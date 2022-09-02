Новые лица сборной Бельгии: скоро они заменят Азара, КДБ и Витцеля

Де Кетеларе, Фас, Троссард и другие.

В заявке сборной Бельгии на чемпионат мира в Катаре есть сюрпризы. Роберто Мартинес понимает: пик золотого поколения проходит – пора привести на его место другое. И оно, кстати, может оказаться не менее драгоценным.

Среди 26 игроков немало новых лиц: с кем-то мы вскользь познакомились на прошлом Евро, а кто-то вообще никогда не играл за сборную на крупном турнире (Лига наций не в счет – речь именно о финальных стадиях ЧМ или ЧЕ).

Ездили на прошлогодний Евро, но никогда не были на ЧМ

Ханс Ванакен, центральный / атакующий полузащитник, 30 лет

В Бельгии Ванакена знают прекрасно. Он уже девять лет играет в Про-Лиге, семь из которых – за «Брюгге». Недавно он продлил контракт с клубом до 2027 года. Это пятикратный чемпион страны и двукратный обладатель «Золотой бутсы» – премии лучшему игроку чемпионата Бельгии в календарном году. Причем выигрывал он ее два года подряд, чего никому не удавалось сделать с 1986 года.

На чемпионате мира в России Ханс не был, поскольку дебютировал за сборную через пару месяцев, но ездил на прошлогодний чемпионат Европы – правда, вышел там на поле всего на минутку. Зато после него, с осени по весну, выходил в старте на семь из девяти матчей сборной – и сделал в них 3+4.

«По умению оценивать пространство Ванакен чем-то напоминает де Брюйне, – говорит Мартинес. – Он умеет адаптироваться к обстоятельствам и становиться важной фигурой. Я доволен не только его игрой, но и безупречным подходом к делу. Он показал зрелость». Роберто покорил терпеливый игрок, который не жалуется на роль запасного и сполна пользуется шансами.

Леандро Троссард, левый вингер, 27 лет

Леандро впервые сыграл за сборную осенью 2020 года и попал на чемпионат Европы. Правда, вышел на поле лишь однажды. Тем не менее минуты в сборной за прошедший год накопились: Леандро много играл в отборах на этот ЧМ и на следующий Евро.

Последние три года Троссард выступает за «Брайтон», куда попал после чемпионства с «Генком». Этот сезон Леандро проводит замечательно: уже сделал 7+2 в АПЛ, причем оформил хет-трик в матче с «Ливерпулем», а также забивал «Манчестер Сити» и «Челси».

«Я показал, что способен выступать на стабильно высоком уровне против мировых лидеров. Я достоин приглашения в сборную, – говорил незадолго до объявления заявки Троссард. – Если сейчас его не получу, то, видимо, никогда не получу. Я максимально усложнил задачу тренеру сборной и просто не могу сделать больше, чем делаю сейчас».

А вот новый главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби готов с ним поспорить: «Думаю, он пока играет только на 80% своего потенциала». Так или иначе Троссард – снова в сборной на большом турнире. Но вот место в основе, на которое рассчитывает Леандро, под вопросом: Мартинес все еще высоко котирует Эдена Азара, несмотря на дефицит игровой практики в клубе (всего 229 минут в этом сезоне).

«Леандро Троссарда хвалят совершенно заслуженно, но не может быть никаких дискуссий относительно важности Азара для сборной, учитывая его карьеру и опыт», – заявляет Роберто.

Жереми Доку, правый вингер, 20 лет

Вызов Доку стал для многих неожиданностью, потому что текущий сезон складывается неудачно из-за травм. Жереми играет мало и пока не отметился результативными действиями. Но есть важный аспект.

«Когда я говорю о нем, не могу не улыбаться. Он один из тех, кто способен привнести магию в игру. Нам нужны футболисты, способные обыгрывать один в один. И я не согласен с тем, что он недостаточно крепок. Его физическая форма подходит для исполнения той роли, которую мы хотим ему дать», – говорит о 20-летнем вингере «Ренна» Роберто Мартинес. Между прочим, первой топ-лигой Доку мог стать чемпионат Англии, а не Франции.

В начале 2018 года, за несколько месяцев до 16-летия, Доку с родителями побывал на экскурсии в «Ливерпуле». Английский клуб пытался сделать все, чтобы Жереми подписал первый профессиональный контракт именно с ним. Семья встретилась с Клоппом («Он сказал нам, что Жереми может заменить Мане через несколько лет», – вспоминает Дэвид, отец футболиста) и звездами «Ливерпуля». Им показали дом, где они могли бы жить, и школу, где мог бы учиться Доку.

Процесс был запущен: в «Андерлехте» поняли, что шансы удержать вундеркинда мизерны, и официально разрешили вести переговоры. Бельгийский клуб даже согласился включить переход Доку в сделку по аренде Лазара Марковича, на которого переключился после неудачных переговоров с «Ньюкаслом» о возвращении Митровича.

Но трансфер, который был так близок, сорвал Ромелу Лукаку. По просьбе Жана Киндерманса, главы отдела «Андерлехта» по развитию молодежи, он записал видеообращение, где посоветовал Доку сперва блеснуть в Про-Лиге, а уже потом задумываться о переходе в европейский топ-клуб. Так ведь сделал и сам Ромелу: до «Челси» стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии в 18 лет. Жереми прислушался и подписал профессиональный контракт с «Андерлехтом».

А дальше его карьера развивалась стремительно: в 16 дебютировал в первой команде, в 17 стал игроком основы, в 18 дебютировал в сборной Бельгии и перешел в «Ренн». Сделка на 26 миллионов евро стала рекордной для «Андерлехта». А в 19 Доку поехал на Евро. За всю историю сборной только Энцо Шифо в 1984 году был моложе его на международном турнире.

Тимоти Кастань, крайний защитник / вингбек (и даже ЦЗ!), 26 лет

Кастаня брали на прошлогодний Евро конкурентом Тома Менье. Конкуренция, увы, продолжалась меньше получаса: Тимоти, вышедший в старте на матч со сборной России, получил двойной перелом стенки глазницы при столкновении с Кузяевым и покинул турнир. Теперь Кастань и Менье попробуют посоперничать подольше. Мартинес отмечает, что в лице футболиста «Лестера» у Тома появился очень достойный сменщик.

Главный тренер сборной Бельгии подчеркивает, что наличие двух равнозначных или почти равнозначных футболистов на каждой позиции необходимо – иначе может повториться ситуация из проигранного полуфинала ЧМ-2018, который Менье пропускал из-за перебора желтых карточек. Ну и немаловажно, что Кастань на пять лет моложе коллеги по амплуа, который в сборной еще со времён выступлений за «Брюгге». А это давно.

Стоит отметить, что они с Менье могут появиться на поле и одновременно, поскольку Тимоти способен закрыть оба фланга. А еще год назад в матчах отбора ЧМ его ставили в тройку ЦЗ: «Тренер знал, что я уже играл там в клубе. Конечно, есть над чем работать, потому что такое происходит нечасто, но я чувствовал себя неплохо. Я довольно быстрый и могу агрессивно бороться».

Мартинес специально заранее разрабатывал такую опцию – на всякий случай: «Наши потребности меняются от игры к игре. И Тимоти хорошо адаптировался к малознакомой позиции».

Не бывали ни на Евро, ни на ЧМ

Зено Дебаст, центральный защитник, 19 лет

В кубковом матче против «Льерса» на прошлой неделе Зено стал самым молодым капитаном в истории «Андерлехта» (в 19 лет и 17 дней), перехватив это звание у Юри Тилеманса.

В сборной Дебаст дебютировал совсем недавно – в сентябрьских матчах Лиги наций. Причем сыграл на позиции правого центрального защитника, которую ему только в этом сезоне пришлось освоить с приходом Феличе Маццу на пост главного тренера «Андерлехта». Мартинес назвал выступление Зено против Уэльса и Нидерландов «одним из самых впечатляющих дебютов в сборной Бельгии за последние годы» и отметил, что «увидел молодого парня с большой уверенностью в себе и огромным желанием учиться».

В мировой прессе Дебаста уже прозвали новым Компани. Такое сравнение игроку льстит: Венсан или Винс, как называет бывшего тренера сам Зено, был его кумиром в детстве. А потом, спустя много лет, открыл перед воспитанником двери в первую команду. Но при Компани защитник еще лишь периодически привлекался к основе, а вот закрепился там уже при Маццу. Феличе уволили в конце октября, но его преемник Робин Велдман тоже очень ценит Дебаста, с которым хорошо знаком по работе в академии. Зено в этом сезоне выходил в старте на все 17 матчей чемпионата и отыграл целиком 15 из них.

Одна из сильных сторон Дебаста – как ни странно, умение обращаться с мячом. Он смело продвигается вперед и разгоняет атаки. Это было заложено в детстве, когда Зено в академии «Андерлехта» использовали в качестве атакующего полузащитника (во многом из-за невысокого роста). Но в подростковом возрасте Дебаст вдруг вымахал и теперь с ростом 189 см чувствует себя уверенно в верховых единоборствах. Что же касается недостатков, то Зено в недавнем интервью сказал, что ему надо обрасти мышечной массой, смелее бить головой и дальше развивать характер.

Один важный психологический аспект Зено уже проработал: «Раньше было так: если я делал неточную передачу, то переставал рисковать. Действовал максимально просто из-за страха совершить новую ошибку. Я с 15 лет решал эту проблему с психологами – и сейчас пожинаю плоды прогресса».

Артют Теате, центральный защитник, 22 года

Теате два года назад блеснул в «Остенде» Александра Блессина. Немецкий тренер приехал из академии «Лейпцига», поставил в «Остенде» мощный контрпрессинг, превратил команду из аутсайдера в крепкого и яркого середняка, а по итогам чемпионата собрал тренерские награды.

Прогресс команды привлек внимание в Европе. Тот сезон был для Теата дебютным и в «Остенде», и в Про-Лиге – но и его хватило, чтобы летом прошлого года перебраться в «Болонью», которая в этом году выкупила Артюра после аренды и тут же втрое дороже продала «Ренну».

Роберто Мартинес вознаградил защитника приглашением в сборную. Дебют Теата в матче отбора ЧМ против Уэльса тренеру понравился: «Это игрок с сильным характером. Ему нравятся дуэли, он по-спортивному агрессивен и привносит интенсивность. Он может гордиться тем, как провел первый матч».

Дело было год назад – с тех пор Теат сыграл за национальную команду еще дважды. Но Мартинес в первую очередь, разумеется, оценивал выступления за клуб. Из 20 матчей «Ренна» в этом сезоне Артюр пропустил только один, а остальные (14 – в чемпионате и 5 – в Лиге Европы) отыграл полностью. Из них «Ренн» выиграл 12 и проиграл всего два.

Ваут Фас, центральный защитник, 24 года

«Ваут не играл за сборную в сентябре, зато в клубе показал, что очень вырос. За последние шесть недель – даже больше, чем некоторые игроки за весь сезон», – подчеркивает Мартинес.

На выступления за сборную опираться вообще не приходится: пока что у Фаса – только пять минут в матче Лиги наций против Польши. И все же он был уверен, что достоин места в сборной: «Я вышел на предельный уровень, у меня сейчас лучший этап карьеры, и я буду разочарован, если не окажусь в списке. Я сделал для попадания туда все возможное». Разочарования не последовало.

Совпадение или нет, но до дебюта Фаса «Лестер» проиграл пять из шести стартовых туров и пропустил в них 16 голов. А вот в последних шести турах, которые Ваут отыграл полностью, «Лестер» набрал 13 очков и пропустил только один мяч. Справедливости ради, первый матч Фаса был провальным: влетели «Тоттенхэму» 2:6. Но главное и очевидное, что с приходом бельгийца команда постепенно преобразилась.

Ваут, как и Теат, первый полноценный сезон в Про-Лиге провел в «Остенде», но там они не пересеклись. А вообще Фас – воспитанник «Андерлехта», где закрепиться не смог, хотя рано подавал большие надежды. Когда Вауту было 16, им интересовался «Челси» и в качестве приветственного подарка прислал футболку с автографом Давида Луиса. А сравнения с бразильцем из-за пышной кудрявой шевелюры Фаса изрядно утомили еще тогда.

На уловку «Челси» Ваут не купился: «Умный маркетинговый ход, но очень простой. Меня таким не соблазнишь». Он решил выстраивать карьеру постепенно и из «Остенде» попал в «Реймс» (где был признан лучшим игроком команды прошлого сезона), а затем оказался в «Лестере», где воссоединился с товарищами по академии «Андерлехта» – Пратом и Тилемансом.

Недостаток минут в сборной у Теата и Фаса – не проблема, потому что, по словам Мартинеса, есть ветераны «Алдервейрелд и Вертонген, которые будут направлять молодых парней». Об этом же, кстати, говорил и Дебаст: в этом году Ян стал его ментором в «Андерлехте» и теперь продолжит выполнять такую же роль в сборной.

Амаду Онана, опорный (и не только) полузащитник, 21 год

Онана, которого «Эвертон» этим летом купил у «Лилля» за 40 миллионов евро, впечатляет универсальностью в центре поля. Он – опорник, который во Франции бывал «восьмеркой» и даже «десяткой». В сборной Бельгии Амаду дебютировал недавно, в июне, так что у него пока всего два неполных матча за национальную команду.

Но Мартинес видит это началом большого пути. Он обратил внимание на «особенный профиль»: «Вспомните Феллайни на ЧМ-2018. [На ЧМ-2022] нам нужен кто-то такой же крепкий и динамичный. И такого мощного игрока в центре поля со времен молодого Феллайни мы еще не видели. Онана уже добился успехов в карьере: из Германии переехал во Францию, а оттуда – в Англию. Он сильно развился физически в АПЛ и заслужил это приглашение».

А еще – на «сильную личность»: «Амаду – лидер и психологически устойчивый игрок. Он может вести за собой команду и влиять на других футболистов, раздавая инструкции. Такая роль ему прекрасно подходит».

Лои Опенда, центральный нападающий / вингер, 22 года

У воспитанника «Брюгге» в Бельгии не сложилось, так что его на два года отправили в аренду в «Витесс». Первый сезон в Нидерландах вышел хорошим, а второй – и вовсе отличным: Опенда наколотил 18 голов в Эредивизи и уступил в гонке бомбардиров только Аллеру. Летом он вернулся в «Брюгге», но лишь для того, чтобы оттуда уйти в «Ланс», подписав полноценный контракт. До объявления заявки он забил 7 голов в 14 матчах чемпионата Франции, что заставило Мартинеса взять его в сборную на ЧМ.

В национальной команде Лои дебютировал только в июне и пока сыграл в четырех матчах в общей сложности меньше тайма. Но один из этих матчей, против сборной Польши, оказался определяющим: по словам Мартинеса, именно в этой игре, где Опенда забил почти сразу после выхода на замену, он увидел его готовность.

Ценит Роберто и «специфический профиль»: Опенда – не таранная девятка, а ловкий игрок, «способный нырять в пространство за обороной». Ну и, конечно, в свете травмы Лукаку, которая ставит под угрозу участие Ромелу как минимум в матче с Канадой, забивной форвард просто необходим. Хоть и уже есть Батшуайи, результативный в «Фенербахче».

Шарль де Кетеларе, универсальный плеймейкер, 21 год

Перед Евро-2021 Шарль еще пребывал в статусе главной звездочки «Брюгге» и лучшего молодого игрока чемпионата Бельгии. Хороший уровень, но места в заявке на ЧЕ ему не нашлось. Теперь все иначе: Шарль – игрок «Милана» и самый дорогой исходящий трансфер в истории чемпионата Бельгии. Но, как утверждают близкие, успех белокурую голову не вскружил. Де Кетеларе – все еще скромный и трудолюбивый парень.

Что же касается футбольных навыков, то он универсальный плеймейкер: в «Брюгге» был и на разных флангах атаки, и на позиции «десятки», и в центре поля, когда выбывал Ванакен, и на флангах атаки. «У него есть экстраординарная способность занимать любые зоны в атаке. То, как он играет между линий, нам определенно поможет», – считает Мартинес. А еще Шарль не раз бывал в «Брюгге» центральным нападающим, так что его даже можно рассматривать в качестве альтернативы Лукаку.

Впрочем, в октябре, когда Ромелу еще не сломался, Мартинес рассуждал о предпочтительной роли де Кетеларе – и говорил, что не видит его «девяткой»: «Всякий раз, когда мы пробовали его на этой позиции, мне казалось, что нам не хватает игрока в штрафной. Есть ощущение, что в сборной ему лучше играть «десяткой» или вторым нападающим, а не «девяткой», хоть он и может это делать в особых обстоятельствах».

Наступили ли особые обстоятельства?

Фото:Gettyimages.ru ; globallookpress.com/Bruno Fahy/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency, Laurie Dieffembacq/Keystone Press Agency, Richard Wareham/AFLO, Maurizio Borsari/AFLO