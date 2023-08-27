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Хохлов блистал в «Локо»: великий гол «Интеру», яркое чемпионство и прекраснейший Семин

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Встретится с бывшим клубом в роли тренера «Сочи».

«Локомотив» после непростых матчей с «Крыльями» и «Краснодаром» (вырывали 1:1 на последних минутах) едет к «Сочи» Дмитрия Хохлова, который встретится с бывшим клубом. Один из сильнейших полузащитников России нулевых вместе с московской командой сверкал в ЛЧ и выигрывал РПЛ.

«Тут хорошо с деньгами, так что приходи». В 2003-м Хохлов выбирал между ЦСКА, «Спартаком» и «Локомотивом»

Хохлов в сезоне-2002/03 был в шаге от чемпионства в Ла Лиге: его «Реал Сосьедад» уступил «Мадриду» всего два очка. Тогда Дмитрий уже выпал из основы, но помогал со скамейки: 2 гола и 1 ассист в 18 матчах (провел только 607 минут).

Летом 2003-го контракт Хохлова с «Реалом» истек, новый не предложили, так как в команде на него уже не рассчитывали. Дмитрий не удивился: «Честно говоря, я понимаю руководство «Реала Сосьедад». Было бы нелогично с их стороны подписывать новое соглашение с игроком, который не играет, да еще и является иностранцем». Хохлов занимал место футболиста не из ЕС и лишал клуб пространства для трансферных маневров.

Дмитрий в интервью «Коммент.Шоу» признавался, что совсем не хотел уезжать из Сан-Себастьяна: «У меня жена плакала. Столько потрясающих мест. Если бы было предложение даже с понижением зарплаты, я бы остался».

Хохлов в 27 лет вернулся в Россию, где сразу получил предложение от «Спартака». Но переговоры с руководством не сложились. «Я просто не понимал, что там происходит. Пообщался с одними людьми, а на выходе мне говорят: «Их не слушай, давай с нами». Я даже не понимал, с кем встречаюсь. Знал только [спортивного директора] Чернышова», – рассказывал Хохлов в 2018-м «Чемпионату».

Валерий Газзаев звал полузащитника в ЦСКА, но Хохлов выбрал «Локомотив»: хотел играть в ЛЧ, нравился комбинационный футбол Семина. Разговор с Вадимом Евсеевым, вероятно, только укрепил мнение. Он встретил Хохлова в клубном офисе, показал только что полученные двадцать тысяч долларов и добавил: «Тут хорошо с деньгами, так что приходи».

«Перед игрой сказал Лоськову: «Сегодня опять думаю забить. На меня навешивай». Как забивали тот великий гол «Интеру»

Хохлов быстро пробился в основу «Локо», несмотря на мощную конкуренцию: в центре поля играли Дмитрий Лоськов, Марат Измайлов, Владимир Маминов, в 2004-м еще подвезли Франсиско Лиму.

Дебютный сезон Хохлова в «Локо» – успех и волшебство в ЛЧ. Хотя начали грустно: в первом туре группового этапа уступили киевскому «Динамо» (0:2), потом сыграли вничью с «Арсеналом» (0:0). В игре с «Интером» нужна была только победа, чтобы сохранить шансы на плей-офф.

Команда Юрия Семина справилась, разгромив полуфиналиста предыдущего розыгрыша ЛЧ (3:0). Особенно ярким получился третий мяч: Хохлов после подачи Лоськова ударил головой почти с линии штрафной площади, чем сильно озадачил вратаря «Интера» Франческо Тольдо. Затем Дмитрий сообщил журналистам: «Перед игрой сказал Лоськову: «Сегодня опять думаю забить. На меня навешивай». – «Зачем? Ты же головой не забиваешь!» – «Ты навешивай, а там разберемся!»

Шедевр Хохлова признали лучшим голом недели в ЛЧ, потом он не раз вспоминал его в деталях: «И Дима Лоськов хорошо подал, и я хорошо попал, доля везения есть, в общем... Не то чтобы я видел, что голкипер вышел, а мне надо мяч через него перекинуть – нет, просто опередил опекуна, с которым остался один в один, и пробил».

«Локо» вышел в плей-офф со второго места, обогнав «Интер» по личным встречам. В 1/8 финала попался мощнейший «Монако», где зажигали Фернандо Морьентес, Дадо Пршо, Жером Ротен, Патрис Эвра, Эммануэль Адебайор и Людовик Жюли. «Локомотив» дома выиграл у монегасков (2:1), но Хохлов все равно грустил: получил тяжелую травму спины, когда пытался сыграть головой.

«Долго очень не могли вылечить, – вспоминает полузащитник. – Кто-то из врачей даже говорил, что пора с футболом заканчивать. Это в 28 лет!». В итоге Дмитрий восстановился в обычной российской клинике – и сразу же после возвращения вонзил победный мяч ЦСКА.

Правда, к тому времени «Локо» уже вылетел из ЛЧ: в ответной игре с «Монако» все сломал португальский судья Батишта. Сначала поставил пенальти за мифический фол Олега Пашинина против Адебайора, а потом удалил Дмитрия Лоськова, показав две желтые, одну из них за споры.

«Монако» в итоге дошел до финала ЛЧ, где нарвался на «Порту» Жозе Моуринью – и получил разгром 0:3. А ведь против португальца мог выйти Семин. «Духом мы сильны были, – считает Хохлов. – И еще получали огромное удовольствие от игры. И никого тогда не боялись: ни «Арсенал», ни «Интер». Наверное, за счет всего этого мы в Лиге чемпионов так здорово и играли. В плей-офф-то «Монако» тоже должны были пройти, по большому счету».

«Лима всю дорогу танцевал, пел раздетый». В 2004-м «Локо» взял чемпионство, Хохлов – один из героев

В следующем сезоне «Локо» остался без ЛЧ (закончил РПЛ-2003 только четвертым), зато во второй раз в российской истории взял чемпионство (первое случилось в 2002-м, тоже при Семине). Хотя «Локо» почти весь сезон догонял: лидировали то «Торпедо», то ЦСКА, то «Зенит». Хохлов всегда верил в победу: «Удивительный год, у нас тогда такая уверенность в себе была! Не сомневались: догоним и перегоним!»

Тогда «Локо» сыграл яркий матч с «Динамо»: после первой половины горели 0:2, в перерыве в раздевалку зашел Юрий Семин и обвинил команду в сдаче игры. Во втором тайме «Локо» собрался и забил аж четыре.

«Палыч – прекрасный психолог, – говорит Хохлов. – Запомнилось, что он всегда очень точно знал, с кем пожестче надо, а с кем помягче. И еще: когда чувствуешь доверие тренера – играешь за него. Поэтому даже те, кто не попадал в стартовый состав, после бесед с ним все понимали – и не бузили».

Золото вырвали у ЦСКА только в 30-м туре, когда выиграли в Ярославле у «Шинника» (2:0). Возвращение в Москву прошло весело. «Помню, как праздновали в автобусе. Лима всю дорогу танцевал, пел раздетый. Потом отмечали уже в ресторане, в Москве», – рассказывал Хохлов.

Дмитрий стал одним из главных творцов чемпионства: настрелял в том сезоне приличные 6 мячей в РПЛ, больше забил только Дмитрий Сычев (15). Хохлов уверен, что дело не только в мастерстве, но и в семейной атмосфере, которая царила в команде: «Существовал негласный закон – собираться в ресторанчике после каждого матча. Даже после проигранного. С женами, с детьми. В ПСВ такие посиделки практиковались после домашних матчей».

«Того «Локомотива» я уже не видел». Хохлов отработал контракт и ушел в «Динамо» Юрия Семина

Семин начал 2005-й с «Локомотивом»: был не против остаться, но приглашение в сборную обострило его разногласия с президентом клуба Валерием Филатовым. Говорят, руководителя злило, что победы «Локомотива» больше ассоциируются с главным тренером.

Хохлов отработал контракт, «Локо» предлагал обновить, но с понижением зарплаты. Полузащитник понимал, что Филатов скоро покинет клуб, и в начале 2006-го ушел в «Динамо» к Семину. С Палычем было комфортно, но всего полгода.

«Того «Локомотива» я уже не видел, – говорит Хохлов. – Семин ушел, Филатов уходил. Менялось руководство, в общении с новым начальством многие вещи были непонятны. Сложилось четкое убеждение, что не хочу там оставаться».

Филатов ушел из «Локомотива» в декабре 2006-го, президентом стал вернувшийся из «Динамо» Семин – после этого их отношения испортились навсегда. Главным тренером «Локо» назначили Анатолия Бышовца, с ним выиграли Кубок России, но в РПЛ-2007 пришли только седьмыми.

Хохлов после «Локомотива» провел 147 матчей за «Динамо». В 2010-м закончил игровую карьеру и начал тренерскую – с динамовской молодежкой дважды выигрывал чемпионат.

Потом был неудачный опыт в «Кубани» (уволили уже через три месяца) и возвращение в «Динамо». С 2017-го по 2019-й Хохлов даже работал с основой: без особенно яркой игры и со средними результатами. В сезоне-2018/19 его «Динамо» чуть не провалилось в стыки за место в РПЛ: после 27-го тура опережали тринадцатые «Крылья» всего на два очка, только в последних матчах нарастили отрыв до комфортных +5.

Хохлов провел пять матчей с «Локомотивом» в роли тренера: ноль побед, лишь одна ничья и четыре поражения. Есть шанс поправить статистику, учитывая нынешнюю форму москвичей.

Незабываемая ЛЧ «Локо»: разгром «Интера», 3:2 с Киевом, жесть в Монако

«Реал Сосьедад», который почти стал чемпионом. Где они сейчас?

Фото: AFP/YURI KADOBNOV, MAXIM MARMUR; Alexander Wilf/Global Look Press

32 комментария

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Igorsm
тот гол интеру головой легендарный
+19
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Фут.Боль
Ответ Igorsm
тот гол интеру головой легендарный
Там вся игра легендарная! Локо тогда вышел в 1/8 и если бы не Батишта в ответной игре и катастрофическая реализация своих моментов в домашней игре, то прошёл бы в 1/4. А Монако тот добрался до финала)
+18
0
+18
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Spartakovec navsegda
2003-2004 сильнейший Локомотив на моей памяти.
+12
0
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Igorsm
Ответ Фут.Боль
Там вся игра легендарная! Локо тогда вышел в 1/8 и если бы не Батишта в ответной игре и катастрофическая реализация своих моментов в домашней игре, то прошёл бы в 1/4. А Монако тот добрался до финала)
судья тогда убил с Монако
+7
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elninjo_3
Я ждал такую статью. Но дело в том, что Хохлов в Локо не блистал, а доигрывал. Блистал он в Испании и в сборной у Романцева, когда играл в нападении. С его уникальным дриблингом на противоходах (посмотрите гол Реалу, он сохранился на ютьюбе) и игрой исключительно вперед и на обостренее, он был уникальным для России футболистом. Но этот дриблинг получался только, если он в форме. Он блистал только в первом сезоне за Локо, а потом стал замедлятся и ушел в центр. Но из-за того, что он играл только вперед, его игра стала авантюрной и он начал катится к закату.
+4
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Cash_flow
Ответ Фут.Боль
Там вся игра легендарная! Локо тогда вышел в 1/8 и если бы не Батишта в ответной игре и катастрофическая реализация своих моментов в домашней игре, то прошёл бы в 1/4. А Монако тот добрался до финала)
Как же Марат красиво посадил на задницу Эвра в первом голе) Это шикарный индивидуальный гол, один из лучших в той ЛЧ.

Локо возил монегасков в первом матче и те легко отделались, получить 1:2 в Москве было за счастье для дружины Дешама. Ну а во втором матче силы были неравны - вдесятером против 12-ти человек было очень трудно
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Гоша Петров
Ответ Фут.Боль
Там вся игра легендарная! Локо тогда вышел в 1/8 и если бы не Батишта в ответной игре и катастрофическая реализация своих моментов в домашней игре, то прошёл бы в 1/4. А Монако тот добрался до финала)
прекрасно помню тот матч,судья просто уничтожал Локо в той игре
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Ответ Igorsm
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Почитал ваш комментарий по поводу "легитимность победы" - теперь сомнений нет, вы и правда больны тв-пропагандой (соловьевщиной и т.д.)
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Фут.Боль
Ответ Cash_flow
Как же Марат красиво посадил на задницу Эвра в первом голе) Это шикарный индивидуальный гол, один из лучших в той ЛЧ. Локо возил монегасков в первом матче и те легко отделались, получить 1:2 в Москве было за счастье для дружины Дешама. Ну а во втором матче силы были неравны - вдесятером против 12-ти человек было очень трудно
Согласен, гол просто великолепный в исполнении Марата)
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Ответ Alex Rhea
О, там на второй фотке ещё Онопко сзади
там еще и контрнаступ сзади)
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TiNO
Ответ Фут.Боль
Да, удалил Лоськова, пенальти левый поставил, который отбил Овчинников, да еще гол из офсайда засчитал.
А он еще помнится в первой стыковой игре с Уэльсом показал Овчинникову желтую буквально ни за что. Еще и Мостовому. В итоге оба ответный матч пропускали. Но там Евсеев свое веское слово сказал.

Ну и вдогонку -я вроде где-то читал, что этого судью в итоге в коррупции обвинили)
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Фут.Боль
Ответ Igorsm
судья тогда убил с Монако
Да, удалил Лоськова, пенальти левый поставил, который отбил Овчинников, да еще гол из офсайда засчитал.
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Фут.Боль
Ответ Гоша Петров
прекрасно помню тот матч,судья просто уничтожал Локо в той игре
Из-за Овчинникова это было, он недолюбливал Серегу, конфликт какой-то был со времён игры в Португалии.
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Igorsm
Ответ Spartakovec navsegda
2003-2004 сильнейший Локомотив на моей памяти.
а самое удивительное что Палыч умел как никто другой добиваться результата на европейской арене.
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Ответ Spartakovec navsegda
2003-2004 сильнейший Локомотив на моей памяти.
да, это были вообще интересные времена для рф-футбола. Команды в те года в еврокубках играли!
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Ответ elninjo_3
Я ждал такую статью. Но дело в том, что Хохлов в Локо не блистал, а доигрывал. Блистал он в Испании и в сборной у Романцева, когда играл в нападении. С его уникальным дриблингом на противоходах (посмотрите гол Реалу, он сохранился на ютьюбе) и игрой исключительно вперед и на обостренее, он был уникальным для России футболистом. Но этот дриблинг получался только, если он в форме. Он блистал только в первом сезоне за Локо, а потом стал замедлятся и ушел в центр. Но из-за того, что он играл только вперед, его игра стала авантюрной и он начал катится к закату.
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Igorsm
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Igorsm
Ответ Фут.Боль
Там вся игра легендарная! Локо тогда вышел в 1/8 и если бы не Батишта в ответной игре и катастрофическая реализация своих моментов в домашней игре, то прошёл бы в 1/4. А Монако тот добрался до финала)
а в финале Аленичев уничтожил )
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Захожу с сигарой в кабинет
Он не потерял свой кураж, найденный в матче с Шинником (с)

Пасы Лоськова это пернамбуканщина какая-то, не могу после таких роликов смотреть на потуги современных носителей буквы Л, которые умудряются пять раз подряд не перекинуть ближнего на угловом.
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Dmitrii Shuka
Были же времена, Рональдиньо играл за Локо
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Максим Ремизов
Ну предыдущие 4-0 от Сочи с Локо вряд ли увидим)
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Мурад Гамзаев
Ответ Питер Пэн
В таком случае матч можно назвать великим. Сейчас невозможно представить, чтобы российский клуб разгромил будущего победителя, а также и финалиста ЛЧ! Помню прекрасно этот шедевр Локо и Семина
Ну, тут мне возразить нечем. Думаю вся страна тогда болела за Локо
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Shuller18
К сожалению, хороший игрок не означает хороший тренер. Хохлов пока что провалился везде
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goleodor
Филатов и Муслина слил. Локо при Муслине выглядел классно, на стадионе был праздник, все кайфовали от футбола: и игроки и болельщики
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Всё знаю
До сих пор считаю тот гол лучшим у Локомотива в еврокубках)
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