Фото года
Блог

«Спартак» взял дерби у «Торпедо» в стильном ретро: футболка без спонсоров и c самым классическим ромбиком

игровая форма
Квинси Промес Квинси Промес
стиль стиль
Спартак Спартак
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Торпедо Торпедо
Футбол Футбол

Гол Промеса все решил.

«Спартак» закрыл первый круг победой над «Торпедо» в особенной форме. Это настоящее ретро: со шрифтами, без рекламы и с классическим ромбом.

Стиль именно такой выбрали в честь столетия клуба, а сама форма – классика из 1930-40-х.

Предыдущий раз ромб без мяча внутри появлялся на эмблеме «Спартака» еще в конце девяностых-начале нулевых. На тех самых футболках со спонсором AKAI.

Вот так стилизация выглядела сейчас.

Несмотря на ретро, новый принт на форме все же сохранился. Но он не бросается в глаза.

Приятный минимализм.

Со спонсорами договорились, что по особому случаю – без логотипов. Остался только Nike, технический спонсор и автор стилизации.

«Спартак» еще в прошлом году строил большие планы, но из-за событий, начавшихся восемь месяцев назад, форма доехала в усеченном количестве, потому что Nike ушел из России.

В итоге «Спартак» довел идею до конца микс-способом: по сути, просто взял базовый комплект, нашил логотип в ретро-формате и не стал добавлять спонсоров. Хотя бы в таком виде, но план отметить и таким образом 100-летие реализовали.

Такой ромбик, кстати – предмет многолетний споров клуба и общества «Спартак». По данным телеграм-канала «Мутко против», на использование классики договаривались с условием, что около 20% от продажи пойдут спортобществу.

История красно-белого ромбика: от идеи Старостина до конфликтов клуба с обществом «Спартак»

Сейчас, правда, неясно, окажется ли подобная серия в продаже – учитывая, что изготовили ее, по сути, кустарным способом.

Но в любом случае – согласитесь, что красиво?

Хорошо совпало, что соперник тоже исторический – «Торпедо». Правда, у красно-белых не было плана выйти в ретро именно на эту игру. Хорошо, что успели – ведь это последний домашний матч 2022-го, года столетия.

В итоге «Спартак» порадовал болельщиков еще и победой, хоть и не без сложностей – выиграли благодаря голу Квинси Промеса.

По счету может показаться, что команда Гильермо Абаскаля победила натужно, но на самом деле красно-белые были намного лучше соперника. Небольшой счет – скорее вопрос реализации.

«Спартак» владел мячом больше «Торпедо» (65/35%), намного чаще бил (15 против 7 ударов, 8:1 – в створ) и создал пять (!) очевидных голевых моментов, из них просто использовали только один. По xG тоже большое преимущество – 2,57 против 0,51.

• Для «Спартака» это восьмая победа в девяти последних матчах, на этом отрезке не выиграли только дерби у ЦСКА. Впечатляющая серия без поражений, по ее ходу общий счет – приятные 22:4.

• «Спартак» в этом сезоне забил во всех матчах, кроме одного (с «Динамо», проиграли 0:1). Неудивительно, что по сумме забитых (37) лучше только «Зенит». Но и с пропущенными все не так плохо – меньше пропустили лишь «Зенит» и ЦСКА.

• Промес забил 96-й гол за «Спартак», до Егора Титова осталось всего 10 мячей.

В этом сезоне у голландца уже 12 голов в Премьер-лиге, он снова обошел Малкома и Владимира Сычевого и стал единоличным лидером гонки бомбардиров. Более того, у Промеса 18 результативных действий, тут он тоже лучший в лиге.

• Роман Зобнин провел 200-й матч за «Спартак», по этому показателю он лучший в действующем составе. Недалеко Промес (196) и Георгий Джикия (190).

«Спартак» остается главным преследователем «Зенита» – у спартаковцев 32 очка, на три больше, чем у ЦСКА и «Ростова», до Питера – 4 (с матчем «Зенита» в запасе).

«Торпедо» Андрея Талалаева проиграло третий матч подряд со счетом 0:1 и остается на дне таблицы. Шесть очков и всего одна победа в сезоне – грустные итоги первого круга для новичка Премьер-лиги.

Спартак – Торпедо 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
30 октября, 16.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 50 Промес.
СпартакСелихов, Джикия, Маслов, Хлусевич, Зобнин, Пруцев (Чернов, 90), Игнатов (Зорин, 70), Денисов (Классен, 80), Промес, Соболев (Мелешин, 90), Николсон (Зиньковский, 70).
ТорпедоДовбня, Смольников (Самсонов, 60), Ле Таллек, Нетфуллин, Кожемякин, Роганович (Прошкин, 72), Савич (Енин, 61), Каймаков (Эркинов, 34), Чурич, Караев, Турищев (Лебеденко, 60).
Предупреждения:
Промес (36), Нетфуллин (62).

Промес забивает после кроссов (шок), Малком – только левой ногой, Сычевой – топово реализует. Все о мощной гонке бомбардиров РПЛ

Фото: ФК «Спартак-Москва»; РИА Новости/Владимир Родионов, Рамиль Ситдиков

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные