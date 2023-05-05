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Рулят Ван Боммел, Овермарс и Тоби, выгнали Наингголана, первыми сделали требл. Путь «Антверпена» к дебюту в ЛЧ

Раджа Наингголан Раджа Наингголан
Антверпен Антверпен
Тоби Алдервейрелд Тоби Алдервейрелд
Сэмюэл Вайнс Сэмюэл Вайнс
Юрген Эккеленкамп Юрген Эккеленкамп
Артюр Вермерен Артюр Вермерен
Чидера Эджуке Чидера Эджуке
Винсент Янссен Винсент Янссен
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Кэлвин Стенгс Кэлвин Стенгс
Гирано Керк Гирано Керк
Марк Овермарс Марк Овермарс
Марк ван Боммел Марк ван Боммел
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От редакции: в Лиге чемпионов дебютирует бельгийский «Антверпен». А кто может лучше познакомить нас с этой командой, если не главный спец по бельгийскому футболу на русском языке? Подпишитесь на блог Артема Прожоги, тут постоянно бывает настолько интересно! Донатов он тоже заслуживает.

«Антверпен» сделал бельгийский требл – первым в истории. И дебютирует в Лиге чемпионов

2023-й – самый успешный год в истории «Антверпена». Между прочим, официально старейшего клуба страны – как раз это означает единичка на эмблеме.

В апреле «Антверпен» завоевал Кубок Бельгии, обыграл в финале соседей из «Мехелена», а в июне стал чемпионом впервые с 1957-го, вырвав титул благодаря голу Алдервейрелда на последних секундах – какая была драма! Это первый золотой дубль в Бельгии с 1996-го. В июле добавился еще и дебютный Суперкубок страны (соперником тоже был «Мехелен»).

До этого никто в Бельгии не выигрывал все внутренние трофеи за календарный год.

Благодаря чемпионству «Антверпен» впервые вышел в Лигу чемпионов. До этого клуб лишь однажды играл в главном клубном европейском турнире, когда он еще назывался Кубком европейских чемпионов – как раз после чемпионства 1957-го. Для попадания в групповой этап ЛЧ «Антверпену» нужно было пройти только одного соперника – АЕК. Выиграли оба матча: 1:0 дома, 2:1 в Греции.

Сейчас трудно поверить, но в высшую бельгийскую лигу «Антверпен» вернулся всего шесть лет назад! Отсутствовал 13 сезонов подряд. После повышения клуб взял уже четыре трофея (первым был кубок в 2020-м). Откуда такая мощь? Не обошлось без солидных вложений. Богатый владелец Пол Гейсенс уже инвестировал в клуб по меньшей мере 115 млн евро – и собирается увеличить капитал еще на 47,5 млн.

Творцы новых успехов «Антверпена» – голландцы. Главный тренер и спортдир – еще и бывшие игроки «Барселоны»

Трансферами и командой управляет парочка известных голландцев-тезок. Спортивный директор – Марк Овермарс, главный тренер – Марк ван Боммел. Связывает их еще и то, что оба в нулевые играли за предстоящего соперника «Антверпена».

Овермарса назначили прошлой весной. Не все были в восторге, поскольку не прошло и двух месяцев с увольнения Марка из «Аякса» из-за скандала с домогательствами. От «Антверпена» даже отказались сразу несколько спонсоров. Но в клубе не передумали и объяснили, что людям надо давать второй шанс.

Вскоре Овермарс заманил в «Антверпен» бывшего партнера по сборной, перехватив его у «Генка». «Не уверен, что оказался бы тут, если бы не он. Марк быстро меня убедил», – говорил Ван Боммел на первой пресс-конференции.

Они с Овермарсом собрали чемпионский состав, где ключевые роли тоже сыграли голландцы: лучшим бомбардиром «Антверпена» в прошлом чемпионате стал Винсент Янссен, а лучшими ассистентами – Кэлвин Стенгс и Юрген Эккеленкамп. Все они пришли прошлым летом и признавались, что выбрали бельгийский клуб именно благодаря двум Маркам.

Перед Новым годом Овермарса госпитализировали: он перенес микроинфаркт. После этого у него отмерла часть сердечной мышцы. Но Марк не собирается бросать футбол. «Мое сердце умерло на 45%. Но не жалейте меня. Я счастливый человек, мне просто нужно распределять свою энергию как можно лучше. [...] Я лучше умру здесь, чем ничего не буду делать», – говорил он в интервью HLN.

Алдервейрелд вернулся на родину прошлым летом. И уже забил главный мяч в современной истории клуба

Чуть больше года назад в «Антверпен» приехал ветеран – Тоби Алдервейрелд, который в чемпионате Бельгии еще никогда не играл. Тут на выбор игрока тоже повлиял Овермарс. «Этот человек помог мне перейти из «Аякса» в «Атлетико». Я благодарен ему за это. Он помог мне – а теперь я должен помочь ему», – объяснял Тоби.

Антверпен – родной и любимый город Алдервейрелда. На предплечье у Тоби даже есть татуировка с изображением Собора Антверпенской богоматери – главной местной достопримечательности.

(Кстати, такая же татуировка есть и у его одноклубника и партнера по команде Ричи де Лата – чемпиона Англии в составе МЮ и «Лестера». До недавних пор Ричи был единственным игроком того сказочного «Лестера» в Про-Лиге, а теперь их трое: в прошлом году Синдзи Окадзаки приехал в «Сент-Трюйден», где много японцев, а в это окно Каспер Шмейхель присоединился к «Андерлехту»).

Тоби стал новым капитаном «Антверпена» и в июне принес ему долгожданное чемпионство, сравняв счет в решающем матче с «Генком» на четвертой добавленной минуте. Да еще как: точно в верхний угол попал! Мурашки.

Кто еще известный в составе? «Антверпен» усилился двумя игроками РПЛ

Речь про Гирано Керка (еще одного голландца) и Чидеру Эджуке.

Керк приехал в начале года и уже принес немало пользы. В феврале он выдал результативный отрезок в регулярке, в мае забил важные голы «Брюгге» и «Генку» (тот самый золотой матч) в плей-офф, а в прошлом месяце голом помог пройти АЕК в отборочном раунде плей-офф ЛЧ. Эджуке присоединился к «Антверпену» только в конце июля и пока сыграл всего полчасика.

Оба в клубе до 30 июня следующего года. Но разница в том, что Керк выступает за «Антверпен» на правах аренды у «Локомотива» (хотя поначалу клубы всех запутали противоречивыми заявлениями), а Эджуке подписал полноценный контракт до конца сезона, приостановив соглашение с ЦСКА в одностороннем порядке.

Новый чемпионат Бельгии «Антверпен» начал хуже предыдущего. Но тогда вообще было девять побед подряд!

Сейчас «Антверпен» – на восьмой строчке с восемью очками (но есть матч в запасе, потому что представители Бельгии в еврокубках пропустили пятый тур). Обыграли «Серкль Брюгге», разнесли «Кортрейк», упустили победы над «Левеном» и «Юнионом», проиграли «Андерлехту».

Не очень гладкий старт, но в клубе не переживают: путь длинный.

В прошлом сезоне начало было куда лучше. Но там планочку вообще задрали крайне высоко: «Антверпен» выиграл девять матчей подряд и побил собственный рекорд 1931 года!

А еще команда завершила прошлый чемпионат с лучшей обороной: пропустили 34 мяча в 40 матчах. Бессменный вратарь Жан Бюте отыграл всухую ровно половину матчей лиги – 20. Он лишь второй с таким показателем за последние 15 лет после Эйдзи Кавасимы («Стандард», сезон-2013/14).

Лучший молодой игрок прошлого чемпионата Бельгии – в «Антверпене». Его уже сватали в «Барселону»

Зовут его Артюр Вермерен. Ему 18. Прошлый сезон воспитанник начинал в «Янг Редс» – это филиал «Антверпена» в Первой национальной лиге, то есть в третьем дивизионе. Но в октябре все резко изменилось – из-за Раджи Наингголана.

Во-первых, именитый полузащитник сел за руль, не сдав тест для восстановления водительских прав – их он временно лишился, когда в 2021-м пьяным промчался по центру Антверпена со скоростью 106 км/ч при ограничении в 50. Во-вторых, перед матчем против «Стандарда» он закурил электронную сигарету на скамейке запасных.

Выходки Наингголана надоели руководству. Футболиста перевели в дубль, зимой контракт расторгли.

«В «Антверпене» со мной обращались как с паразитом, как с куском дерьма. [...] Я делал все возможное в дубле, поддерживал молодых футболистов. Я был во многих клубах, и со мной никогда так не обращались. Я даже не мог прийти на тренировочную базу через главный вход. [...] Президент выгонял меня из страны. Я никогда ему этого не прощу», – кипел потом Раджа. 

На освободившейся позиции в центре поля стали наигрывать Вермерена – и он воспользовался шансом. Весь второй круг чемпионата провел уже железно основным.

Вермерен впечатлил фанатов и аналитиков мастерством и хладнокровием. По окончании чемпионата его признали «Талантом сезона» в Про-Лиге, а чуть позже номинировали на премию Golden Boy – 12-м из 100. Пошли слухи об интересе к Вермерену европейских топов. В мае «Барселона» якобы рассматривала его в качестве потенциальной замены Серджи Бускетсу. Тогда же в списке претендентов на Вермерена называли «Ман Юнайтед».

У Вермерена пока один-единственный гол за первую команду – зато какой важный! В домашнем матче третьего тура плей-офф он принес «Антверпену» волевую победу над «Брюгге» на 97-й минуте.

По ошибке заявили на групповой этап ЛЧ травмированного защитника. Вместо основного

Фанаты очень удивились, когда узнали, что в заявке «Антверпена» на группу ЛЧ нет левого защитника Сэма Вайнса, зато есть центральный – Бьорн Энгельс.

Вайнс регулярно выходит на поле и после продажи Гастона Авилы в «Аякс» претендует на место в основе, а Энгельс из-за проблем со здоровьем не играет с февраля прошлого года. Да, Сэм сейчас тоже травмирован, но весь групповой этап из-за этого явно не пропустил бы.

Оказалось, что клуб серьезно накосячил. «Разумеется, Вайнс входил в наши планы, но мы допустили административную ошибку [при подаче документов], которую уже не исправить, – признался Ван Боммел. – Конечно, Сэм разочарован, ведь каждый хочет оказаться в этом списке».

К счастью для «Антверпена», другого ЛЗ заявить не забыли. Это Оуэн Вейндал, которого недавно арендовали у «Аякса».

***

У «Антверпена» суровый старт в Лиге чемпионов – против «Барселоны» на выезде. Зато потом два домашних матча с «Шахтером» и «Порту», где в первую очередь и предстоит цепляться за очки.

Та самая мегаразвязка чемпионата Бельгии – глазами Артема Прожоги

Фото: Tom Goyvaerts/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

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