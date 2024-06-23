Поезда в Германии вечно опаздывают, ломаются и всех бесят

Национальная проблема.

Возможно, этот текст кому-то разрушит картину мира, но надо проговорить: в точной и четкой Германии о-о-очень непунктуальные поезда. Deutsche Bahn – немецкий аналог РЖД – один из главных мемов в Европе. Мем смешной, но ситуация иногда страшная: мы уже рассказывали , как болельщики Англии и Сербии три часа не могли уехать из Гельзенкирхена.

Кричат везде, даже британская The Independent пишет: «Добро пожаловать на Евро 2024, где все не по времени и единственная гарантия – это задержки». The Telegraph выпускает обзорный материал с жестким заголовком «Как некомпетентность Германии превратила Евро в логистический хаос».

Что происходит?

Да, поезда в Германии опаздывают на 170 минут и едут 2 часа вместо 30 минут

17 июня, Аугсбург, 20:30. Я только что закончил интервью с защитником «Спартака» и сборной Сербии Срджаном Бабичем и купил билет в Дюссельдорф с пересадкой во Франкфурте. Поезд должен выехать из Аугсбурга в 21:15 и быть во Франкфурте в 00:08. Там в 00:10 мне надо сесть на другой и поехать в Дюссельдорф. Время прибытия – 01:58.

Оказывается, такое невозможно. В Аугсбург поезд приехал только в 21:25. И это уже означало, что с пересадкой не сложится, но я предпочел об этом не думать – все равно ничего не сделать.

Через пару часов увиденное на пересадке во Франкфурте меня поразило.

Мой поезд до Дюссельдорфа на 00:10 задерживался на 87 минут, а предыдущий на 22:09 – на 170! Почти три часа!

Только вдумайтесь: я приехал на вокзал Франкфурта в 00:18, но с огромным запасом успевал на поезд, который должен был отъехать еще в 22:09.

Я, кстати, на нем и поехал, хотя билет у меня был на другой. Просто договорился с контролером, который сказал: «Все понимаю, у нас тут как обычно, садись на этот поезд и езжай, пораньше дома будешь».

На следующий день в похожей ситуации оказался Игорь Рабинер, который ехал из Берлина в Дортмунд.

«Поезд из Берлина простоял полтора часа в чистом поле, потом всех ссадили на ближайшей остановке Штендаль – неполадки. Ладно, через 15 и 20 минут пришли два поезда подряд, я разумно пошел во второй, чтобы сесть. А потом – объявление: типа, мы плетемся за «поврежденным поездом» (defected train), поэтому не обессудьте. В общем, опоздали на два с половиной часа. Хорошо, я выехал так, чтобы быть в Дортмунде сильно заранее, а добираться от вокзала до стадиона недалеко».

Немецкие поезда довели и журналистов The Telegraph. Вот их ярость:

«Мы поехали из Дюссельдорфа в Кельн в 11:40, а в 15:00 хотели уже вернуться обратно и посмотреть по телевизору матч Хорватии против Албании. Сели в поезд до Кельна – задержка всего пару минут, ехать полчаса. Все шло хорошо, пока мы не остановились около Леверкузена в 11:57.

«Уважаемые пассажиры, – прозвучало объявление примерно через 10 минут. – Поезд перед нами блокирует путь». Еще через 10 минут: «Мы не можем продолжить путешествие из-за посторонних лиц на линии». Еще через 20 минут появились сотрудники полиции, но ничего не происходило.

Дальше – еще одно объявление машиниста: «Я не знаю, что не так, но надеюсь, мы скоро поедем». Поезд тронулся после очень долгого ожидания, и мы прибыли в Кельн только в 13:30 – почти на 80 минут позже».

Может, это перегруз во время Евро, а вообще все терпимо?

Передаем слово Але Синецкой , болельщице «Байера» с богатейшим опытом передвижения на немецких поездах.

«Я впервые приехала в Германию в 2013 году, сразу пошла на футбол и рассказала там немецким знакомым про «Почту России». Подавала ее как специфичную организацию, которая задерживает и теряет посылки. И что «Почта России» – герой мемов.

Немцы улыбнулись: «О, так это наш Deutsche Bahn, у нас с ним тоже всегда какие-то проблемы!» Я еще тогда подумала: «Блин, не может быть. Да чтобы у немцев что-то плохо работало? Это, наверное, один раз поезд на минуту опоздал, а они уже недовольны».

На следующий день мы с подругой поехали из Кельна в Аахен. Ехать часа два. Остановились на какой-то станции на середине пути, всех высадили. Сказали, что поезд дальше не пойдет и надо ехать на автобусах. Причем на автобусах не до конечной точки, а объехать часть пути, по которой ехать нельзя, а потом снова садиться в поезд.

В общем, приехали автобусы: кто-то поместился, кто-то – нет. Я вернулась на платформу и увидела, как приехал следующий поезд в Аахен. Немецкого тогда не знала, но более-менее поняла диалог между машинистом и сотрудником вокзала.

– Ну че там?

– Не знаю, вроде нельзя ехать.

– А мне ничего не говорили. Я поеду.

– Ну ладно, езжай.

В итоге мы с подругой быстро забежали в этот поезд и доехали до Аахена, а бедные люди остались ждать автобус.

Еще знаю случай, когда вагон отцепился, а машинист не заметил и уехал. Спохватился, вернулся и забрал его. Пассажиры при этом спокойно сидели в вагоне и ждали – обычное дело.

Одна моя знакомая живет где-то на конечной станции. Пришла, поезд стоит – только надпись, что задержка на 60 минут. Делать нечего, села в вагон и стала ждать. На связь вышел машинист: «Не знаю, что за задержка, сейчас буду выяснять».

Прошло десять минут, снова обращение машиниста: «Ничего не понимаю. С сигналами все в порядке, с путями тоже. Ну что: я здесь, вы здесь. Поедем без задержки».

Представляю шок людей на следующей станции, которые ожидали поезд с задержкой на час, а он приехал вовремя. И такое бывает!»

Почему поезда в Германии опаздывают и чудят?

Давайте подтвердим наши истории статистикой по опозданиям – ее публикует сама Deutsche Bahn.

Согласно отчету за 2023 год, ситуация с междугородними поездами чудовищная. В 2022-м вовремя доехали только 65%, в первой половине 2023-го – чуть больше. Получше дела с пригородными поездами – и это действительно чувствуется.

У задержек есть несколько причин, которые Deutsche Bahn тоже объясняла сама.

1. Главная – изношенность железнодорожных путей и подвижного состава. Глава Deutsche Bahn Рихард Лутц говорит, что половина опозданий поездов дальнего следования связана с неисправностями и техническими проблемами в пути.

2. Также Deutsche Bahn объясняет задержки недостаточным резервом поездов. Многие поломки исправляют на коленке, из-за чего все быстро ломается снова.

3. Важная проблема – недостаточное количество дублеров для рельс. Возможностей для обгона и вынужденной остановки мало. Если поезд ломается и встает, то часто его никак не объехать. Вагоны выстраиваются в очередь и ждут. Отсюда и жуткие опоздания.

4. Остальное – форс-мажоры. Несчастные случаи на переездах и самоубийства, забастовки, снегопады и ураганы, из-за которых деревья падают на рельсы и парализуют движение.

Перед Евро-2024 статистика опозданий была такой: в марте 67,6% доехали вовремя, в апреле – 64,3%, в мае – 63,1%.

Deutsche Bahn объяснила низкие цифры весенними работами над путями и составами под Евро-2024. И утверждала, что за счет ремонта летом будет лучше.

Есть мнение, что на Евро ситуация с поездами лучше, чем в обычное время. Серьезно?

Чтобы ответить точно, надо дождаться статистики за июнь, но есть не только жалобы. Например, журналист Sport24 Владимир Колос очень доволен немецкими поездами и почти никуда не опоздал.

Вот его рассказ, в котором он удивляется, что такой особенный.

«Мы с коллегой Андреем Панковым перед матчем в Лейпциге разговаривали в баре с пожилым немцем. Он спросил, какие у нас ощущения от турнира. Я сказал, что турнир пока так себе, но мне очень нравится, что поезда стали приходить вовремя. Немец сразу переспросил: «Ты про какую страну говоришь, точно про Германию?»

Второй момент. Я ехал из Франкфурта в Дюссельдорф, вышел в тамбур, потому что готовился к выходу. Там стояла проводница, мы с ней разговорились. Я спрашиваю: «А что случилось, почему поезда стали приходить вовремя? Она ответила: «Это Евро, видимо, все сейчас работают старательно и хорошо».

Я на турнире живу в пригородах, а не в самих городах Евро. Зная особенности немецких поездов, сразу покупал билеты с запасом. В итоге за все время была максимальная задержка 15 минут, хотя езжу очень-очень много – суммарно в поездах провел уже 32 часа.

А, был только случай, когда поезд почему-то не добрался до конечной станции – не доехал одну остановку и резко двинул назад. Пришлось выйти, дождаться нового поезда и поехать на нем. Потерял около 40 минут, но это единственный такой случай».

Автор Спортса Любовь Курчавова подтверждает мнение Колоса: «Я пять раза ездила на дальние расстояния – ни один поезд не опоздал больше чем на 10 минут. Я даже специально следила: где-то было 4 минуты, где-то – 7, но никаких серьезных задержек. Сегодня вообще приехал минута в минуту. Все довольно приятно, с вайбами «Сапсана».

* * *

На этом Евро с логистикой в целом очень тяжело. Со стадиона в Гельзенкирхене увозят только трамваи, в которые после игры нереально попасть и можно ждать часами.

Не очень комфортно выбираться со стадиона в Дортмунде: до вокзала едет только метро, куда рвется весь 80-тысячник. Иногда метро встает – например, когда я ехал на матч Италия – Албания в Дортмунде, мы остановились на полпути и полчаса чего-то ждали.

За два часа до матча Албания – Хорватия в Гамбурге из-за некой «полицейской операции» метро не стартовало около двадцати минут.

Метро было парализовано и перед матчем Сербия – Словения в Мюнхене.

В общем, есть ощущение, что города Евро в Германии не готовы к гигантскому потоку болельщиков. То ли не рассчитали, то ли не спланировали вовсе.

Deutsche Bahn – часть немецкого фольклора. Про нее снимают издевательские клипы, ведут инстаграм с мемами и шьют шарфы с отсылками

Это песня и клип малоизвестной немецкой группы про Deutsche Bahn – смешнее видео вы сегодня не найдете.

Вот некоторые моменты из текста песни.

<..>

Поезд c прибытием в 15:04 задерживается примерно... [«не 5, не 10, не 15, а...»]

…на тысячу минут!

Спасибо, что вы путешествуете с нами!

<..>

Уважаемые дамы и господа!

Поскольку их никто не проверяет,

[«Мы глубоко сожалеем, что клиенты не оценили нашу новую концепцию оздоровления»]

У нас постоянно не работают все обогреватели.

В остальном для вас готовы кондиционеры,

Хотя они охлаждают только до +32 градусов.

<..>

Уважаемые дамы и господа!

[«Опаздывает где-то на 5 дней»]

Не позволим сегодня больше никому никуда поехать,

Мы не едем дальше из-за коровы, которая стоит на рельсах.

* * *

Есть даже инстаграм на десятки тысяч подписчиков, который постит мемы про Deutsche Bahn. Чтобы понимать их, надо прилично знать язык и разбираться в культуре, но некоторые понятны без перевода.

Есть еще, например, рилс с Оливером Каном, где тот в интервью говорит, что для победы не хватило яиц. И подпись: «Немцы, когда берут в поезд перекус на двухчасовую поездку».

Там такие же проблемы, как и с нашей ароматной курочкой.

* * *

Одна из безумных историй – шарф, на котором зафиксированы опоздания Deutsche Bahn.

Женщина ездила на работу в Мюнхен пригородными поездами и каждый день вязала по две полоски. Серый цвет означал опоздание менее пяти минут. Бордовый – от пяти до тридцати минут. Красный – более 30 минут (или опоздание и туда, и обратно).

«Весной все было хорошо – преимущественно серый и бордовый. А летом все красное», – отмечала она.

Шарф завирусился в соцсетях и был продан на eBay за 7 750 евро.

Смешнее шуток только реальность. Журналист Марк Крюгер однажды собрал комичные объявления в поездах Deutsche Bahn

Держите топ-5.

1. Уважаемые пассажиры, сегодня за ваши деньги вы получите дополнительные двадцать минут в пути.

2. Просьба бригаде поезда: откройте еще раз двери – впустите машиниста.

3. Поезд нашего машиниста отменили, он сейчас добирается на такси.

4. Поезд прибывает по расписанию. Если хотите, могу открыть двери с пятиминутным опозданием, чтобы не портить наш имидж.

5. Объявление о причине задержки отправления: «На пути выбежала собака, вслед за ней побежала хозяйка, а теперь за ними бегут полицейские».

Кажется, только юмор помогает немцам дожидаться поездов.

Смешнее немецких поездов – только телеграм Глеба Чернявского

У «Гамбурга» есть кладбище только для болельщиков. Мы туда съездили

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press ; unsplash.com /Joseph Holtzinger