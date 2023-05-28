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Как больно «Лестеру» вылетать из АПЛ. Слезы и отчаяние

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Футбол Футбол

«Лестер» вылетел из АПЛ: в последнем туре выиграли, но «Эвертон» тоже – поэтому в Премьер-лиге остался именно ливерпульский клуб.

А Джейми Варди опускается в чемпионшип.

По ходу матча очень важно было, что происходит у «Эвертона» – если бы ливерпульцы потеряли очки, собственная победа спасла бы «Лестер». Поэтому фанаты постоянно проверяли, как там дела.

Приятные новости прилетали до 57-й минуты: пока «Борнмут» держался и не пропускал. Но потом «Эвертон» забил, и победа «Лестера» перестала иметь значение.

Боссы «Лестера» наблюдали за матчем там. Когда от тебя уже ничего не зависит.

Обычные фанаты уходили с опущенными головами – даже чуть раньше финального свистка.

Сезон разочарования.

«Лестер» закончил чуть раньше, игроки смотрели за концовкой «Эвертона» – там было 1:0, надежда на гол «Борнмута» оставалась.

Но нет – все-таки вылет.

Джеймс Мэдиссон теперь точно уйдет – а его история в АПЛ за «Лестер» была такой красивой до этого сезона.

 

Болельщикам грустно.

Они-то продолжать ходить на стадион, только в следующем сезоне будут уже совсем другие соперники, другой уровень.

От чемпионской сказки до вылета – всего за семь лет.

«Лестер» – всего второй клуб-чемпион, который вылетает. После «Блэкберна».

Наверняка этот ребенок толком и не помнит чемпионства, его самая яркая футбольная эмоция в жизни – эта боль.

Оцепенение легко понять. До последнего не верилось, что все закончится для «Лестера» вот так.

В такой глубокой яме.

«Лестер» вылетел, «МЮ» третий, «Тоттенхэм» – без еврокубков впервые за 14 лет. Все о развязке в АПЛ

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Ross Kinnaird; East News/Darren Staples / AFP

14 комментариев

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ПОШОЛ ПОШОЛ
Эвертон в следующем сезоне должен подарить своим болельщикам подобные чувства. Два сезона к этому идут!
+11
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RembaXXX
Лестер думаю быстро вернется, проблем финансовых нет, состав все таки не для шипа, даже если пару звезд потеряют, тренера надо нормального. А Мэддисон надеюсь перейдет в Ньюкасл, под ЛЧ отличное усиление будет.
+3
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Greenwhite
Как болельщик Торпедо, не понимаю всех этих "адских трагедий", связанных с вылетом. Трагедия здесь может быть только одна: когда просыпаешься - а у тебя вообще нет команды. А всё остальное - "дело житейское", особенно в Англии, с их выплатами вылетевшим командам. Лестеру сочувствую и желаю вернуться, только не надо делать из этого конец света)))
+3
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Andrey Andreev
Ответ Dimnaum
В общем, закономерно. Есть что вспомнить болельщикам - уже хорошо. Яркие времена провела команда.
Ну вылет не конец света. Клуб-то никуда не денется. Вест Хэм тоже вылетал, и ничего, вон даже в финал ЛК пролез (хотя сезон в АПЛ, по большому счету, неудачный)
+3
0
+3
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Dimnaum
В общем, закономерно. Есть что вспомнить болельщикам - уже хорошо. Яркие времена провела команда.
+1
0
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Joker17
Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
Эвертон в следующем сезоне должен подарить своим болельщикам подобные чувства. Два сезона к этому идут!
Богаж Анчелотти получается?
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Тиджани Бабангида
Через год должны вернуться. Классная в своей непредсказуемости команда, у которой случился плохой сезон.
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Артём Петров
Просто привет руководству и их решениям!
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Artem89S
Ребенок с медвежонком в форме Лестера это больно 😢
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Rt Simpson
Фигня, вернутся через сезон
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Рашпель793
Жаль их, конечно. А так, даже в этом моменте их история кинематографична. По ним же реально классную футбольную драму в виде полнометражки или сериала можно снять. Там тебе и период в чемпионшипе и ниже, потом выход в АПЛ, потом сенсация, отдельная история про Варди, смерть президента и вылет. Ну и вернуться они должны.
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And-Rover
Зато Черноморец Новороссийск, Тюмень, Сокол Саратов и Ленинградец вышли в российский чемпионшип. Вот где надо радость искать.
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Илья Ганин
Тёплая статья, такие хорошие люди. Без погромов и прочего.
Не опускать руки, и легко вернутся через год.
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