33 комментария

Чернявский обескуражен.

Возможно, это был лучший шанс «Спартака» наконец обыграть «Зенит».

Даже не возможно, а точно: замену Малкому еще не купили, Вендел кутил вместо предсезонки, Клаудиньо спорно проводил стартовые туры. «Зенит» без лидера и без суперуверенности – таким уязвимым он не был давно.

Это чувствовали даже букмекеры: на победы «Спартака» и «Зенита» давали одинаковые коэффициенты. Помните вообще такое?

Что же кажется максимально логичным в такой ситуации со стороны тренера «Спартака»? Наверное, задействовать те сильные стороны, которые работали в этом сезоне.

Например, использовать привычную схему 4-3-3, с которой не всегда получалось обороняться, но получалось много забивать. На всякий: в первых четырех турах «Спартак» забил 11.

Например, выпустить в основе Тео Бонгонда, ведь у него 3+1 в этих первых четырех турах, а еще он стабильно убегает один на один и классно вешает с левой.

Например, все же выпустить настоящего опорного полузащитника Руслана Литвинова, которого так не хватало из-за того, что он был вынужден играть в обороне.

Но Абаскаль вдруг решил, что именно с «Зенитом» надо попробовать что-то новенькое. Не с «Уралом», не с «Балтикой», не с «Рубином» – а с соперником, победа над которым так была нужна со всех точек зрения: и с турнирной, с психологической. И предложил Семаку ромб в полузащите и двух нападающих.

Во флэш-интервью Тимуру Журавелю главный тренер «Спартака» рассказал, что схема работала и что команда создавала моменты, но к 40-й минуте показатель xG был 0.03, а в створ ударили лишь раз.

Что там работало? Кажется, не работало вообще ничего – что Медина, что Мозес, возможно, вообще впервые в карьере оказались восьмерками в ромбе. И эта идея делать Мартинса опорником – ну откуда она берется при свободном Литвинове, который почему-то в запасе?

Как можно посадить на лавку Бонгонда, который с отрывом лучший игрок команды на старте сезона? В чем вообще был план Абаскаля, кто-нибудь может объяснить?

И если, по мнению Абаскаля, схема работала, зачем было ее менять в перерыве и переходить на привычные 4-3-3 с Бонгонда на фланге?

В итоге «Спартак» за всю игру не создал толком ни одного момента, если не считать дальние удары, которые больше напоминали бесконечные пристрелки.

Одним странным решением прибит весь атакующий потенциал, который «Спартак» показывал на старте сезона. И это в ситуации, когда «Зенит» максимально ослаблен и когда надо использовать все мощности.

Очень странный и совершенно необъяснимый эксперимент.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Рамиль Ситдиков