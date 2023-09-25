33 комментария

Бабич занял место Джикии. Как из этой ситуации выйдет Абаскаль?
Тонкие материи.
Срджан Бабич, возможно, главный трансфер «Спартака» этим летом. Серб выглядит очень мощно и надежно, с ним в старте команда только побеждает (а в чемпионате еще и не пропускает).
1:0 с «Сочи» и 1:0 с «Динамо» в РПЛ, 4:1 с «Динамо» в Кубке. При этом Бабич не только железобетонен сзади, но еще и забивает. Есть победный гол «Сочи» в чемпионате и «Динамо» в Кубке.
Поэтому Абаскаль скорее заменит Промеса, чем подвергнет сомнению место Бабича – он главный защитник «Спартака» прямо сейчас.
И вроде бы для «Спартака» все здорово, но есть нюанс: Бабич – левоногий. И, соответственно, играет на месте Георгия Джикии.
Казалось, Абаскаль не решится отправить Джикию в запас, а перейдет на схему с тремя центральными, тем более для многих игроков она знакома: так играли и при Тедеско, и при Ваноли. Но в интервью Sports.ru Абаскаль дал понять, что трех центральных не будет: «На мой взгляд, нашему атакующему и комбинационному футболу больше подходит схема с двумя центральными. С тремя центральными мы теряем одного игрока или в середине, или в атаке. Мне важнее, когда этот игрок есть впереди».
Осталось два варианта, причем оба крайне непопулярные.
1. Сделать связку из двух левоногих центральных защитников (такого почти не бывает).
2. Посадить в запас капитана команды.
Абаскаль внезапно выбрал второй путь – и буднично отправил Джикию на лавку. И, судя по трем последним матчам, сейчас есть две связки центральных защитников.
Дуарте-Бабич – основная, которая провела два последних матчах в РПЛ, в них «Спартак» оба раза победил по 1:0.
Чернов-Джикия – запасная, в таком сочетании вышли на Кубок против «Пари НН» (3:0).
При этом Джикия пока реагирует на место в запасе очень профессионально: например, с «Динамо» активно руководил командой с бровки, подсказывал Бабичу и другим партнерам.
Вроде бы можно выдохнуть. К тому же прошло слишком мало времени, чтобы делать выводы. Но сегодня внезапно появился странный комментарий агента Джикии Вадима Шпинева: «Сейчас есть действительность, с которой мы сталкиваемся. Тренеру приходит в голову такая пара центральных защитников [Бабич – Дуарте]. Ну, замечательно, хорошо. Это конкуренция, ротация. Для меня было любопытно увидеть две сумасшедшие передачи Дуарте вразрез в конце встречи. «Динамо» чуть-чуть удачи не хватило, чтобы использовать эти моменты».
Мы не знаем, что об этом комментарии думает Георгий Джикия, но, учитывая, что Бабич никак не упоминается, а критика летит в сторону Дуарте – окружение защитника верит, что связка Джикия-Бабич возможна.
Теперь дико интересно: увидим ли мы левоногий эксперимент в центре защиты или Абаскаль настолько король в клубе, что спокойно посадит в запас капитана и лидера раздевалки.
А что вы думаете?
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Интервью Абаскаля Sports.ru. Что происходит со «Спартаком»?
Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press
Словесная лезгинка агента это только начало.
p.s. моё дилетантское мнение.
У Джикии хорошие данные, так что думаю Абаскаль вполне может рискнуть с двумя левшами. Центр из двух правшей не редкость. С левоногими игроками ситуация довольно банальна, их просто меньше, отсюда и редкость. В идеале в форме Джикия - Бабич вполне могут существовать.
Но так как это Спартак-шапито, скорее всего будут кулуарные интриги с агентами, бунт Джикии, к которому присоединятся ещё пара паспортистов, слив Абаскаля, чехарда, отражающаяся на результатах команды, и наивное удивление фанатов, почему же и в этот раз слит сезон. Видели, знаем.
Кстати Альмерия, где Бабич был основным цз, сейчас пропускает 2-3 в каждой игре.