15 комментариев

Обмен восторгами – здесь.

Эрлинг Холанд закинул пять мячей за час «Лейпцигу» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый матч был для «Сити» сложным, второй норвежский форвард подчинил себе.

Это лучший матч в карьере Холанда, всего третий в истории ЛЧ пента-трик.

Если кто-то думал, что Эрлинг притих во второй половине сезона – что скажете теперь?

Фото: REUTERS/Carl Recine