Дебют Роналду в «Аль-Насре»: не забил, выиграл, почувствовал любовь

Криштиану Роналду в воскресенье впервые сыграл за «Аль-Наср» в официальном матче – клуб решил все проблемы с заявкой и наконец-то смог использовать главного новичка в истории.

Португалец вышел на матч против «Аль-Иттифака» в 14-м туре с первых минут.

Главный тренер Руди Гарсия поставил его в центр нападения, лучший бомбардир команды Талиска играл чуть глубже.

Собрался почти полный стадион: 22 862 зрителя на 25-тысячнике в Эр-Рияде, на теперь домашней для Роналду арене.

Естественно, многие пришли ради Криша.

Или даже приехали из других стран ради Криша – вот, например, из Египта. Конкретно за глазами португальца.

Сборную Португалии заодно тоже почитают.

Сразу спойлер: Роналду не забил. У него было четыре удара по воротам, но два из них заблокировали, один улетел мимо и только один попал в створ. А еще одна попытка дрибринга (удачная), три потери, один офсайд и два созданных шанса для партнеров.

Но команда выиграла, а сам Роналду продлил серию из беспроигрышных дебютов. У него теперь пять побед и ничья в шести первых матчах за свои команды, причем ничья – еще в 2002-м, когда он впервые играл за «Спортинг», а следом победы в «МЮ», «Реале», «Ювентусе» и сборной Португалии.

Криштиану пытался сделать красиво.

И штрафной тоже бил – выше.

Зато получилось забить у Талиски.

Для бразильца это уже 12-й гол в 12 матчах сезона за «Аль-Наср». Темп даже круче, чем в прошлом турнире: там было 20 голов за 28 туров.

«Аль-Наср» победил середняка. В том числе потому, что не смог забить в ответ бывший нападающий ЦСКА Витиньо.

И лидирует в чемпионате: на одно очко обходит «Аль-Хилаль» (у конкурента на матч больше) и на два – «Аль-Иттихад».

Уже в середине недели, 26 января в четверг, у Криша шанс приблизиться к первому саудовскому трофею – в полуфинале Суперкубка сыграют с «Аль-Иттихадом».

Фото: REUTERS/Ahmed Yosri; Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh