15 комментариев

Фото дня. Холанд – автор пента-трика в Лиге чемпионов 🖐️
Обмен восторгами – здесь.
Эрлинг Холанд закинул пять мячей за час «Лейпцигу» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Первый матч был для «Сити» сложным, второй норвежский форвард подчинил себе.
Это лучший матч в карьере Холанда, всего третий в истории ЛЧ пента-трик.
Если кто-то думал, что Эрлинг притих во второй половине сезона – что скажете теперь?
Фото: REUTERS/Carl Recine
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После этого не отметился голевыми действиями в матче 2 апреля 2022. И после первого матча с РБ его только ленивый помоями не поливал. А вот оно как.