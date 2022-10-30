«Спартак» взял дерби у «Торпедо» в стильном ретро: футболка без спонсоров и c самым классическим ромбиком
Гол Промеса все решил.
«Спартак» закрыл первый круг победой над «Торпедо» в особенной форме. Это настоящее ретро: со шрифтами, без рекламы и с классическим ромбом.
Стиль именно такой выбрали в честь столетия клуба, а сама форма – классика из 1930-40-х.
Предыдущий раз ромб без мяча внутри появлялся на эмблеме «Спартака» еще в конце девяностых-начале нулевых. На тех самых футболках со спонсором AKAI.
Вот так стилизация выглядела сейчас.
Несмотря на ретро, новый принт на форме все же сохранился. Но он не бросается в глаза.
Приятный минимализм.
Со спонсорами договорились, что по особому случаю – без логотипов. Остался только Nike, технический спонсор и автор стилизации.
«Спартак» еще в прошлом году строил большие планы, но из-за событий, начавшихся восемь месяцев назад, форма доехала в усеченном количестве, потому что Nike ушел из России.
В итоге «Спартак» довел идею до конца микс-способом: по сути, просто взял базовый комплект, нашил логотип в ретро-формате и не стал добавлять спонсоров. Хотя бы в таком виде, но план отметить и таким образом 100-летие реализовали.
Такой ромбик, кстати – предмет многолетний споров клуба и общества «Спартак». По данным телеграм-канала «Мутко против», на использование классики договаривались с условием, что около 20% от продажи пойдут спортобществу.
История красно-белого ромбика: от идеи Старостина до конфликтов клуба с обществом «Спартак»
Сейчас, правда, неясно, окажется ли подобная серия в продаже – учитывая, что изготовили ее, по сути, кустарным способом.
Но в любом случае – согласитесь, что красиво?
Хорошо совпало, что соперник тоже исторический – «Торпедо». Правда, у красно-белых не было плана выйти в ретро именно на эту игру. Хорошо, что успели – ведь это последний домашний матч 2022-го, года столетия.
В итоге «Спартак» порадовал болельщиков еще и победой, хоть и не без сложностей – выиграли благодаря голу Квинси Промеса.
По счету может показаться, что команда Гильермо Абаскаля победила натужно, но на самом деле красно-белые были намного лучше соперника. Небольшой счет – скорее вопрос реализации.
«Спартак» владел мячом больше «Торпедо» (65/35%), намного чаще бил (15 против 7 ударов, 8:1 – в створ) и создал пять (!) очевидных голевых моментов, из них просто использовали только один. По xG тоже большое преимущество – 2,57 против 0,51.
• Для «Спартака» это восьмая победа в девяти последних матчах, на этом отрезке не выиграли только дерби у ЦСКА. Впечатляющая серия без поражений, по ее ходу общий счет – приятные 22:4.
• «Спартак» в этом сезоне забил во всех матчах, кроме одного (с «Динамо», проиграли 0:1). Неудивительно, что по сумме забитых (37) лучше только «Зенит». Но и с пропущенными все не так плохо – меньше пропустили лишь «Зенит» и ЦСКА.
• Промес забил 96-й гол за «Спартак», до Егора Титова осталось всего 10 мячей.
В этом сезоне у голландца уже 12 голов в Премьер-лиге, он снова обошел Малкома и Владимира Сычевого и стал единоличным лидером гонки бомбардиров. Более того, у Промеса 18 результативных действий, тут он тоже лучший в лиге.
• Роман Зобнин провел 200-й матч за «Спартак», по этому показателю он лучший в действующем составе. Недалеко Промес (196) и Георгий Джикия (190).
«Спартак» остается главным преследователем «Зенита» – у спартаковцев 32 очка, на три больше, чем у ЦСКА и «Ростова», до Питера – 4 (с матчем «Зенита» в запасе).
«Торпедо» Андрея Талалаева проиграло третий матч подряд со счетом 0:1 и остается на дне таблицы. Шесть очков и всего одна победа в сезоне – грустные итоги первого круга для новичка Премьер-лиги.
- Дата проведения
- 30 октября, 16.30, «Открытие Банк Арена»
- Гол:
- 1:0 – 50 Промес.
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Спартак –
Селихов, Джикия, Маслов, Хлусевич, Зобнин, Пруцев (Чернов, 90), Игнатов (Зорин, 70), Денисов (Классен, 80), Промес, Соболев (Мелешин, 90), Николсон (Зиньковский, 70).
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Торпедо –
Довбня, Смольников (Самсонов, 60), Ле Таллек, Нетфуллин, Кожемякин, Роганович (Прошкин, 72), Савич (Енин, 61), Каймаков (Эркинов, 34), Чурич, Караев, Турищев (Лебеденко, 60).
Промес забивает после кроссов (шок), Малком – только левой ногой, Сычевой – топово реализует. Все о мощной гонке бомбардиров РПЛ
Фото: ФК «Спартак-Москва»; РИА Новости/Владимир Родионов, Рамиль Ситдиков
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