера» вот так.

В такой глубокой яме.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Ross Kinnaird; East News/Darren Staples / AFP