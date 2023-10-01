Аналитика Глебчика
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Упрямство Абаскаля невыносимо. Его состав и замены – какой-то бесконечный прикол

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Футбол Футбол

Чернявский в ярости.

За последнее время состав «Спартака» стабилизировался, но даже после серии побед оставался вопрос: чего такого делает Виктор Мозес на позиции восьмерки, что Абаскаль неизменно выпускает его в стартовом составе?

Дает объем? Отрабатывает назад? Использует дриблинг, за счет которого создает атаки? Бросает пасы в разрез? Почему он оказался таким незаменимым на новой позиции?

У меня была возможность спросить об этом Абаскало лично, но ответа не получил ни с первого раза, ни после уточнений. Посыл: «Виктор в полном порядке и может играть на этой позиции, да и вообще он пока после травмы. Восстановится, покажет всем класс».

Ладно, мы ничего не понимаем и не видим, доверимся тренеру, который явно разбирается лучше (без иронии).

И дождемся, например, матча с «Крыльями Советов».

Я внимательно следил за Мозесом. Кажется, от его прежних скиллов осталось только умение хорошо обработать мяч и подработать его на ход. Вот только дальше не происходит ничего. Виктор лишь тяжело толкается вперед, никак не обостряет и ничего не придумывает. 

Про объемы и отработку в оборону молчу – без мяча Мозес двигается будто с тросточкой в руке. Ну как он может постоянно выходить в старте, а?

Или почему «Спартак» с первых минут бросился высоко прессинговать против одной из лучших контратакующих команд лиги?

Ладно, первый тайм не задался, все наошибались – от Промеса до Максименко. Ну, надо же признать ошибки с составом и планом на игру, бросить на поле Литвинова, Пруцева, Зиньковского, Игнатова. 

Ну надо же что-то делать, когда ты без шансов летишь «Крыльям», а из моментов только дальние удары Промеса? Пусть и один суперопасный в штангу.

Получается, отсутствием замен нам говорят, что Мартинс, Мозес, Зобнин, Промес, Бонгонда, Соболев так хороши, что в том же составе должны продолжить.

Ну как? Ка-а-к? Ка-а-а-а-а-к?!

Упрямство Абаскаля уже сложно не то что понимать, но и принимать. Он будто хочет нам всем доказать, что владеет каким-то особым знанием, а все вокруг ничего не смыслят.

Замены, которые все-таки случились на 60-й минуте, вообще за рамками понимания. Кроме, конечно, выхода Зиньковского, которого надо было выпустить еще в перерыве.

Да, Промес сейчас не в лучшем состоянии, но как его убирать при 0:2? Он же единственный, кто подарил хоть какие-то моменты. 

Медина? Чем запомнился Медина, кроме гола «Рубину» в первом матче? Он пока не освоился в «Спартаке», неужели он должен спасать такие матчи?

Рябчук? Оборонительный защитник, когда надо отыгрывать два мяча? Серьезно?

И невероятное: уставший Мозес остается на поле до финального свистка, хотя до этого не провел ни одного полного матча в сезоне. 

Не знаю ни одного человека, которому эти замены показались бы уместными. Это все нелогично, странно, откуда-то из другой вселенной.

И, самое ужасное для Абаскаля, что доверия к нему становится все меньше и меньше, потому что его никто не понимает.

Ни болельщики, ни футболисты. 

Зато все хорошо понимают соперники – и заходят с мячом в пустые ворота, делая счет 4:0.

Крылья Советов – Спартак 4:0 (2:0, 2:0)
Дата проведения
1 октября, 16.30, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Горшков, 2:0 – 25 Горшков, 3:0 – 78 Гарре, 4:0 – 90 Шитов.
Крылья СоветовОвсянников, Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Горшков (Зотов, 77), Рассказов, Фернандо, Витюгов (Иванисеня, 82), Гарре (Шитов, 82), Салтыков (Ежов, 77), Рахманович (Карпицкий, 88).
СпартакМаксименко, Бабич, Дуарте, Хлусевич (Литвинов, 79), Мозес, Зобнин (Медина, 60), Мартинс Перейра, Денисов (Рябчук, 60), Промес (Зиньковский, 60), Бонгонда (Игнатов, 79), Соболев.
Предупреждения:
Рахманович (36), Гарре (40), Соболев (80), Игнатов (83), Дуарте (85), Фернандо (86), Шитов (90).

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Интервью Абаскаля Sports.ru. Что происходит со «Спартаком»?

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев;  ПФК «Крылья Советов»ФК «Спартак-Москва»

186 комментариев

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Stadjer
А увидим ли мы на главной статью с разбором игры Крыльев и работы Осинькина? Вроде бы именно Крылья сегодня выиграли 4:0, но разбор почему-то про Абаскаля. Ну же, спортс, покажи, что спортивная журналистика скорее жива, чем мертва!
+474
-19
+455
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Борис Энгельгардт
Ответ Stadjer
А увидим ли мы на главной статью с разбором игры Крыльев и работы Осинькина? Вроде бы именно Крылья сегодня выиграли 4:0, но разбор почему-то про Абаскаля. Ну же, спортс, покажи, что спортивная журналистика скорее жива, чем мертва!
намного лучше продаются пожары в попе у спартачей, чем нормальные разборы лидеров чемпионата
+186
-14
+172
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Morjak Papai
Спартак же выиграл чемпионат. После трех или сколько там туров. Все в коментах праздновали. Понятно, что после чемпионства играть на полную не будут.
+108
-19
+89
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unreality
Ответ Stadjer
А увидим ли мы на главной статью с разбором игры Крыльев и работы Осинькина? Вроде бы именно Крылья сегодня выиграли 4:0, но разбор почему-то про Абаскаля. Ну же, спортс, покажи, что спортивная журналистика скорее жива, чем мертва!
Вообще-то, статьи Глебчика никакого отношения к журналистике вообще не имеют. 100% он в редакции по блату сидит
+93
-6
+87
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Игорь М.
Ответ Древний спартач
Комментарий удален модератором
без понятия, но ещё долго придётся читать его аналитику...
+80
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Bartez1986
А в чем, собственно, Глебчик не прав в этой статье? Стартовый состав Абаскаля и его замены не понимает никто, кроме него...
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mclaren2000
А кое-кто (уж не автор ли) Спартаку первое место по итогам сезона отдавал) Тогда, видимо, другой тренер у команды был, а не этот, странный)
+45
-4
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Pauer
Пусть тренирует дальше! Ему благодарны все болельщики других команд
+44
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Абдаллах аль-Кутба
Глебчик, а какаво оно, каждую неделю менять мокрые штанишки?)
+41
-8
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Нейтральный критик
Самое забавное, что Глебчик давеча спел оду Новому Видичу, С Которым Спартак Не Пропускает.
+33
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denimo21
Спартак красавцы 💪🏻опять сыграли на ноль
+27
-4
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glaivelol
Абаскаль стал стабильнее 24 сентября, напоминаю.
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Поток сознания
Ответ mclaren2000
А кое-кто (уж не автор ли) Спартаку первое место по итогам сезона отдавал) Тогда, видимо, другой тренер у команды был, а не этот, странный)
Болельщики Спартака отдают команде первое место до начала сезона при любом тренере.
+25
-6
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Shikari
Ответ Bartez1986
А в чем, собственно, Глебчик не прав в этой статье? Стартовый состав Абаскаля и его замены не понимает никто, кроме него...
ждём Черчесова в Спартаке, там и замены и вью будут топ
+22
-6
+16
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Serge Vendino
Какая там фаза цикла? Судя по статье, уже 6 в разгаре
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Илья Михальченко
Не тур, а праздник какой-то
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Валентина Перцева
Я, конечно, мало чего понимаю в футболе по мнению большинства, ибо женщина. Но даже мне невдомек, почему Абаскаль выпускает «тяжелый» центр (Мозес, Зобнин, Мартинс) против бегущих Крыльев, а креативные Пруцев и Зиньковский опять остаются на скамейке? Почему вместо того, чтобы убрать с поля Соболева, и не остаться в дерби без единственного (!) нападающего, он меняет Промеса? 🤷🏻‍♀️
+14
-2
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Red-White_Man
статьи Глебчика на главной невыносимы. Его аналитика какой-то бесконечный прикол
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Stadjer
Ответ Stopworrying
А потому что Крылья никому не интересны. Иди читай это в Вестнике Самары
Кажется, кому-то сегодня сделали больно:(
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Anton Bogner
Истерички, что автор, что комментаторы. Влетели команде на ходу, ничего не получалось, все налажали, но виновата тактика Абаскаля. Хаха. Зенит фармклубу влетел - ну бывает, Спартак проиграл - катастрофа. ИС-ТЕ-РИЧ-КИ.
Если что, за Спартак с 1989го...
+12
-2
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nicnic.57
Аналитика???? Это не Спартак проиграл! Это Крылья Советов выиграли!! И ни тренер, ни замены не спасли бы. У Крыльев уже 25 забитых ,у Спартака всего 14. Вот и вся аналитика!
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jepp ebriloff
Очередной выcep про Абаскаля и его что-то там на главной невыносим. Хватит уже
+10
-2
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Алексей Иванов
Терпению приходит конец...ему Денисов пол зарплаты отдаёт что-ли за место в основе? Почему не играет Литвинов??? Вопросов куча...
+12
-4
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Алексей Замарин
Если бы Спартака не существовало, его надо было придумать
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Tim1ks
цикл в действии, всё в порядке
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