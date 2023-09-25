33 комментария

Тонкие материи.

Срджан Бабич, возможно, главный трансфер «Спартака» этим летом. Серб выглядит очень мощно и надежно, с ним в старте команда только побеждает (а в чемпионате еще и не пропускает).

1:0 с «Сочи» и 1:0 с «Динамо» в РПЛ, 4:1 с «Динамо» в Кубке. При этом Бабич не только железобетонен сзади, но еще и забивает. Есть победный гол «Сочи» в чемпионате и «Динамо» в Кубке.

Поэтому Абаскаль скорее заменит Промеса, чем подвергнет сомнению место Бабича – он главный защитник «Спартака» прямо сейчас.

И вроде бы для «Спартака» все здорово, но есть нюанс: Бабич – левоногий. И, соответственно, играет на месте Георгия Джикии.

Казалось, Абаскаль не решится отправить Джикию в запас, а перейдет на схему с тремя центральными, тем более для многих игроков она знакома: так играли и при Тедеско, и при Ваноли. Но в интервью Sports.ru Абаскаль дал понять, что трех центральных не будет: «На мой взгляд, нашему атакующему и комбинационному футболу больше подходит схема с двумя центральными. С тремя центральными мы теряем одного игрока или в середине, или в атаке. Мне важнее, когда этот игрок есть впереди».

Осталось два варианта, причем оба крайне непопулярные.

1. Сделать связку из двух левоногих центральных защитников (такого почти не бывает).

2. Посадить в запас капитана команды.

Абаскаль внезапно выбрал второй путь – и буднично отправил Джикию на лавку. И, судя по трем последним матчам, сейчас есть две связки центральных защитников.

Дуарте-Бабич – основная, которая провела два последних матчах в РПЛ, в них «Спартак» оба раза победил по 1:0.

Чернов-Джикия – запасная, в таком сочетании вышли на Кубок против «Пари НН» (3:0).

При этом Джикия пока реагирует на место в запасе очень профессионально: например, с «Динамо» активно руководил командой с бровки, подсказывал Бабичу и другим партнерам.

Вроде бы можно выдохнуть. К тому же прошло слишком мало времени, чтобы делать выводы. Но сегодня внезапно появился странный комментарий агента Джикии Вадима Шпинева: «Сейчас есть действительность, с которой мы сталкиваемся. Тренеру приходит в голову такая пара центральных защитников [Бабич – Дуарте]. Ну, замечательно, хорошо. Это конкуренция, ротация. Для меня было любопытно увидеть две сумасшедшие передачи Дуарте вразрез в конце встречи. «Динамо» чуть-чуть удачи не хватило, чтобы использовать эти моменты».

Мы не знаем, что об этом комментарии думает Георгий Джикия, но, учитывая, что Бабич никак не упоминается, а критика летит в сторону Дуарте – окружение защитника верит, что связка Джикия-Бабич возможна.

Теперь дико интересно: увидим ли мы левоногий эксперимент в центре защиты или Абаскаль настолько король в клубе, что спокойно посадит в запас капитана и лидера раздевалки.

А что вы думаете?

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press