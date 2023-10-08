Аналитика Глебчика
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Абаскаль спасся. Надолго?

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Чернявский – о растерянности «Спартака».

Это дерби с ЦСКА было, пожалуй, важнейшим матчем Гильермо Абаскаля в «Спартаке». За лето-2023 тренер столько всего наворотил, что в нем засомневались даже люди, которые еще год назад ставили задачу сохранить испанца всеми силами.

Более того, над «Спартаком» нависла тень Станислава Черчесова, которого боссы клуба Александр Матыцын и Павел Жданов видят лучшей заменой Абаскалю, если с испанцем все-таки придется расставаться.

Поражение от ЦСКА могло мгновенно запустить эти процессы, но теперь у Абаскаля есть время. Возможно, даже до зимы. Новое руководство не такое импульсивное, как Леонид Федун, поэтому сложно поверить, что результативная ничья в дерби приведет к радикальным мерам.

Иронично, что Абаскаля спас Хесус Медина: пожалуй, самый неочевидный трансфер лета, который вызвал больше всего вопросов. 

Несмотря на спасение в дерби, у болельщиков «Спартака» нет повода для восхищения.

Весь матч меня не покидало ощущение глубокого кризиса, преодолеть который не может ни тренер, ни Промес, ни Бабич, ни кто-либо еще. Да, главная проблема «Спартака» прямо сейчас – отсутствие фигуры, которая бы вдохновила и повела за собой. Даже не столько на поле, сколько в раздевалке.

Если задуматься, кто потащил в дерби, всплывут три фамилии:

 • Максименко, который сделал несколько мощных сэйвов и вообще действовал очень убедительно (второй гол залетел после рикошета, вратаря обвинять не стоит)

 • Промес, который завалил шикарный гол, но больше особенно ничем запомнился, а на непривычной позиции центрфорварда слегка потерялся.

 • Медина, который провел слабоватый матч, но просто оказался в нужном месте в нужное время.

Все, больше отметить некого: Мозес выступил в своем стиле, магия Бонгонды исчезла, Мартинс странной обработкой привез гол, Дуарте снова растерял будто бы обретенную надежность, из зоны Денисова второй матч подряд левые защитники оформляют по дублю. Короче, не очень понятно, за счет чего Абаскаль собирался обыгрывать ЦСКА. Нельзя выделить ни конкретного футболиста, ни командное взаимодействие, ни тактическую задумку. 

Да, возможно, на игру «Спартака» сильно повлияло отсутствие Соболева, но как тогда допустили отъезд Шамара? Как его не сохранили в «Спартаке»? А если не хотели сохранять, почему не нашли замену? Как можно остаться в дерби без нападающих? Как можно дойти до того, чтобы центрфорвардом играл Промес, а это лишало команду других его важных скиллов?

Вопросы, вопросы, вопросы... К Абаскалю снова бесконечные вопросы, на которые вряд ли будут развернутые и понятные ответы. 

И, мне кажется, единственная надежда испанца сейчас – взять себя в руки в эту паузу, собрать наконец-то оптимальный состав (может, даже один раз не выпустить Мозеса в старте) и попытаться вернуть уверенность. И себе, и команде.

«Пари НН», «Факел», «Локомотив», «Ростов», «Балтика», «Ахмат», «Крылья» – вполне благополучный календарь, чтобы начать все заново.

Иначе... «Я тебя, во-первых, приветствую».

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

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52 комментария

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Франческо Тотти
А чего пихать всегда Черчесова?
После истории с Федотовым, пусть нахер идет навсегда. И друг его с берегов Ростова тоже.
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eRo
Как же утомили вы сливать Абаскаля. команда борется до финального свистка, играет в атакующий футбол. А щас опять "усатый козлобык"™ начнет 1-0, 0-0 со смертью на толчке, ссориться с составом, посылать болельщиков, говорить, что он полевой командир нефтяной компании.
Спорц, вы там можете лучше чем начать писать статьи, типа "5 тренеров, которые подойдут Спартаку после Абаскаля", чем опять старые грабли подкладывать?
+24
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+21
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wasbornin1987
Кем бы ни был Черчесов, но пугать им как чучелом ьак часто - это перебор
+23
-2
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InGrid
Ответ Иван Грозный
Комментарий удален модератором
Подготовленный заранее пост (под разные варианты), но отредактировать забыли).
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Ron_Jeremy
Мне как рядовому болельщику стало интересно смотреть наш чемпионат во многом из-за Спартака. Сейчас результаты не особо важны, потому что нет еврокубков. А зрелище Спартак показывает. Это сейчас главное. Не хотелось бы, чтобы увольняли Гильермо. Тем более еще если меняли на Черчесова.
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Франческо Тотти
Ответ Slavnov
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История легко гуглится и находится на просторах интернета. Как полевой командир и хер с кепкой слили отличного тренера. Который потом так и не оправился от таких мер.
Лучшая игра была на моей памяти, куча молодых игроков, которые играли в футбол.
А потом 1:5 от коней, 1:4 от Динамо К. с полевым командиром.
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brig_Mercury
Если выбор между Абаскалем и Черчесовым, то пусть идут куда подальше и оставляют испанца. Но вообще нужно брать и тренера и менеджера. Этот бардак нужно разобрать. Выбрать какую-то одну стратегию. Абаскаль потерял команду, не понятно куда развивается она. Год назад была ставка на молодых россиян. Сейчас Промес, Мойзес, Мартинс, Дуарте и Денисов могут творить что хотят, они всегда в старте. Нужна понятная стретегия и без неприкасаемых. Например, отпустить часть игроков и сделать ставку на поиск молодых россиян из чемпионата, как это делают Крылья, прокачивать их и перепродавать с небольшой прибылью и за разумную цену в Европу, и например, с условием приоритетного выкупа, если будет выставлен на трансфер. Был спрос на Литвинова и Хлусевича летом, почему было не продать? Честно на молодых ребят сезона 2022 было смотреть приятнее. Хотя бы надежда была, даже когда что-то не получалось. Черчесова как-то не вижу тренером, способным на прокачку игроков.
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дон Рэба
Ответ eRo
Как же утомили вы сливать Абаскаля. команда борется до финального свистка, играет в атакующий футбол. А щас опять "усатый козлобык"™ начнет 1-0, 0-0 со смертью на толчке, ссориться с составом, посылать болельщиков, говорить, что он полевой командир нефтяной компании. Спорц, вы там можете лучше чем начать писать статьи, типа "5 тренеров, которые подойдут Спартаку после Абаскаля", чем опять старые грабли подкладывать?
Где вы увидели атакующий футбол? Это как с ушлёпком Карпиным, при котором команда владела мячом, но ничего не могла сделать и оптом закупала игроков.
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Кирилл Гавриленко
Я вот сегодня весь день на Спортс заходил, подогревал интерес перед дерби, так сказать. И я вот не понимаю: а у нас Спартак один в дерби принимает участие? Я всё понимаю про популярность, кликбейтинг и прочее, но просто жесть какая-то уже. Весь день: Спартак, проблемы Спартака перед дерби, как Спартак подошел к дерби, как Спартак будет играть в дерби, Абаскаль, Абаскаля уволят? Что предложит Абаскаль?
После матча 2 статьи: побег Абаскаля после гола, анализ игры Спартака от Глебчика.
Человек, не смотревший матч и захотевший бы узнать о нём на Спортсе, знал бы всё в мелочах о том, как играл/бежал/дышал Спартак и о том, что ЦСКА тоже играл этот матч.
Бред просто какой-то
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Алексей Тихий
Пхах,как же в этом тексте тонко подкалывают Черчесова 😂😂
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Eleventh Doctor
Ответ Кирилл Гавриленко
Я вот сегодня весь день на Спортс заходил, подогревал интерес перед дерби, так сказать. И я вот не понимаю: а у нас Спартак один в дерби принимает участие? Я всё понимаю про популярность, кликбейтинг и прочее, но просто жесть какая-то уже. Весь день: Спартак, проблемы Спартака перед дерби, как Спартак подошел к дерби, как Спартак будет играть в дерби, Абаскаль, Абаскаля уволят? Что предложит Абаскаль? После матча 2 статьи: побег Абаскаля после гола, анализ игры Спартака от Глебчика. Человек, не смотревший матч и захотевший бы узнать о нём на Спортсе, знал бы всё в мелочах о том, как играл/бежал/дышал Спартак и о том, что ЦСКА тоже играл этот матч. Бред просто какой-то
да всем плевать просто на остальные клубы, смиритесь
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sergspartak
Ну какой Шамар, посмотрите его последние матчи, он слабым то командам забить не мог... Замена Шамара - Мелешин, который почти такой же высокий, но Медина или Промес в атаке все равно лучше пока что, вот они и играли и забили, что показало правильность выбора
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евГений
Ответ Slavnov
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это знать надо, это классика.
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Франческо Тотти
Ответ Зубы Дзюбы
Причём прошлая история была при лукойле уже
Да там такие специалисты, которые засунули в землю трубу и накачивают карман деньгами, у них мозг на несколько позиций просчитать дальше уже не в состоянии, какой им футбол.
Они могли раскрутить бренд Спартака, активно заниматься сетями, сделать нормальную красивую команду; а до недавнего времени у них Трахтенберг заведовал медиа пространством, который давно на пенсии должен на рыбалках сидеть, при всем уважении.
Сейчас что-то стали делать, хотя опоздали лет на 10 минимум. Это я только поверхностно прохожусь.
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pav11k
Ответ Ron_Jeremy
Мне как рядовому болельщику стало интересно смотреть наш чемпионат во многом из-за Спартака. Сейчас результаты не особо важны, потому что нет еврокубков. А зрелище Спартак показывает. Это сейчас главное. Не хотелось бы, чтобы увольняли Гильермо. Тем более еще если меняли на Черчесова.
Да там и зрелища-то почти не осталось, к сожалению. Эта игра чуть лучше, чем с Крыльями, но тоже плохо с учётом того, на что способны эти же самые ребята и что они демонстрировали
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grin478
ну все же бухают, а ещё и пишут... спалился, но хотя бы не на главной
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ZND
Don’t speak
I know just what you’re sayin
So please stop explainin
Don’t tell me cause it hurts
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Evengar
Ничто не может быть страшнее Стасика за плечом Абаскаля.
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Виктор Ш.
Эх, нет игры стабильной у Спартака.. состав есть, ротация есть, а на поле мучения… причем и Абаскаль-то тренер хороший, что уже доказал, но что-то не клеится в команды…
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Антон Абызов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Не знаю, не смотрел. Спасся?
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Evgueni Pospelov
Рыжий Буратино- сказочное полено! Радимов, хотя и неприятная фигура, но правильно оценил действия Буратино, а именно: заставить руководство прервать с ним контракт, получить неустойку и слинять. Это самое очевидное!
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Гена Гордеев
а у кого вопросы то?))
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Иван Грозный
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quasififa
Слушайте я все понимаю, но это какой-то беспредел уже правда. Хватит размещать на главную статьи о московском середняке. Сколько можно, это неуважение к болельщикам других клубов. Почему было о ЦСКА не написать, почему опять я этого рыжего должен видеть.
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pav11k
У нас такой чемпионат непредсказуемый, что любой календарь может оказаться как простым, так и сложным. Тут вам и Крылья, которые вынесли Спартак в прошлом туре и проиграли Нижнему. Здесь же и Ахмат, который, будучи фаворитом, проиграл дома Рубину.
Поэтому предлагаю просто смотреть и рассуждать уже по факту)

Пруцеву спасибо за сегодняшний матч! Зиньковскому тоже, с ним остроты стало хоть и чуть-чуть, но больше.
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