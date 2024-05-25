Чемпионы-2024 в год золота «Зенита»-2007. Где они были?
Педро – всего год!
«Зенит» выиграл шестое золото подряд. А ведь кажется, еще совсем недавно Дик Адвокат опроверг знаменитую фразу Петржелы и взял первый титул в российской истории.
Прошло уже почти 17 лет – где тогда были чемпионы-2024?
«Зенит» вырвал шестое подряд золото! Догнали «Спартак»
В сезоне-2007 Слава получил травму или удаление, в воротах играл Чонтофальски, а Керж сидел на лавке вторым вратарем. Вот уж карьера у человека - из взлетов и падений.