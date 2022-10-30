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17 атмосферных фотографий, сохранившихся с первого ЧМ

Сборная Уругвая по футболу Сборная Уругвая по футболу
сборная Югославии сборная Югославии
сборная США по футболу сборная США по футболу
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
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Гильермо Субиабре
ЧМ-2022 ЧМ-2022
сборная Боливии по футболу сборная Боливии по футболу
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
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Мы привыкли к современному облику футбола: мегатрансляции, красивые детали, буйство цвета. Чем дальше, тем меньше мы представляем, как было раньше. Несколько дней до старта чемпионата мира – лучший момент, чтобы заглянуть в далекое-далекое прошлое.

Переносимся в 1930-й. Уругвай, первый чемпионат мира по футболу в истории. 

Сборная Франции позирует после обеда на турбоходе «Конте Верде» – это итальянский лайнер, на котором команда пересекала океан, чтобы добраться до Уругвая. Там французы обыграли Мексику (4:2), проиграли Аргентине и Чили (по 0:1) – и вылетели на групповом этапе.

На фото – битва Парагвая и Бельгии. Парагвай победил 1:0, но из группы не вышел. Как и Бельгия, отхватившая от США 0:3. 

Чилиец Гильермо Субиабре забивает французам.

А это – сборная Бразилии! Первый чемпионат мира для самой титулованной страны в истории сложился так себе: второе место в группе из трех команд и вылет. Все решило поражение от Югославии – 1:2. 

Вот тот самый матч Югославия — Бразилия. На фотографии – Якшич, Михайлович и Теофило. Оцените размер герба! 

Наверное, далеко не все знают, что США – участник плей-офф первого чемпионата мира. Американцы выиграли группу с Бельгией и Парагваем, но в полуфинале попали под Аргентину – 1:6. 

А это второй полуфинал: Уругвай побеждает Югославию 6:1. На радость местным фотографам, которые сидят за воротами в костюмах. 

30 июля 1930-го. Финал Уругвай – Аргентина – 4:2. Заполненный стадион «Сентенарио», который построили к ЧМ за 1 миллион долларов. 

Выход Уругвая на поле. Такого многие не видели. 

Сборная Аргентины перед началом полуфинала. Джентльмены! 

Капитан Уругвая Хосе Насасси и капитан Аргентины Ноло (Мануэль) Феррейра. Все внимание на внешний вид судей!

Главный арбитр – бельгиец Джон Лангенус. Он всегда одевался на матчи именно так – и отсудил еще два ЧМ (1934 и 1938).

Если под этим постом появится 250 плюсов, мы напишем текст о жизни Лангенуса и стиле его одежды. 

Уругвай – 1:0. 

Аргентина – 2:2. 

И все-таки Уругвай забивает еще. 

Лоренсо Фернандес, Хосе Педро Сеа и Эктор Скароне празднуют чемпионство Уругвая! 

Жюль Риме (президент ФИФА) вручает кубок ЧМ Раулю Жюде (президент Ассоциации футбола Уругвая). 

Фото: Gettyimages.ru/Allsport/Hulton; globallookpress.com/Schirner Sportfoto Archive, Keystone; commons.wikimedia.org/News photo, DHM Berlin; East News/AP Photo, STAFF / OFF / AFP

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