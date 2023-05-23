34 комментария

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Фирмино, Милнер, Окс и Кейта трогательно попрощались с «Энфилдом». В честь Бобби даже сделали мурал!

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Футбол Футбол

Много эмоций.

«Ливерпуль» на пороге больших перемен – летом клуб покинут 31-летний Роберто Фирмино, 37-летний Джеймс Милнер, 29-летний Алекс Окслейд-Чемберлен и 28-летний Наби Кейта. Болельщики «Ливерпуля» прощались с этой четверкой после матча с «Астон Виллой» на «Энфилде».

Фирмино получил от фанатов больше внимания, чем остальные, что логично – бразилец проявил себя в «Ливерпуле» ярче остальных уходящих.

На кирпичных стенах Ливерпуля появился мурал в честь Бобби.

На трибунах «Энфилда» тоже было много отсылок к Фирмино.

Не забыли и про несгибаемого Милнера.

Фирмино забил в последнем матче на «Энфилде» – с передачи Мо Салаха. Кстати, именно Бобби сделал ассист на первый гол египтянина в «Ливерпуле», так что история закольцевалась.

После гола Бобби обратился к Всевышнему – бразилец очень религиозен.

После финального свистка накатила грусть.

Алиссон поддержал соотечественника.

Все четверо прошли через прощальный коридор.

А потом Бобби обнимался с Юргеном Клоппом.

Куда без подарков?

Ну и конечно же селфи с фанатами! Улыбка Бобби как всегда топ.

Пожилого Милнера засмущали.

Эмоции все-таки взяли свое, когда Фирмино прощался с Коп – стоячей трибуной «Энфилда».

Пока, «Энфилд». 

А куда они уходят? 

• Фирмино интересуются «Интер» и «Барселона», но пока конкретики минимум.

• Милнера мы, вероятно, увидим в «Брайтоне»! По данным Фабрицио Романо, англичанин перейдет свободным агентом и подпишет контракт до 2024 года.

• Будущее Окслейда-Чемберлена не определено. Даже таблоиды вынуждены ссылаться на букмекеров, которые расставляют возможных претендентов на игрока так: «Ньюкасл», «Астон Вилла», «Брайтон», «Интер», «Милан». 

• Наби Кейта думает над возвращением в Бундеслигу. По данным Bild, им интересуются дортмундская «Боруссия» и «Лейпциг». 

Фото: Gettyimages.ru/Jan Kruger; East News/Gary Oakley/Sportimage/Cal Sport Media, PETER POWELL / AFP; instagram.com/liverpoolfc; globallookpress.com/IMAGO/Gary Oakley, imago-images.de

34 комментария

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доктор Ливси
Ну, у Милнера-то еще вся карьера впереди. Лет через 10 вернется в Ливерпуль доигрывать
+91
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Артем Гладских
Жалко , Ливерпуль молодцы, хорошо попрощались с футболистами !(
+43
0
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боливийский старообрядец
Кейта не заиграл в итоге вообще. Хотя много было потрачено на него. Милнер трудяга, боец снимаю шляпу перед его игрой. Фермино часть великого трио с Салахом и Мане, вклад в в историю и победы Ливера не оценим. Алекс в редкие моменты, когда был не травмирован приносил пользу.
+34
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Владимир Долгополов
Ответ Артем Гладских
Жалко , Ливерпуль молодцы, хорошо попрощались с футболистами !(
Блин,меня не покидает ощущение что Бобби мог еще пользу клубу принести.Нужно было договариваться.
+17
0
+17
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sportnsk
Ответ Ник Скородкин
Окса зря отпускают, очень топовый футболист, когда не на травме
к сожалению "на травме" у него чуть ли не перманентное состояние.
+11
0
+11
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Марк Львов
где мы найдем еще такого мужчину, как Милнер? Удачи в будущей карьере и пускай через года вернется на Энфилд тренером
+9
-1
+8
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Rhett Butler
"Милнера мы, вероятно, увидим в «Брайтоне»! По данным Фабрицио Романо, англичанин перейдет свободным агентом и подпишет контракт до 2024 года." - Милнер их еще в ЛЧ выведет)))
+6
0
+6
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Владимир Данилов
Ответ доктор Ливси
Ну, у Милнера-то еще вся карьера впереди. Лет через 10 вернется в Ливерпуль доигрывать
Но не раньше, чем побьёт рекорд по количеству матчей за новый клуб.
+5
0
+5
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kutavlik
Да, Фирмино, безусловно, топ!!! Когда был в форме...А вот Милнер - настоящая легенда!!!!!
+4
0
+4
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Артем Гладских
Ответ Владимир Долгополов
Блин,меня не покидает ощущение что Бобби мог еще пользу клубу принести.Нужно было договариваться.
Согласен
+2
0
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Владимир Данилов
Интересно, это первый казах, в честь которого сделали мурал?
+2
0
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Stewart D.
Фирминыч и Милнер уходят легендами, которых будут всегда помнить. Хорошие люди
+1
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Кирилл Букетов
Надеюсь, что Милнер когда-нибудь вернется в Ливерпуль, может даже как тренер.
+1
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LaffyTaffy
Милнер и Фирмино уже легенды Ливерпуля.
Настоящие фаны сейчас должны плакать, ибо таких игроков еще долго не видать 🥹🥺
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Alex Gagarin
А как же Артур?
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Dan Kennedy
Если Лидс пригласит Милнера, то он наверняка туда перейдет несмотря на другие предложения.
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sad
Удачи вам мужики!!!!!
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Kirkoroff
Очень рад был бы увидеть Бобби в футболке Милана
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Александр Федоров
Ответ раскаявшийся жиробас
Рой Ходжсон
Мостовой))
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Direct free kick
Ответ llolishe
Клуб разваливается Уже даже в ЛЧ не попали из-за немецкого юмориста в кепке
Физроп себя исчерпал после чемпионства
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Марк Львов
Ответ SCHENN
Я лишь с этого поста узнал, что его называют Бобби)
вариация имени Роберто — как Чарли от Чарльз или Фред от Альфреда)
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SCHENN
Ответ Марк Львов
вариация имени Роберто — как Чарли от Чарльз или Фред от Альфреда)
Это я знаю. Но чтоб прям бразильца звать Бобби - такое впервые)
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Yen Bedder
Легенда!
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Товарищ Наркотик
Ответ Extrim
Интересно но если не ошибаюсь никто из Арсенала Венгера так нигде толком и не заиграл, Озил даже в Турции особо ничего не сделал,Окс в Ливерпуле или лечился или сидел на банке,Ремзи тоже особо ничем не запомнился,Уилшир вообще закончил с футболом до 30ти
Уолкотт был ещё
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Temirbekovmun
Ответ Extrim
Интересно но если не ошибаюсь никто из Арсенала Венгера так нигде толком и не заиграл, Озил даже в Турции особо ничего не сделал,Окс в Ливерпуле или лечился или сидел на банке,Ремзи тоже особо ничем не запомнился,Уилшир вообще закончил с футболом до 30ти
Жиру? По моему он раскрылся после ухода.
И ты не добавил Санчеса.
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