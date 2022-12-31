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Дебют Роналду в «Аль-Насре»: не забил, выиграл, почувствовал любовь

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Талиска Талиска
Футбол Футбол

Криштиану Роналду в воскресенье впервые сыграл за «Аль-Наср» в официальном матче – клуб решил все проблемы с заявкой и наконец-то смог использовать главного новичка в истории.

Португалец вышел на матч против «Аль-Иттифака» в 14-м туре с первых минут.

Главный тренер Руди Гарсия поставил его в центр нападения, лучший бомбардир команды Талиска играл чуть глубже.

Собрался почти полный стадион: 22 862 зрителя на 25-тысячнике в Эр-Рияде, на теперь домашней для Роналду арене.

Естественно, многие пришли ради Криша.

Или даже приехали из других стран ради Криша – вот, например, из Египта. Конкретно за глазами португальца.

Сборную Португалии заодно тоже почитают.

Сразу спойлер: Роналду не забил. У него было четыре удара по воротам, но два из них заблокировали, один улетел мимо и только один попал в створ. А еще одна попытка дрибринга (удачная), три потери, один офсайд и два созданных шанса для партнеров.

Но команда выиграла, а сам Роналду продлил серию из беспроигрышных дебютов. У него теперь пять побед и ничья в шести первых матчах за свои команды, причем ничья – еще в 2002-м, когда он впервые играл за «Спортинг», а следом победы в «МЮ», «Реале», «Ювентусе» и сборной Португалии. 

Криштиану пытался сделать красиво.

И штрафной тоже бил – выше.

Зато получилось забить у Талиски.

Для бразильца это уже 12-й гол в 12 матчах сезона за «Аль-Наср». Темп даже круче, чем в прошлом турнире: там было 20 голов за 28 туров.

«Аль-Наср» победил середняка. В том числе потому, что не смог забить в ответ бывший нападающий ЦСКА Витиньо.

И лидирует в чемпионате: на одно очко обходит «Аль-Хилаль» (у конкурента на матч больше) и на два – «Аль-Иттихад».

Уже в середине недели, 26 января в четверг, у Криша шанс приблизиться к первому саудовскому трофею – в полуфинале Суперкубка сыграют с «Аль-Иттихадом».

Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Иттифак 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
22 января, 20.30, «King Saud University Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 31 Талиска.
Аль-Наср Эр-РиядАль-Акиди, Аль-Ганам, Маду, Аль-Амри, Аль-Авджами, Мартинес (Аль-Наджи, 67), Талиска, Аль-Сулайхим (Аль-Хассан, 75), Аль-Хайбари, Роналду, Гариб (Яхья, 66).
Аль-ИттифакПауло Виктор, Аль-Моуалад (Oumar, 83), Тиссеран, Al Mousa, Аль-Хатиб (Аль-Обайд, 90), Хазази, Аль-Гамди (Аль-Гамди, 81), Аль-Куикби, Квайсон (Alghamdi, 81), Ниакате, Витиньо (Аль-Салем, 90).
Предупреждения:
Аль-Моуалад (22), Al Mousa (86).

«Он будет подавать Роналду завтрак, если потребуется». Кто тренирует Криша в «Аль-Насре»?

Фото: REUTERS/Ahmed Yosri; Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh

75 комментариев

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drow elf
Кому нужен этот днарь из чемпионата водокачки?
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9wkbc9rjcb
В каждой арабской стране есть свой альНаср!
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Someone from Internet
Ответ Айлин 1990
Спортс.ру, нам так же интересно, как каждый матч проводит Суарес. Интересно нам что он говорит после матчей, что сделал на поле. Ведь он то не играет в 200 лиге мира. Про СА вы уже все знаете, давайте про Суареса тоже после каждого матча писать.
Так ведь про Суареса ты не будешь писать, ты же всегда писать про кринжа7. Вот и постят с ним новости, айлин)
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Юрий Кечко
Ответ Виталий Кислицын
как же нужно не уважать самого себя, что бы хейтить легендарного спортсмена на закате карьеры? эта желчь лишь от невозможности смириться с тем что не достичь даже 1% его успеха, не более. низко ребят, низко.
Да нет все проще , он реально мёртвый , а своим языком настроил против себя тех кто был к нему нейтрален)))

Ну а люди с посылом «сперва добейся» самые глупые на просторах интернета )))
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"Iron"
Аль-Роналду
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Вячеслав Шишкин
Ответ ilmir84
его подписали за такой оклад, что всем остальным явно приказали молчать и подчиняться любым словам нырялду. дабы не выпускать его капризы и психозы наружу
Так он во всех своих командах отбирал у всех штрафные, последний раз когда они у него еще получались это еще первый раз в МЮ и может в начале карьеры в Реале.
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Товарищ Наркотик
Ответ Хабиб Асиров
Так в том и проблема что Халк радовал действительно игрой, такие мячи клал, вся игра шла через него, это был кайф. А Рон…
А Рон первый матч сыграл только
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Несусветный Папаша
Зачем нам подсчёт касаний и вообще ттд этого ноунейма? Как там наша легенда на Кипре?
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Андрей Прокопьев
Ответ Рука Ноги
Каждое, даже самое незначительное действие Рональду тут же попадает в прессу, обсуждается, комментируется и обмусоливается со всех сторон. От этого-то и создаётся впечатление, что он какой-то совершенно выдающийся игрок, невероятной работоспособности и целеустремлённости. На самом деле все значительно проще. Сейчас особенно. Не забываем - он играет в саудовской лиге, которая даже отнюдь не Чемпеншип.
Но за какие деньги, чемпеншипу такое даже не снилось.
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Singidunum1389
Ответ Deathember
"Прекрасная" страна, одни мужики на трибунах, женщин, видимо, дальше плиты не пускают 🤮
и что в этом плохого? что им там делать, на стадионе плиты нет
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Рука Ноги
Каждое, даже самое незначительное действие Рональду тут же попадает в прессу, обсуждается, комментируется и обмусоливается со всех сторон. От этого-то и создаётся впечатление, что он какой-то совершенно выдающийся игрок, невероятной работоспособности и целеустремлённости. На самом деле все значительно проще. Сейчас особенно. Не забываем - он играет в саудовской лиге, которая даже отнюдь не Чемпеншип.
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TheFrosty
Интересно, Кринж за топ-20 бомбардиров Саудовской Аравии поборется?
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Виталий Кислицын
как же нужно не уважать самого себя, что бы хейтить легендарного спортсмена на закате карьеры? эта желчь лишь от невозможности смириться с тем что не достичь даже 1% его успеха, не более. низко ребят, низко.
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bpfx5h6vrf
Ответ Hollywood Hogan
Многие негативные комментаторы забывают, что на самом деле для тысяч зрителей в СА, да и в Северной Африке - это праздник. И это в общем-то главное. Тут личные качества Роналду ни при чём. Как Халк радовал своей игрой в РПЛ, так и Криштиану должен радовать в СА. Удачи ему, потому что зрители и позитивные эмоции - это главное. Не забывайте об этом за волной хейта, ведь современный футбол - это индустрия развлечений.
3-4 года назад это было бы так. Сейчас неуместно сравнение сухофрукта с Халком.
Это максимум как Это’О в анжи. Смех и грех
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Sergey Harutyunyan
Ответ Дженнифер Коннелли
Тут Криштиану пришел не ради рекордов и не ради хет триков! Тут он действительно снимал груз с плеча и просто хочеть играть в футбол на удовольствие!
Согласен. В 37 это вполне естественно, он вместе с Лео играл на невероятно высоком уровне много лет и наверняка он сам устал от высоких требований.
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CherenkovF
Даже на Роналду не смогли 25 тысяч собрать... Вот в этом и вся разница. На матч серии B больше придет народу... и это без Роналду)
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Pol Belov
Ответ Hollywood Hogan
Многие негативные комментаторы забывают, что на самом деле для тысяч зрителей в СА, да и в Северной Африке - это праздник. И это в общем-то главное. Тут личные качества Роналду ни при чём. Как Халк радовал своей игрой в РПЛ, так и Криштиану должен радовать в СА. Удачи ему, потому что зрители и позитивные эмоции - это главное. Не забывайте об этом за волной хейта, ведь современный футбол - это индустрия развлечений.
а чего тогда эти зрители не забили под завязку стадион? вот и получается - 200 лямов потратили, что бы порадовать 20 тыс. арабов?? а если бы просто эти деньги этим 20 штукам арабов раздали, они бы меньше обрадовались? а если бы на эти 200 лямов взяли бы 10 бразильцев по 20 лямов каждый - это было бы "радостью" для 20 штук арабов или не было бы? ... так что твоя патетика "про радость для арабов" - как-то не убедительна... вот если бы Роналду за эти деньги в клетку посадили и показывали бы его в зоопарке - тоже думаю была бы радость от такого шоу и даже куда больше...
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Айлин 1990
Ответ Schors van Hazelaar
Ну, например, вчера он сыграл дебютный матч в чемпионате штата против Кашиаш на выезде и забил победный гол ( победа 2-1)
Ну вот, об этом незнает 95% пользователи спортс.ру.
А про не нужный турнир СА тут каждый день по 50 новостей.
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Бландетто
Рад за Кьево.
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alex fedun
расчет горящих пердаков открыт!
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Старый Негр
Ответ endrioo
Я правильно понимаю: человек пришёл в новую команду, ради него избавились от футболиста, забрали у другого его любимый номер и вручили капитанскую повязку?
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alex fedun
Ответ ZjzoRe
Халк был топом, а не пенсионером с нереальной зарплатой, поэтому радовал игрой, а не ботоксным лицом инстаграмщика-миллиардера
кокококо....
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Misha Ivankov
Ответ Dmitry Rozanov
Золотой мяч уже греется..
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Misha Ivankov
Ответ Hollywood Hogan
Многие негативные комментаторы забывают, что на самом деле для тысяч зрителей в СА, да и в Северной Африке - это праздник. И это в общем-то главное. Тут личные качества Роналду ни при чём. Как Халк радовал своей игрой в РПЛ, так и Криштиану должен радовать в СА. Удачи ему, потому что зрители и позитивные эмоции - это главное. Не забывайте об этом за волной хейта, ведь современный футбол - это индустрия развлечений.
Неужели нормальный адекватный комментарий! А тут много диванных критиков, которые сами в шиномонтажке работают. А человека который столько сделал хейтят
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Kasilas__1
Ответ Leon4ik
Мог бы, но сильно сдал физически в плане скорости и работоспособности, а запасным быть не хотел. Поэтому и предложений особо не было. Тем более после истории с МЮ.
Множество предложений было. Но в 38 лет от полумиллиарда не отказываются.
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