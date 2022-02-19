Ледяная гонка лыжников на Олимпиаде-2022: Клэбо так замерз в горах Китая, что сошел с дистанции

Трудная судьба мужского лыжного марафона на Олимпиаде-2022 – в Чжанцзякоу лютый холод (минус 16, по ощущениям – минус 21-24), сильный ветер (до 5-8 м/с), на отдельных участках невозможно передвигаться.

Техническая комиссия Международной федерации (FIS) долго решала, что делать с гонкой – переносить на завтра (свободный слот – только утром в параллель с хоккейным финалом Россия – Финляндия) или все-таки проводить, но а) заметно сокращать дистанцию и б) выбирать другое время.

В итоге выбрали второй вариант: марафон застолбили за субботой, перенесли на +1 час и срезали дистанцию с 50 до 28,4 (!) км. Таким решением были недовольны почти все лыжники, которые тактически готовились к другой борьбе.

Гонка получилась настолько лютой, что главный фаворит (как казалось, перед началом) Йоханнес Клэбо отмучился еще на середине дистанции и сошел. Замерз + плохо себя почувствовал – как сам же рассказал после финиша, вчера весь день промучился с диареей.

А вот так стартовали 60+ самых выносливых:

Лыжники утеплялись как могли – наклеивали пластыри на лицо и руки, надевали перчатки, бафы.

Для бразильца Манекса Сильвы – это та еще экзотика.

Симен Крюгер (слева) – большой специалист в коньковых гонках – прилетел специально под марафон. Но погода тоже работала против него, только 3-е место.

Кадр, когда Клэбо еще на дистанции.

Русско-норвежское противостояние осталось за нашими.

Немец Йонас Доблер пытается попить на дистанции.

Французы и итальянцы за Большуновым не угнались.

На Олимпиаде выступали и австралийцы.

Поляк Матеуш Харатик сражался с морозом в одиночестве.

Клемен Паризе из Франции пытался уйти в отрыв, но его быстро «съели».

Таких гонок на Олимпиадах еще не было!

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach, Lindsey Wasson, Hannah Mckay; Gettyimages.ru/Clive Rose, Cameron Spencer, Lars Baron, Matthias Hangst