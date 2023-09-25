33 комментария

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Бабич занял место Джикии. Как из этой ситуации выйдет Абаскаль?

Спартак Спартак
Срджан Бабич Срджан Бабич
Дуарте
Георгий Джикия Георгий Джикия
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Вадим Шпинев
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Футбол Футбол

Тонкие материи.

Срджан Бабич, возможно, главный трансфер «Спартака» этим летом. Серб выглядит очень мощно и надежно, с ним в старте команда только побеждает (а в чемпионате еще и не пропускает).

1:0 с «Сочи» и 1:0 с «Динамо» в РПЛ, 4:1 с «Динамо» в Кубке. При этом Бабич не только железобетонен сзади, но еще и забивает. Есть победный гол «Сочи» в чемпионате и «Динамо» в Кубке.

Поэтому Абаскаль скорее заменит Промеса, чем подвергнет сомнению место Бабича – он главный защитник «Спартака» прямо сейчас.

И вроде бы для «Спартака» все здорово, но есть нюанс: Бабич – левоногий. И, соответственно, играет на месте Георгия Джикии.

Казалось, Абаскаль не решится отправить Джикию в запас, а перейдет на схему с тремя центральными, тем более для многих игроков она знакома: так играли и при Тедеско, и при Ваноли. Но в интервью Sports.ru Абаскаль дал понять, что трех центральных не будет: «На мой взгляд, нашему атакующему и комбинационному футболу больше подходит схема с двумя центральными. С тремя центральными мы теряем одного игрока или в середине, или в атаке. Мне важнее, когда этот игрок есть впереди».

Осталось два варианта, причем оба крайне непопулярные. 

1. Сделать связку из двух левоногих центральных защитников (такого почти не бывает). 

2. Посадить в запас капитана команды.

Абаскаль внезапно выбрал второй путь – и буднично отправил Джикию на лавку. И, судя по трем последним матчам, сейчас есть две связки центральных защитников. 

Дуарте-Бабич – основная, которая провела два последних матчах в РПЛ, в них «Спартак» оба раза победил по 1:0.

Чернов-Джикия – запасная, в таком сочетании вышли на Кубок против «Пари НН» (3:0).

При этом Джикия пока реагирует на место в запасе очень профессионально: например, с «Динамо» активно руководил командой с бровки, подсказывал Бабичу и другим партнерам.

Вроде бы можно выдохнуть. К тому же прошло слишком мало времени, чтобы делать выводы. Но сегодня внезапно появился странный комментарий агента Джикии Вадима Шпинева: «Сейчас есть действительность, с которой мы сталкиваемся. Тренеру приходит в голову такая пара центральных защитников [Бабич – Дуарте]. Ну, замечательно, хорошо. Это конкуренция, ротация. Для меня было любопытно увидеть две сумасшедшие передачи Дуарте вразрез в конце встречи. «Динамо» чуть-чуть удачи не хватило, чтобы использовать эти моменты».

Мы не знаем, что об этом комментарии думает Георгий Джикия, но, учитывая, что Бабич никак не упоминается, а критика летит в сторону Дуарте – окружение защитника верит, что связка Джикия-Бабич возможна. 

Теперь дико интересно: увидим ли мы левоногий эксперимент в центре защиты или Абаскаль настолько король в клубе, что спокойно посадит в запас капитана и лидера раздевалки.

А что вы думаете?

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Интервью Абаскаля Sports.ru. Что происходит со «Спартаком»?

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

33 комментария

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ZarvuR2020
А может Абаскаль уже из этой ситуации вышел? У Джикии в приоритетах покушать и потусить в медиалиге.
+28
-2
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Иван Пупкин
Джикия забил на футбол и стал наслаждаться жизнью ещё на втором сезоне Карреры. Благодаря Жиго это было не так заметно.
Словесная лезгинка агента это только начало.
+17
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Georgii Neverov
Джикия на скамейку сел сразу стали на ноль играть...
+14
-1
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Альфред
Если Джикия не открестится от слов агента, то его надо продавать. А то будет второй Глушак
+7
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sm777
стоит отдать должное трансферное окно можно назвать удачным, обойма почти вся укомплектована не хватает только стабильности
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Hakuna Matata!
Как как. Джикию выпускать только на кубке или как игрока ротации. Когда смотрю как он бегает, такое чувство что приехал с каникул от бабушки aka Винни-Пух. Пусть доказывает игрой. Дуарте прибавил для меня это заметно, хотя раньше хейтил его + Бабич очень неплох при нынешней ситуации.
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Сергей Лепехин
Ну Джикия тоже мастер по привозам. А вот Дуарте изменился в лучшую сторону
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Hakuna Matata!
Ответ Georgii Neverov
Джикия на скамейку сел сразу стали на ноль играть...
да что вы этими нулями бряцаете, команда стала играть без принципа "шашки наголо". Джикия я считаю как будто и не готовился летом к возобновлению ЧР. Физформа плоха.
p.s. моё дилетантское мнение.
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Hakuna Matata!
Ответ eraser2
Джикия всегда был очень слабым защитником - позиционные ошибки, слабое чтение игры, невысокая скорость. Одной самоотдачей не обойдешься. Как же хорошо Спартаку без Джикии...
а как капитан нравился вам? Мне вот нет
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eraser2
Джикия всегда был очень слабым защитником - позиционные ошибки, слабое чтение игры, невысокая скорость. Одной самоотдачей не обойдешься. Как же хорошо Спартаку без Джикии...
+2
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Никита Самарин
Если судить по последнему матчу, Дуарте он точно не посадит (был действительно хорош, за исключением пары эпизодов).
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arspurs9
На самом деле сейчас многое зависит от капитана. Если он адекватно отнесется к ситуации и начнёт впахивать - спокойно вернётся. Он сильнее Дуарте во всем. Сейчас Спартак играет на 0 и многие нахваливают парагвайца, но нужно быть адекватным, он как косячил, так и косячит. С тем же Краснодаром все обвинил Георгия. Только пока Кордоба играл с ним, он был выключен. Как только в одном эпизоде перешел к Дуарте - голясо.
У Джикии хорошие данные, так что думаю Абаскаль вполне может рискнуть с двумя левшами. Центр из двух правшей не редкость. С левоногими игроками ситуация довольно банальна, их просто меньше, отсюда и редкость. В идеале в форме Джикия - Бабич вполне могут существовать.
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ericssons
Если ты капитан не первый день в большом клубе и тебя садят на лавку по спортивным причинам, то это точно повод сменить клуб. Не представляю, чтобы ЦСКА посадил Акинфеев, Ливерпуль 29-летнего Джеррарда и т.д.
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Лучше б молчал
Ответ ericssons
Если ты капитан не первый день в большом клубе и тебя садят на лавку по спортивным причинам, то это точно повод сменить клуб. Не представляю, чтобы ЦСКА посадил Акинфеев, Ливерпуль 29-летнего Джеррарда и т.д.
Не совсем понимаю, причём тут Акинфеев (вратарей ЦСКА на переправе не меняют), но Джерарда в 29 лет не посадил бы на лавку ни один топ-клуб мира, а Джикии не так чтобы гарантирована железная основа примерно в половине клубов РПЛ.
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Евгений Заботин
Ответ Сергей Лепехин
Ну Джикия тоже мастер по привозам. А вот Дуарте изменился в лучшую сторону
То что он выгрызает мячи да, но как привозил, так и с Динамо обрезы делал и не раз.
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arspurs9
Ответ Hakuna Matata!
да что вы этими нулями бряцаете, команда стала играть без принципа "шашки наголо". Джикия я считаю как будто и не готовился летом к возобновлению ЧР. Физформа плоха. p.s. моё дилетантское мнение.
Настолько плоха, что среди центральных защитников физически он уступает только Бабичу, ага)
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Сергей Лепехин
Ответ Евгений Заботин
То что он выгрызает мячи да, но как привозил, так и с Динамо обрезы делал и не раз.
У него (Дуарте) в этом розыгрыше привозов результативных не было, а Джикия просто теряет концентрацию, выключается из игры. Жора постарел, уже не тот. Для Кубка
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zukarello
Пока есть результат , испанец не откажется от варианта : парагваец - серб . Он же не враг самому себе.
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eraser2
Ответ Hakuna Matata!
а как капитан нравился вам? Мне вот нет
Капитаном не может быть настолько слабый игрок. Капитан- это "делай как я, а не делай, как я сказал" (с).
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ielisen@mail.ru
Что значит место Джикии? Он что-Шестернев,или Хидиятуллин? Это всего лишь место центрального защитника.
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NikoVinkovic
Как-то слишком мусолят довольно банальную тему - пришёл футболист сильнее, играет здорово, Джикия логичным образом присел в запас. Дальше два пути - или доказывать работой готовность играть в основе (за этим ведь хотели ослабить лимит - для того, чтобы паспортисты место в основе выгрызали в честной конкуренции и прогрессировали), или искать себе другой клуб. Локомотиву, например, Джикия здорово бы подошёл.

Но так как это Спартак-шапито, скорее всего будут кулуарные интриги с агентами, бунт Джикии, к которому присоединятся ещё пара паспортистов, слив Абаскаля, чехарда, отражающаяся на результатах команды, и наивное удивление фанатов, почему же и в этот раз слит сезон. Видели, знаем.
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Геннадий Туник
Если "Спартак" будет побеждать без Джикии,то Джикия будет сидеть в запасе.Ничего особенного в этом нет.Когда в команде более двух десятков человек,минимум половина из них вынуждена сидеть в запасе,а неприкасаемых нет.Всё-таки его фамилия не Месси.
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Лучше б молчал
Джикия - неплохой защитник, но никогда не был топом даже по меркам РПЛ. Много спеси, много косяков. Точнее, слишком много косяков для статуса капитана, вечно орущего на всех вокруг. Типичный паспортист, вдрызг проигрывающий конкуренцию буквально первому попавшемуся легионеру, не игравшему даже в олоколотоп-клубах. Впрочем, 99% паспортистов из РПЛ можно заменить примерно также.
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КБ Сергей
Агент - это про деньги. Вот он и начинает шуметь заранее, ибо контракт скоро заканчивается. Что будет делать Абаскаль, даже самому Абаскалю, как пить дать, неизвестно. А лично мне нравится не то, что Джикия-игрок присел на лавку, а то, что капитан в последних матчах не Джикия.
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Spartakovec navsegda
Литвинов играл цз, возможно Джикия сможет играть опорника. Если нет, то играть должен лучший. Видно, что прошедший Примеру серб сейчас сильнейший цз в Спартаке. Со времен Жиго так успешно не попадали в трансферную цель в этой позиции, но мне он больше напоминает Видича, по манере игры. Хотелось бы, чтобы и по уровню напоминал)

Кстати Альмерия, где Бабич был основным цз, сейчас пропускает 2-3 в каждой игре.
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