9 комментариев

Дополняем коллекцию.

В июле на Sports.ru вышел пост «100 великих мемов российского футбола». Конечно, сразу вспомнить и уместить в него все было невозможно, поэтому мы попросили вас уточнить в комментах, чего не хватает.

Так родился еще один очень мощный список – с незаслуженно забытыми Жекой Савиным, Василием Уткиным и Сергеем Овчинниковым.

1. ЧЕГ ФАЕВЫ

Как мы вообще могли забыть это величие от Жеки Савина? Здесь не может быть никаких оправданий, так что с этого и начнем работу над упущенными мемами.

2. Бразильский язык Жиркова

Все смеялись над Юрием Жирковым и его бразильским языком, но футболист, наоборот, слишком хорошо разбирается в предмете.

Дело в том, что Жирков играл в ЦСКА с кучей бразильцев и общался с их переводчиком Максимом Головлевым. И как раз Головлев объяснял разницу между европейским португальским и бразильским португальским.

Произнося словосочетание «бразильский язык», Жирков имел в виду именно бразильский вариант португальского. Это Юрий и пытается донести на видео после первых шуток Гарика Мартиросяна: «Он бразильский. Языки разные». Впрочем, комиков было уже не остановить, слышать Жиркова они не хотели.

3. Тихоновецкий начал забивать за «Кубань»

Великий Ти однажды стал звездой «Чемпионата», но в какой-то момент боссы сайта посчитали, что пранк вышел из-под контроля. И за шутки над Тихоновецким даже банили!

4. Давыдов – юный Месси

Леонид Федун никогда не торопится с оценками и дает мнения только тогда, когда убедится в чем-то на дистанции (нет).

5. «Зенитушка» от Дзагоева

Учимся считать до трех!

6. Сычев в офсайде

Дмитрий Сычев как-то вырвался из тумана с мемами, но склонность нападающего к игре на грани офсайда когда-то сделала его звездой интернета. Мы не забудем!

7. Круговорот болельщиков «Спартака»

Возможно, это вообще главный мем русского футбола. Но он настолько на поверхности, что мы его умудрились забыть!

8. Банана-мама

Выше строчка со звуком, да?

9. Азмун стал игроком сборной России

Вызвала Тина Канделаки.

10. «А дальше-то что?» от Мостового

«Ну видел Черышева в «Реале».

11. Ярцев ушел во время матча с Португалией

Незабываемый, конечно, момент.

12. «Ньюкасл» чемпик

Если вдруг вы не поняли, о чем речь, то скорее сюда.

13. Григорян и Петух

Рашиан футбол аут оф контекст.

14. Березуцкий: «Надо стремиться, #####, занимать первое место!»

Бронзы Евро-2008 Василию было мало, #####.

15. Слуцкий выпускает Панченко на 7 секунд

Настоящий джокер.

16. Финт Скрыльникова

Трюк выполнен профессионалом, не повторяйте его в домашних условиях.

17. Яйца Климова

Однажды Артем Дзюба поразил нас этим откровением.

18. Позвонки, Неценко, Калинин

«Кому Промес позвонки выкрутил? Что ты смеешься?» – не каждому из нас хватает самоиронии.

19. Бакланы с «Газпром-Арены»

Когда-то вице-губернатор Санкт-Петербурга обвинил их в порче крыши стадиона.

20. Гогниев радуется голу Садыгова

– Почему такая реакция на единственный гол?

– Потому что мы гол забили.

– И без разницы на счет?

– Конечно!

21. «Еще один такой вопрос – и я тебе в лоб дам»

Скучаем по такому Боссу!

22. О В Ц Е # # #

Однажды болельщики «Спартака» пронесли на матч со «Спартаком» из Нальчика буквы, из которых складывалось слово «Бышовец». Но если буквы переставить местами (а одну – перевернуть), то получится кое-что другое.

23. Солнце от Рианчо

«Мы не забили. Однако каждый раз после дождя выходит солнце. И завтра тоже выйдет солнце».

24. «Широков не уровень сборной»

Приговор от Виктора Гусева.

25. «Кто мы? Мясо!»

Легендарная была футболка.

26. Сутормин за 50к

Сейчас стоит 1,8 млн евро!

27. Кокорин, Мамаев и шампанское в Монако

В будущем мы узнали, что парни способны на перформанс и покруче.

28. Уткин падает со стула

Каким-то образом в топ-100 не оказалось ни одного мема с Василием Уткиным, поэтому в добавочных 50 их будет целых три!

29. Кроты Гамулы

После гостевого матча с «Крыльями Советов» в 2000 году:

– Да на этом поле не в футбол надо играть, а кротов ловить! Я вас уверяю, они там водятся!

После следующей игры, снова ругая поле:

– Если в Самаре мы могли поймать кротов на поле, то здесь вполне могли выловить золотую рыбку, которая там плавала.

30. Погребняк Паша по воротам ######

Рост сто восемьдесят семь, национальность – Раша!

31. «Я видел дриблинг Арбелоа!»

Как и обещали, Василия Уткина будет много.

32. Академики с тросточками

Как же Валерию Газзаеву не понравился первый тайм с «Шинником» в 2006-м!

33. Спящий гигант

Правда, Павлюченко слишком часто просыпался.

34. Драка в Раменском

Если соскучились, почитайте!

35. Икра Федуна

В 2012-м Леонид Федун обещал усилить две позиции и сделать «Спартак» не просто бутербродом с маслом, а еще и с икрой». А когда этого не случилось, сказал так: «Где икра? Это уже вопрос к селекционерам».

36. Смех Бубнова

Как же мы скучаем по их дуэту с Нобелем.

37. Тупо Хосонов

ВГИК захотел сделать мем из пустоты – и сделал.

38. «Анжи» выиграет, да, наверное

Пожалуй, самое содержательное интервью в мире. Жаль, из-за мата не можем загрузить его сюда.

39. «Не раком шиты» от Елагина

Маэстро можно.

40. Рукаку

Простите.

41. Счетчик «Динамо»

Здесь подробнее про проклятие – и что надо сделать, чтобы его снять.

42. Черчесов приглашает в душ

Бедная шея.

43. ОПГ «Ромашка»

В неполном составе.

44. Увольнение Карреры с фотографией стадиона

Оказалось, так делают во всем мире, но болельщики не оценили

45. Апача Казакова

Жаль, не стало новым термином.

46. Ибричич в топ-10 лучших полузащитников Европы

Великий рейтинг Ольги Юрьевны Смородской.

47. Навесы Комбарова

Зато десять лет без замен на левом фланге «Спартака». Кто с тех пор был лучше? Да никого.

48. Поцелуй Генича с Уткиным

Третий мем с Василием Уткиным – ура!

49. Газзаев не сбрил усы

Кажется, ему не стыдно.

50. Четыре пальца Савина

Окольцуем!

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney; РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Даничев, Алексей Филиппов, Евгений Одиноков, Антон Денисов