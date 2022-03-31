Все мячи на чемпионатах мира: в финале-1930 сыграли двумя разными, классику-1970 назвали в честь спутника, «джабулани»... Ох, «джабулани»!

Рассматриваем.

Чемпионат мира в Катаре все ближе. В среду adidas показал официальный мяч турнира – Al Rihla (в переводе с арабского – «путешествие»). Мы еще покрутим новинку поближе, а пока оцените, как мяч ЧМ-2022 смотрится на фоне предыдущих:

Какой ваш любимый? И давайте пройдемся по каждому.

1930, T-Model, Уругвай. В финале первого чемпионата мира использовали два мяча – Уругвай и Аргентина не смогли договориться об одном. Первый тайм аргентинцы отыграли своим (Tiento, левее на картинке снизу) – и повели 2:1. Во втором мяч поменяли на привычный уругвайцам T-Model. Он был больше и тяжелее. Уругвай забил три раза и выиграл финал со счетом 4:2.

1934, Federale 102, Италия. Мяч Federale 102 шили в Риме. Шнуровали его не кожаными шнурками (как было раньше), а хлопковыми. Бить по нему головой было чуть безопаснее.

Хотя финал сыграли все же английским мячом. Перед матчем капитанам сборных Италии и Чехословакии предложили на выбор два мяча – спор завершился не в пользу Federale 102.

1938, Allen, Франция. Первый брендированный мяч на чемпионатах мира. Состоял из 13 панелей, шился на фабрике в Париже. На турнире, вновь выигранном Италией, были замечены и другие мячи.

1950, Duplo T, Бразилия. Первый послевоенный чемпионат мира наконец сыграли одним мячом. Секрет прорыва прост: у этой модели не было шнурков, Duplo T накачивался через насосную иглу и клапан – прямо как сейчас. Это добавило долговечности и удобства.

1954, Swiss World Champion, Швейцария. Первый 18-панельный мяч. Таким Германия выиграла свой первый титул, обыграв непобедимую Венгрию.

1958, Top Star, Швеция. Производитель из шведского города Энгельхольм выиграл первый в истории чемпионатов мира слепой конкурс. ФИФА попросила 102 претендентов прислать свои мячи без маркировки. Каждому присвоили кодовый номер. Организаторы тестировали мячи и отобрали 10 лучших – в итоге победил мяч №55.

1962, Crack, Чили. Перед матчем открытия Чили – Швейцария английскому судье Кену Астону не понравился сделанный местной фабрикой Custodio Zamora мяч, и он попросил принести европейский – им играли второй тайм. Сборные из Европы сомневались в качестве Crack и играли свои матчи мячом Top Star с прошлого ЧМ – в то время он был очень популярен.

1966, Challenge 4-Star, Англия. Здесь было похоже на 1958 год: Футбольная ассоциация Англии протестировала 111 мячей и остановилась на мяче от Slazenger, именитого бренда в мире тенниса (делают мячи для «Уимблдона»).

Трио чемпионов мира-1966 из «Вест Хэма»: автор золотого хет-трика Джеффри Херст, капитан англичан Бобби Мур и так же забивший в финале Мартин Питерс.

Мяч, которым Англия взяла единственный титул, 30 лет пролежал у немца. Вернули только за 80к фунтов

1970, Telstar, Мексика. Мяч первого мексиканского ЧМ назвали в честь спутника связи, выведенного на орбиту в 1962 году – именно благодаря ему на телевидении появились первые международные прямые трансляции. А тот чемпионат мира был первым, который широко показывали в прямом эфире.

И да, тогда и началось многолетнее сотрудничество ФИФА и adidas на ЧМ.

32 черно-белые панели делали мяч различимее на телеэкранах.

1974, Telstar Durlast, ФРГ. Это был слегка модифицированный мяч Telstar. К названию добавили часть Durlast – так назывался материал, который покрывал мяч толстым слоем и делал его блестящим и водонепроницаемым.

Классический дизайн футбольного мяча для второй половины XX века.

1978, Tango, Аргентина. К этому чемпионату мира adidas представил мяч, названный в честь главного аргентинского танца. В немецкой фирме перестраховались и изготовили ряд моделей Telstar-1978, но волнения были напрасными: визуальный облик Tango покорил всех.

Это был первый из семейства мячей, которые использовались еще и на Евро с Олимпийскими играми вплоть до 1998-го.

1982, Tango España, Испания. Уже знакомый образ с рядом доработок: прорезиненные швы, улучшенная водостойкость (покрытие Durlast больше не требовалось).

И это последний кожаный мяч в истории чемпионатов мира.

1986, Azteca, Мексика. На смену кожаным мячам пришли синтетические. Орнамент был вдохновлен культурой ацтеков.

Чемпионат мира в Мексике обессмертил имя Диего Марадоны – свои трюки он вытворял как раз с этим мячом.

1990, Etrusco Unico, Италия. Эстафету у ацтеков приняли этруски – древняя цивилизация, населявшая Апеннины в I тысячелетии до н. э. Предшественники римской культуры.

1994, Questra, США. Чемпионат мира в Италии получился самым скудным на голы за всю историю турниров. Исправить ситуацию должен был новый мяч от adidas – Questra (от «the quest for the stars» – поиск звезд). Дизайн и сам мяч был пропитан темой инноваций и космических полетов.

Он был легче предыдущего, летел быстрее и непредсказуемее. Средняя результативность подскочила (ЧМ в Штатах был самым голевым с 1982 года). Занятно, что финал закончился нулевой ничьей и серией пенальти – но вряд ли в тактике Италии и Бразилии был виноват мяч.

1998, Tricolore, Франция. Встречайте первый разноцветный мяч на чемпионатах мира! В основу паттерна легли цвета французского флага.

2002, Fevernova, Япония и Южная Корея. В 2002-м ФИФА отреклась от проверенного дизайна Tango. «Нелепый детский скачущий мяч», – Джиджи Буффону не очень понравилось.

2006, Teamgeist, Германия. Название Teamgeist означало «командный дух». На каждый матч домашнего ЧМ adidas подготовил отдельный мяч с датой и названиями команд. В основе лежали 14 панелей.

В финале Италия и Франция играли специальной «золотой» версией.

2010, Jabulani, ЮАР. Аэродинамика Jabulani сводила вратарей с ума – мяч трясся в воздухе и был абсолютно непредсказуем. Жулио Сезар говорил, что это дешевый мяч, купленный в супермаркете.

Jabulani на языке зулу значило «праздновать».

2014, Brazuca, Бразилия. Пестрым Brazuca adidas продолжил тренд с сокращением количества панелей – их стало всего 6. Название выбрали с помощью опроса болельщиков. Brazuca на сленге – «бразильский» или «расслабленный стиль жизни».

После проблем с Jabulani этот мяч тестировали два с половиной года.

2018, Telstar 18, Россия. Переосмысление классики – мяча Telstar-1970. Впервые с ЧМ-1994 adidas вернулся к двум цветам (не считая золотых логотипов). Визуальное отличие от предшественника – пикселизация элементов.

В матчах плей-офф предстала чуть другая версия мяча – Telstar Mechta.

2022, Al Rihla, Катар. Новинку представили так: «Вдохновлен культурой, архитектурой и флагом Катара. Яркие цвета на перламутровом фоне символизируют страну-хозяйку турнира и постоянно растущую скорость игры».

Уже скоро увидим в деле.

Фото: Gettyimages.ru/Buda Mendes, Richard Heathcote, Alexandre Loureiro/Getty Images for adidas, Clive Mason, Ronald Martinez, Martin Rose, Michael Steele, Ben Radford, Alexander Hassenstein/Bongarts, Stu Forster/Allsport, Bongarts, Mike King/Allsport, Central Press/Getty Images, Laurence Griffiths, Kurt Vinion, Central Press/Hulton Archive, Keystone, Topical Press Agency; globallookpress.com/dpa, SVEN SIMON, Melchert/dpa, Karl SchnÃ�rrer/dpa, Werek Natascha Haupt/R3690_Werek_Natascha_Haupt, Heidtmann/dpa, Steffen Schmidt/Freshfocus, Marcelo Machado De Melo/ZUMAPRESS.com; en.wikipedia.o rg/wiki/List_of_FIFA_World_Cup_official_match_ball; soccerballscollection.com; instagram.com/adidasfootball