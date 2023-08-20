33 комментария

Зачем Абаскаль экспериментировал с «Зенитом», кто-нибудь понял?
Чернявский обескуражен.
Возможно, это был лучший шанс «Спартака» наконец обыграть «Зенит».
Даже не возможно, а точно: замену Малкому еще не купили, Вендел кутил вместо предсезонки, Клаудиньо спорно проводил стартовые туры. «Зенит» без лидера и без суперуверенности – таким уязвимым он не был давно.
Это чувствовали даже букмекеры: на победы «Спартака» и «Зенита» давали одинаковые коэффициенты. Помните вообще такое?
Что же кажется максимально логичным в такой ситуации со стороны тренера «Спартака»? Наверное, задействовать те сильные стороны, которые работали в этом сезоне.
Например, использовать привычную схему 4-3-3, с которой не всегда получалось обороняться, но получалось много забивать. На всякий: в первых четырех турах «Спартак» забил 11.
Например, выпустить в основе Тео Бонгонда, ведь у него 3+1 в этих первых четырех турах, а еще он стабильно убегает один на один и классно вешает с левой.
Например, все же выпустить настоящего опорного полузащитника Руслана Литвинова, которого так не хватало из-за того, что он был вынужден играть в обороне.
Но Абаскаль вдруг решил, что именно с «Зенитом» надо попробовать что-то новенькое. Не с «Уралом», не с «Балтикой», не с «Рубином» – а с соперником, победа над которым так была нужна со всех точек зрения: и с турнирной, с психологической. И предложил Семаку ромб в полузащите и двух нападающих.
Во флэш-интервью Тимуру Журавелю главный тренер «Спартака» рассказал, что схема работала и что команда создавала моменты, но к 40-й минуте показатель xG был 0.03, а в створ ударили лишь раз.
Что там работало? Кажется, не работало вообще ничего – что Медина, что Мозес, возможно, вообще впервые в карьере оказались восьмерками в ромбе. И эта идея делать Мартинса опорником – ну откуда она берется при свободном Литвинове, который почему-то в запасе?
Как можно посадить на лавку Бонгонда, который с отрывом лучший игрок команды на старте сезона? В чем вообще был план Абаскаля, кто-нибудь может объяснить?
И если, по мнению Абаскаля, схема работала, зачем было ее менять в перерыве и переходить на привычные 4-3-3 с Бонгонда на фланге?
В итоге «Спартак» за всю игру не создал толком ни одного момента, если не считать дальние удары, которые больше напоминали бесконечные пристрелки.
Одним странным решением прибит весь атакующий потенциал, который «Спартак» показывал на старте сезона. И это в ситуации, когда «Зенит» максимально ослаблен и когда надо использовать все мощности.
Очень странный и совершенно необъяснимый эксперимент.
- Дата проведения
- 20 августа, 19.30, «Открытие Банк Арена»
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Спартак –
Свинов, Джикия, Дуарте, Рябчук (Зиньковский, 84), Мозес (Зобнин, 27), Мартинс Перейра, Игнатов (Бонгонда, 46), Денисов (Хлусевич, 66), Промес, Медина (Умяров, 46), Соболев.
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Зенит –
Кержаков, Караваев, Алип, Эракович, Дуглас Сантос, Фернандес (Сутормин, 72), Барриос, Вендел (Кейрос, 89), Клаудиньо (Ерохин, 89), Мантуан (Васильев, 82), Сергеев (Кассьерра, 72).
Вендел даже не готовился к сезону – и развалил «Спартак» дублем
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Рамиль Ситдиков
"Схема работала, у «Спартака» были хорошие моменты в первые 20 минут. Странное решение показать Игнатову желтую нас подкосило" (с) Рыжий юморист из Спартака.
Так что эксперимент удачный, не побоюсь даже сказать что гениальный, просто коварный Карасев убил Спартак, показав ЖК. Все ведь ясно.
Кстати, Глеб, открою тебе тайну - если на победу гостевой команды в футболе букмекеры дают такой же кэф, как на победу хозяев - это совсем не равные шансы))))
А если разобрать матч, то Семак почти весь матч переигрывал Абаскаля, кроме начала второго тайма.
Так что результат закономерен.
В том году взяли бронзу без конкуренции по сути, Промес стоит как пол-Ростова без легионеров, а Краснодар, Локо и Динамо самоустранились от борьбы даже за топ-5.
Абаскаль сомнительного уровня тренер, который чего-то достиг на безрыбье лиги после 24 февраля. Такие проблемы в обороне это явно система. У Федотова оба серебра были с командами с составами слабее (у ЦСКА нет игроков уровня Квинси в поле), а Родригао или Роша приезжали немолодыми защитниками из 10х мест Португалии. Уверен, тот же Дуарте в его системе заиграл бы, а тут полный хаос. Качество атакующих исполнителей второе в лиге, поэтому и создавалось впечатление о сильном тренере.