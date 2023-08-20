33 комментария

Аналитика Глебчика
Блог

Зачем Абаскаль экспериментировал с «Зенитом», кто-нибудь понял?

Спартак Спартак
Зенит Зенит
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Футбол Футбол

Чернявский обескуражен.

Возможно, это был лучший шанс «Спартака» наконец обыграть «Зенит».

Даже не возможно, а точно: замену Малкому еще не купили, Вендел кутил вместо предсезонки, Клаудиньо спорно проводил стартовые туры. «Зенит» без лидера и без суперуверенности – таким уязвимым он не был давно.

Это чувствовали даже букмекеры: на победы «Спартака» и «Зенита» давали одинаковые коэффициенты. Помните вообще такое?

Что же кажется максимально логичным в такой ситуации со стороны тренера «Спартака»? Наверное, задействовать те сильные стороны, которые работали в этом сезоне.

Например, использовать привычную схему 4-3-3, с которой не всегда получалось обороняться, но получалось много забивать. На всякий: в первых четырех турах «Спартак» забил 11.

Например, выпустить в основе Тео Бонгонда, ведь у него 3+1 в этих первых четырех турах, а еще он стабильно убегает один на один и классно вешает с левой.

Например, все же выпустить настоящего опорного полузащитника Руслана Литвинова, которого так не хватало из-за того, что он был вынужден играть в обороне.

Но Абаскаль вдруг решил, что именно с «Зенитом» надо попробовать что-то новенькое. Не с «Уралом», не с «Балтикой», не с «Рубином» – а с соперником, победа над которым так была нужна со всех точек зрения: и с турнирной, с психологической. И предложил Семаку ромб в полузащите и двух нападающих.

Во флэш-интервью Тимуру Журавелю главный тренер «Спартака» рассказал, что схема работала и что команда создавала моменты, но к 40-й минуте показатель xG был 0.03, а в створ ударили лишь раз.

Что там работало? Кажется, не работало вообще ничего – что Медина, что Мозес, возможно, вообще впервые в карьере оказались восьмерками в ромбе. И эта идея делать Мартинса опорником – ну откуда она берется при свободном Литвинове, который почему-то в запасе?

Как можно посадить на лавку Бонгонда, который с отрывом лучший игрок команды на старте сезона? В чем вообще был план Абаскаля, кто-нибудь может объяснить?

И если, по мнению Абаскаля, схема работала, зачем было ее менять в перерыве и переходить на привычные 4-3-3 с Бонгонда на фланге?

В итоге «Спартак» за всю игру не создал толком ни одного момента, если не считать дальние удары, которые больше напоминали бесконечные пристрелки.

Одним странным решением прибит весь атакующий потенциал, который «Спартак» показывал на старте сезона. И это в ситуации, когда «Зенит» максимально ослаблен и когда надо использовать все мощности.

Очень странный и совершенно необъяснимый эксперимент.

Спартак – Зенит 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
20 августа, 19.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 32 Вендел, 0:2 – 73 Вендел, 1:2 – 81, пенальти Соболев, 1:3 – 90 Кассьерра.
СпартакСвинов, Джикия, Дуарте, Рябчук (Зиньковский, 84), Мозес (Зобнин, 27), Мартинс Перейра, Игнатов (Бонгонда, 46), Денисов (Хлусевич, 66), Промес, Медина (Умяров, 46), Соболев.
ЗенитКержаков, Караваев, Алип, Эракович, Дуглас Сантос, Фернандес (Сутормин, 72), Барриос, Вендел (Кейрос, 89), Клаудиньо (Ерохин, 89), Мантуан (Васильев, 82), Сергеев (Кассьерра, 72).
Предупреждения:
Игнатов (10), Хлусевич (76), Барриос (79), Кассьерра (90).

Вендел даже не готовился к сезону – и развалил «Спартак» дублем

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Рамиль Ситдиков

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тралл из Питера
У Глеба, кажется, цикл уже начался
+42
-3
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jss
Проигрыш Абаскаля в первую очередь. Все Гвардиолу из себя строит, но в худших его чертах - тот тоже же любил раньше на важные матчи все менять
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артур Межаков
Пора бы уже определиться,а не выдумывать велосипед....
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Контрольный выстрел
Глебчик, а как же …..Как круто, что Спартак играет без опрника)))
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fil_spb
А что не так, Глеб? Вы разве не слышали что:

"Схема работала, у «Спартака» были хорошие моменты в первые 20 минут. Странное решение показать Игнатову желтую нас подкосило" (с) Рыжий юморист из Спартака.

Так что эксперимент удачный, не побоюсь даже сказать что гениальный, просто коварный Карасев убил Спартак, показав ЖК. Все ведь ясно.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Самарин
Абаскаль опять сам себя перехитрил. Нужна стабильность, чтобы парни могли сыграться, а пока одно расстройство 😞.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ericssons
Зачем Спартаку Медина? Лучше бы защитников нормальных купили или вратаря.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
STB
опять Глебушка разговоры в курилке оформляет как статью.
Кстати, Глеб, открою тебе тайну - если на победу гостевой команды в футболе букмекеры дают такой же кэф, как на победу хозяев - это совсем не равные шансы))))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Catalonia is the independent republic
Ослабленный Зенит только в твоих фантазиях...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SMART789
Глебас, заканчивай уже пожалуйста, ну не твое это писать тексты, раньше смешно было, сейчас уже даже не смешно, хочется тебе на лечение скинуть
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Кузнецов
Вот, все восхищение Абаскалем после трёх туров у Глеба улетучилось.
А если разобрать матч, то Семак почти весь матч переигрывал Абаскаля, кроме начала второго тайма.
Так что результат закономерен.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Glukinho
высер уже тут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zotov_l88
Как всегда. Проиграли, не выходя из раздевалки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rumov
Нашел с кем экспириментировать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bushmen
Заремка всё объяснит..Подождите малость..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KOT_B_yHTAX
Глеб, Спартак умер после первой ЖК Игнатову, после этого Спартак словно испугался, что его админ ресурс не спасет или парни не поняли за кого жесудья то ))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
armen_ner
Глебушка, даже мальчики играющие в фифу знают, что ромб самая сильная расстановка против 3-5-2 и 3-4-3. Но откуда тебе такое знать. Со схемой все было норм. Бонгонда соотвественно под нее не подходил, поэтому остался в запасе. Литвинов возможно был бы полезнее конечно Медины. По крайней мере было бы больше баланса и тот самый прессинг был бы круче.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Меликов
Дело даже не в том, что проиграли, а в том , что уже который матч....ИГРЫ НЕТ!!! Похоже, что Абаскаль выдохся! Еще одна - две такие игры,и пора подыскивать другого тренера.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arty K.
Что, Глебчик, траур? Сочувствуем. Помочь не можем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chuha-Motibg
Ну если кто-то и должен понимать почему так меняя схемы изменяет себе Абаскаль так это Глеб. После каждого матча у него изменения в статьях которые сам же опровергнет после следующего тура
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Репников
Как был лохом, по мнению Мостового, так недоучкой и остаться. И это все о нем, об абскакале.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Голивец
Ответ Вячеслав Репников
Как был лохом, по мнению Мостового, так недоучкой и остаться. И это все о нем, об абскакале.
Кроме шуток, в более сильной РПЛ бронзу брали Кучук или Кобелев. Сейчас Спартак идёт на четвёртом с конца месте по пропущенным, хотя игр со статусными соперниками до сегодня не было.

В том году взяли бронзу без конкуренции по сути, Промес стоит как пол-Ростова без легионеров, а Краснодар, Локо и Динамо самоустранились от борьбы даже за топ-5.

Абаскаль сомнительного уровня тренер, который чего-то достиг на безрыбье лиги после 24 февраля. Такие проблемы в обороне это явно система. У Федотова оба серебра были с командами с составами слабее (у ЦСКА нет игроков уровня Квинси в поле), а Родригао или Роша приезжали немолодыми защитниками из 10х мест Португалии. Уверен, тот же Дуарте в его системе заиграл бы, а тут полный хаос. Качество атакующих исполнителей второе в лиге, поэтому и создавалось впечатление о сильном тренере.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jonny
он наверно и сам не понял .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ZarvuR2020
Зенит уже не ослаблен. Видно же, что команда набирает. И Абаскаль это понимал. И понимал, что это не Рубин или Оренбург. В отличии от автора, который две недели назад уже золото праздновал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KOS14
Зачем Глебчик эксперементирует со «статьями», и за что его публикуют на главной, кто-нибудь понял?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий