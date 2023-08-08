13 комментариев

Аналитика Глебчика
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«Спартак» = веселье. Раскачали даже «Пари», который не забивает в РПЛ

Спартак Спартак
Квинси Промес Квинси Промес
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Павел Мелешин Павел Мелешин
Футбол Футбол

Великие 5:4 на Кубок.

Что такое матч «Спартака» и «Пари НН» на Кубок во вторник в 20:45? Ну, наверное, то, что фоном включат спартаковские болельщики, отдыхая в конце дня.

Какие ожидания от игры? Вероятно, «Спартак» выпустит смешанный состав, который будет безуспешно биться с автобусом Юрана, но все-таки затолкает какой-нибудь гол и победит. 

Утром об этом уже почти никто не вспомнит, мысли будут о туре, где «Спартаку» надо продолжать победную серию, а «Пари НН» – наконец-то забить. Хорошо, соперник на этот раз не «Зенит» и не «Краснодар».

Еще больше в этих мыслях убеждает старт:

• Классен, который на разминке с большим трудом держит мяч на весу с другими партнерами в кругу, внезапно забивает из-за штрафной с правой. 

• Пруцев, который элегантно завершает красивую комбинацию из романцевской эпохи.

2:0, все сделано, можно выпускать Рябчука, дать сыграть Лайкину, наконец-то поставить Бальде левым вингером. 

Ну все, все, все... Не может быть уже никакого шоу.

* * *

У меня что-то екнуло, когда Свинов внезапно подарил мяч форвардам «Нижнего» и дал почувствовать, что еще не все потеряно.

«Пари» после этого прямо собрался – и больше не думал сдаваться. Ни при 2:0, ни при 3:1 – помните же, как Севикян бахнул в перекладину?

Происходившее во втором тайме сложно описывать словами – и вообще пытаться объяснять свои эмоции.

Это просто тот матч, который вы смотрите с друзьями молча, а в моменты экшена поворачиваетесь друг к другу с округленными глазами. Даже трудно выбрать момент, когда степень шока была выше.

Когда «Пари» отыграл два мяча за четыре минуты второго тайма, а Севикян снова повторил пушку страшную?

Или когда красоту Зиньковского отменили, а вместо нее «Пари» предложили пробить пенальти и сделать счет 4:3 в другую сторону? И это впервые в истории нашего футбола!

Или когда Абаскаль ввел читы и выпустил Бонгонда с Промесом? Чтобы те сделали разницу, а они ее действительно начали делать?

Или когда лидер и капитан «Пари» Кирилл Гоцук допустил досаднейшую ошибку и привез пятый, решающий гол? 

Да невозможно тут ничего выбрать. Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев красиво иронизирует, что наконец-то появился матч, который превзошел «МЮ» – «Реал» (4:3) и финал ЧМ-2022, но в чем он не прав? 

Оторваться ведь было невозможно!

Вы только вдумайтесь: «Спартак» сыграл 5:4 с командой, которая за три тура в РПЛ не забила ни одного мяча и нанесла всего 5 ударов в створ.

Абаскаль, видимо, теперь главный по зрелищности в нашем футболе.

Спартак – Пари НН 5:4 (3:1, 2:3)
Дата проведения
8 августа, 20.45, «Открытие Банк Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – Классен, 2:0 – 15 Пруцев, 2:1 – 29 Сулейманов, 3:1 – 36 Мелешин, 3:2 – 46 Севикян, 3:3 – 50 Александров, 3:4 – 56, пенальти Сулейманов, 4:4 – 80 Игнатов, 5:4 – 89 Промес.
СпартакСвинов, Чернов, Классен, Дуарте, Промес, Медина, Зиньковский, Умяров, Пруцев, Игнатов, Хлусевич, Мелешин.
Пари ННБотнарь, Стоцкий, Гоцук, Каккоев, Александров, Калинский, Карапузов, Севикян, Михайлов, Майга, Сулейманов.

5:4 от «Спартака» и «Пари НН»! И как внезапно гол «Спартака» превратился в пенальти «Пари НН» после ВАР! 😱😱😱

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Фото: vk/fcsm_official

13 комментариев

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Peter Parker
Отдельно стоит отметить, что 4 из 5 голов Спартака забили молодые россияне.
+8
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+8
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zukarello
Блеск!!!!
+5
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Тиджани Бабангида
Бесшабашный футбол. Незамысловатый,но захватывающий - как бульварное чтиво.
+3
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Василий Рогожкин
За это мы и любим футбол
+1
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Смоки Кот
вернулся с рыбалки как раз в перерыв, глянул счет и такой "ну докатают мячик вяло, удерживая преимущество", врубил и ...
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Peter Parker
Ответ Peter Parker
Отдельно стоит отметить, что 4 из 5 голов Спартака забили молодые россияне.
Как и у Пари.
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Амин Мирзоев
Миллиард эмоций за 1 матч! Вперед Спартак 🔥
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Денис Давыдов
Пари столько и Краснодару должен был забивать, просто тогда не летело, а сейчас прорвало
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spartak-v
В перекладину Стоцкий бахнул, а не Севикян
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cuba
Это не совсем футбол. ) Больше на фэйковый хоккей с мячом похоже... Хотя и веселит, да.
)
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Смоки Кот
Ответ Peter Parker
Отдельно стоит отметить, что 4 из 5 голов Спартака забили молодые россияне.
ну эт потому что немолодые нероссияне на скамейке сидели, не?
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Peter Parker
Ответ Смоки Кот
ну эт потому что немолодые нероссияне на скамейке сидели, не?
Лишь отчасти. Понятно, что им дали шанс, но шансом надо воспользоваться. Опять же, эти игроки появились не на пустом месте, это вектор развития.
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Jan Paskel
Ответ Смоки Кот
вернулся с рыбалки как раз в перерыв, глянул счет и такой "ну докатают мячик вяло, удерживая преимущество", врубил и ...
ну я не с рыбалки, но тоже в перерыве только включил, думал похоже - отстрелялись в первом тайме, дальше будет ватокат.

а оно во как вышло. Но игра и правда фантастика, прям супер по эмоциям.
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