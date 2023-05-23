34 комментария

Фирмино, Милнер, Окс и Кейта трогательно попрощались с «Энфилдом». В честь Бобби даже сделали мурал!
Много эмоций.
«Ливерпуль» на пороге больших перемен – летом клуб покинут 31-летний Роберто Фирмино, 37-летний Джеймс Милнер, 29-летний Алекс Окслейд-Чемберлен и 28-летний Наби Кейта. Болельщики «Ливерпуля» прощались с этой четверкой после матча с «Астон Виллой» на «Энфилде».
Фирмино получил от фанатов больше внимания, чем остальные, что логично – бразилец проявил себя в «Ливерпуле» ярче остальных уходящих.
На кирпичных стенах Ливерпуля появился мурал в честь Бобби.
На трибунах «Энфилда» тоже было много отсылок к Фирмино.
Не забыли и про несгибаемого Милнера.
Фирмино забил в последнем матче на «Энфилде» – с передачи Мо Салаха. Кстати, именно Бобби сделал ассист на первый гол египтянина в «Ливерпуле», так что история закольцевалась.
После гола Бобби обратился к Всевышнему – бразилец очень религиозен.
После финального свистка накатила грусть.
Алиссон поддержал соотечественника.
Все четверо прошли через прощальный коридор.
А потом Бобби обнимался с Юргеном Клоппом.
Куда без подарков?
Ну и конечно же селфи с фанатами! Улыбка Бобби как всегда топ.
Пожилого Милнера засмущали.
Эмоции все-таки взяли свое, когда Фирмино прощался с Коп – стоячей трибуной «Энфилда».
Пока, «Энфилд».
А куда они уходят?
• Фирмино интересуются «Интер» и «Барселона», но пока конкретики минимум.
• Милнера мы, вероятно, увидим в «Брайтоне»! По данным Фабрицио Романо, англичанин перейдет свободным агентом и подпишет контракт до 2024 года.
• Будущее Окслейда-Чемберлена не определено. Даже таблоиды вынуждены ссылаться на букмекеров, которые расставляют возможных претендентов на игрока так: «Ньюкасл», «Астон Вилла», «Брайтон», «Интер», «Милан».
• Наби Кейта думает над возвращением в Бундеслигу. По данным Bild, им интересуются дортмундская «Боруссия» и «Лейпциг».
Фото: Gettyimages.ru/Jan Kruger; East News/Gary Oakley/Sportimage/Cal Sport Media, PETER POWELL / AFP; instagram.com/liverpoolfc; globallookpress.com/IMAGO/Gary Oakley, imago-images.de
Настоящие фаны сейчас должны плакать, ибо таких игроков еще долго не видать 🥹🥺
И ты не добавил Санчеса.