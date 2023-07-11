Ханс Николусси-Кавилья провел вторую половину предыдущего сезона в аренде в «Салернитане», и ожидалось, что он останется там на постоянной основе. Однако сделка не состоялась, и полузащитник вернулся в «Ювентус», где готовится к новому сезону.

Изначально планировалось, что 23-летний Кавилья снова отправится в аренду, поскольку внимание клуба было сосредоточено на приобретении опытных игроков, способных сразу же дать результат.

В такой ситуации Кавилье трудно рассчитывать на регулярное игровое время в «Ювентусе», необходимое для профессионального роста. Несколько клубов проявили интерес к аренде футболиста. Но, по сообщениям Tuttomercatoweb, полузащитник произвел впечатление на Массимилиано Аллегри во время предсезонной подготовки и может остаться в Турине.

Сообщается, что Аллегри в восторге от работы Кавильи на тренировках. Сейчас тренер думает о том, чтобы дать молодому полузащитнику шанс в первой команде.

Когда сезон начнется, то будущее Кавильи в «Ювентусе» будет зависеть от его дальнейших выступлений и оценки Аллегри его развития.