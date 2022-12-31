Дебют Роналду в «Аль-Насре»: не забил, выиграл, почувствовал любовь
Криштиану Роналду в воскресенье впервые сыграл за «Аль-Наср» в официальном матче – клуб решил все проблемы с заявкой и наконец-то смог использовать главного новичка в истории.
Португалец вышел на матч против «Аль-Иттифака» в 14-м туре с первых минут.
Главный тренер Руди Гарсия поставил его в центр нападения, лучший бомбардир команды Талиска играл чуть глубже.
Собрался почти полный стадион: 22 862 зрителя на 25-тысячнике в Эр-Рияде, на теперь домашней для Роналду арене.
Естественно, многие пришли ради Криша.
Или даже приехали из других стран ради Криша – вот, например, из Египта. Конкретно за глазами португальца.
Сборную Португалии заодно тоже почитают.
Сразу спойлер: Роналду не забил. У него было четыре удара по воротам, но два из них заблокировали, один улетел мимо и только один попал в створ. А еще одна попытка дрибринга (удачная), три потери, один офсайд и два созданных шанса для партнеров.
Но команда выиграла, а сам Роналду продлил серию из беспроигрышных дебютов. У него теперь пять побед и ничья в шести первых матчах за свои команды, причем ничья – еще в 2002-м, когда он впервые играл за «Спортинг», а следом победы в «МЮ», «Реале», «Ювентусе» и сборной Португалии.
Криштиану пытался сделать красиво.
И штрафной тоже бил – выше.
Зато получилось забить у Талиски.
Для бразильца это уже 12-й гол в 12 матчах сезона за «Аль-Наср». Темп даже круче, чем в прошлом турнире: там было 20 голов за 28 туров.
«Аль-Наср» победил середняка. В том числе потому, что не смог забить в ответ бывший нападающий ЦСКА Витиньо.
И лидирует в чемпионате: на одно очко обходит «Аль-Хилаль» (у конкурента на матч больше) и на два – «Аль-Иттихад».
Уже в середине недели, 26 января в четверг, у Криша шанс приблизиться к первому саудовскому трофею – в полуфинале Суперкубка сыграют с «Аль-Иттихадом».
- Дата проведения
- 22 января, 20.30, «King Saud University Stadium»
- Гол:
- 1:0 – 31 Талиска.
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Аль-Наср Эр-Рияд –
Аль-Акиди, Аль-Ганам, Маду, Аль-Амри, Аль-Авджами, Мартинес (Аль-Наджи, 67), Талиска, Аль-Сулайхим (Аль-Хассан, 75), Аль-Хайбари, Роналду, Гариб (Яхья, 66).
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Аль-Иттифак –
Пауло Виктор, Аль-Моуалад (Oumar, 83), Тиссеран, Al Mousa, Аль-Хатиб (Аль-Обайд, 90), Хазази, Аль-Гамди (Аль-Гамди, 81), Аль-Куикби, Квайсон (Alghamdi, 81), Ниакате, Витиньо (Аль-Салем, 90).
- Предупреждения:
- Аль-Моуалад (22), Al Mousa (86).
«Он будет подавать Роналду завтрак, если потребуется». Кто тренирует Криша в «Аль-Насре»?
Фото: REUTERS/Ahmed Yosri; Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh
Ну а люди с посылом «сперва добейся» самые глупые на просторах интернета )))
Это максимум как Это’О в анжи. Смех и грех
А про не нужный турнир СА тут каждый день по 50 новостей.