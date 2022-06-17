Карри теперь счастливее всех! Плакал прямо во время финала, страстно целовал жену, праздновал с Клэем, сигарой и золотой чашей

Четырехкратный!
«Голден Стэйт» четвертый раз за восемь лет – лучшая команда НБА, в финале-2022 обыграли «Бостон» (4-2), а Стефен Карри – однозначно главный герой.
Он набирал в среднем больше тридцатки в финальной серии, от него теперь никуда не делся личный титул самого ценного игрока, первый за карьеру в 34 года, Стеф – главный символ мощнейшей династии «Уорриорз».
Карри запустил празднование чемпионства еще в третьей четверти: четко показал, куда наденет новый перстень. Указывал как раз на четвертый палец.
Правда, примерно через полчаса возникли вопросики, когда «Бостон» срезал разрыв до девяти очков – но «Голден Стэйт» все же закрыли матч без лишнего напряжения и плотной концовки. За минуту до конца, когда «Селтикс» посадили лидеров, Карри уже мог праздновать легитимно.
Стеф набрал последнее очко этого сезона, сделал перехват, остался на площадке до самой последней секунды – а папа Делл Карри гордился и был готов сразу же раскуривать чемпионскую сигару.
Они пообщались еще до формального конца матча.
Это было очень тепло и трогательно.
После нескольких слов от отца Карри заплакал.
Сирена = поток слез счастья.
Сдерживаться не было смысла.
Одним из первых Стеф крепко-крепко обнял своего партнера (возможно, даже наследника) Джордана Пула.
В этом кадре нет ни одного Карри, отвлечемся, но это тоже про связь поколений: смотрите, как Андре Игудала после четвертого чемпионства наставляет Джейсона Тейтума, провалившего решающий матч своего первого финала в жизни и не помешавшего Стефу.
Новые семейные сцены: младший брат Сет по ходу сезона сменил одного полуконтендера («Филадельфия») на другого («Бруклин») и на решающих стадиях плей-офф просто болел за Карри-главного.
А тут новый MVP финала целует жену Айишу.
Это все люди из списка главных в жизни.
Главные люди в жизни Стефа Карри: жена, сосед по общежитию и даже преподаватель театрального мастерства
Еще там, коненчно же, мама – Соня Карри. На площадке она показывает Айише, что у их Стефа уже четвертый чемпионский титул.
Несмотря на сложные отношения между экс-супругами, родители Карри отмечали успех сына вместе:
В интервью Стеф объясняет, что он теперь просто величайший.
А это новое доказательство в руках.
Отметить с Клэем Томпсоном плясками – святое. «Все, что мы делаем – это пуляем трешки и выигрываем кубки», – заводил Клэй. «Сплэш-Бразерс» – это не только ливень трехочковых, но и брызги чемпионского шампанского.
Были и танцы с партнерами помоложе (намного моложе!). Детей Стеф на чемпионские праздники уже приводил, как насчет племянника? Да! На руках у Дэмиона Ли – Дэксон Уорделл-Ксавьер Ли в шапочке. Это сын Дэмиона и сестры Карри, Сайдел.
Этими статуэтками можно любоваться вечно.
Как и любовью толпы.
В чемпионской раздевалке игроки «Голден Стэйт» пародировали болельщиков соперника, а Стеф пил шампанское из золотой чаши – раз устройство чемпионского кубка НБА не подразумевает, что туда что-то можно налить, нужно брать с собой личную посуду.
Величайший.
🥳 «Голден Стэйт» возвращает чемпионство – 4 титула за 8 лет, Стеф Карри наконец-то MVP финала НБА!
Возрождение «Голден Стэйт» – идеал перестройки. После ухода Дюрэнта упали на дно, но 2 года – и они снова чемпионы НБА!
Уже записались в настоящие каррибои? Сперва надо пройти наш тест про MVP финала-2022
Фото: REUTERS/Paul Rutherford;Gettyimages.ru/Elsa, Adam Glanzman
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