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Чемпионы-2024 в год золота «Зенита»-2007. Где они были?

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Педро – всего год!

«Зенит» выиграл шестое золото подряд. А ведь кажется, еще совсем недавно Дик Адвокат опроверг знаменитую фразу Петржелы и взял первый титул в российской истории.

Прошло уже почти 17 лет – где тогда были чемпионы-2024?

«Зенит» вырвал шестое подряд золото! Догнали «Спартак»

«Зенит» – чемпион, но спотыкался весь сезон – почему?

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