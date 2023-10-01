Упрямство Абаскаля невыносимо. Его состав и замены – какой-то бесконечный прикол

Чернявский в ярости.

За последнее время состав «Спартака» стабилизировался, но даже после серии побед оставался вопрос: чего такого делает Виктор Мозес на позиции восьмерки, что Абаскаль неизменно выпускает его в стартовом составе?

Дает объем? Отрабатывает назад? Использует дриблинг, за счет которого создает атаки? Бросает пасы в разрез? Почему он оказался таким незаменимым на новой позиции?

У меня была возможность спросить об этом Абаскало лично, но ответа не получил ни с первого раза, ни после уточнений. Посыл: «Виктор в полном порядке и может играть на этой позиции, да и вообще он пока после травмы. Восстановится, покажет всем класс».

Ладно, мы ничего не понимаем и не видим, доверимся тренеру, который явно разбирается лучше (без иронии).

И дождемся, например, матча с «Крыльями Советов».

Я внимательно следил за Мозесом. Кажется, от его прежних скиллов осталось только умение хорошо обработать мяч и подработать его на ход. Вот только дальше не происходит ничего. Виктор лишь тяжело толкается вперед, никак не обостряет и ничего не придумывает.

Про объемы и отработку в оборону молчу – без мяча Мозес двигается будто с тросточкой в руке. Ну как он может постоянно выходить в старте, а?

Или почему «Спартак» с первых минут бросился высоко прессинговать против одной из лучших контратакующих команд лиги?

Ладно, первый тайм не задался, все наошибались – от Промеса до Максименко. Ну, надо же признать ошибки с составом и планом на игру, бросить на поле Литвинова, Пруцева, Зиньковского, Игнатова.

Ну надо же что-то делать, когда ты без шансов летишь «Крыльям», а из моментов только дальние удары Промеса? Пусть и один суперопасный в штангу.

Получается, отсутствием замен нам говорят, что Мартинс, Мозес, Зобнин, Промес, Бонгонда, Соболев так хороши, что в том же составе должны продолжить.

Ну как? Ка-а-к? Ка-а-а-а-а-к?!

Упрямство Абаскаля уже сложно не то что понимать, но и принимать. Он будто хочет нам всем доказать, что владеет каким-то особым знанием, а все вокруг ничего не смыслят.

Замены, которые все-таки случились на 60-й минуте, вообще за рамками понимания. Кроме, конечно, выхода Зиньковского, которого надо было выпустить еще в перерыве.

Да, Промес сейчас не в лучшем состоянии, но как его убирать при 0:2? Он же единственный, кто подарил хоть какие-то моменты.

Медина? Чем запомнился Медина, кроме гола «Рубину» в первом матче? Он пока не освоился в «Спартаке», неужели он должен спасать такие матчи?

Рябчук? Оборонительный защитник, когда надо отыгрывать два мяча? Серьезно?

И невероятное: уставший Мозес остается на поле до финального свистка, хотя до этого не провел ни одного полного матча в сезоне.

Не знаю ни одного человека, которому эти замены показались бы уместными. Это все нелогично, странно, откуда-то из другой вселенной.

И, самое ужасное для Абаскаля, что доверия к нему становится все меньше и меньше, потому что его никто не понимает.

Ни болельщики, ни футболисты.

Зато все хорошо понимают соперники – и заходят с мячом в пустые ворота, делая счет 4:0.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев; ПФК «Крылья Советов»; ФК «Спартак-Москва»