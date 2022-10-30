«Спартак» взял дерби у «Торпедо» в стильном ретро: футболка без спонсоров и c самым классическим ромбиком

Гол Промеса все решил.

«Спартак» закрыл первый круг победой над «Торпедо» в особенной форме. Это настоящее ретро: со шрифтами, без рекламы и с классическим ромбом.

Стиль именно такой выбрали в честь столетия клуба, а сама форма – классика из 1930-40-х.

Предыдущий раз ромб без мяча внутри появлялся на эмблеме «Спартака» еще в конце девяностых-начале нулевых. На тех самых футболках со спонсором AKAI.

Вот так стилизация выглядела сейчас.

Несмотря на ретро, новый принт на форме все же сохранился. Но он не бросается в глаза.

Приятный минимализм.

Со спонсорами договорились, что по особому случаю – без логотипов. Остался только Nike, технический спонсор и автор стилизации.

«Спартак» еще в прошлом году строил большие планы, но из-за событий, начавшихся восемь месяцев назад, форма доехала в усеченном количестве, потому что Nike ушел из России.

В итоге «Спартак» довел идею до конца микс-способом: по сути, просто взял базовый комплект, нашил логотип в ретро-формате и не стал добавлять спонсоров. Хотя бы в таком виде, но план отметить и таким образом 100-летие реализовали.

Такой ромбик, кстати – предмет многолетний споров клуба и общества «Спартак». По данным телеграм-канала «Мутко против», на использование классики договаривались с условием, что около 20% от продажи пойдут спортобществу.

Сейчас, правда, неясно, окажется ли подобная серия в продаже – учитывая, что изготовили ее, по сути, кустарным способом.

Но в любом случае – согласитесь, что красиво?

Хорошо совпало, что соперник тоже исторический – «Торпедо». Правда, у красно-белых не было плана выйти в ретро именно на эту игру. Хорошо, что успели – ведь это последний домашний матч 2022-го, года столетия.

В итоге «Спартак» порадовал болельщиков еще и победой, хоть и не без сложностей – выиграли благодаря голу Квинси Промеса.

По счету может показаться, что команда Гильермо Абаскаля победила натужно, но на самом деле красно-белые были намного лучше соперника. Небольшой счет – скорее вопрос реализации.

«Спартак» владел мячом больше «Торпедо» (65/35%), намного чаще бил (15 против 7 ударов, 8:1 – в створ) и создал пять (!) очевидных голевых моментов, из них просто использовали только один. По xG тоже большое преимущество – 2,57 против 0,51.

• Для «Спартака» это восьмая победа в девяти последних матчах, на этом отрезке не выиграли только дерби у ЦСКА. Впечатляющая серия без поражений, по ее ходу общий счет – приятные 22:4.

• «Спартак» в этом сезоне забил во всех матчах, кроме одного (с «Динамо», проиграли 0:1). Неудивительно, что по сумме забитых (37) лучше только «Зенит». Но и с пропущенными все не так плохо – меньше пропустили лишь «Зенит» и ЦСКА.

• Промес забил 96-й гол за «Спартак», до Егора Титова осталось всего 10 мячей.

В этом сезоне у голландца уже 12 голов в Премьер-лиге, он снова обошел Малкома и Владимира Сычевого и стал единоличным лидером гонки бомбардиров. Более того, у Промеса 18 результативных действий, тут он тоже лучший в лиге.

• Роман Зобнин провел 200-й матч за «Спартак», по этому показателю он лучший в действующем составе. Недалеко Промес (196) и Георгий Джикия (190).

«Спартак» остается главным преследователем «Зенита» – у спартаковцев 32 очка, на три больше, чем у ЦСКА и «Ростова», до Питера – 4 (с матчем «Зенита» в запасе).

«Торпедо» Андрея Талалаева проиграло третий матч подряд со счетом 0:1 и остается на дне таблицы. Шесть очков и всего одна победа в сезоне – грустные итоги первого круга для новичка Премьер-лиги.

Фото: ФК «Спартак-Москва»; РИА Новости/Владимир Родионов, Рамиль Ситдиков