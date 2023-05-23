34 комментария

Много эмоций.

«Ливерпуль» на пороге больших перемен – летом клуб покинут 31-летний Роберто Фирмино, 37-летний Джеймс Милнер, 29-летний Алекс Окслейд-Чемберлен и 28-летний Наби Кейта. Болельщики «Ливерпуля» прощались с этой четверкой после матча с «Астон Виллой» на «Энфилде».

Фирмино получил от фанатов больше внимания, чем остальные, что логично – бразилец проявил себя в «Ливерпуле» ярче остальных уходящих.

На кирпичных стенах Ливерпуля появился мурал в честь Бобби.

На трибунах «Энфилда» тоже было много отсылок к Фирмино.

Не забыли и про несгибаемого Милнера.

Фирмино забил в последнем матче на «Энфилде» – с передачи Мо Салаха. Кстати, именно Бобби сделал ассист на первый гол египтянина в «Ливерпуле», так что история закольцевалась.

После гола Бобби обратился к Всевышнему – бразилец очень религиозен.

После финального свистка накатила грусть.

Алиссон поддержал соотечественника.

Все четверо прошли через прощальный коридор.

А потом Бобби обнимался с Юргеном Клоппом.

Куда без подарков?

Ну и конечно же селфи с фанатами! Улыбка Бобби как всегда топ.

Пожилого Милнера засмущали.

Эмоции все-таки взяли свое, когда Фирмино прощался с Коп – стоячей трибуной «Энфилда».

Пока, «Энфилд».

А куда они уходят?

• Фирмино интересуются «Интер» и «Барселона», но пока конкретики минимум.

• Милнера мы, вероятно, увидим в «Брайтоне»! По данным Фабрицио Романо, англичанин перейдет свободным агентом и подпишет контракт до 2024 года.

• Будущее Окслейда-Чемберлена не определено. Даже таблоиды вынуждены ссылаться на букмекеров, которые расставляют возможных претендентов на игрока так: «Ньюкасл», «Астон Вилла», «Брайтон», «Интер», «Милан».

• Наби Кейта думает над возвращением в Бундеслигу. По данным Bild, им интересуются дортмундская «Боруссия» и «Лейпциг».

Фото: Gettyimages.ru/Jan Kruger; East News/Gary Oakley/Sportimage/Cal Sport Media, PETER POWELL / AFP; instagram.com/liverpoolfc; globallookpress.com/IMAGO/Gary Oakley, imago-images.de