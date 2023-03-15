Фото года
Блог

Фото дня. Холанд – автор пента-трика в Лиге чемпионов 🖐️

Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Манчестер Сити Манчестер Сити
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Футбол Футбол

Обмен восторгами – здесь.

Эрлинг Холанд закинул пять мячей за час «Лейпцигу» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый матч был для «Сити» сложным, второй норвежский форвард подчинил себе.

Это лучший матч в карьере Холанда, всего третий в истории ЛЧ пента-трик.

Если кто-то думал, что Эрлинг притих во второй половине сезона – что скажете теперь?

Фото: REUTERS/Carl Recine

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТеньМесси10
Поймал себя на мысли что для описания Холанда одним словом наше современное общество придумало модное словечко которое идеально ему подходит - гигачад.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanonir152
Холланд забил 5, а главный герой матча все равно судья.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
makar251
Машина!!!!!)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Магоев
Гюндоган подпортил, на табло появился
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вечно в бане
Ответ Касим Абдухамидов
Пента трик без единого ассиста на него? Холанд зверь конечно!
Два ассиста вратарь Лейпцига отдал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Betenya
Хет-пятерик - уникальная вещь! Жаль, что сам матч совершенно никуда не годится, и что Холанд делает это в худшем футбольном клубе Европы. Тем не менее, можно за него только порадоваться, это сверхчеловек, да и только.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DonBrazzo
Вдруг, рекорд Месси перебьет подумал тренер и заменил его до 70 минуты.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кто-то
Давным-давно Гвардиола уже сделал величайшего футболиста в истории, сейчас на подходе второй…
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TaR
По традиции вылетят в следующем раунде 😂
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vwzx8mx5vh
Ответ Касим Абдухамидов
Пента трик без единого ассиста на него? Холанд зверь конечно!
Все отскоки собрал)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Enotaz24
Легендарно. Первый европеец с 5 голами в плоф ЛЧ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sinister Kid
Ждём тех ребят, которые расскажут про достижения Роналду и Месси на этой неделе по сравнению с Холандом.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bevooch
Лейпциг вообще любимый соперник. Он трижды делал дубль в ворота РБ, играя за БД:
20 июня 2020
13 мая 2021
9 января 2021
После этого не отметился голевыми действиями в матче 2 апреля 2022. И после первого матча с РБ его только ленивый помоями не поливал. А вот оно как.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Касим Абдухамидов
Пента трик без единого ассиста на него? Холанд зверь конечно!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамзат Магомедов
Гений!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий