Абаскаль спасся. Надолго?

Чернявский – о растерянности «Спартака».

Это дерби с ЦСКА было, пожалуй, важнейшим матчем Гильермо Абаскаля в «Спартаке». За лето-2023 тренер столько всего наворотил, что в нем засомневались даже люди, которые еще год назад ставили задачу сохранить испанца всеми силами.

Более того, над «Спартаком» нависла тень Станислава Черчесова, которого боссы клуба Александр Матыцын и Павел Жданов видят лучшей заменой Абаскалю, если с испанцем все-таки придется расставаться.

Поражение от ЦСКА могло мгновенно запустить эти процессы, но теперь у Абаскаля есть время. Возможно, даже до зимы. Новое руководство не такое импульсивное, как Леонид Федун, поэтому сложно поверить, что результативная ничья в дерби приведет к радикальным мерам.

Иронично, что Абаскаля спас Хесус Медина: пожалуй, самый неочевидный трансфер лета, который вызвал больше всего вопросов.

Несмотря на спасение в дерби, у болельщиков «Спартака» нет повода для восхищения.

Весь матч меня не покидало ощущение глубокого кризиса, преодолеть который не может ни тренер, ни Промес, ни Бабич, ни кто-либо еще. Да, главная проблема «Спартака» прямо сейчас – отсутствие фигуры, которая бы вдохновила и повела за собой. Даже не столько на поле, сколько в раздевалке.

Если задуматься, кто потащил в дерби, всплывут три фамилии:

• Максименко, который сделал несколько мощных сэйвов и вообще действовал очень убедительно (второй гол залетел после рикошета, вратаря обвинять не стоит)

• Промес, который завалил шикарный гол, но больше особенно ничем запомнился, а на непривычной позиции центрфорварда слегка потерялся.

• Медина, который провел слабоватый матч, но просто оказался в нужном месте в нужное время.

Все, больше отметить некого: Мозес выступил в своем стиле, магия Бонгонды исчезла, Мартинс странной обработкой привез гол, Дуарте снова растерял будто бы обретенную надежность, из зоны Денисова второй матч подряд левые защитники оформляют по дублю. Короче, не очень понятно, за счет чего Абаскаль собирался обыгрывать ЦСКА. Нельзя выделить ни конкретного футболиста, ни командное взаимодействие, ни тактическую задумку.

Да, возможно, на игру «Спартака» сильно повлияло отсутствие Соболева, но как тогда допустили отъезд Шамара? Как его не сохранили в «Спартаке»? А если не хотели сохранять, почему не нашли замену? Как можно остаться в дерби без нападающих? Как можно дойти до того, чтобы центрфорвардом играл Промес, а это лишало команду других его важных скиллов?

Вопросы, вопросы, вопросы... К Абаскалю снова бесконечные вопросы, на которые вряд ли будут развернутые и понятные ответы.

И, мне кажется, единственная надежда испанца сейчас – взять себя в руки в эту паузу, собрать наконец-то оптимальный состав (может, даже один раз не выпустить Мозеса в старте) и попытаться вернуть уверенность. И себе, и команде.

«Пари НН», «Факел», «Локомотив», «Ростов», «Балтика», «Ахмат», «Крылья» – вполне благополучный календарь, чтобы начать все заново.

Иначе... «Я тебя, во-первых, приветствую».

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков