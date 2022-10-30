17 атмосферных фотографий, сохранившихся с первого ЧМ

Мы привыкли к современному облику футбола: мегатрансляции, красивые детали, буйство цвета. Чем дальше, тем меньше мы представляем, как было раньше. Несколько дней до старта чемпионата мира – лучший момент, чтобы заглянуть в далекое-далекое прошлое.

Переносимся в 1930-й. Уругвай, первый чемпионат мира по футболу в истории.

Сборная Франции позирует после обеда на турбоходе «Конте Верде» – это итальянский лайнер, на котором команда пересекала океан, чтобы добраться до Уругвая. Там французы обыграли Мексику (4:2), проиграли Аргентине и Чили (по 0:1) – и вылетели на групповом этапе.

На фото – битва Парагвая и Бельгии. Парагвай победил 1:0, но из группы не вышел. Как и Бельгия, отхватившая от США 0:3.

Чилиец Гильермо Субиабре забивает французам.

А это – сборная Бразилии! Первый чемпионат мира для самой титулованной страны в истории сложился так себе: второе место в группе из трех команд и вылет. Все решило поражение от Югославии – 1:2.

Вот тот самый матч Югославия — Бразилия. На фотографии – Якшич, Михайлович и Теофило. Оцените размер герба!

Наверное, далеко не все знают, что США – участник плей-офф первого чемпионата мира. Американцы выиграли группу с Бельгией и Парагваем, но в полуфинале попали под Аргентину – 1:6.

А это второй полуфинал: Уругвай побеждает Югославию 6:1. На радость местным фотографам, которые сидят за воротами в костюмах.

30 июля 1930-го. Финал Уругвай – Аргентина – 4:2. Заполненный стадион «Сентенарио», который построили к ЧМ за 1 миллион долларов.

Выход Уругвая на поле. Такого многие не видели.

Сборная Аргентины перед началом полуфинала. Джентльмены!

Капитан Уругвая Хосе Насасси и капитан Аргентины Ноло (Мануэль) Феррейра. Все внимание на внешний вид судей!

Главный арбитр – бельгиец Джон Лангенус. Он всегда одевался на матчи именно так – и отсудил еще два ЧМ (1934 и 1938).

Если под этим постом появится 250 плюсов, мы напишем текст о жизни Лангенуса и стиле его одежды.

Уругвай – 1:0.

Аргентина – 2:2.

И все-таки Уругвай забивает еще.

Лоренсо Фернандес, Хосе Педро Сеа и Эктор Скароне празднуют чемпионство Уругвая!

Жюль Риме (президент ФИФА) вручает кубок ЧМ Раулю Жюде (президент Ассоциации футбола Уругвая).

Фото: Gettyimages.ru/Allsport/Hulton; globallookpress.com/Schirner Sportfoto Archive, Keystone; commons.wikimedia.org/News photo, DHM Berlin; East News/AP Photo, STAFF / OFF / AFP