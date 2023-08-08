13 комментариев

«Спартак» = веселье. Раскачали даже «Пари», который не забивает в РПЛ
Великие 5:4 на Кубок.
Что такое матч «Спартака» и «Пари НН» на Кубок во вторник в 20:45? Ну, наверное, то, что фоном включат спартаковские болельщики, отдыхая в конце дня.
Какие ожидания от игры? Вероятно, «Спартак» выпустит смешанный состав, который будет безуспешно биться с автобусом Юрана, но все-таки затолкает какой-нибудь гол и победит.
Утром об этом уже почти никто не вспомнит, мысли будут о туре, где «Спартаку» надо продолжать победную серию, а «Пари НН» – наконец-то забить. Хорошо, соперник на этот раз не «Зенит» и не «Краснодар».
Еще больше в этих мыслях убеждает старт:
• Классен, который на разминке с большим трудом держит мяч на весу с другими партнерами в кругу, внезапно забивает из-за штрафной с правой.
• Пруцев, который элегантно завершает красивую комбинацию из романцевской эпохи.
2:0, все сделано, можно выпускать Рябчука, дать сыграть Лайкину, наконец-то поставить Бальде левым вингером.
Ну все, все, все... Не может быть уже никакого шоу.
* * *
У меня что-то екнуло, когда Свинов внезапно подарил мяч форвардам «Нижнего» и дал почувствовать, что еще не все потеряно.
«Пари» после этого прямо собрался – и больше не думал сдаваться. Ни при 2:0, ни при 3:1 – помните же, как Севикян бахнул в перекладину?
Происходившее во втором тайме сложно описывать словами – и вообще пытаться объяснять свои эмоции.
Это просто тот матч, который вы смотрите с друзьями молча, а в моменты экшена поворачиваетесь друг к другу с округленными глазами. Даже трудно выбрать момент, когда степень шока была выше.
Когда «Пари» отыграл два мяча за четыре минуты второго тайма, а Севикян снова повторил пушку страшную?
Или когда красоту Зиньковского отменили, а вместо нее «Пари» предложили пробить пенальти и сделать счет 4:3 в другую сторону? И это впервые в истории нашего футбола!
Или когда Абаскаль ввел читы и выпустил Бонгонда с Промесом? Чтобы те сделали разницу, а они ее действительно начали делать?
Или когда лидер и капитан «Пари» Кирилл Гоцук допустил досаднейшую ошибку и привез пятый, решающий гол?
Да невозможно тут ничего выбрать. Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев красиво иронизирует, что наконец-то появился матч, который превзошел «МЮ» – «Реал» (4:3) и финал ЧМ-2022, но в чем он не прав?
Оторваться ведь было невозможно!
Вы только вдумайтесь: «Спартак» сыграл 5:4 с командой, которая за три тура в РПЛ не забила ни одного мяча и нанесла всего 5 ударов в створ.
Абаскаль, видимо, теперь главный по зрелищности в нашем футболе.
- Дата проведения
- 8 августа, 20.45, «Открытие Банк Арена»
- Голы:
- 1:0 – 9 Классен, 2:0 – 15 Пруцев, 2:1 – 29 Сулейманов, 3:1 – 36 Мелешин, 3:2 – 46 Севикян, 3:3 – 50 Александров, 3:4 – 56, пенальти Сулейманов, 4:4 – 80 Игнатов, 5:4 – 89 Промес.
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Спартак –
Свинов, Чернов, Классен, Дуарте, Промес, Медина, Зиньковский, Умяров, Пруцев, Игнатов, Хлусевич, Мелешин.
5:4 от «Спартака» и «Пари НН»! И как внезапно гол «Спартака» превратился в пенальти «Пари НН» после ВАР! 😱😱😱
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Фото: vk/fcsm_official
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а оно во как вышло. Но игра и правда фантастика, прям супер по эмоциям.