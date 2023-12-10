Новый тренер «Сочи» шел к РПЛ 10 лет. Играл у Бескова, с Ларссоном и Куманом в «Фейеноорде» и даже брал титул в Бельгии

Профайл Дениса Клюева.

«Сочи» завершает первую часть сезона с новым тренером: вместо Александра Точилина назначен Денис Клюев, пока как исполняющий обязанности. У него интереснейший футбольный путь.

«Поле испоганили, по нему БТР и танки ездили». «Асмарал» Клюева в 1993-м играл на стадионе возле Белого дома

Клюев – воспитанник «Торпедо», но профессиональную карьеру начал в московском «Асмарале». Переход Клюева в 1991-м стоил шесть тысяч рублей – в переводе на современные деньги калькулятором инфляции это примерно 418 тысяч.

«По тем временам это была большая сумма, а потом произошла денежная реформа, и мой трансфер стал стоить бутылку водки», – рассказывал Клюев в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Асмарал» – один из самых необычных проектов в российском футболе. В 1990-м его купил иракский бизнесмен Хусам Аль-Халиди – он привез в Москву шаурму, занимался гостиницами, организацией концертов и кинобизнесом. Халиди почти сразу пригласил в клуб Константина Бескова и Юрия Гаврилова: они взяли Третью лигу, а в 1992-м ворвались в главный турнир новой страны.

Клюев тогда был совсем молод, а Халиди обожал клубы и вечеринки, даже отдыхал там вместе с командой. «Помню, был у него «Мерседес», и мы с ребятами как-то попросили покататься. Он не отказал, но сказал, что с нами поедет. В итоге все вместе поехали в клуб «Арлекино», хорошо там время провели», – делился Клюев в разговоре с еженедельником «Футбол».

Клюев уже в 19 стал основным полузащитником «Асмарала» – даже ухитрился попасть в список лучших футболистов чемпионата России-1993, хотя команда вылетела в Первую лигу.

Дальше «Асмарал» столкнулся с финансовыми проблемами, лидеры расходились. А домашний стадион «Красная Пресня» рядом с Белым домом пережил путч.

«Поле испоганили, по нему БТР и танки ездили, – рассказывал Клюев «Спорт-Экспрессу». – А газон у нас был лучшим в Москве. За ним венгр ухаживал, который очень давно там работал. Он был фанат этого дела, по-моему, даже бесплатно там работал».

Следующие полгода Денис играл за бесковское «Динамо» – провел пару матчей в победном Кубке России-1995, до сих пор последний динамовский трофей. В той же команде был 20-летний Александр Точилин.

Клюева впечатлила дотошность Бескова.

«Большое внимание он уделял работе с мячом, – вспоминал Денис. – Как мяч отдается, принимается, как человек с ним перемещается. Взять те же разборы игр. Если мяч при начальном розыгрыше давался партнеру не в ту ногу, Бесков сразу останавливал кадр и объяснял, в чем ошибка. То есть прямо до таких мелочей. Конечно, это все было долго, но для нас, молодых, полезно».

«На тренировках жесткий, в быту – спокойный». Клюев берет пример с бельгийца, который привел его к чемпионству

Благодаря знакомству с агентами Константином Сарсанией и Владом Светиковым Клюев получил приглашение на просмотр в «Фейеноорд» – поехал туда прямо с зимних сборов «Динамо» в 1994-м. .

«Мне было интересно попробовать себя за границей, – говорит Клюев. – Я понимал, что возникнут проблемы. С тем же языком. Но, думаю, если человек что-то умеет, то можно разговаривать и на языке футбола». После переезда в Европу Клюев довел голландский до минимального уровня.

В «Фейеноорде» он играл вместе с Хенриком Ларссоном, Роналдом Куманом, Ежи Дудеком и другими звездами. С Дудеком разговаривали на русском и подружились. Однажды Клюев даже давал ему машину для покатушек – вместе решали и другие бытовые вопросы.

Отдыхали в специальной комнате на стадионе «Фейеноорда», где игроки собиралась после матчей, встречались с журналистами или друзьями – иногда даже выпивали. Пиво и вино не запрещалось.

«К этому все спокойно относились. Главное, как ты выглядишь на тренировках и в игре», – говорит Клюев.

Клюев встретился с такой комнатой во всех европейских клубах: «Футболист не имел права покинуть территорию стадиона после матча. Это закон. Он сначала должен зайти, посидеть там, поздороваться хотя бы с руководством клуба, спонсорами».

Клюев жил европейской жизнью – вместе с командой гонял в гольф-клуб, катался на лыжах, но в основу «Фейеноорда» так и не пробился. Летом 1996-го поехал за игровой практикой в бельгийский «Льерс» – подключился с пятого тура и стал одним из творцов сенсационного чемпионства.

Клюев отлично поладил с главным тренером Эриком Геретсом. Сейчас он лучший пример для Дениса: «Я многое пытаюсь брать от него в поведении, понимании футбола. Для игроков он как старший товарищ. Может, на тренировках жесткий, но в быту абсолютно спокойный».

Клюев под его руководством выдал лучший сезон в карьере: четыре гола и четыре ассиста в 28 матчах. Хотя даже с Геретсом были мелкие недопонимания.

«Как-то выполнил на тренировке плохо один элемент. Эрик сделал замечание, а я резко отреагировал. Потом вся команда ко мне подошла: «Денис, это не правильно». Я сам это осознал, подошел, извинился. Все, никаких проблем. Геретс понимал, что со всеми такое бывает». – вспоминал Клюев.

«Он пришел к нам в команду замкнутым тихоней, но через некоторое время стал совершенно другим человеком – открытым, уверенным в себе, – рассказывал Геретс журналисту Максиму Ляпину. – Был одной из ключевых фигур «Льерса».

Летом 1997-го Клюев заключил 4-летний контракт с «Шальке 04», победителем последнего Кубка УЕФА. Его звали еще и в «Брюгге», но Денис выбрал Гельзенкирхен – во многом из-за близости к голландскому Энсхеду, где за местный «Твенте» играли его друзья: Ансар Аюпов и Юрий Петров.

Клюев хорошо начал, но затем присел на скамейку. В итоге провел за «Шальке» 27 матчей (чаще выскакивал из запаса) и забил один мяч. В Гельзенкирхене запомнилась разве что еврокубковая встреча с «Брагой» в 1997-м, когда судил Сергей Хусаинов, а за португальцев играл Дмитрий Прокопенко: «Забавно было: трое русских и все, можно сказать, в разных командах. На поле перекидывались шутками, конечно». Тогда немцы выиграли 2:0.

Больше из Европы предложений не было, поэтому Денис встретился с Николаем Толстых и вернулся в «Динамо». Чемпионат России-1999 сложился неплохо: Клюев сразу же стал капитаном, почти всегда выходил в старте (только три матча в запасе), команда финишировала пятой.

Первую часть 2000-го Денис тоже играл, но со временем уселся в запас и после завершения контракта ушел в «Шинник» – позвал главный тренер Александр Побегалов. Получилось примерно так же, как и в «Динамо»: первый год хороший, второй – не очень.

Когда «Шинник» решил омолаживать состав, 30-летний Клюев вместе с Дмитрием Хомухой и Владимиром Скоковым перешли в «Терек». В Грозном удалось выиграть Кубок России-2004, Клюев отдал победную голевую в финале с «Крыльями» (1:0).

В 2006-м Клюев помогал рязанскому «Спартаку-МЖК» во Второй лиге. С ним сразу же вышли в Первую, но снялись по ходу сезона из-за проблем с финансированием. «Спартак» пытались сохранить хотя бы для Второй лиги: либо объединив с «Рязанью», либо продав московскому бизнесмену. Президент клуба Евгений Малютин одобрил сделку, но в последний момент все сорвалось.

Дальше не совсем обычный поворот – Клюев погнал на чемпионат мира среди полицейских (!) – с командой сотрудников московского УВД по приглашению Юрия Ковтуна.

В итоге заняли четвертое место и задумались о более серьезных задачах: команда МВД сначала выступала на КФК, а потом заявилась во Вторую лигу. Ковтун стал главным тренером, а Клюев – играющим. Вместе удалось выйти в Первый дивизион.

Удивительно, но тот период Клюев считает одним из самых приятных в карьере.

«Наверное, во Второй лиге я себя полностью и реализовал. Воплотил в жизнь то, о чем думал, когда играл в других командах, – считает Клюев. – Потому что взгляды с тренером совпадали. Он мне доверял, я полностью раскрепостился. Так что, в какой футбол я мечтал всю жизнь играть, такой был в МВД».

Клюев 10 лет ждал дебюта в РПЛ как тренер

С 2012-го по 2019-й Клюев работал в структуре «Локомотива»: сначала в молодежке, а с 2017-го – в только что образованной «Казанке». Через него прошли братья Миранчуки, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов и другие яркие воспитанники клуба.

У Клюева в «Казанке» шел к закату карьеры Дмитрий Сычев, который был капитаном. Он играл во Второй лиге с желанием «продвигать традиции «Локо», но потом поругался с руководством.

«Вокруг команды постоянно находились какие-то посторонние люди, которые преследовали свои интересы, – рассказывал Сычев «Чемпионату». – Вопрос, кто будет играть, не всегда решался на футбольном поле, ребята это чувствовали и говорили мне. По сути, отсутствовала здоровая конкуренция, и у них из-за такого расклада опускались руки».

Клюев в интервью Sport24 отвечал: «Если честно, я немного не понял, что он имел в виду. Если он так говорит, пусть приведет факты, примеры, доказательства, кто именно играл не по спортивному принципу. Это неправда. Такого у нас никогда не было. Мы не подпускали к команде посторонних людей, и уж тем более никто нам не давал советы».

«Казанка» в сезоне-2017/18 пришла третьей в группе «Запад» – даже был шанс выступить в ФНЛ из-за ликвидации «Анжи» и «Амкара», но президент «Локо» Илья Герку оставил ее в ПФЛ.

В 2019-м «Казанка» снова вплотную подошла к ФНЛ, финишировав второй, и Клюев ушел – не сработался с новым спортивным директором Владимиром Кузьмичевым. С тренером даже не обсуждали новый контракт.

«Стало ясно, что у нового руководства другие планы, в которые наш штаб не вписывается. Нам дали доработать, и мы спокойно расстались. Мы не вышли в ФНЛ, но, как ни крути, давали результат», – уверен Клюев.

Летом 2020-го Денис возглавил «Урал-2» – помощником снова позвал Аюпова. Задача – готовить игроков к главной команде. Клюев проработал в Екатеринбурге три года – подвел к основе, например, 18-летнего Илью Ишкова (помним его шедевр после запоротых пенальти).

До РПЛ Клюев добрался только к 50 годам – в сентябре стал ассистентом Точилина, а теперь попробует главным, пусть пока только в одном матче.

Юрий Семин надеется, что у Клюева все получится.

«Ситуация в «Сочи» очень сложная. Задача Клюева – закрепиться в команде и оставить ее в РПЛ. Справится – будет востребован в высшей лиге, нет – придется начинать снова с низших дивизионов, – из интервью Семина Metaratings.– Он хорошо работал в «Локомотиве». Многие ребята прошли через него и потом попадали в основной состав «Локомотива». Самое важное для тренера, чтобы игроки росли в своем мастерстве. Мне кажется, он эту работу делал хорошо».

Фото: premierliga.ru/Сергей Дроняев, архив еженедельника «Футбол»; pfcsochi.ru ; fc-ural.ru; fclm.ru