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Новые лица сборной Бельгии: скоро они заменят Азара, КДБ и Витцеля

Ваут Фас Ваут Фас
Шарль де Кетеларе Шарль де Кетеларе
Артюр Теате Артюр Теате
Жереми Доку Жереми Доку
Лои Опенда Лои Опенда
Сборная Бельгии по футболу Сборная Бельгии по футболу
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Ханс Ванакен Ханс Ванакен
Амаду Онана Амаду Онана
Леандро Троссард Леандро Троссард
Зено Дебаст
Тимоти Кастань Тимоти Кастань
Футбол Футбол

Де Кетеларе, Фас, Троссард и другие.

В заявке сборной Бельгии на чемпионат мира в Катаре есть сюрпризы. Роберто Мартинес понимает: пик золотого поколения проходит – пора привести на его место другое. И оно, кстати, может оказаться не менее драгоценным.

Среди 26 игроков немало новых лиц: с кем-то мы вскользь познакомились на прошлом Евро, а кто-то вообще никогда не играл за сборную на крупном турнире (Лига наций не в счет – речь именно о финальных стадиях ЧМ или ЧЕ). 

Ездили на прошлогодний Евро, но никогда не были на ЧМ

Ханс Ванакен, центральный / атакующий полузащитник, 30 лет

В Бельгии Ванакена знают прекрасно. Он уже девять лет играет в Про-Лиге, семь из которых – за «Брюгге». Недавно он продлил контракт с клубом до 2027 года. Это пятикратный чемпион страны и двукратный обладатель «Золотой бутсы» – премии лучшему игроку чемпионата Бельгии в календарном году. Причем выигрывал он ее два года подряд, чего никому не удавалось сделать с 1986 года. 

На чемпионате мира в России Ханс не был, поскольку дебютировал за сборную через пару месяцев, но ездил на прошлогодний чемпионат Европы – правда, вышел там на поле всего на минутку. Зато после него, с осени по весну, выходил в старте на семь из девяти матчей сборной – и сделал в них 3+4. 

«По умению оценивать пространство Ванакен чем-то напоминает де Брюйне, – говорит Мартинес. – Он умеет адаптироваться к обстоятельствам и становиться важной фигурой. Я доволен не только его игрой, но и безупречным подходом к делу. Он показал зрелость». Роберто покорил терпеливый игрок, который не жалуется на роль запасного и сполна пользуется шансами.

Леандро Троссард, левый вингер, 27 лет

Леандро впервые сыграл за сборную осенью 2020 года и попал на чемпионат Европы. Правда, вышел на поле лишь однажды. Тем не менее минуты в сборной за прошедший год накопились: Леандро много играл в отборах на этот ЧМ и на следующий Евро.

Последние три года Троссард выступает за «Брайтон», куда попал после чемпионства с «Генком». Этот сезон Леандро проводит замечательно: уже сделал 7+2 в АПЛ, причем оформил хет-трик в матче с «Ливерпулем», а также забивал «Манчестер Сити» и «Челси».

«Я показал, что способен выступать на стабильно высоком уровне против мировых лидеров. Я достоин приглашения в сборную, – говорил незадолго до объявления заявки Троссард. – Если сейчас его не получу, то, видимо, никогда не получу. Я максимально усложнил задачу тренеру сборной и просто не могу сделать больше, чем делаю сейчас».

А вот новый главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби готов с ним поспорить: «Думаю, он пока играет только на 80% своего потенциала». Так или иначе Троссард – снова в сборной на большом турнире. Но вот место в основе, на которое рассчитывает Леандро, под вопросом: Мартинес все еще высоко котирует Эдена Азара, несмотря на дефицит игровой практики в клубе (всего 229 минут в этом сезоне).

«Леандро Троссарда хвалят совершенно заслуженно, но не может быть никаких дискуссий относительно важности Азара для сборной, учитывая его карьеру и опыт», – заявляет Роберто.

Жереми Доку, правый вингер, 20 лет

Вызов Доку стал для многих неожиданностью, потому что текущий сезон складывается неудачно из-за травм. Жереми играет мало и пока не отметился результативными действиями. Но есть важный аспект.

«Когда я говорю о нем, не могу не улыбаться. Он один из тех, кто способен привнести магию в игру. Нам нужны футболисты, способные обыгрывать один в один. И я не согласен с тем, что он недостаточно крепок. Его физическая форма подходит для исполнения той роли, которую мы хотим ему дать», – говорит о 20-летнем вингере «Ренна» Роберто Мартинес. Между прочим, первой топ-лигой Доку мог стать чемпионат Англии, а не Франции.

В начале 2018 года, за несколько месяцев до 16-летия, Доку с родителями побывал на экскурсии в «Ливерпуле». Английский клуб пытался сделать все, чтобы Жереми подписал первый профессиональный контракт именно с ним. Семья встретилась с Клоппом («Он сказал нам, что Жереми может заменить Мане через несколько лет», – вспоминает Дэвид, отец футболиста) и звездами «Ливерпуля». Им показали дом, где они могли бы жить, и школу, где мог бы учиться Доку.

Процесс был запущен: в «Андерлехте» поняли, что шансы удержать вундеркинда мизерны, и официально разрешили вести переговоры. Бельгийский клуб даже согласился включить переход Доку в сделку по аренде Лазара Марковича, на которого переключился после неудачных переговоров с «Ньюкаслом» о возвращении Митровича.

Но трансфер, который был так близок, сорвал Ромелу Лукаку. По просьбе Жана Киндерманса, главы отдела «Андерлехта» по развитию молодежи, он записал видеообращение, где посоветовал Доку сперва блеснуть в Про-Лиге, а уже потом задумываться о переходе в европейский топ-клуб. Так ведь сделал и сам Ромелу: до «Челси» стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии в 18 лет. Жереми прислушался и подписал профессиональный контракт с «Андерлехтом».

А дальше его карьера развивалась стремительно: в 16 дебютировал в первой команде, в 17 стал игроком основы, в 18 дебютировал в сборной Бельгии и перешел в «Ренн». Сделка на 26 миллионов евро стала рекордной для «Андерлехта». А в 19 Доку поехал на Евро. За всю историю сборной только Энцо Шифо в 1984 году был моложе его на международном турнире.

Тимоти Кастань, крайний защитник / вингбек (и даже ЦЗ!), 26 лет

Кастаня брали на прошлогодний Евро конкурентом Тома Менье. Конкуренция, увы, продолжалась меньше получаса: Тимоти, вышедший в старте на матч со сборной России, получил двойной перелом стенки глазницы при столкновении с Кузяевым и покинул турнир. Теперь Кастань и Менье попробуют посоперничать подольше. Мартинес отмечает, что в лице футболиста «Лестера» у Тома появился очень достойный сменщик. 

Главный тренер сборной Бельгии подчеркивает, что наличие двух равнозначных или почти равнозначных футболистов на каждой позиции необходимо – иначе может повториться ситуация из проигранного полуфинала ЧМ-2018, который Менье пропускал из-за перебора желтых карточек. Ну и немаловажно, что Кастань на пять лет моложе коллеги по амплуа, который в сборной еще со времён выступлений за «Брюгге». А это давно. 

Стоит отметить, что они с Менье могут появиться на поле и одновременно, поскольку Тимоти способен закрыть оба фланга. А еще год назад в матчах отбора ЧМ его ставили в тройку ЦЗ: «Тренер знал, что я уже играл там в клубе. Конечно, есть над чем работать, потому что такое происходит нечасто, но я чувствовал себя неплохо. Я довольно быстрый и могу агрессивно бороться».

Мартинес специально заранее разрабатывал такую опцию – на всякий случай: «Наши потребности меняются от игры к игре. И Тимоти хорошо адаптировался к малознакомой позиции». 

Не бывали ни на Евро, ни на ЧМ

Зено Дебаст, центральный защитник, 19 лет

В кубковом матче против «Льерса» на прошлой неделе Зено стал самым молодым капитаном в истории «Андерлехта» (в 19 лет и 17 дней), перехватив это звание у Юри Тилеманса.

В сборной Дебаст дебютировал совсем недавно – в сентябрьских матчах Лиги наций. Причем сыграл на позиции правого центрального защитника, которую ему только в этом сезоне пришлось освоить с приходом Феличе Маццу на пост главного тренера «Андерлехта». Мартинес назвал выступление Зено против Уэльса и Нидерландов «одним из самых впечатляющих дебютов в сборной Бельгии за последние годы» и отметил, что «увидел молодого парня с большой уверенностью в себе и огромным желанием учиться».

В мировой прессе Дебаста уже прозвали новым Компани. Такое сравнение игроку льстит: Венсан или Винс, как называет бывшего тренера сам Зено, был его кумиром в детстве. А потом, спустя много лет, открыл перед воспитанником двери в первую команду. Но при Компани защитник еще лишь периодически привлекался к основе, а вот закрепился там уже при Маццу. Феличе уволили в конце октября, но его преемник Робин Велдман тоже очень ценит Дебаста, с которым хорошо знаком по работе в академии. Зено в этом сезоне выходил в старте на все 17 матчей чемпионата и отыграл целиком 15 из них. 

Одна из сильных сторон Дебаста – как ни странно, умение обращаться с мячом. Он смело продвигается вперед и разгоняет атаки. Это было заложено в детстве, когда Зено в академии «Андерлехта» использовали в качестве атакующего полузащитника (во многом из-за невысокого роста). Но в подростковом возрасте Дебаст вдруг вымахал и теперь с ростом 189 см чувствует себя уверенно в верховых единоборствах. Что же касается недостатков, то Зено в недавнем интервью сказал, что ему надо обрасти мышечной массой, смелее бить головой и дальше развивать характер.

Один важный психологический аспект Зено уже проработал: «Раньше было так: если я делал неточную передачу, то переставал рисковать. Действовал максимально просто из-за страха совершить новую ошибку. Я с 15 лет решал эту проблему с психологами – и сейчас пожинаю плоды прогресса».

Артют Теате, центральный защитник, 22 года

Теате два года назад блеснул в «Остенде» Александра Блессина. Немецкий тренер приехал из академии «Лейпцига», поставил в «Остенде» мощный контрпрессинг, превратил команду из аутсайдера в крепкого и яркого середняка, а по итогам чемпионата собрал тренерские награды.

Прогресс команды привлек внимание в Европе. Тот сезон был для Теата дебютным и в «Остенде», и в Про-Лиге – но и его хватило, чтобы летом прошлого года перебраться в «Болонью», которая в этом году выкупила Артюра после аренды и тут же втрое дороже продала «Ренну».

Роберто Мартинес вознаградил защитника приглашением в сборную. Дебют Теата в матче отбора ЧМ против Уэльса тренеру понравился: «Это игрок с сильным характером. Ему нравятся дуэли, он по-спортивному агрессивен и привносит интенсивность. Он может гордиться тем, как провел первый матч».

Дело было год назад – с тех пор Теат сыграл за национальную команду еще дважды. Но Мартинес в первую очередь, разумеется, оценивал выступления за клуб. Из 20 матчей «Ренна» в этом сезоне Артюр пропустил только один, а остальные (14 – в чемпионате и 5 – в Лиге Европы) отыграл полностью. Из них «Ренн» выиграл 12 и проиграл всего два. 

Ваут Фас, центральный защитник, 24 года

«Ваут не играл за сборную в сентябре, зато в клубе показал, что очень вырос. За последние шесть недель – даже больше, чем некоторые игроки за весь сезон», – подчеркивает Мартинес.

На выступления за сборную опираться вообще не приходится: пока что у Фаса – только пять минут в матче Лиги наций против Польши. И все же он был уверен, что достоин места в сборной: «Я вышел на предельный уровень, у меня сейчас лучший этап карьеры, и я буду разочарован, если не окажусь в списке. Я сделал для попадания туда все возможное». Разочарования не последовало.

Совпадение или нет, но до дебюта Фаса «Лестер» проиграл пять из шести стартовых туров и пропустил в них 16 голов. А вот в последних шести турах, которые Ваут отыграл полностью, «Лестер» набрал 13 очков и пропустил только один мяч. Справедливости ради, первый матч Фаса был провальным: влетели «Тоттенхэму» 2:6. Но главное и очевидное, что с приходом бельгийца команда постепенно преобразилась.

Ваут, как и Теат, первый полноценный сезон в Про-Лиге провел в «Остенде», но там они не пересеклись. А вообще Фас – воспитанник «Андерлехта», где закрепиться не смог, хотя рано подавал большие надежды. Когда Вауту было 16, им интересовался «Челси» и в качестве приветственного подарка прислал футболку с автографом Давида Луиса. А сравнения с бразильцем из-за пышной кудрявой шевелюры Фаса изрядно утомили еще тогда.

На уловку «Челси» Ваут не купился: «Умный маркетинговый ход, но очень простой. Меня таким не соблазнишь». Он решил выстраивать карьеру постепенно и из «Остенде» попал в «Реймс» (где был признан лучшим игроком команды прошлого сезона), а затем оказался в «Лестере», где воссоединился с товарищами по академии «Андерлехта» – Пратом и Тилемансом.

Недостаток минут в сборной у Теата и Фаса – не проблема, потому что, по словам Мартинеса, есть ветераны «Алдервейрелд и Вертонген, которые будут направлять молодых парней». Об этом же, кстати, говорил и Дебаст: в этом году Ян стал его ментором в «Андерлехте» и теперь продолжит выполнять такую же роль в сборной.

Амаду Онана, опорный (и не только) полузащитник, 21 год

Онана, которого «Эвертон» этим летом купил у «Лилля» за 40 миллионов евро, впечатляет универсальностью в центре поля. Он – опорник, который во Франции бывал «восьмеркой» и даже «десяткой». В сборной Бельгии Амаду дебютировал недавно, в июне, так что у него пока всего два неполных матча за национальную команду.

Но Мартинес видит это началом большого пути. Он обратил внимание на «особенный профиль»: «Вспомните Феллайни на ЧМ-2018. [На ЧМ-2022] нам нужен кто-то такой же крепкий и динамичный. И такого мощного игрока в центре поля со времен молодого Феллайни мы еще не видели. Онана уже добился успехов в карьере: из Германии переехал во Францию, а оттуда – в Англию. Он сильно развился физически в АПЛ и заслужил это приглашение».

А еще – на «сильную личность»: «Амаду – лидер и психологически устойчивый игрок. Он может вести за собой команду и влиять на других футболистов, раздавая инструкции. Такая роль ему прекрасно подходит».

Лои Опенда, центральный нападающий / вингер, 22 года

У воспитанника «Брюгге» в Бельгии не сложилось, так что его на два года отправили в аренду в «Витесс». Первый сезон в Нидерландах вышел хорошим, а второй – и вовсе отличным: Опенда наколотил 18 голов в Эредивизи и уступил в гонке бомбардиров только Аллеру. Летом он вернулся в «Брюгге», но лишь для того, чтобы оттуда уйти в «Ланс», подписав полноценный контракт. До объявления заявки он забил 7 голов в 14 матчах чемпионата Франции, что заставило Мартинеса взять его в сборную на ЧМ.

В национальной команде Лои дебютировал только в июне и пока сыграл в четырех матчах в общей сложности меньше тайма. Но один из этих матчей, против сборной Польши, оказался определяющим: по словам Мартинеса, именно в этой игре, где Опенда забил почти сразу после выхода на замену, он увидел его готовность.

Ценит Роберто и «специфический профиль»: Опенда – не таранная девятка, а ловкий игрок, «способный нырять в пространство за обороной». Ну и, конечно, в свете травмы Лукаку, которая ставит под угрозу участие Ромелу как минимум в матче с Канадой, забивной форвард просто необходим. Хоть и уже есть Батшуайи, результативный в «Фенербахче».

Шарль де Кетеларе, универсальный плеймейкер, 21 год

Перед Евро-2021 Шарль еще пребывал в статусе главной звездочки «Брюгге» и лучшего молодого игрока чемпионата Бельгии. Хороший уровень, но места в заявке на ЧЕ ему не нашлось. Теперь все иначе: Шарль – игрок «Милана» и самый дорогой исходящий трансфер в истории чемпионата Бельгии. Но, как утверждают близкие, успех белокурую голову не вскружил. Де Кетеларе – все еще скромный и трудолюбивый парень.

Что же касается футбольных навыков, то он универсальный плеймейкер: в «Брюгге» был и на разных флангах атаки, и на позиции «десятки», и в центре поля, когда выбывал Ванакен, и на флангах атаки. «У него есть экстраординарная способность занимать любые зоны в атаке. То, как он играет между линий, нам определенно поможет», – считает Мартинес. А еще Шарль не раз бывал в «Брюгге» центральным нападающим, так что его даже можно рассматривать в качестве альтернативы Лукаку.

Впрочем, в октябре, когда Ромелу еще не сломался, Мартинес рассуждал о предпочтительной роли де Кетеларе – и говорил, что не видит его «девяткой»: «Всякий раз, когда мы пробовали его на этой позиции, мне казалось, что нам не хватает игрока в штрафной. Есть ощущение, что в сборной ему лучше играть «десяткой» или вторым нападающим, а не «девяткой», хоть он и может это делать в особых обстоятельствах».

Наступили ли особые обстоятельства?

Это последний шанс золотого поколения Бельгии. Хочется, чтобы у них получилось

Какой же Кевин де Брюйне крутой и разный: есть версия, похожая на Бекхэма, есть – на Озила, есть – на Кафу

Фото:Gettyimages.ru ; globallookpress.com/Bruno Fahy/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency, Laurie Dieffembacq/Keystone Press Agency, Richard Wareham/AFLO, Maurizio Borsari/AFLO

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